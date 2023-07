Leandro Provenzano: O que fazer quando o produtor rural não entrega o produto comprado?

Exclusivo para Assinantes

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (25)

A Rota Bioceânica que ligará Porto Murtinho aos Portos do Norte do Chile é uma iniciativa que, desde sua origem, goza de elevado apoio político e, como era esperado, alimenta enormes expectativas tanto no setor privado quanto na população local.

Pensado inicialmente como um corredor de escoamento da produção agrícola, hoje as estratégicas estão voltadas para a oportunidade e desafios do turismo entre os países. A infraestrutura da Rota poderá transformar a realidade, na medida em que romperá com o isolamento do pantanal paraguaio, revisitará o processo de desenvolvimento em Porto Murtinho, valorizará Salta e Jujuy como pontos logísticos e levará carga para os portos chilenos, estimulando o crescimento do setor de serviços. Com novas oportunidades de comércio e investimento nas regiões melhorando as condições de vida da população.

A Rota do Desenvolvimento, prevê a implantação da infraestrutura física, os recursos humanos e naturais adormecidos das regiões atravessadas pelo Corredor serão mobilizados e, consequentemente, mais emprego e renda serão gerados. Por meio de parcerias entre os setores privados e a articulação de ações promovidas pela esfera pública, pretende-se somar as vantagens comparativas dinâmicas dos territórios, identificar novas complementariedades comerciais, promover a agregação local de valor, estimular o desenvolvimento dos serviços de logística, transporte e seguros, bem como explorar oportunidades comerciais oferecidas pelo esforço de transição de uma economia primária-exportadora para uma economia de baixo carbono mais diversificada.

O Turismo da Rota Bioceânica será o maior dinamizador da economia local. Com oportunidade de transformar dos municípios, estados e regiões, e, romper com as fronteiras físicas, passando a valorizar o interesse coletivo das populações beneficiadas. E o turismo fr[a a inclusão de uma rede de serviços de agentes turísticos, usuários, produção e consumo da economia local.

A economia dos países, dos locais e da rede vai gerar mais emprego e renda, qualidade de vida e sustentabilidade, no processo de integração cultural que pode desenvolver em médio e longo prazos com estratégias bem definidas de manutenção dos ativos locais.