Logística: também é preciso muita coragem

Há alguns anos, Mato Grosso do Sul trava uma batalha silenciosa e, por vezes, inglória: a luta para destravar grandes investimentos logísticos, fundamentais para o desenvolvimento sustentável e competitivo da região. Com sua vocação agroindustrial consolidada e um território estratégico, o Estado precisa urgentemente de infraestrutura de qualidade, especialmente em suas rodovias, mas transformar essa necessidade em realidade demanda mais do que vontade: exige coragem, planejamento e, sobretudo, estabilidade institucional.

Cá entre nós, conseguir esses investimentos – principalmente oriundos do setor privado – não é tarefa fácil. Estamos falando de cifras bilionárias, valores que naturalmente impõem cautela aos investidores. O Brasil, com sua burocracia persistente e instabilidade política cíclica, ainda apresenta riscos consideráveis a quem deseja apostar no desenvolvimento a longo prazo. Por isso, quando uma unidade da federação consegue avançar nessa direção, é preciso reconhecer o mérito de seus líderes.

Nesse ponto, o governo de Eduardo Riedel está de parabéns. Em meio a tantos desafios, tem demonstrado coragem ao tirar do papel projetos estruturantes, traçando planos arrojados que podem colocar Mato Grosso do Sul em um novo patamar logístico. É essa ousadia – calcada em planejamento e técnica – que faz um estado se destacar em meio a um país de contradições.

Nesta semana, mais um passo importante será dado com o leilão da Rota da Celulose. Torcemos para que haja interessados, pois esse projeto simboliza muito mais do que uma concessão rodoviária: ele representa uma nova etapa de modernização para o interior do Estado, que depende diretamente de boas estradas para escoar sua produção, atrair empresas e gerar empregos. A concessão é também uma resposta pragmática à deficiência histórica de manutenção nas rodovias.

No fim do mês, outro capítulo decisivo: a relicitação da BR-163, a mais estratégica das rodovias sul-mato-grossenses. Após anos de frustração com promessas não cumpridas, há agora a chance concreta de devolver dignidade aos motoristas e segurança à logística regional. A sociedade civil, o setor produtivo e os gestores públicos sérios sabem da importância desse processo. Por isso, é fundamental que tudo ocorra com responsabilidade, transparência e eficiência.

Infelizmente, nem todos atuam com o mesmo compromisso. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), que deveria ser parceira desse novo ciclo, tentou (e ainda tenta) atrapalhar a relicitação da BR-163. Um contrassenso absoluto, principalmente porque os deputados estaduais afirmam apoiar o governador Riedel, cujo governo esteve presente em todas as etapas do processo. Com atitudes como essa, a Alems compromete a imagem institucional do Estado e mina a confiança dos investidores.

Mato Grosso do Sul merece mais. Merece planejamento, segurança jurídica e política e, acima de tudo, maturidade institucional para abraçar os investimentos de que tanto precisa. Que a Rota da Celulose e a BR-163 encontrem, enfim, o caminho da boa gestão. O futuro não espera, e o progresso, mais do que um sonho, é uma construção coletiva – que exige coragem de governar e responsabilidade de legislar.