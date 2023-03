"Lula falou tanto em punir 'golpistas' e corre do octógono?"

Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Cecília Meireles - poeta brasileira Aprendi com as primaveras

a deixar-me cortar

e a voltar sempre inteira”.

FELPUDA

Parlamentar teve requerimento rejeitado pelos colegas, que consideram um mero “ato político” a exigência do documento: um raio X dos servidores públicos, desde nomes e salários até locais nos quais estão alocados. Antes da votação pelo arquivamento da solicitação, um dos deputados “orientou” o autor a designar um dos 20 assessores que tem em seu gabinete a ler diariamente o Diário Oficial, para que anotasse quem foi nomeado, órgãos nos quais darão expediente, salários e outras coisas mais. Ironicamente, o parlamentar informou: “Está tudo lá”.



Mesmo barco



A fusão de alguns partidos, que está em andamento no plano nacional e que, obviamente, será adotada em nível estadual, deverá criar situações inusitadas. Uma delas será colocar no mesmo barco antigos adversários. Estará prevista, com as definições, a guerra dos egos. Resta esperar.



Mudanças

Na questão das federações, quando partidos se unem e atuam em conjunto na mesma direção, a situação não deverá ser diferente. Nas eleições municipais, com a abertura da janela partidária para vereadores, deverão ocorrer revoadas daqui para lá e de lá para cá. Afinal, bicudos não se beijam.



O gabinete 962, localizado no nono andar da Câmara dos Deputados, em Brasília, virou ponto de encontro para debates e discussões sobre os rumos da política nacional. É de lá que o deputado federal tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS) despacha semanalmente e apresenta o podcast Endireita Brasil, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 18h (de MS), nas redes sociais do parlamentar. A primeira edição ocorreu no dia 23 de fevereiro e teve como convidado de honra o jornalista Alexandre Garcia. Já no dia 2 de março, contou com a participação do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS).

Avanço

Falta pouco para o PSDB ultrapassar o número de mais de 40 prefeitos em MS. Atualmente são 37, mas as articulações estão fortes para ampliar o quadro. E há quem garanta que acontecerá antes das “águas de março fechando o verão”, como diz a letra da composição de Tom Jobim. Isso ocorrendo, os tucanos passarão a ter território político vasto no Estado.



Na esteira

Como segundo maior partido de MS, o PP também deverá tentar aumentar as cadeiras nos Executivos municipais. Hoje, a sigla está à frente das gestões de 21 municípios. A fusão de partidos poderá contribuir para que os descontentes procurem o Progressistas. Isso sem contar alguns prefeitos que estão em siglas sem representantes nos Legislativos federal e estadual e buscam novo endereço para brigar pela reeleição.



Golpistas



Policiais estão em campo para identificar os responsáveis por um site que se passa pelo endereço oficial de pagamento do IPVA, levando o contribuinte ao erro e aplicando golpe. O governo informou que o anúncio fraudulento está intitulado como “IPVA2023–IPVA-pagedemo.co”, e que o “site dublê” acessava, em segundo plano, a plataforma da Secretaria de Estado de Fazenda. Outro detalhe: no endereço mantido pelos golpistas, também eram gerados documentos falsos de arrecadação. Os serviços foram suspensos por 24 horas para que fossem ampliadas as medidas de segurança.



