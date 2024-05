"Lula continua sua missão pró-Hamas"

Giba Um

É uma coisa nobre, mas ainda pequena. Não tem sentido a gente explicar para qualquer ser humano no planeta Terra que as crianças desse país não aprendem a ler estando na escola", de Lula

Os dados são do relatório “Justiça em números”, do Conselho Nacional de Justiça: o Poder Judiciário gastou R$ 132,8 bilhões em despesas com salários de servidores e equipamentos no ano passado, recorde da série histórica iniciada em 2009.

Mais: a cifra é quase o montante arrecadado pela própria Justiça, que somou R$ 68,74 bilhões, equivalente a 52% das despesas. Agora, se discute a PEC do Quinquênio, que prevê adicional a juízes e desembargadores por tempo de serviço (o governo estima um imposto de R$ 82 bilhões a cada quatro anos).

Nova etapa da vida

Sem contrato fixo com a Globo a atriz Isis Valverde que começou aos 19 anos, conta que está em uma nova etapa da vida, decidindo gerenciar sua carreira e quem sabe se arriscar no empreendedorismo. Fará uma pausa nas novelas e vai se dedicar a produção mais curtas, para plataformas de streaming ou cinema. Um desses novos desafios é o filme Corrida dos Bichos, da Prime Video que já está em fase de gravação e que ainda conta com Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso e Seu Jorge no elenco. “À medida que o tempo foi passando e fui me conhecendo melhor, descobri várias possibilidades de mercado, inclusive descobri o principal: onde queria chegar e comecei a traçar minhas metas e objetivos, não parei mais. Hoje, com a maturidade que os anos me deram, decidi desbravar novos caminhos no empreendedorismo e também na minha carreira”. E completa: “Os próximos passos ainda estão sendo traçados e construídos, comecei agora uma nova etapa e com ela novos desafios. Meu segundo livro está no forno pronto pra sair, assim como estou em andamento com minhas duas produções, está sendo interessante, mas não imaginei ser tão complexo. Também tenho dois projetos prontos engatilhados esperando o lançamento e comecei a preparar algo novo que em breve poderei dividir com o público. É o que sempre desejei e esse é o momento. A sensação é de realização profissional”.

Lula arruma as malas, de novo

O presidente Lula resistiu até onde pode, mas já está arrumando as malas, outra vez, para um segundo semestre recheado de viagens internacionais. Começa um mês antes, em junho: vai à Itália para o encontro do G7. Em seguida, em agosto, irá ao Paraguai para reunião do Mercosul e emenda para Bolívia e Chile (não há inda pautas definidas, mas entre outros assuntos estarão projetos financiados pela Petrobras). Em setembro, Lula voará para os Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, onde, tradicionalmente, fará o discurso de abertura. Falará sobre mudanças climáticas, as guerras e agendas do G20. O discurso será preparado antes: nada de improviso. E até o final do ano deverá se encontrar com Vladimir Putin, para uma reunião do Brics, em outubro. E em novembro, antes da Cúpula do G20, viajará ao Peru. A primeira-dama Janja está incluída no roteiro, claro.

Olho no primário

Para quem não tem ideia: a meta do resultado primário estourou em 57% das vezes desde que foi aprovada em 2000. Não é só precaução, portanto, o fato do ministro Fernando Haddad (Fazenda) já ter pedido e obtido a aprovação do crédito extraordinário ao Congresso – e sem ter ideia da conta de reconstrução de Porto Alegre. O resultado primário, todavia, ganhará algum arranjo heterodoxo com o Legislativo para acomodar alguns gastos imprevistos. Delfim Neto dizia que “meta é para ser anunciada, perseguida, não cumprida, mas jamais desacreditada por quem anunciou”. Traduzindo: o abacaxi pode ir parar no colo de Gabriel Galípolo, futuro chefe do Banco Central.

O que incomoda

A ex-diretora criativa da Vogue americana Grace Coddington, 83 anos voltou ao passado. A ruiva icônica que começou sua carreira como modelo é o novo rosto da linha de batons Signature Lip Lightweight, da marca Merit Beauty. Serão 16 tons de batons e o peach tem uma cor que fica entre o pêssego e o coral, que foi elaborado para pessoas de cabelos ruivos. A marca foi criada em 2021 e, em 2023, as vendas ultrapassaram US$ 100 milhões. O público com mais de 45 anos representa a maior fatia do mercado da marca que apresenta seus produtos para mulheres chique, discreta e decididamente moderna.

In – Série: King the Land (Netflix)

Out – Serie: Black Sumner (Netflix)

Melhor e pior

Fernando Haddad (Fazenda) é o ministro mais bem avaliado pelos deputados federais entre cinco nomes da equipe de Lula testados pela última pesquisa Genial/ Quaest. O titular da Casa Civil, Rui Costa, tem o pior desempenho, empatado na margem de erro – de 4,8 pontos percentuais – com Alexandre Padilha (Relações Institucionais). O trabalho de Haddad é visto como positivo por 48% dos parlamentares, nove pontos a mais que a segunda colocada Simone Tebet (Planejamento), com 39%. Felipe Nunes, CEO da Quaest, avalia que Rui Costa não parece ter apreço entre os parlamentares da Câmara.

Maior influência

O deputado Marcos Pereira (SP), atual vice de Arthur Lira (PP-AL) e presidente do Republicanos, tem dito a interlocutores haver recebido de Lula a garantia de apoio na disputa pelo comando da Câmara a partir de 2025. Os líderes governistas negam. É que Lula não quer afrontar Lira. Sabe que, como confirmou a pesquisa Quaest, não será Lula e nem Jair Bolsonaro quem mais influenciará nas eleições do próximo presidente da Câmara: será Arthur Lira. Ele tem 73% de “alta influência” na definição do sucessor e avaliação positiva de 50% dos colegas deputados federais. O Quaest também aponta que 43% dos deputados acham negativa a relação de Lula com a Câmara.

PÉROLA

“É um compromisso que ainda não é uma coisa muito gloriosa, porque é 80% e não 100%. É uma coisa nobre, mas ainda pequena. Não tem sentido a gente explicar para qualquer ser humano no planeta Terra que as crianças desse país não aprendem a ler estando na escola”, de Lula comentando os resultados do 1º relatório do indicador Criança Alfabetizada

Mais ajuda

A tragédia que ainda assola o Rio Grande do Sul, tem chamado a atenção de todo o mundo, assim como outros desastres que já aconteceram no passado. E quem pode oferece ajuda. Agora foi a vez do Ministério da Agricultura do Chile, que ofereceu um sistema de georreferenciamento e imagens feitas por satélite para mapear os impactos da tragédia. Material semelhante já havia sido disponibilizado pelo Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço. Vale lembrar que o Chile está acostumado a lidar com abalos sísmicos, que é um outro tipo de desastre natural.

Demissão

Não é só no Brasil que está havendo troca de cadeiras. O presidente argentino Javier Milei, aceitou esta semana o pedido de demissão de Nicolas Posse, Chefe de Gabinete da Nação Argentina. O pedido foi feito depois que Posse se desentendeu com irmã do presidente , Karina Milei, que o acusava de atrasar a proposta de reforma econômica no Congresso. Posse foi uma figura-chave durante a campanha de Milei e um negociador do governo argentino com o FMI (Fundo Monetário Internacional). Mais: apesar de não ter experiencia de governo ele sempre foi elogiado por políticos e diplomatas pela estrutura que deu a campanha de Milei. Guillermo Francos, ministro do Interior, que foi responsável pelas negociações entre o presidente e os líderes do Congresso sobre as reformas assumiu a cadeira de Posse.

Inovador, nem tanto

O Nubank conseguiu irritar sua clientela fechando a corretora Nuinvest, simples e eficiente e obrigando investidores a operar em seu app, considerado ruim. Complicou a vida deles. Pior: quem tenta migrar para outra corretora descobre que o Nubank dificulta a saída dos insatisfeitos, como preencher formulários. Para inibir a saída do cliente faz exigências mais do que antigas que provam a condição do banco digital de “inovador”. O cliente sofre para achar área de portabilidade: dificulta a vida de quem quer simplesmente cair fora.

Terceira Guerra Mundial – 1

Astrólogos e videntes pelo mundo estão prevendo que a Terceira Guerra Mundial irá acontecer e não vai demorar. Na semana passada o astrólogo indiano Kushal Kumar, publicou no site Medium um artigo que conta que ele “jogou as cartas” e a previsão foi do surgimento de uma outra guerra mundial, já tem até data para acontecer: será em junho, próximo ao dia 18 por causa de um estímulo planetário mais forte. Kumar acredita que o estouro da Terceira Guerra Mundial, possa acontecer entre 10 e 29 do próximo mês.

Terceira Guerra Mundial – 2

E não foi só o indiano que fez essa previsão. A mística búlgara conhecida como Baba Vanga, já falecida, teve visões sobre o futuro até 5029. Para se ter uma ideia a búlgara previu a data da própria morte (11/08/1996). Baba também previu o desastre de Chernobyl, o fim da União Soviética, o 11 de setembro e supostamente previu a covid-19. Nos guardados da mística as previsões dela são surpreendentes: previu que haveria uma alteração na órbita da terra com uma mudança radical na órbita do planeta e provocando provavelmente perturbações climáticas, níveis elevados de radiação e outros desastres naturais. Mais: para este ano ela previu que poderá acontecer um atentado contra a vida de um líder russo, por parte de alguém do seu próprio país, que poderá resultar até na morte, supostamente Vladimir Putin. Segundo o site Astrofame, ela tem cerca de 80% de acertos nas suas previsões.

MISTURA FINA

AINDA Rui Costa: a relação entre ele e seu padrinho Jaques Wagner, senador do PT e político de bons hábitos e comportamento (Lula se considera admirador do baiano), está mais do que desgastada. Wagner prefere manter uma certa distância de Costa, que parece não se importar. Um aliado que tem relação com os dois, não se segura em relação ao chefe da Casa Civil: “Ele é bruto até na forma de falar”.

A SIMPAR, uma das maiores holding de logística e transporte no Brasil está estudando abrir o capital de Automob. Trata-se da rede de concessionárias de veículos do grupo, um negócio com faturamento de quase R$ 10 bilhões no ano passado. Tudo sem nenhuma pressa. A bolsa de apostas nas mesas de operações é que o IPO sairia apenas no ano que vem. Com R$ 14 bilhões em caixa, a Simpar não tem por que correr de forma desenfreada.

O CAMPEÃO do BBB24, Davi Brito, revelou o verdadeiro destino do dinheiro que arrecadou para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Ele pediu doações através de seu próprio pix e acabou gastando o dinheiro com passagens aéreas. “Pedi dinheiro às pessoas porque ainda não tinha condições financeiras de ir ao Rio Grande do Sul por meus próprios meios”. Mas garante que fez “doações aos necessitados, ajudou muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos para que não passassem fome”. E emendou: “Distribui colchões também e fizemos compras para ajudar bases de saúde”.

NO mercado de combustíveis, ouve-se o ronco dos motores e um burburinho de que a petrolífera argentina YPF procura um comprador para sua fábrica de lubrificantes em Diadema (SP). O ativo já teria sido oferecido a players do setor, como a BP, dona da marca Castrol. Quem comprar leva junto algo como 3% de market share na venda de lubrificantes no Brasil.

Prezados leitores devido ao feriado de Corpus Christi (30) nossa coluna não será publicada, mas na sexta-feira, dia 31 estaremos de volta. Bom feriado à todos