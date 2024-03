"Lula foi o candidato certo na hora certa e sua participação na eleição de 2022 foi essencial",

Quando não tem o que falar, o presidente Lula fala qualquer coisa – e o resultado nunca é bom. Falando da Venezuela: a Controladoria-Geral e o Supremo, dominados por Nicolás Maduro, retiraram da disputa deste ano seus dois principais opositores.



MAIS: ainda mudaram a data do pleito para 28 de julho, aniversário do falecido Hugo Chávez. Lula, contudo, acha que levantar qualquer suspeita sobre as eleições venezuelanas é pré-julgamento. De quebra, com ironia visível, aconselhou que a oposição apresente outros candidatos à Presidência.

Brasileira premiada



Na quarta-feira (6) foi a vez de estender mais uma vez o tapete para a edição de 2024 do Billboard Women in Music Awards, que aconteceu no YouTube Theatre no Hollywood Park na Califórnia. A premiação é um evento para reconhecer "mulheres na indústria da música que fizeram contribuições significativas para o negócio e que, por meio do seu trabalho e sucesso contínuo, inspiram gerações de mulheres a assumir responsabilidades crescentes dentro da área" de acordo com a revista Billboard, idealizadora do prêmio. Sob o comando de Tracee Ellis Ross (primeira foto), entre tantas mulheres que foram premiadas estava a brasileira Luísa Sonza (segunda foto), que foi agraciada com a estatueta de “Força Global”, já a veterana Kylie Minogue (terceira foto) recebeu o “Prêmio Ícone”. Entre outras tantas ganhadoras e convidadas também as presentes para distribuir as estatuetas estavam, as cantoras Kate Perry e Ellie Goulding.



Alto Comando sem “minuta”



Durante o período de conspiração de um suposto golpe de Estado no país, o Alto Comando teve maiores informações sobre a sonhada empreitada – naufragada depois. Nem chegou a ser consultado (o Alto Comando é um órgão consultivo, não deliberativo) sobre a agora famosa “minuta” pelo general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército, que até a teve nas mãos. Freire Gomes, que acaba de levar informações preciosas à Polícia Federal, teria achado que não era necessário discutir o assunto com o Alto Comando: afinal, estava sob orientação do comandante em chefe das Forças Armadas, o ex-presidente Jair Bolsonaro – e isso o livraria de qualquer culpa. O Alto Comando, contudo, sempre soube das manifestações nas portas dos quartéis e preferiu se manter à distância.



Hora da verdade



Muitos militares graduados acharam que Freire Gomes falaria sobre a falta de informação da “minuta” do Alto Comando no depoimento que deu, há dias, para a Polícia Federal. Pelo menos, não vazou nada sobre o assunto, mas o depoimento do general está sob sigilo, assim como o de Mauro Cid, que voltará a depor nas próximas horas. Ele fechou um acordo de delação premiada que foi homologada pelo Supremo no ano passado. Restam mais detalhes sobre o papel de Jair Bolsonaro. Também o que Cid falou é mantido sobre segredo. Se bem que a “hora da verdade”, com tudo revelado, esteja chegando.



Perto dos amigos



A atriz e apresentadora Mariana Ximenes, já confessou que não consegue ficar muito tempo sem trabalhar. Se preparando para série Veronika da plataforma de streaming Globoplay (ainda sem data de estreia) meses atrás declarou: “Vocês não vão ficar livres de mim tão fácil. Eu espero ter uma trajetória bem longa e bem ativa. Estar sempre na televisão, teatro, cinema, que é a minha paixão. Eu adoro humor, quem sabe navegar por essa atmosfera ou também interpretar uma pessoa com dramas bem contemporâneos”. Enquanto isso vai aproveitando para ficar com os amigos. Dia desses postou uma foto ao lado de Débora Falabella, Andréia Horta e Bianca Comparato, onde reforçou o laço de amizade delas, que ficou ainda mais forte durante a pandemia. “Em um período tão desafiador e repleto de incertezas, as nossas trocas poéticas - emboladas com reflexões profundas, colo, choros e gargalhadas - me marcaram profundamente! E assim seguimos: unidas, juntas & misturadas no afeto e na arte”.

Dinheiro de Volta

Jair Bolsonaro está pedindo à Justiça de São Paulo a devolução de R$ 433 mil referente a multas aplicadas contra ele pelo governo paulista no período da pandemia da covid-19 (promoveu aglomerações e circulou sem máscara). Na época, a Secretaria da Saúde (governo de João Doria) emitiu oito multas contra o então presidente num total de R$ 1 milhão. Todas foram anuladas por lei sancionada por Tarcísio de Freitas, que anistia todas as infrações aplicadas na pandemia.

Pressionado



Jair Bolsonaro está articulando pessoalmente a migração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o PL. As conversas andaram nas últimas semanas e Bolsonaro queria até dar a notícia em primeira-mão na manifestação da Avenida Paulista da chegada de Tarcísio a seu partido. Depois, o ex-presidente preferiu recuar: mudaria o foco do evento, cujo objetivo era defendê-lo. Para Tarcísio, ainda é um assunto mal resolvido. A maior aresta é a candidatura do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP) à Câmara dos Deputados (Bolsonaro vetou o apoio de seu grupo). E Tarcísio e Bolsonaro querem agora colocar para fora do PL o deputado federal Ricardo Salles: ele defendeu o voto nulo para prefeitura de São Paulo.

PÉROLA

“Lula foi o candidato certo na hora certa e sua participação na eleição de 2022 foi essencial para manter a democracia”,

de RODRIGO PACHECO // presidente do Senado, durante happy hour no Alvorada, só com senadores, depois de tê-lo criticado no episódio de Israel.



OLHO NO CLIMA

O impacto climático sobre a própria organização da COP-30 em Belém merecerá um painel à parte no evento. O governador Helder Barbalho negocia em Brasília a liberação de recursos para obras de emergência na dragagem na Baia Guajará, no Pará. Por conta do assoreamento, em parte decorrente das secas, o Porto de Belém não tem condições de receber embarcações de grande calado. É um entrave no plano de aumentar a oferta de hospedagem na capital paraense com a utilização de navios-hotéis. Para a COP-30, Belém vai precisar de 35 mil habitações temporárias.

Deu na mão

Segundo investigações da Polícia Federal, o ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, que está preso, preventivamente, é quem teria entregado nas mãos de Jair Bolsonaro, em dezembro de 2022, minuta que detalhava supostas interferências do Judiciário no Executivo e decretava prisão de autoridades. Bolsonaro solicitou alterações como a retirada da ordem de prisão do ministro Gilmar Mendes (STF) e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mantendo no texto apenas a prisão de Alexandre de Moraes, a quem já chamou publicamente de “canalha”.

AVISO

Dias antes da manifestação na Avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas foi conversar com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ministros do STF. Garantiu que o discurso de Jair Bolsonaro seria de pacificação. Moraes ouviu, mas acabou alertando que, se o ex-presidente extrapolasse, “seria preso”. Mesmo assim, Tarcísio colocou tropa de choque nas ruas, agentes infiltrados no meio da multidão – e até snippers estrategicamente no alto dos prédios da avenida.



Nem água

Ainda sobre as relações entre militares e manifestações nas portas dos quartéis: na época, também Freire Gomes, ouvindo o Alto Comando, determinou que não deveria haver nenhuma interação entre as tropas e os manifestantes. Depois da derrota de Jair Bolsonaro, contudo, o mesmo Freire Gomes permitiu que um grande acampamento de manifestantes só fosse desmanchado no dia seguinte. Mais: os manifestantes pediam golpe militar, Bolsonaro (já viajara para Orlando) acusava o Judiciário e a Justiça Eleitoral de extrapolarem seus limites. E uma nota de novembro de 2022, com Freire assinando também, “as três forças condenavam restrições a direitos de manifestantes”.

CID-FREIRE

Mauro Cid, de novo sobre a “minuta”, chegou a discutir seu conteúdo com o general Marco Antônio Freire Gomes. A Polícia Federal tem trechos obtidos a partir do celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Um deles dizia para o comandante: “E hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante e fez algo muito mais direto, objetivo, curto e limitado”. A mensagem foi enviada em 9 de dezembro de 2022, dois dias depois da reunião, no Alvorada, de Jair Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, quando o então presidente teria apresentado uma minuta golpista.



MISTURA FINA

A PRIMEIRA-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi, nesses dias, pessoalmente à sala dos jornalistas que fazem a cobertura do Planalto trocar o micro-ondas do local. Depois de ouvir queixas de que a máquina estava com o interior enferrujado, ela disse ter ficado “injuriada” e providenciado a mudança. “Vou puxar a orelha do ministro Pimenta (Secom). A Neudi (assessora) me mostrou a foto e eu fui atrás de um micro-ondas. Não está novinho, gente, mas está bom. É do Alvorada, e eu trouxe para cá”.

AINDA Janja: Para surpresa de muitos, ela não apareceu em nenhum dos dois happy hours que Lula ofereceu à congressistas da Câmara e do Senado. Permaneceu na ala residencial, não deu o ar da graça para cumprimentar os convidados ou tirar fotos. E para quem estranhou sua ausência, mandou avisar que os encontros faziam parte dos compromissos do presidente e não da agenda dela.

NO happy hour com líderes do Senado, no começo da semana, Lula recebeu e ofereceu pessoalmente pão de queijo a Rodrigo Pacheco, presidente da Casa. Para alguns, era uma espécie de “pacto à mineira”. O presidente sinalizava apoio à possível candidatura de Pacheco ao governo de Minas Gerais em 2026.

O MINISTRO dos Esportes, André Fufuca, trabalha para indicar o futuro secretário de Prêmios e Apostas, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Fufuca já ganhou o primeiro tempo da partida. Em Brasília, há quem assegure que o ministro foi o principal responsável pela saída do ex-assessor especial da Fazenda, José Francisco Mansur, tido como preferido de Fernando Haddad para o cargo.

AO revogar a prisão do deputado estadual Capitão Assunção (PL), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, assumiu atitude contra o ministro Alexandre de Moraes (STF). Os deputados capixabas se basearam em entendimento do próprio Supremo: em 2019, o julgamento do plenário do STF estendeu às respectivas casas legislativas a prerrogativa de validar ou não decretos de prisão de parlamentares, que também têm imunidade – e com voto a favor do próprio Moraes.

