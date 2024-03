"Maduro é o paradigma de Lula"

Giba Um

A primeira reunião da Comissão da Educação da Câmara teve discussões e gritaria contra o novo presidente, o bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG). Um aliado queria instalar uma CPI sobre a UNE – União Nacional dos Estudantes – e não foi para frente.

MAIS: um dos projetos que Ferreira quer colocar em votação é do deputado Junio Amaral (PL-MG) que pretende proibir a chamada linguagem neutra em instituições de ensino e concursos públicos no Brasil. É uma bandeira de Nikolas.

Não pensa em parar



A modelo Isabeli Fontana é uma das poucas tops que não pensa em parar a carreira, por enquanto. Neste mês ela pode ser vista num ensaio para a revista Harper’s Bazaar digital do Brasil. Sem contar que é um dos rostos principais da nova campanha de outono/ inverno do estilista Reinaldo Lourenço (em alguns cliques bem ousados). Ao recordar o início de sua carreira ela lembra de sua primeira gravidez aos 19 anos, fruto de seu relacionamento com o também modelo Álvaro Jacomossi. “Meu agente achava que eu não deveria ter o filho, sugeriu que eu abortasse. Mas sentia já uma conexão com ele e decidi que ia ser mãe. Tive um pouco de medo, mas pensei que se tudo aquilo acabasse ali, eu estaria feliz porque já tinha comprado um apartamento e teria o meu filho comigo”. E completou: “Fui a primeira top a ter um filho jovem. Depois disso, várias modelos viram que era possível manter a carreira e ser mãe e começaram a engravidar”. Ela lembra também que sempre fazia dietas malucas para se manter magra e isso é uma das poucas coisas que se arrepende. Mais: no começo de sua carreira aos 16 anos fez seu primeiro desfile para a Victoria's Secret, só que como ela era menor de idade, a marca recebeu um grande processo judicial. Contando com o “desfile proibido” ela subiu na passarela oito vezes para a grife de lingeries.

"Gente" de Lula leva 37% de tudo



De cara, a informação era de que o próprio Lula ordenara a seis conselheiros da Petrobras que votassem contra o pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, tratou de correr e desmentir que “não houve ordem do presidente Lula”. No mesmo dia, Lula teve “uma conversa séria” com a administração da Petrobras e na sequência, Prates voltou atrás dizendo ser “legitimo” que o conselho da companhia seja orientado pelo presidente. “É preciso entender que a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo e esse controle é exercido legitimamente”. Na opinião do Chefe do Executivo, a empresa bate recordes de produção, exportação e arrecadação “e a gente não ganha nada com isso?”. Ganha: 37% de tudo o que a Petrobras distribui vai para a caixa do Tesouro – R$ 20 bilhões em 2023 e outros R$ 72 bilhões em 2022 – que ajudaram a pagar as despesas do Bolsa Família, educação e saúde.



Diagnóstico



Uma parcela significativa da população não se sensibiliza mais com velhas bandeiras petistas e nem com os bons números da economia: esse diagnóstico é compartilhado por uma das poucas cabeças críticas e pensantes do PT, o ex-ministro José Dirceu. Ele tem colocado o dedo na ferida: o governo não consegue se comunicar com uma faixa que vai de 30% a 40% da população formada por eleitores moderados, leia-se um “centro” que não é bolsonarista-raiz, nem lulista. E também não consegue mobilizar seu próprio eleitorado cativo. É como se apostasse tudo na velha empatia de Lula, um grande risco.



Encontro coreano



A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa está em terras coreanas. Como embaixadora da grife italiana Bvlgari foi convidada para conhecer na Coreia do Sul, mais precisamente em Seul, a mais nova plataforma criativa da joalheria italiana, a Bvlgari Studio. E comemorou muito o convite: “Amo conhecer culturas diferentes e ir para um país que ainda não visitei. Já tinha muita vontade de vir. Então, quando recebi o convite, fiquei bastante animada. Ainda não deu tempo de conhecer muito a cidade, mas quero ir em uma livraria que tem aqui, que parece que acabou de abrir”. Por lá ela conheceu – e convidou-os para vir ao Brasil – dois astros do k-pop (gênero musical dominante na Coreia do Sul): Lalisa do grupo Blackpink e Mingyu do grupo Seventeen.



“Síndrome de Biden”

Fora esse diagnóstico, há a hipótese de Lula estar sofrendo de “Síndrome de Biden”. A passagem de tempo, a sensação de envelhecimento, não apenas físico, mas de suas ideias e a contínua mesmice formam o que pode vir a ser uma combinação fulminante para o presidente. Ainda mais com uma comunicação considerada medíocre, incapaz de suprir sinais de defasagem de sua velha receita política.



Aguardado



Em abril, o ministro Gilmar Mendes (STF) vai levar ao plenário a ação movida pelo governo de Goiás referente ao teto de gastos com pessoal e custeio. O estado reivindica ao Supremo não ser punido por extrapolar o limite de despesas com essas rubricas. Ou seja: quer uma licença “fura teto”. O que está em jogo é a jurisprudência: a decisão da Alta Corte valerá para os demais estados. Para quem tem memória curta: em setembro do ano passado de forma monocrática, o mesmo Gilmar indeferiu liminar que daria a Goiás um salvo-conduto para exceder os gastos sem sofrer penalidades.



PÉROLA

“O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome?”,

de LULA // sobre a crise na Petrobras.



DESCONTO, NÃO

O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Carvalho, afirmou a representantes de sete empreiteiras que fizeram acordos de leniência com a Lava Jato que o governo está disposto a discutir termos do acordo, mas não dará qualquer desconto nos R$ 8,2 bilhões devidos ao órgão. O governo quer negociar desde que a discussão se concentre em forma de facilitar o pagamento. A CGU avalia que esse debate tem de passar pelo Supremo e que não há espaço para isso no momento.

Mais um - 1

Em mais um depoimento (e haverá ouros, devido as contradições cometidas pelo depoente) do tenente-coronel Mauro Cid confirmou à Polícia Federal que o ministro Alexandre de Moraes (STF) teve seus passos monitorados. A informação foi revelada durante investigações sobre suposta trama em que integrantes do governo anterior teriam acompanhado itinerários, deslocamentos e localizações de Moraes com o objetivo de capturá-lo após a assinatura de um decreto de golpe de Estado – previsto na famosa “minuta”.

MAIS UM - 2

De acordo com a PF, o núcleo de Inteligência composto pelo general Augusto Heleno, Mauro Cid e Marcelo Câmara, abastecia Jair Bolsonaro com dados e informações para auxiliá-lo na tomada de decisões e “teria monitorado a agenda, deslocamento aéreo e a localização de Alexandre de Moraes, para garantir a captura e detenção do então chefe do Poder Judiciário Eleitoral nas primeiras horas do início daquele plano”. À propósito: entre agentes da PF corre uma dúvida sobre “que tipo de homem da Inteligência era Heleno, se anotava rascunho da movimentação dos golpistas e trechos da minuta do golpe nas páginas de um caderno.



No Municipal

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e a ativista Amanda Paschoal ingressaram com uma ação popular na Justiça para impedir que uma cerimônia de homenagem a Michelle Bolsonaro aconteça no Theatro Municipal de São Paulo. Um dos motivos é que a honraria de Cidadã Paulistana, que será concedida pela prefeitura a Michelle normalmente é entregue na Câmara Municipal. O presidente da Câmara Milton Leite (União Brasil) alega que o espaço legislativo não comportaria o número de convidados. Já o Municipal tem capacidade para 1.523 pessoas. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) aprovou e o evento está previsto para o próximo dia 25, só para convidados.

Indenização

Mais Michelle Bolsonaro: a Justiça do Rio determinou que a ex-primeira-dama indenize em R$ 30 mil a diretora e roteirista Janaina Diniz Guerra, devido ao uso inapropriado de uma imagem de sua mãe, Leila Diniz, falecida em 1972. Em fevereiro, Michelle quis festejar a conquista do voto feminino usando a imagem de Leila e outras atrizes num protesto em 1968 durante a ditadura militar. A ex-primeira-dama também foi condenada a retratar-se em suas redes sociais dizendo que Leila Diniz nunca apoiou a ditadura militar.

MISTURA FINA



MAURO Cid já confirmou duas vezes que Filipe Martins, ex-assessor especial da Presidência (governo Bolsonaro), que está preso, junto com o advogado Amauri Feres Saad, apresentaram pessoalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma minuta com proposta de um decreto de golpe de Estado. O texto foi discutido com Bolsonaro em outro encontro e com os comandantes das Forças Armadas. A novidade é que Filipe Martins está desmentindo: nunca entregou proposta de golpe para Bolsonaro, repetindo várias vezes, que não tem nada a ver com isso.

FERNANDO Haddad (Fazenda) vai para lá, vem para cá, se mete em outras áreas, depois em outra. Agora, vai para a Alemanha apresentar o Plano de Transformação Ecológica do Brasil numa conferência sobre energia. Outros ministros, Rui Costa (sentado em cima do novo PAC) e até o vice-presidente Geraldo Alckmin poderia exercer esse papel ao lado do secretário-adjunto da Fazenda, Rafael Dubeux. A razão é simples: Haddad sabe se comunicar. Detalhe: o Plano, antes de tudo tem de ser apresentado no Brasil.

O REAJUSTE dos preços dos medicamentos deverá ser da ordem de 4,5%. O índice entrará em vigor no próximo 1º de abril. É um percentual inferior ao fixado pelo governo no ano passado, 5,6%. Será também o segundo menor reajuste da década, atrás apenas do 2,84% de 2018. Em dez estados e no DF, contudo, o consumidor estará longe de um alívio. Em janeiro, aumentaram as alíquotas de ICMS sobre os remédios. Na prática, medicamentos sofrerão dois reajustes nessas localidades.

O FLAMENGO já acertou com o BRB a renovação de seu contrato de patrocínio para o banco estampar sua marca na camisa rubro-negra. O Flamengo receberá R$ 19 milhões de abril a dezembro. Somando oito patrocinadores, o Flamengo vai faturar um total de R$ 246 milhões este ano. Não há o que reclamar.

OS acionistas da rede de supermercados St. Marche, à frente o fundo norte-americano L Catterton, discutem um aumento de capital da empresa. Qualquer semelhança entre o aporte de recursos e apresentação de uma proposta pela compra do Hortifruti Natural da Terra não seria mera coincidência. A Americanas diz que suspendeu o processo de venda da empresa. É conversa para inglês ver. Quem chegar primeiro com R$ 800 milhões na mão leva.

