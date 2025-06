Lula nas mãos do Centrão

Giba Um

...é um baita gestor. Tarcísio, vou dar umas aulas para você, se é que não pegou tudo do Kassab", de Jair Bolsonaro sobre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sem falar em candidatura dele ao Planalto.

O novo presidente da CBF, Samir Xaud, trabalha para construir pontes com o Planalto. As tentativas acontecem por meio do ministro Rui Costa e do senador Jaques Wagner. São dois nomes cirúrgicos escolhidos por Xaud para quebrar as resistências do governo.

Mais: Costa e Wagner também eram aliados de Ednaldo Rodrigues. ele pretende, inclusive, usar o treinador Carlo Ancelotti, para quebrar o gelo com Planalto. Xaud chegou ao cargo com espírito de sobrevivência: tem como exemplo e derrocada de seu antecessor, que nunca teve apoio do Planalto.

Resolveu ficar

Ainda desolada com as pesquisas que revelou que Janja da Silva “mais atrapalha o governo de Lula do que ajuda”, a primeira-dama resolveu não acompanhar Lula ao Canadá, para o G7, como fez com reunião da cúpula no litoral da Itália. Lula viajou para Calgary, no Canadá, com uma comitiva pequena. O chanceler Mauro Vieira era um dos poucos ministros que acompanharam o presidente. A cúpula aconteceu num resort em Kananakis, região conhecida por suas montanhas rochosas. Lula, contudo, ficou hospedado em Calgary à uma distância de 100 quilômetros do local.

Adeus à lua de mel

Chegou ao fim a lua de mel entre o PT, do presidente Lula e o Banco Central de Gabriel Galípolo, colocado lá para dar novos rumos à política monetária. Nos corredores do PT, Galípolo já é objeto de “fogo amigo” e está aberta a divergência entre ele e seu amigo Fernando Haddad. Há semanas, o veterano José Dirceu acusa Galípolo de se reunir com empresários e o setor financeiro (?). E propôs uma “revolução social” para acabar com as relações BC-Faria Lima. Lula não abre a boca, mas outros petistas esperam a redução da taxa básica de juros (Selic) como se isso fosse possível com uma canetada.

Sucessão da Petros

O lobby dos petroleiros pela indicação de Danilo Ferreira da Silva para a presidência da Petros chegou à porta do gabinete de Lula. O vocalizador da FUP (Federação Única dos Petroleiros) dentro do Planalto é o petista Marcio Macedo, ministro da Secretaria Geral da Presidência. Silva é um dos mais influentes líderes sindicais dentro do Sistema Petrobras. Antes de assumir a diretoria da Transpetro, cargo que ocupa no momento, foi chefe de gabinete de Jean Paulo Prates e Magda Chambriard na presidência da petroleira. O comando do Petros está vago desde março, quando Henrique Jager deixou a fundação.

Querem a cabeça

Os Correios vivem não apenas uma crise financeira, mas também institucional. Lideranças sindicais vinculadas à estatal querem a cabeça do presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, indicação pessoal de Lula. Acusam Santos de adotar medidas irresponsáveis diante dos graves prejuízos da companhia – R$ 2,4 bilhões de perdas apenas em 2024. Recentemente, os Correios abriram licitação para a compra de carros de luxo para a diretoria. Quando vazou, a concorrência foi suspensa. Os serviços dos planos de saúde e pagamentos dos terceirizados estão paralisados. Os sindicalistas chamam os que acontece de “colapso financeiro e operacional dos Correios.

Suspeita de roubo

O sindicalista Milton Baptista de Souza, conhecido como Milton Cavalo, construiu uma super mansão de 360 metros quadrados enquanto o Sindicato Nacional dos Aposentados deu um salto na arrecadação, via desconto dos aposentados entre maio de 2021 e maio de 2023. Tem piscina de 50 metros quadrados, 15 estábulos, que seriam alugados a terceiros. O sítio está localizado em Ibiúna (SP), no bairro Votorantim. O Sindnapi tem como vice o conhecido Frei Chico, irmão de Lula. A entidade é suspeita de participar do roubo dos aposentados do INSS. No período de construção da mansão, pulou de R$ 23,2 milhões para R$ 149 milhões.

Como um tatu

A atriz Dira Paes está na capa e recheio da revista Claudia, onde reflete sobre sua trajetória de quase 40 anos de carreira. Prestes a comemorar 57 anos no próximo dia 30, ela compartilhou que o filme A Floresta das Esmeraldas foi decisivo para que ela seguisse o caminho artístico, o que a levou a se mudar para o Rio de Janeiro. Por um momento, achei que poderia ser professora de arte, por isso queria ter esse diploma que me orgulho tanto. Foi uma época em que aproveitei para estudar e entender que cada trabalho tinha uma preparação diferente. Percebi que precisava criar o meu espaço e foi quase um trabalho de tatu para abrir caminhos que não existiam”. Sobre a chegada de um novo marco em sua vida, ela comenta: “Aos 50, reconheci a sensação de liberdade. Nada me deterá, farei tudo que eu quiser”. E completa: “Olha que redundância, é quase uma antipatia por si própria. Não me gosto parada na foto, me gosto mais conversando porque me acho uma pessoa viva. Gosto mais de mim do que do espelho e busco me renovar”.. Dira conquista admiração não apenas por seu talento inegável, mas também por sua coerência entre discurso e ação. Mesmo sob os holofotes, valoriza suas origens diariamente e mantém um olhar atento ao coletivo. Ao abordar temas como maternidade, envelhecimento, desigualdade ou sustentabilidade, suas palavras refletem vivências concretas. Ela afirma se apoiar na solidez de suas experiências para crescer: “Eu tento colocar um pé no chão para o outro poder voar, porque é o que garante segurança e juízo. É importante reconhecer o que nos dá potência. Tudo que decidi fazer até aqui tem a ver com o que acho importante. “Sou vista como uma mulher possível. Uma brasileira que representa, que tem a cara de um lugar e que defende os direitos humanos. Acho que sou uma brasileira cidadã”.

G7: Brasil só na fila do gargarejo

Depois de tocarem “fogo no parquinho”, com medidas vingativas de aumento de carga tributária de setores e classes sociais onde são mais rejeitados, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) revolveram “vazar”. O primeiro para a 10ª viagem ao exterior este anos e ou outro de “férias” (?). Lula nem sequer foi convidado entre países observadores da reunião do G7 no Canadá. O convite era apenas para a ‘reunião ampliada’. E até assessores mais chegados já sabiam que ele jamais perderia a chance de viajar outra vez. ‘Reunião ampliada’ tem, no máximo, o significado de garantir lugar na “fila do gargarejo” na plateia do G7, grupo de países mais ricos do mundo. O Brasil foi barrado no grupo de observadores, composto apenas pela África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Índia e México. O convite é feio pelo país anfitrião que também chamou organismos internacionais como ONU, Banco Mundial e Comissão Europeia. O discurso de Lula não foi transmitido (o texto foi distribuído), mas ele saiu na foto, entre Volodymir Zelenskyy e Giorgia Meloni.

Carrões de luxo

Uma semana depois de um luxuoso tour em Paris, onde a hospedagem custou R$ 1,2 milhão, a nova viagem de Lula já custou mais R$ 1,3 milhão só com aluguel de limousines e carrões de luxo para assessores. Somada a fatura de R$ 974,4 mil pelo mesmo serviço de Paris, os carrões custaram R$ 2,3 milhões. A agenda no Canadá durou menos de 24 horas. A empresa contratada oferece limousines que podem transportar 20 passageiros e só os cinco quartos para assessores custaram R$ 60,7 mil ao contribuinte.





Busca tranquilidade

A atriz e influenciadora digital Kéfera Buchmann compartilhou reflexões pessoais em dois momentos nesta semana. Primeiro, nos stories do Instagram, desabafou sobre as mudanças após viver um relacionamento complicado. Ela afirmou que busca tranquilidade e, por enquanto, prefere não se envolver em novos romances. “Que paz terrível. Gente, é muito bom quando você está de boa. Coloquei na minha cabeça que não posso me apaixonar em hipótese alguma. Botei meu cupido aposentado. Só posso me apaixonar em janeiro do ano que vem e, de preferência, depois do meu aniversário, para eu passar em paz também”. Em um segundo momento, no canal do drag queen Bianca DellaFancy, no Youtube, Kéfera falou sobre a temática dos anúncios envolvendo apostas, enquanto passava por uma transformação. Ela explicou que nunca aceitou trabalhar com esse tipo de publicidade, pois acredita ser algo desrespeitoso com seu público. Segundo ela, o dinheiro proveniente dessas práticas pode ser obtido por meios mais honestos e com esforço genuíno. Além disso, comentou que esse tipo de remuneração traz uma energia negativa, sustentada pela enganação e pelos prejuízos causados a outras pessoas.

Atrás de Salles

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas quer levar o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para o Republicanos. Hoje deputado federal, ele é filiado ao Novo, que não compõe a base aliada de Freitas. Salles pode concorrer à reeleição na Câmara ou disputar uma cadeira no Senado como candidato do bolsonarismo. Essa segunda hipótese seria no caso do deputado Eduardo Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos. Em 2022, ele foi o quarto deputado mais votado de São Paulo, atrás apenas de Guilherme Boulos, Carla Zambelli e o próprio Eduardo.

Virgínia, de novo

A separação da influenciadora Virgínia Fonseca do cantor Zé Felipe teve desdobramentos na Justiça. Ela entrou com uma ação contra o Facebook, pedido a remoção da postagem que envolvem questionamentos sobre a paternidade dos seus filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Virgínia queria que as postagens que contestam a paternidade de Zé Felipe fossem retiradas pela Meta, dona do Facebook e do Instagram. A Justiça determinou que as plataformas digitais não têm obrigação de fazer controle prévio de qualquer postagem e, portanto, não poderia atender o pedido da apresentadora do SBT.

“The Voice” chegando

O SBT bateu o martelo sobre “The Voice Brasil” após convocação do diretor Boninho para o início das inscrições do programa musical. A estreia está marcada para outubro deste ano. A emissora decidiu ainda que as gravações vão ocorrer em um estúdio externo e não serão dentro da sede do SBT, em São Paulo. A mudança se dá pela altura necessária para o formato do palco, que coloca calouros em um palco mais alto que os jurados da atração. O formato é o mesmo para todo o mundo.

Mistura Fina

O ministro Cristiano Zanin do STF abriu divergência em relação ao ministro Gilmar Mendes e votou para considerar constitucional uma lei sancionada em Sorocaba (SP) que proíbe a Marcha da Maconha na cidade. Antes, Alexandre de Moraes havia seguido o voto de Gilmar contra a legalidade da proposta. No voto, Zanin destacou que a Constituição consagra o direito de liberdade de expressão elementar para a realização da Marcha da Maconha.

Em meio à tensão provocada pelos casos de gripe aviária no país, o governo se dedique a outra agenda importante no agronegócio. Comitiva de representantes do Itamaraty e Ministério da Agricultura vai ao Japão antes do final do mês tentar uma rodada de negociações diplomáticas para a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira. A expectativa é que a aliança saia até setembro. Passo decidido já foi a Organização Mundial de Saúde declarou o Brasil como área livre de febre aftosa.

Até 30 de setembro, o governo precisa aprovar a isenção do IR da Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil, considerada uma cartada e tanto para Lula, recuperar sua popularidade e subir nas pesquisas de intenção de votos. A mudança já seria válida em 2026, mas será uma perspectiva apenas para a declaração do Imposto de Renda de 2027, com efeitos nas urnas que ainda precisarão ser medidos.



As tempestades continuam caindo sobre a cabeça de Jair Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal apontou a participação do ex-presidente, do deputado federal Alexandre Ramagem e do vereador Carlos Bolsonaro em uma organização criminosa ao concluir investigação do uso da Abin – Agência Brasileira de Inteligente – para espionar adversários e disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral. O caso teve início em 2023 com a compra de um sistema espião para monitorar a localização dos alvos. A estrutura montada ficou conhecida como “Abin paralela”. Bolsonaro não foi indiciado porque já foi denunciado no processo da trama golpista.

