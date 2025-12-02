Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Lula dá com uma mão e tira com a outra"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a hipocrisia do governo aumentando impostos

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

02/12/2025 - 07h00
Lula desafia Alcolumbre e interfere nas negociações

Irritado com a forte reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e convencido de que isso sinaliza possível derrota da indicação de Jorge Messias para vaga no Supremo Tribunal Federal, Lula (PT) decidiu interferir nas negociações. O “corpo-a-corpo” na barganha de votos foi iniciado nesta segunda-feira (1º), quando Lula despachou com Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação. Ainda não se sabe se a tentativa de isolar Alcolumbre pode reverter a derrota ou a confirmar.

Novo Barata Ribeiro

Messias pode entrar para a História como primeira indicação rejeitada em 131 anos, desde o caso único de Cândido Barata Ribeiro em 1894.

Pode virar tiro no pé

A interferência de Lula pode até precipitar a derrota de Messias já na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), próximo dia 10.

Na corda bamba

Governistas projetam 14x13 votos pró-Messias na CCJ, mas, no limite, se Alcolumbre “virar” apenas um voto, a indicação seria derrotada.

Situação difícil

No plenário, as projeções de voto são negativas para Messias, que só conta por enquanto com 30 ou 31 votos, embora necessite no mínimo 41.

Dívida do setor elétrico em ICMS é 20% do total

As distribuidoras de energia elétrica, puxadas por estatais quebradas, lideram as dívidas bilionárias em ICMS. De acordo com o Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros, da Fenafisco, representam 20% do total de R$1,17 trilhão. A gaúcha CEEE-D, por exemplo, deve ao governo do Rio Grande do Sul nada menos que R$3,17 bilhões em ICMS. Em Roraima, a Amazonas Energia, presentada aos irmãos Joesley e Wesley Batista, deve R$ 877 milhões em ICMS ao Estado, um dos mais pobres do Norte.

Para quem sobra

Por obra do governo Lula, a dívida federal de R$14 bilhões da elétrica dos Batista será paga pelos brasileiros, na conta de luz, por 15 anos.

Para quem sobra 2

Invenção do STF injetou R$20 bilhões nas tarifas até 2026, mandando devolver R$15 mil por consumidor em crédito de ICMS sobre PIS/Cofins.

R$ 500 milhões cada

Já a Cemig, de Minas, e a Copel, do Paraná, queridinhas no mercado de ações, enfrentam cobranças de R$500 milhões em ICMS, cada.

Mesada de meio bilhão

O relator da CPMI do roubo aos aposentados, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), revelou ontem nova descoberta: o ex-presidente do INSS Alesandro Stefanutto recebia duas “mesadas criminosas” de R$250 mil. Eram R$500 mil mensais pagos por sindicatos e associações picaretas.

Oposição concorda

Líder da Oposição no Congresso, Izalci Lucas (PL-DF) acusa Lula & cia de interferência indevida, no Legislativo no caso da indicação de Jorge Messias ao STF. Ele apoia o presidente do Casa, Davi Alcolumbre.

Vai faltar o Senado

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), agendou para esta quinta-feira (4) a entrega do relatório da PEC da Segurança Pública aos líderes partidários. A ideia é analisar (e aprovar) antes do fim do ano.

Fraude x fraude

Ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol aponta dois pesos, duas medidas no caso da soltura do presidente do banco Master, Daniel Vorcaro, enquanto “Filipe Martins foi preso por uma viagem que não fez”.

Fez falta a Lula

Enquanto teve ministro do STF telefonando para senadores pedindo votos para Jorge Messias, Flávio Dino optou pela discrição: resolveu não comentar a indicação de Jorge Messias.

Cortina de fumaça

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) resume a “redução do imposto de renda” celebrado por Lula, PT e cia.: “Enquanto vai para a TV anunciar redução de imposto de renda, arrocha o contribuinte por outros meios”.

Nem onze meses

Antes mesmo do fim do mês passado, o governo Lula (PT) já havia conseguido torrar mais de R$1,75 bilhão com viagens, em 2025. A última atualização do Portal da Transparência é do dia 28 de novembro.

Enquanto isso...

Os dez assuntos mais procurados na internet na última semana, no Brasil, todos têm relação com futebol. O Google Trends aponta mais de 5 milhões de buscas em apenas três dias para “Palmeiras x Flamengo”.

Pensando bem...

...no Brasil, “fraude bilionária” deveria ser o termo do ano. Todo ano.

PODER SEM PUDOR

O fracasso de Eufrosino

Eufrosino Pedro era dono de bar em Pirassununga (SP), nos anos 1950, e se candidatou a vereador. Uma placa no boteco convidava: “Beba uma pinga de graça e leve meu santinho”. Foi um sucesso, até virou parada obrigatória de caminhoneiros. Teve só 11 votos, o número de eleitores na família. Eufrosino cobrou a traição do primeiro caminhoneiro: “Como? Eu votei no senhor, lá em Goiás!”, jurou o homem. Eufrosino descobriu, desolado, que teve votos em muitas cidades e até outros estados. Em Pirassununga, que é bom, nada.

Cláudio Humberto

"O crime é organizado e a nossa política de Segurança Pública..."

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) critica mudanças na política pública a cada governo

30/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Beiço’ de grandes empresas soma R$1,17 trilhão

Os Estados e o DF acumulam uma bomba-relógio de R$1,17 trilhão em dívidas ativas, equivalente a 16 meses de arrecadação total. O dado, revelado pelo Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros, da Fenafisco, expõe o grosso do débito de ICMS, que financia saúde, educação e segurança pública. A pesquisa reflete números de 2023 e foi atualizada em março deste ano. Somente cinco Estados – Mato Grosso, Amapá, Acre, Piauí e Amazonas – mantêm dívidas abaixo de 60% de sua receita.

 

Refit em 1º lugar

No topo da lista, o Grupo Refit lidera com impressionantes R$20,8 bilhões devidos, principalmente ao Rio de Janeiro e São Paulo.

 

Petrobras em 2º

A Petrobras, em 2º, tem R$15,1 bilhões pendentes, em meio a disputas judiciais. A massa falida da extinta Vasp, em 3º lugar, deve R$9,5 bilhões.

 

Pobre Alagoas

Empresa do ramo de cultivo de cana-de-açúcar, a Mendo Sampaio, em recuperação judicial, deve R$8,2 bilhões só a Alagoas.

 

Andou bebendo?

A Ambev, de marcas como Brahma e Skol, fecha o pódio dos cinco maiores, com R$5,3 bilhões devidos em ICMS Brasil afora.

 

Concorrência no Sebrae-AP enrola até Alcolumbre

Concorrência entre agências de comunicação pelo contrato do Sebrae do Amapá tem causado tanta confusão que enrolou até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Mês passado, a proposta da empresa Nagib Comunicação e Marketing venceu, mas foi contestada pelas outras concorrentes por, entre outros motivos, atender a Davi Alcolumbre enquanto vence o contrato do órgão presidido por Josiel Alcolumbre... irmão do presidente do Senado. Procurado, o Sebrae-AP não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto.

 

Experiência

A própria Nagib lista na seção de “experiência do licitante” os serviços de comunicação prestados ao atual mandato eletivo de Davi Alcolumbre.

 

Recurso feito

A Grito Propaganda, uma das derrotadas na disputa, protocolou recurso administrativo no Sebrae-AP para anular o resultado da concorrência.

 

Tem mais

Além do conflito de interesses, a agência derrotada também alega que os envelopes da concorrência foram violados entre sessões de abertura.

 

Vai ou racha

A CPMI que investiga o cambalacho contra idosos do INSS tem mais uma chance de aprovar a convocação de Jorge Messias (AGU), suspeito de omissão. A próxima reunião do colegiado é a última do ano.

 

O que tanto escondem?

A bancada do partido Novo na Câmara protocolou Projeto de Decreto Legislativo para suspender a portaria (nº 631/2025) do Ministério das Relações Exteriores que ampliou o sigilo sobre informações da pasta.

 

Bolsonaro em casa

A defesa de Jair Bolsonaro vai insistir no cumprimento de pena em regime domiciliar do ex-presidente. O pedido dos advogados deve ser protocolado esta semana do Supremo.

 

Tem mais

Por pouco não foi ainda maior a surra que tomou o governo Lula na sessão do Congresso na quinta (27), com queda de 56 dos 63 vetos do petista. Acordo tirou sete itens da pauta, mas voltam nesta semana.

 

Rádio e TV

Para faturar algum dividendo eleitoral, Lula gravou nesta sexta (28) pronunciamento para trombetear a sanção da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil/mês. Vai ao ar neste domingo (30).

 

Só problema

A tensa relação de Lula com o Legislativo tem tudo para dar ruim para o petista, “Isso gera insatisfação, revolta e, certamente, vai gerar ainda muitos problemas”, avalia o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

 

Básico violado

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) vê “crueldade institucionalizada” em impedir o acesso imediato de Jair Bolsonaro a tratamento médico, enquanto sofre crise de soluço e refluxo.

 

Recesso à vista

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sessões marcadas até o dia 19 de dezembro, com julgamentos dos réus do 8 de janeiro do chamado “núcleo 2” marcados até o dia 16.

 

Pensando bem…

…a química é efêmera.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Encharcou, não tem jeito

Ministro da Justiça do primeiro governo petista, Márcio Thomaz Bastos ouviu calado, certa vez, duras críticas a Lula (PT) pelo presidente nacional da OAB, Roberto Busato e o presidente da OAB-SC, Adriano Zanotto, em evento de Advogados. A cada crítica, sempre aplaudida ppr centenas de advogados presentes ao encontro, Thomaz Bastos procurava disfarçar o constrangimento tomando, sistematicamente, um gole d'água. Ao final dos discursos, encharcado, ele não teve outra saída senão seguir – célere – para o banheiro mais próximo.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Transformaram a dor humana em ferramenta de poder"

Deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, sobre a prisão de Bolsonaro

29/11/2025 07h10

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Ligação de Lula irritou Alcolumbre e rifou ‘Bessias’

Quando Davi Alcolumbre (União-AP) resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias (AGU), indicado por Lula (PT) para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), um “gatilho” fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. A coluna soube por aliados próximos a Alcolumbre que Lula, além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sobre a indicação, ainda ligou para o presidente do STF, Edson Fachin. O amapaense ficou furioso.

Orgulho ferido

Vaidosa como essa gente é, Alcolumbre fez questão de lembrar que é tão presidente de Poder como Fachin, daí a mágoa do parlamentar.

O mundo gira

Para não constranger “Bessias”, como Alcolumbre fez com André Mendonça, Lula queria, inicialmente, resolver tudo ainda em novembro.

Tempo ao tempo

O petista não ouve mais ninguém e foi aconselhado a segurar o anúncio, já que a vaga estava aberta havia um mês. Fez ouvidos moucos.

Em apuros

Lula foi alertado de que a formalização da indicação às vésperas da condenação de Jair Bolsonaro não cairia bem. Deu no que deu.

Refit e Petrobras devem R$36 bilhões em ICMS

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco em março de 2025 e investigações recentes da Receita Federal revelam que empresas como o Grupo Refit e a Petrobras devem juntos mais de R$36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional.

Maior devedor

O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor de fisco estadual, com R$20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo.

Estatal devedora

Logo atrás, a Petrobras, a maior empresa brasileira, responde por R$15,1 bilhões em débitos de ICMS em 15 estados.

Emburrando dívida

A estatal lucrou R$124 bilhões em 2024, mas foi ao STF para postergar pagamentos, alegando “bitributação” em operações interestaduais.

Alternativa a anistia

O senador Carlos Viana (Pode-MG) celebrou 58 assinaturas para a urgência de seu projeto que retira do Código Penal artigos incorporados da extinta Lei de Segurança Nacional que permitiu a Moraes fixar penas consideradas excessivas aos condenados, incluindo Jair Bolsonaro.

Pujança

O Distrito Federal levou a prata no ranking de geração de emprego formal em outubro, foram mais de 15 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Rumo aos bilhões

O governo Lula torra também em viagens (diárias e passagens) o dinheiro que arranca dos brasileiros com os impostos que aumentou ou criou. Já são quase R$1,7 bilhão só entre janeiro e 21 de novembro.

Estelionato eleitoral

Após mais de mil dias do terceiro mandato, Lula (PT) ainda não extinguiu “sigilos de 100 anos”, como prometeu durante a campanha de 2022. Pelo contrário, agora até o Itamaraty pode agir em segredo.

Ministro militante

Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem dúvidas de que petistas querem é “poder total no Brasil”. À coluna, o deputado disse que a indicação de Jorge Messias ao STF é reveladora do aparelhamento ideológico do PT.

Black bombou

Nas 12 primeiras horas de black friday, nesta sexta (28), foram mais de 650 mil pedidos só no comércio eletrônico, diz o Serasa Experian. Foram exatos R$619.293.765,94. Tudo pela metade do dobro.

Bem na fita

A Seleção Feminina de Futebol está bem na fita com os brasileiros. Pesquisa da CBF e da Nexus aponta que 73% avaliam o time de forma positiva ou muito positiva. Quem vê de forma negativa soma só 13%.

Lulista rejeitado

Caso se confirme os números da pesquisa Real Time Big Data, de sexta (28), o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) fica fora de uma eventual disputa pelo Senado por Mato Grosso. Em terceiro, soma só 10%.

Pensando bem…

…Congresso mudar lei ainda não é inconstitucional.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Deus protege bebum

Em 1996, por sugestão da deputada mineira Sandra Starling (PT), o partido causou polêmica ao sapecar em sua página, na internet, a frase de um fundador, sociólogo Francisco Weffort, que depois seria nomeado ministro da Cultura de FHC: “Deus protege os bêbados, as crianças e o PT”. Anos depois, a frase talvez explique a impunidade e principalmente os descondensados.

