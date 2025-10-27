"[Lula] romantiza o crime"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Projeto da Anistia deve voltar à pauta em novembro

O PL se mobiliza para colocar na pauta de votação da Câmara, na primeira semana de novembro, a votação da proposta de anistia, sob relatoria de Paulinho da Força (SD-SP).

A ideia é que o líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ), apresente a demanda na reunião de líderes já no próximo encontro. Paulinho insiste em uma proposta que altere a dosimetria, mas a oposição rechaça a ideia e prepara para apresentar um destaque próprio para que a proposta volte a tratar sobre a anistia.

Hora certa

A proposta saiu dos holofotes após a oposição deixar esfriar até que o acórdão do julgamento fosse publicado, o que ocorreu na quarta (22).

Venda casada

Como o assunto não tem consenso, uma das vias de negociação é atrelar o texto às propostas econômicas que o governo quer votar.

Morrer na praia

O problema maior está no Senado. O presidente Davi Alcolumbre (União-AP) já deu recados de que não vai pautar a proposta. Nada adiantaria.

Lá e cá

Casando a anistia com a pauta econômica do governo, que prevê, claro, mais impostos, a oposição vê chance de tramitação nas duas Casas.

Nem a Receita aguenta mais a ‘sanha arrecadatória’

Nem responsáveis por arrecadar tributos aguentam a fome por impostos do governo do PT: técnicos da Receita Federal estão incomodados com o “aperto” promovido por Lula e Fernando ‘Taxxad’ Haddad contra os pagadores de impostos brasileiros, enquanto “alimenta a confusão e a desinformação” com “comunicação desastrosa sobre supostas fake news”, segundo relatos de fontes da ala técnica e profissional do setor.

Buraco eterno

O governo toma “medidas apressadas para arrancar mais dinheiro dos brasileiros e tapar o buraco sem fim das contas”, aferem os técnicos.

Confusão aberta

A comunicação do fisco é alvo de crítica: o “tom” em notas oficiais teria causado “confusão” e arranhou a imagem da Receita e dos profissionais.

Ordens a cumprir

Os técnicos da Receita Federal são os responsáveis por fiscalizar e cobrar os tributos federais e do comércio exterior no Brasil.

Fiasco não voa

Não decola mesmo o tal “Voa Brasil”, manobra do governo para empurrar em idosos passagens encalhadas de companhias aéreas em horários cruéis. Foram 50 mil reservas em um ano. O governo mirava 3 milhões.

Vai de primária

Cabo “Glória a Deux” Daciolo anunciou que é pré-candidato a presidente, em 2026. Filiado ao Republicanos, não está preocupado em disputar a vaga com outro filiado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Situação

Preocupado com a imagem, o Conselho Nacional de Justiça está em campo com pesquisa para coletar dados sobre “percepção e avaliação” do Judiciário. O levantamento pode ser respondido online, até novembro.

Crédito

O saldo da carteira de crédito total deve crescer 1,1% em setembro, com o ritmo de crescimento anual desacelerando de 10,1% para 9,9%. As contas são da Pesquisa Especial de Crédito da Febraban.

Sem sinal

A proibição do uso de celulares em colégios ajudou a derrubar o uso de internet por adolescentes nas escolas. Os acessos caíram de 51% em 2024 para 37% este ano. O estudo é do Tic Kids Online Brasil.

Mais é melhor

Agora fora da Primeira Turma do STF, o ministro Luiz Fux defendeu que o Judiciário preste contas à sociedade. Diz que aproximar o sentimento constitucional do povo ajuda a “legitimar as decisões”.

Memória recente

A última pesquisa Globo/Datafolha no primeiro turno de 2022 previu vitória de Lula por 14% de vantagem sobre Bolsonaro (, encerrando a disputa. Acabou 48% a 43%. No segundo turno foi 50,9% a 49,1%.

Esticada

O Ministério Público do Paraná deu esticadinha no feriado do Dia do Servidor Público. Já que a data cai nesta terça-feira (28), o MPPR enforcou a segunda (27) e a turma só volta ao batente na quarta (29).

Pensando bem...

...e dizem que este é o “melhor momento” do governo.

PODER SEM PUDOR

Solução de raposa

Francisco Dornelles era secretário da Receita Federal quando decidiu fechar coletorias federais em pequenas cidades. Entre elas estava a de Santo Antônio do Monte (MG), terra do ex-governador Magalhães Pinto.

“Um inimigo seu quer nos intrigar”, reclamou Magalhães a Dornelles, por telefone, “tanto que mandou fechar a coletoria de Santo Antônio...”. O secretário da Receita explicou o porquê de a cidade estar na lista: “Bom, já que não dá para tirar da lista, dá para esquecer de fechar a coletoria?”, ponderou a raposa mineira.

