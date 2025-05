"Lula trai os princípios da diplomacia brasileira"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Carrões do STF custaram R$746 mil em 2 meses

Os 91 veículos para ministros e outros funcionários do Supremo Tribunal Federal (STF) custaram R$746.031,71 aos pagadores de impostos, apenas entre janeiro e fevereiro deste ano. A frota conta com belas pick-ups como Toyota Hilux e Nissan Frontier, além de modelos mais confortáveis como Toyota Corolla e Ford Fusion. O mais antigo é um Ford Landau, de 1977, que fica exposto no museu da Corte.

Rolê

Com combustível, o Supremo torrou mais de R$112,5 mil nos dois primeiros meses deste ano; R$81,2 mil só em fevereiro.

Nos trinques

Para não andar em carro empoeirado, o tribunal banca as lavagens: foram R$22,7 mil para dar aquele trato só em janeiro.

E subindo...

Gastos de março não foram todos lançados. Há registro de R$15,8 mil para bancar taxas do Detran, transporte por demanda e rastreamento.

Frota de milhões

Em 2024, a “condução de veículos” no STF custou R$5,2 milhões; incluindo R$735 mil com combustível e R$235 mil com lavagens.

Governo torra R$17 milhões com viagens em 4 dias

O governo Lula conseguiu torrar mais de R$17 milhões com viagens em apenas quatro dias, segundo dados do Portal da Transparência. Entre 15 e 19 de maio, R$4 milhões bancaram só as viagens internacionais. O total da conta que sobra para o pagador de impostos com diárias de funcionários públicos e passagens aéreas da administração petista chegou a R$440,9 milhões este ano, apenas até o dia 19 de maio.

R$234 milhões

As passagens aéreas representam apenas 37% das despesas do governo Lula com viagens. A maior parcela dos gastos são as diárias.

Na nossa conta

A administração petista registrou mais de dois mil voos a um custo de R$17,6 milhões entre 15 e 19 de maio.

Triste recorde

O Lula 3 é o governo que mais gasta com viagens na História: R$5,1 bilhões desde a posse, em 2023. E não inclui Lula, Janja, ministros etc.

Velho truque

É curioso como, inconformada com a falta de declarações claras e diretas de ministros do STF sobre a ameaça de sanções a Alexandre de Moraes, a mídia produziu várias reações, todas de menosprezo ou de deboche anônimas, de quem “pediu para não ser identificado”.

Ódio à classe média

Em vez de reduzir despesas, o governo se utiliza de sua conhecida falta de escrúpulos para aumentar impostos. Aproveita para reiterar seu ódio à classe média, que viaja, passando o IOF de 1,1% para 3,5%.

Sem credibilidade

O Brasil é um país cujo ministro da Fazenda do Brasil não merece a confiança. Após descartar aumento do IOF, dizendo que era invenção da “extrema direita”, de uma canetada, mais do que triplicou o imposto.

Lula ficou caro demais

Lula mostra que seu governo mal avaliado custa muito caro ao País, aprovando aumento de R$18 bilhões na folha de pessoal ou gastando quase R$4 bilhões em uma demagogia na conta de luz.

Por nossa conta

Não bastasse a boquinha de R$2,5 milhões por ano no Banco dos BRICS, Dilma Rousseff garantiu mais R$100 mil após comissão do ministério de Lula resolver indenizar e conceder anistia à petista.

Não era ideologia

Os R$100 mil da comissão de anistia para Dilma Rousseff, por fatos de 6 décadas atrás, faz lembrar a atitude digna de Millôr Fernandes, crítico desse oportunismo da esquerda: “Não era ideologia, era investimento”. Tinha autoridade: foi um dos intelectuais mais perseguidos na ditadura.

Com a barriga

Não foi surpresa para os leitores desta coluna que a CPMI do roubo ao INSS, se sair, e com sorte, só em junho. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), confirmou ontem (22).

Deu nada

Como trote em escola em dia de prova, a Esplanada dos Ministérios viveu ontem (22) mais uma ameaça de bomba que não deu em nada. Ou quase nada: após a “ameaça”, servidores se mandaram mais cedo.

Pensando bem...

...o apelido nunca é por acaso.

PODER SEM PUDOR

Lição de especialista

O advogado e ex-deputado Genival Tourinho acompanhou o conterrâneo Darcy Ribeiro num jantar com Santiago Dantas, em Paris, em 1977. O sommelier, com uma enorme placa de ouro no pescoço, sugeriu o vinho que considerava ideal para acompanhar o pedido, mas Santiago discordou da safra e travou com o especialista do restaurante uma discussão sobre a superioridade das uvas plantadas às margens esquerda ou direita do rio. “Caipiras de Montes Claros,” recorda Tourinho, “testemunhamos, eu e Darcy, o sommelier francês se render aos argumentos de Santiago Dantas.”