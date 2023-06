Luz de esperança para milhares de vítimas de pirâmide financeira no Brasil

GIBA UM

"A gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo. Aí, você precisa procurar amigos. Tem de conversar com quem não gosta da gente",

A Justiça está mandando leiloar imóveis da igreja Renascer do pastor bolsonarista Estevam Fernandes por dívidas. Uma locadora de veículos está processando a Renascer afirmando que a igreja está devendo cerca de R$ 1,6 milhão referente a alugueis de carros.

Mais: a justiça de São Paulo determinou a apreensão de um avião do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Na decisão, ordena que o seja entregue a um oficial de justiça, no aeroporto de Jundiaí. A dívida devida pela empresa de Valdemiro é de R$ 21,4 milhões.

Memória

“Tentar mexer na Suprema Corte para botar amigo, companheiro ou partidário é um atraso. É um retrocesso que a República brasileira já conhece muito bem. Eu sou contra”. A frase é do então candidato ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva em debate no segundo turno da eleição presidencial, acrescentando que a medida não é “prudente” nem “democrática”. Agora, com a indicação de seu advogado Cristiano Zanin para o STF, o mesmo Lula justifica: “É meu amigo, é meu companheiro”. Na visão do presidente, Zanin foi responsável por anular suas condenações e livrá-lo da cadeia.

BATENDO O BUMBO

A equipe econômica trabalhou muito no final de semana para fechar as regras do programa de estímulo à produção de veículos populares. A ideia do Palácio do Planalto é de que Lula anuncie em detalhes o projeto durante sua visita à fábrica Stellantis, em (Goiana- PE). A escolha não foi aleatória: a ida de Lula tem caráter simbólico. A fábrica foi inaugurada pela então presidente Dilma Rousseff em 2015. O ministro Fernando Haddad agora quer focar também em ônibus e caminhões mais baratos.

Quem decidiu

A presidente do PT nacional, Gleisi Hoffmann, vivia criticando atos de ministros e mais especialmente de Fernando Haddad e Lula acabou chamando sua atenção, pedindo que parasse com essa guerra interna na sigla. Ela não parou e acabou escanteada. É a grande figura ausente do processo decisório do governo que ajudou a eleger, o que tem despertado os mais diversos comentários da classe política em Brasília. Não é mais convidada para as decisões mais banais do governo, é suplente da CPI do MST, sobrando para ela apenas presença institucional em eventos. Detalhe: a decisão de afastá-la de vez foi de Janja.

CIÚMES

Até Valdemar Costa Neto, dono do PL (ele teria tido um relacionamento com Michelle Bolsonaro, no passado, segundo sua ex-mulher Maria Christina Mendes Caldeira) acha que Jair Bolsonaro está com ciúmes da ascensão da ex-primeira-dama (inclusive em pesquisas). Agora, o ex-presidente comenta que preferiria disputar em 2026 uma cadeira no Senado. Traduzindo: Michelle não poderia também concorrer e ele já disse que “ela não tem experiência política”, quando se fala que poderia disputar o Planalto.

Abin no GSI

Está escrito na MP dos Ministérios aprovada na semana passada: “Ao Gabinete da Segurança Institucional da Presidência compete coordenar as atividades da inteligência federal”. Ou seja: conforme reivindicação do general Amaro dos Santos (GSI), a Abin – Agência Brasileira de Inteligência – deveria rapidamente deixar a Casa Civil e ser transferida para sua área. Parlamentares, à propósito, já avaliam que não há muitas chances do Planalto conseguir manter a estrutura da Abin na Casa Civil, o que geraria nova crise com o Legislativo. Costa como se sabe, é um dos ministros mais criticados do governo.

Comemoração metalizada

A revista Vogue comemora seus 48 anos no Brasil. Com mais de 500 capas que contou com grandes personalidades, nacionais e internacionais, como Jacqueline Bisset, Kate Moss, Antonia Mayrink Veiga, Gisele Bündchen, Marta Silva, Xuxa, Anitta, Grace Elizabeth, Ivete Sangalo, Bruna Marquezine entre outras. Quando chegou ao Brasil era publicada pelo Grupo Carta, que teve como editor chefe, Luiz Carta, seguido por seu filho Andrea Carta (que ficou 17 anos à frente da publicação, até outubro de 2003 quando faleceu), quando sua irmã Patricia Carta assumiu. Em 2010 a revista passou integrar o grupo Edições Globo Condé Nast sob comando de Daniela Falcão, até 2016, quando assumiu Silvia Rogar que ficou dois anos que foi substituída pela editora-chefe da Glamour Brasil Paula Merlo. E para festejar a data a publicação convidou quatro fashionistas nascidas também em 1975 para mostrar que um look metalizado pode ser usado durante o dia: apresentadora do Lugar Incomum (Multishow) Didi Wagner; a atriz Aline Borges que interpretou a personagem Zuleica no remake Pantanal; a atriz, diretora e escritora Maria Ribeiro, que vive Giovana Skavronski, na série Desalma e Fabi Gomes que é maquiadora, colunista e apresentadora do “E aí, Beleza?” no Universa Uol.

Solução para insolventes

Especialmente por conta de crises econômicas, aumenta a cada dia o volume de brasileiros que não conseguem honrar seus compromissos financeiros. Porém, segundo muitos advogados, um dos institutos menos usados no país poderia servir de apoio para devedores. Trata-se da insolvência civil, concebida no âmbito do antigo Código de Processo Civil de 1973 e que tem certa semelhança com saídas cotadas para a solução do problema de empresa em crise (especificamente falência e recuperação judicial e extrajudicial), inserido no segmento do concurso universal de devedores. Existe um problema quanto à regulamentação do instituto: é que o antigo código de 1973 foi revogado pelo diploma introduzido pela lei de 2015, até agora sem regulamentação. A disposição é ainda aplicar as regras previstas no diploma de 1973. Hoje, no Brasil, tem 71,4 milhões de inadimplentes. Há uma ressalva quanto aos créditos consignados na Fazenda Pública. Nesse caso, aplica-se segundo esses advogados, a regra prevista no artigo 187 do Código Tributário Nacional. Seu teor estabelece que o crédito de natureza tributária não se sujeita ao concurso de credores, restrição que também é aplicada no âmbito da insolvência civil. Mesmo credores, incluindo bancos, poderiam se valer mais da alternativa, trazendo maior organização e transparência, além de elevada previsão, no que se refere ao recebimentos em um prazo menor.

Beyoncé, generosa

A cantora Beyoncé vem atraindo diversos fãs do mundo inteiro com sua turnê Renaissance World Tour. E claro está sendo mais que aplaudida pela sua performance no palco e pelos críticos. Em sua passagem pelo Reino Unido, segundo o jornal The Mirror, Beyoncé teria tirado de seu próprio bolso aproximadamente R$ 12,3 mil só em alimentação para sua comitiva após o show em Tottenham Hotspur Stadium. O pedido incluía cerca de 300 hambúrgueres de frango 50 hambúrgueres de carne (sendo que 20 deles eram veganos), 75 batatas fritas médias e 200 de tiras de frango. Mais: ela teria dado um par de ingressos vip, que valem R$ 4,6 mil ao mordomo, seu chef pessoal e para concierge do Hotel Corinthia, onde se hospedou em Londres. E ainda teria pedido todos os e-mails da equipe do hotel para ela mesma agradecê-los pelo bom tratamento.

Completo

Grupo de deputados do PL e do PP enviou oficio a Lula pedindo a cabeça de Rui Costa (Casa Civil). Na semana passada, em Salvador, ele disse que a transferência da capital para Brasília “fez muito mal ao país”. E emendou: “Era melhor ter ficado no Rio ou ido para São Paulo, para Minas ou para Bahia. A capital federal é difícil porque fazer o certo, para muitos, está errado e fazer o errado, para muito, é o que é certo na cabeça deles”. O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, diz que Rui Costa “é um idiota completo”.

Nas nuvens

Lula quer transformar um avião A330 da Aeronáutica para uso da Presidência, mas o arranjo pode custar muito caro. Então, ele pensa em comprar outro, usado e já com sala de reuniões, 100 poltronas semileito, banheiro com chuveiro e suíte com cama de casal. A primeira-dama Janja está encantada com a ideia: o maridão já lhe prometeu muitas alegrias nas nuvens.

Memória

BATENDO O BUMBO

Quem decidiu

CIÚMES

Abin no GSI

Mais um

Antônio Denarium pode virar o quarto governador cassado de Roraima, que teve apenas oito ocupantes do cargo desde que se transformou em Estado. Ele está sendo julgado por ter quintuplicado o número de beneficiados de um programa de transferência de renda, o que é tipificado como crime. Ex-governadores que, foram cassados e não concluíram seus mandatos foram Francisco Flamarion Portela, Anchieta Junior e Chico Rodrigues. Há semanas, Denarium conseguiu eleger a mulher Simone para conselheira do TCE de Roraima, cargo vitalício e com R$ 35 mil mensais de salário.

CORRENDO ATRÁS

Sem favorito, não são poucos os que correm atrás da nova vaga (Rosa Weber sai em outubro) do Supremo Tribunal Federal. Já se posicionam os presidentes do TCU, Bruno Dantas e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e os ministros do Superior Tribunal da Justiça, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves. A advogada Vera Lúcia Santana e a desembargadora Simone Schreiber também são candidatas. Dantas e Pacheco têm o apoio de Gilmar Mendes; Salomão é apoiado por Alexandre de Moraes; Vera Lucia pela ministra Anielle Franco; Simone pelo ministro Flávio Dino; Gonçalves, que cassou o mandado de Deltan Dallagnol, é muito amigo de Lula.

MISTURA FINA

LULA começa a dar ouvidos a veteranos companheiros (e também a Arthur Lira, presidente da Câmara) de que Alexandre Padilha não está dando certo na Articulação e poderá ser substituído. Como o presidente não gostaria de demitir Padilha, é provável que ele peça demissão, permanecendo, contudo, no governo como ministro titular da Secretária Geral – e aí, provavelmente, não gostaria de conviver com Rui Costa (Casa Civil).

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, também não gosta da ideia de Jair Bolsonaro de lançar o general da reserva Walter Braga Netto à prefeitura do Rio de Janeiro, no ano que vem. Mas até acha que terá de aguentar. O que não aguentará é outra ideia do ex-presidente: é ter na vice o ex-ministro da Saúde e atual deputado Eduardo Pazuello. Alguns irônicos do partido acham que até Pazuello teria mais votos do que Braga Netto.

ESTÁ no ar mais um comercial do partido comandado por Valdemar Costa Neto: desta vez, apresenta o PL Jovem, que tratará de ir buscar (como Michelle Bolsonaro quer fazer com as mulheres) mais gente jovem para ingressar na legenda. Contudo, a ex-primeira-dama também aparece ocupando a tela inteira, no começo, falando do PL Mulher e, no fundo, surge Jair Bolsonaro, no meio de um grupo de jovens.

ESTÁ nas redes sociais: Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, que está avançando, cada vez mais, em seu reinado no Congresso com direito a impor mais condições para Lula para aprovar projetos, teria um segredo. Gostaria, supostamente, de ganhar um retrato no Planalto, com faixa presidencial, ao lado de outros ocupantes. Seria o que se pode chamar de um presidente fake.

OS cardápios digitais que se popularizaram no Rio e em São Paulo, para irritação de mais de 50% da clientela de restaurantes, perderam grande round em Território fluminense, o que ainda pode acontecer em São Paulo. Na semana passada, o governador Cláudio Castro sancionou projeto que obriga bares e restaurantes a oferecerem menu para ser manuseado (havia sido trocado pelo QR Code). Nos restaurantes, os menus tradicionais podem ser exigidos.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quer vender ou ocupar 36.954 imóveis de propriedade do Estado num plano de desinvestimento em ativos públicos. A ideia poderia gerar uma receita de R$ 320 milhões aos cofres públicos e uma das joias da coroa do plano é o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, atual sede do governo paulista. Tarcísio quer transferir a sede para o bairro dos Campos Elísios, na região central da cidade, para um prédio que receberia toda a administração pública. Detalhe: o Einstein é candidato ao Palácio dos Bandeirantes, inclusive até a não depender desse plano.

