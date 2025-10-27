Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLÁUDIO HUMBERTO

"[Lula] romantiza o crime"

Rodrigo Valadares (União-SE), após o presidente defender traficantes, 'vítimas dos usuários'

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

27/10/2025 - 07h00
Projeto da Anistia deve voltar à pauta em novembro

O PL se mobiliza para colocar na pauta de votação da Câmara, na primeira semana de novembro, a votação da proposta de anistia, sob relatoria de Paulinho da Força (SD-SP).

A ideia é que o líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ), apresente a demanda na reunião de líderes já no próximo encontro. Paulinho insiste em uma proposta que altere a dosimetria, mas a oposição rechaça a ideia e prepara para apresentar um destaque próprio para que a proposta volte a tratar sobre a anistia.

Hora certa

A proposta saiu dos holofotes após a oposição deixar esfriar até que o acórdão do julgamento fosse publicado, o que ocorreu na quarta (22).

Venda casada

Como o assunto não tem consenso, uma das vias de negociação é atrelar o texto às propostas econômicas que o governo quer votar.

Morrer na praia

O problema maior está no Senado. O presidente Davi Alcolumbre (União-AP) já deu recados de que não vai pautar a proposta. Nada adiantaria.

Lá e cá

Casando a anistia com a pauta econômica do governo, que prevê, claro, mais impostos, a oposição vê chance de tramitação nas duas Casas.

Nem a Receita aguenta mais a ‘sanha arrecadatória’

Nem responsáveis por arrecadar tributos aguentam a fome por impostos do governo do PT: técnicos da Receita Federal estão incomodados com o “aperto” promovido por Lula e Fernando ‘Taxxad’ Haddad contra os pagadores de impostos brasileiros, enquanto “alimenta a confusão e a desinformação” com “comunicação desastrosa sobre supostas fake news”, segundo relatos de fontes da ala técnica e profissional do setor.

Buraco eterno

O governo toma “medidas apressadas para arrancar mais dinheiro dos brasileiros e tapar o buraco sem fim das contas”, aferem os técnicos.

Confusão aberta

A comunicação do fisco é alvo de crítica: o “tom” em notas oficiais teria causado “confusão” e arranhou a imagem da Receita e dos profissionais.

Ordens a cumprir

Os técnicos da Receita Federal são os responsáveis por fiscalizar e cobrar os tributos federais e do comércio exterior no Brasil.

Fiasco não voa

Não decola mesmo o tal “Voa Brasil”, manobra do governo para empurrar em idosos passagens encalhadas de companhias aéreas em horários cruéis. Foram 50 mil reservas em um ano. O governo mirava 3 milhões.

Vai de primária

Cabo “Glória a Deux” Daciolo anunciou que é pré-candidato a presidente, em 2026. Filiado ao Republicanos, não está preocupado em disputar a vaga com outro filiado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Situação

Preocupado com a imagem, o Conselho Nacional de Justiça está em campo com pesquisa para coletar dados sobre “percepção e avaliação” do Judiciário. O levantamento pode ser respondido online, até novembro.

Crédito

O saldo da carteira de crédito total deve crescer 1,1% em setembro, com o ritmo de crescimento anual desacelerando de 10,1% para 9,9%. As contas são da Pesquisa Especial de Crédito da Febraban.

Sem sinal

A proibição do uso de celulares em colégios ajudou a derrubar o uso de internet por adolescentes nas escolas. Os acessos caíram de 51% em 2024 para 37% este ano. O estudo é do Tic Kids Online Brasil.

Mais é melhor

Agora fora da Primeira Turma do STF, o ministro Luiz Fux defendeu que o Judiciário preste contas à sociedade. Diz que aproximar o sentimento constitucional do povo ajuda a “legitimar as decisões”.

Memória recente

A última pesquisa Globo/Datafolha no primeiro turno de 2022 previu vitória de Lula por 14% de vantagem sobre Bolsonaro (, encerrando a disputa. Acabou 48% a 43%. No segundo turno foi 50,9% a 49,1%.

Esticada

O Ministério Público do Paraná deu esticadinha no feriado do Dia do Servidor Público. Já que a data cai nesta terça-feira (28), o MPPR enforcou a segunda (27) e a turma só volta ao batente na quarta (29).

Pensando bem...

...e dizem que este é o “melhor momento” do governo.

PODER SEM PUDOR

Solução de raposa

Francisco Dornelles era secretário da Receita Federal quando decidiu fechar coletorias federais em pequenas cidades. Entre elas estava a de Santo Antônio do Monte (MG), terra do ex-governador Magalhães Pinto.

“Um inimigo seu quer nos intrigar”, reclamou Magalhães a Dornelles, por telefone, “tanto que mandou fechar a coletoria de Santo Antônio...”. O secretário da Receita explicou o porquê de a cidade estar na lista: “Bom, já que não dá para tirar da lista, dá para esquecer de fechar a coletoria?”, ponderou a raposa mineira.

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"Parem de defender traficantes. Defendam as vítimas"

Senador Flávio Bolsonaro reage à defesa de Lula de traficantes, 'vítimas dos usuários'

25/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula defende traficantes no país que os fuzila

Em seu melhor estilo ‘sem noção’, Lula fez declaração condescendente com traficantes de drogas, considerando-os “vítimas dos usuários”, durante coletiva na Indonésia, país que mantém uma das legislações antidrogas mais severas do mundo. A lei local prevê pena de morte por fuzilamento para tráfico, produção, importação ou exportação de drogas. Com base nessa legislação, dois brasileiros já foram condenados e executados, e um terceiro enfrenta atualmente o risco de pena capital.

Tolerância zero

Naquele país, desrespeitado pelas declarações do presidente brasileiro, “tolerância zero” contra drogas é aplicável a indonésios e estrangeiros.

Primeiro brasileiro

Marco Archer Cardoso Moreira, preso no aeroporto de Jacarta com 13,4kg de cocaína em asa-delta, foi fuzilado em 18 de janeiro de 2015.

Outro fuzilamento

Rodrigo Muxfeldt Gularte, preso com 6kg de cocaína em pranchas de surfe, teve pedidos de clemência negados e foi fuzilado em abril de 2015.

Caso por concluir

Preso em 13 de julho no aeroporto de Bali com 3kg de cocaína, Yuri Bezerra da Costa, do DF, está sujeito a fuzilamento ou prisão perpétua.

Governo Lula já torrou R$77 milhões com cartões

Em apenas nove meses, a conta dos cartões de pagamento do governo Lula (PT), os “cartões corporativos”, já passou de R$77,2 milhões. Dados do Portal da Transparência apontam que apenas os onze cartões da Presidência da República torraram mais de R$4,8 milhões este ano. Já os 924 cartões corporativos registrados no Ministério do Planejamento, por exemplo, gastaram cerca de R$7 milhões no mesmo período.

Uma de muitas

Uma conta de R$24,5 mil foi paga mês passado com um dos cartões do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. Sem detalhes.

Luz nos outros

Os detalhes de todas as despesas dos cartões da Presidência de Lula são protegidos por sigilo. Detalhes só para outros órgãos.

Só um exemplo

Funcionário de agência do IBGE em Tefé (AM), Tassio Souza realizou 272 saques de até R$1.000 entre janeiro e setembro. Total: R$263.860.

Matemágica

Segundo pesquisa Atlas Intel/Bloomberg, Lula (PT) cresceu quase dez pontos desde fevereiro, enquanto todos os outros candidatos somados, incluindo Tarcísio de Freitas (Rep), perderam cerca de 14 pontos. Brancos e nulos passaram de 4% para 7% no mesmo período.

Previsão e dinheiro

Apostas na Polymarket sobre possível conflito armado entre EUA e Venezuela e a queda Nicolás Maduro já somam mais de US$10 (R$ 54) milhões. Chances da deposição do ditador subiram a 23% em dois dias.

Filme queimado

Pesquisa AtlasIntel mostrou o arraso na reputação de Hugo Motta (Rep-PB) depois que se alinhou a Lula. É o político com pior avaliação do levantamento, 83% reprovam o presidente da Câmara.

Palavra do presidente

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) prevê que, em breve, a facção criminosa PCC “vira ONG” nos olhos do governo, após o presidente da República afirmar que “traficantes são vítimas dos usuários”.

Resumo da ópera

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à acusação de Gleisi Hoffmann que ele defende intervenção armada dos EUA no Brasil: “A mentira é a marca de Lula e está no DNA dos petralhas”, resumiu.

Deu ruim

Já está em vigor a nova lei portuguesa que acabou cancelando todos os agendamentos de pedido de visto de procura de trabalho. Esta é a principal modalidade usada por brasileiros que planejam emigrar.

Agenda

Batido o martelo não está, mas deve ser neste domingo (26) o encontro presencial entre Lula e Donald Trump, na Malásia. E o petista desandou a criticar o dólar e a política americana nos últimos dias.

Devo, não nego

O Centro-Oeste fechou agosto com 624.365 empresas inadimplentes. Em números absolutos, Goiás liderou com 258.726. O menor número foi em Mato Grosso do Sul, 111.215. Os dados são da Serasa Experian.

Pensando bem...

...pobre estelionatário eleitoral, vítima dos eleitores.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Obra precipitada

Quando foi eleito prefeito de Piraí (RJ) pela primeira vez, nos anos 90, Luiz Fernando Pezão derrubou um bambuzal numa favela para abrir uma escadaria. No dia seguinte, acordou às 6h com uma multidão à sua porta. “É hoje que vou morrer... o que eu fiz?”, comentou com a mulher. Um rapaz, porta-voz do grupo, disse desesperado: “Pezão, você destruiu o nosso banheiro!”. Foi então que o prefeito descobriu que, antes da escadaria, precisava levar água e sobretudo esgoto para as casas.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Onde o PT põe a mão, dá ruim"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) citando os rolos nos Correios, INSS etc etc

24/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo recorre a Lira para destravar votações

Para tentar recompor o caixa da União para 2026, o governo Lula resolveu recorrer a Arthur Lira (PP-AL) para tentar salvar alguma coisa da proposta fiscal, que deve ser votada na próxima semana e, no melhor dos mundos, levanta R$30 bilhões. Em reunião com dois aliados próximos a Lira na noite de quarta (22), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentou desanuviar a relação com o ex-presidente da Câmara, irritado após ameaça de demissão de Carlos Vieira, da Caixa.

Jogo de cena

O governo apelou para ciumeira, sugerindo passar para Hugo Motta os cargos no banco. Mas o atual presidente da Câmara não entrega votos.

Não passa

A relação entre Motta e o Planalto não é lá essas coisas. A equipe econômica insiste em aumentar impostos. Motta diz que não há clima.

Cercando

A guinada do governo rumo a Lira, que procurou Dr. Luizinho e André Fufuca, foi no mesmo dia em que Motta criticou a articulação governista.

Canto da sereia

Para tentar seduzir Lira, Lula acena com apoio, ou ao menos não atrapalhar, a candidatura do alagoano ao Senado, no próximo ano.

Cartão do Bradesco cobra juros de 311% ao ano

O bancão Bradesco se recupera da “crise Americanas”, mas esfola seus clientes: cobra quase 311% de juros nominais ao ano, 12,5% ao mês, para parcelar a fatura do cartão de crédito Visa Infinite. Dividindo a fatura de R$23,3 mil em 12 vezes, o cliente precisa desembolsar R$23.486 só para os juros, o que representa mais que o dobro da dívida. O total pago, um ano mais tarde, seria de R$47,4 mil, incluindo impostos. A taxa anual cobrada pelo Bradesco é mais de 20 vezes superior a taxa Selic.

Nem agiota

O custo efetivo total do parcelamento é ainda maior, incluindo R$559,23 de IOF sobre a operação: juros mensais de 13,01% e anual de 334,13%.

IOF dobrado

No caso específico de leitor da coluna, o Bradesco cobrou R$559,23 de IOF e o mesmo valor, sem maiores explicações, a título de “despesas”.

Não faz sentido

Após 12 meses, o valor original da dívida parcelada equivale a menos da metade do total cobrado pelo Bradesco. Só trouxa cai na cilada.

O País que se exploda

Lula (PT) aposta no impasse hostilizando ou provocando diariamente os EUA, às vésperas de eventual encontro na Malásia com o presidente Donald Trump. Um acordo com os EUA desmontaria seu palanque contra o “inimigo externo” e “em defesa da soberania”. O País que se exploda.

Jogo aberto

A plataforma Polymarket já registra mais de US$9 (R$48,5) milhões em apostas em torno de um conflito militar entre os EUA e a Venezuela de Nicolás Maduro. As chances de queda do ditador se mantêm em 21%.

Tem de sobra

Antes mesmo de o PT protocolar o recurso contra a decisão que melou o pedido de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o PL já tinha uma sondagem do cenário no plenário. Sobram votos pró-Eduardo.

Boquinha generosa

Flagrado pela coluna em loja de luxo espiando canetas Mont Blanc, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, faturou alto em julho. Salário e penduricalhos garantiram ao ministro de Lula mais de R$64 mil no mês.

Senado na pauta

No encontro entre o governador Jorginho Mello e Jair Bolsonaro, alguns nomes foram citados na disputa pelo Senado por Santa Catarina, como Carlos Bolsonaro (PL), Caroline de Toni (PL) e Espiridião Amin (PP).

Pano pra manga

Com visita a Jair Bolsonaro autorizada para a próxima semana, o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), explicou o motivo de sua desistência. Quer preservar seu trabalho na investigação.

Fechou o tempo

Azedou o clima entre Eduardo Bolsonaro e Cleitinho (Rep-MG). O senador chamou de “imprudente” candidatura ao Planalto do deputado, que devolveu com “Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você”.

Na lista

Além dos rasantes para filiar Guilherme Boulos ao PT, Lula está de olho em outro quadro do Psol, puxadinho petista: a desembaraçada deputada Erika Hilton (SP). O restante pode ficar onde está.

Pensando bem...

...importante da viagem à Ásia é escala na volta.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Homem-bomba

Prolixo e confuso, o então senador Eduardo Suplicy (PT-SP) certa vez tirou a paciência do líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), que caiu na besteira de conceder-lhe um aparte. O tucano reclamou, meio irritado: “O senhor é o verdadeiro homem-bomba, está explodindo meu discurso!”

