"Lula mostra sinais de senilidade"

Giba Um

"[...] em que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil", de Carlos Bolsonaro, que seu pai quer lançar ao Senado por Santa Catarina.

O pedido de prisão da PGR contra Mauro Cid irritou a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Parentes do militar – pai, mulher e filha – viajaram para os Estados Unidos, o que a PGR interpretou como risco de fuga de Cid.

Mais: o delator no inquérito que apura tentativa do “golpe de Estado” foi chamado para explicar a viagem dos parentes, o que motivou a irritação do advogado Cezar Bitencourt. “Dane-se a PGR. A vida de Cid segue indiferente à existência do processo”. Depois, se retratou e pediu desculpas.

Acusações furadas

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse na Câmara, há dias, tantas acusações furadas, que economistas e educadores gravavam vídeos demolindo cada uma delas. Chegou a chamar de “calote nos governadores” o corte de impostos e no preço dos combustíveis por Bolsonaro, em 2022, mitigando impostos da guerra da Ucrânia. Haddad disse que Jair Bolsonaro aplicou “calote nos precatórios” (o pagamento de R$ 95 bilhões foi adiado em 2022 por decisão do Supremo).

O STF atendeu pedido do governo Lula (com Haddad), em 2023, para pagar precatórios de R$ 100 bilhões – mas fora do limite de gastos. E até falou que a Eletrobras “foi vendida na bacia das almas” (sem os petistas, hoje a empresa vale mais e dá lucro).

Supersalários

Mais Fernando Haddad: agora, o ministro e seus porta-vozes desafiam o Congresso a “enfrentar” a questão dos supersalários, mas há quem garanta que é “apenas da boca para fora”. Não há qualquer iniciativa dele, tampouco dos ministros que apoiam (pelo menos, por enquanto) o governo Lula no Congresso.

Muito ao contrário, o PT e aliados votaram contra todos os projetos de combate ao marajaismo no serviço público. Querem mais é defender seus holerites – e também penduricalhos.

Indulto complicado 1

O ex-presidente Jair Bolsonaro, embora mantenha o discurso de se candidatar à presidência em 2026, emite sinais a seus interlocutores mais chegados de que já concluiu quem seria o candidato mais adequado para ele entregar o que mais quer, caso seja condenado pelo STF: um indulto.

Sua mulher Michelle e seus filhos Eduardo e Flávio podem até ser competitivos, mas poderiam lhe dar indulto: não teria a aceitação do Supremo, que fatalmente derrubaria. Tarcísio de Freitas é quem menos sofreria resistência por não ser da família. O governador paulista acredita que Bolsonaro é inocente, mas não iria além disso. Se tentasse, teria embates com o STF.

Indulto complicado 2

Mais: um indulto não acabará com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Apenas extinguirá os “efeitos primários” da condenação, não os secundários, caso da inelegibilidade. Poderia, contudo, tirá-lo da cadeia. O ex-presidente enfrenta uma decisão pessoal de ter de se submeter às regras constitucionais. Interesses particulares, não.

Os analistas de plantão lembram que a anistia pelo Congresso provocaria longa legitimidade – e acabaria no Supremo (seria considerado inconstitucional). Fora o fato de ter de admitir sua participação no 8 de janeiro. Detalhe: Bolsonaro não acredita que outros candidatos – e toda a lista de governadores em campo – podem prometer indulto e não cumprir.

Contra gaúchos

Figura detestada no governo Lula, em razão do tratamento ríspido até com colegas de ministério, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, vem sendo chamado de “Janja de calças”, dado seu talento em “queimar o filme” do Planalto. Em 2023, logo após a posse de Lula, recorreu a preconceitos e atacou Brasília, que o hospeda e tolera.

Brasília e Rio Grande do Sul têm algo em comum: seus eleitores reprovam a gestão petista. Durante visita a Porto Alegre, Rui Costa fez pouco caso da tragédia que matou 200 gaúchos e destruiu sua economia. Ofendeu os produtores gaúchos, sugerindo que eles querem os brasileiros pagando a conta da tragédia, “inclusive os mais pobres”.

Contagem regressiva

Faltando poucos dias para a tão esperada estreia, marcada para o próximo dia 30, a continuação da novela Êta Mundo Bom! agora recebe o título de Êta Mundo Melhor. Parte do elenco se reuniu na Casa Aragon, no Butantã, em São Paulo, para celebrar o lançamento com uma grande festa. Nomes de destaque como Camila Queiroz, Klebber Toledo, Marco Nanini, Ana Lúcia Torre, Eliane Giardini, Débora Nascimento, Arthur Aguiar, Rosi Campos, Priscila Fantin e Flávio Migliaccio não estarão nesta nova fase.

Alguns estão envolvidos em outros projetos, como é o caso de Eliane Giardini, Camila Queiroz e Klebber Toledo, enquanto outros simplesmente recusaram o convite. Por outro lado, haverá participações especiais de artistas como Bianca Bin, Flávia Alessandra e Eriberto Leão. Já o elenco fixo ganha novos integrantes, incluindo Larissa Manoela, Heloisa Périssé e Jennifer Nascimento, que prometem atrair atenções com seus papéis de destaque.

Desta vez, a trama seguirá Candinho (Sergio Guizé) em sua busca pelo filho desaparecido, Junior/Samir (Davi Malizia), que será sequestrado por Ernesto (Eriberto Leão) e acabado acolhido no orfanato de Zulma (Heloisa Périssé).

O protagonista Sergio Guizé comentou sobre suas expectativas para esta nova etapa “Estou mais preparado, mais feliz, entusiasmado, aproveitando cada momento que esse personagem fantástico tem para oferecer. Aproveitando o elenco novo, aproveitando o Policarpo novo, eu estou aproveitando cada momento”. Além das principais , também estavam por lá Monique Alfradique, Elizabeth Savalla e Nivea Maria.

Comprar Correios: ninguém se atreve

Os Correios têm 85 mil funcionários (desses, 48,8 mil são carteiros) mais quadro de temporários e terceirizados, agências próprias, mais comunitários, franqueados e permissionadas, totalizando 10 mil unidades de atendimento – e seu patrimônio líquido está negativo em R$ 6 bilhões (dívidas totais), o que significa que o passivo superava os ativos (bens em dinheiro em caixa).

Os Correios estão enfrentando uma grave crise financeira e operacional com prejuízo recorde em 2024 (R$ 2,6 bilhões negativos, o maior da história da estatal). A situação levou a medidas como atraso de pagamentos, redução das jornadas de trabalho e suspensão de férias e outras medidas para tentar conter as despesas. Agora, no primeiro trimestre de 2025, o prejuízo chegou a R$1,7 bilhão e no ano deverá chegar a R$ 3 bilhões.

Resumo da ópera: se Lula resolvesse privatizar a empresa e mesmo através de valor simbólico, quem comprasse teria de injetar um caminhão de dinheiro para capitalizar a companhia. Ou seja: hoje, ninguém se atreve comprar a estatal.

Ano após ano

O cenário é assustador, ano após ano. Em 2022, o balanço negativo em 763 milhões; em 2023, o prejuízo foi de R$ 596 milhões; e de lá para cá, as perdas foram aumentando nos Correios. Em 2021 até se falou em privatização, mas Lula e o PT não permitiriam o que não chega a ser novidade.

Mais: diante da forte concorrência de empresas bem-preparadas, não há chance de alguém despejar bilhões lá, tentar levantar e enfrentar as gigantes do setor. De quebra, o custo do pessoal somou R$ 2, 77 bilhões no primeiro trimestre e a empresa fez concurso, recentemente, para 3.500 cargos.

Atriz multifacetada

Depois de viver Vera Paiva no filme Ainda estou aqui, Valentina Herszage se prepara para novos personagens. Em um ensaio para revista L’Officiel Brasil, onde falou de moda e novos trabalhos ela apareceu loira, e disse que era para um novo personagem, mas sem dar detalhes.

“Eu estou loira, fiz as fotos loira, mas daqui a pouco volto a ser morena, para fazer uma personagem. Mas aí eu tive esse gap entre trabalhos e pensei: por que não, né?”. Sobre seu trabalho foi direta: “Sempre fiz aula de teatro, me formei em artes cênicas. Acho que eu gosto dessa ideia de a gente poder ser livre, sabe? De dizer o que a gente tem que dizer. Sem medo da reação do outro, sem medo de entrar em um diálogo.”

Sobre outros personagens que gostaria de interpretar ou que gostariam que ela vivesse listou: “Muita gente fala muito da Marina Lima, que seria o máximo. Fernanda Young, acho que seria o máximo também. São mulheres muito fortes. Já ouvi muita gente falando que tenho que fazer a Fátima Bernardes. Seria sensacional. São mulheres que me inspiram muito”.







Situação fiscal grave

“A situação fiscal do país é grave. Pior: os governos não têm se preocupado com o problema, ameaçando o nosso presente e nosso futuro”. É o início do artigo de Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio, de Bens, Serviço e Turismo de São Paulo (Fecomércio-SP).

E continua: “Estudos, como o de Marcos Mendes, mostram como em 2027, o Brasil já não terá margem para despesas discricionárias, ainda que para aquele ano estejam previstos R$ 122 bilhões em gastos dessa espécie, do quais R$ 55 bilhões em emendas parlamentares obrigatórias e R$ 70 bilhões para custos em saúde e educação. O resultado: déficit de R$ 3 bilhões para outras despesas”.

Ameaça de penhora

Virgínia Fonseca, influenciadora, apresentadora de TV e garota-propaganda de bets, foi acionada pela Justiça pela prefeitura de Londrina, interior do Paraná, por deixar de pagar valores referentes ao IPTU. A ex-mulher de Zé Felipe mantinha um imóvel comercial que gerou dívidas.

Virgínia teve o nome incluído na Dívida Ativa de Londrina. A administração pública dos municípios acionou a Justiça do Paraná para cobrar R$ 6.530,00 pelo não pagamento do IPTU e de outras taxas relativas ao imóvel. Se não resolver, em cinco dias, a pendência, terá bens penhorados.

Fortuna de Virgínia

A fortuna de Virgínia Fonseca é estimada de R$ 400 milhões, com um faturamento mensal de R$ 6 milhões e um faturamento de R$ 168 milhões apenas com a empresa WePink em 2023. Além disso, possui outros negócios, como a Maria’s Baby (produtos infantis) e a Talismã Digital (agência de influenciadores), além do programa “Sabadou”, no SBT.

Sua fortuna tem ganhos anuais de R$ 75 milhões, incluindo contratos polêmicos. E deverá ser dividida com o ex-marido Zé Felipe com o qual se casou com comunhão parcial de bens.

Mistura Fina

O Datafolha simulou cenários para a eleição presidencial de 2026 que mostram que, apesar do governo mal avaliado, Lula ainda conta com vantagem em segmentos que costumam apoiá-lo, como as mulheres e os mais pobres. No entanto, ele vê, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entrar com força nesses grupos, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, domina as duas faixas mais altas da renda. É o único que teria mais votos já no primeiro turno entre os mais ricos. Flávio e Eduardo, filhos de Bolsonaro, não se destacam em filões específicos.



Durante seu reencontro com apoiadores nordestinos do Rio Grande do Norte, Bolsonaro convocou brasileiros para um novo ato político marcada para o próximo dia 29, às 14h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Continua tentando reverter sua inelegibilidade para disputar a sucessão presidencial, dizendo seguir “lutando por democracia, liberdade e justiça”. E emendou: “Se alguma coisa acontecer comigo, continuem lutando”. Na ocasião, lançou a candidatura do senador Rogério Marinho ao governo do Rio Grande do Norte.



A menos de 20 dias para a edição deste ano do Fórum de Lisboa, evento organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, apelidado de “Gilmarpalooza”, seis ministros da Alta Corte foram anunciados como palestrantes, assim como três representantes do alto escalão do BTG Pactual, banco que é parte de processos no próprio STF. Devem estar presentes no Fórum os ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli, Flávio Dino – e o próprio Gilmar Mendes. Em nota, o BTG Pactual avisa que não é patrocinador do evento e arcará com todas as despesas de seus executivos.



O acadêmico Geraldo Carneiro notou, acompanhando pela televisão o depoimento de Bolsonaro e de outros réus no STF e não deixou por menos: “Este é o país do camarote. A gente vê que, no Brasil, o cidadão usa “pulseirinha” até para ir em cana”. O ex-presidente e outros acusados usavam uma pulseira verde. A segurança do Supremo Tribunal Federal adotou um sistema de pulseiras para identificar os diferentes públicos nas sessões.



In – Livro: Perto de você

Out – Livro: Claire, Querida