"Mais um pacote de impostos disfarçado de reforma"

...que se coloque presos vulneráveis no sistema penitenciário, controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas", de José Dirceu, sobre o futuro de Jair Bolsonaro

A supervilã Odete Roitman (Débora Bloch) foi assassinada e a famosa pergunta percorre o país. Afinal, "quem matou Odete Roitman?". A autora Manuela Dias preparou dez finais e cinco suspeitos.

MAIS: todos suspeitos apareceram com revólveres nas cenas anteriores, como se estivessem se preparando para o serviço. Façam suas apostas! A novela está marcando recorde de audiência em todo o país.

Bondades para o agro 1

A um ano da eleição, os governadores-presidenciáveis da direita parecem disputar quem é capaz de distribuir mais afagos no agronegócio, uma de suas principais bases políticas e território hostil a Lula. O plantio da vez se dá pelas mãos de Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. O governo de São Paulo prepara o lançamento de mais dois Fiagros (Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais), que, juntos, devem passar de R$ 1 bilhão. Não é a primeira vez que a gestão Tarcísio faz uso desse mecanismo. Agora, a cifra envolvida é o que chama a atenção. Em maio, o governo paulista criou outros dois Fiagros com valores mais modestos - R$ 115 milhões.

Bondades para o agro 2

Lembrando Chacrinha, na política, como na TV, nada se cria, tudo se copia. O governador Ronaldo Caiado também prepara o lançamento de um Fiagro, voltado prioritariamente aos pequenos e médios produtores. Assessores de Caiado discutem ainda a criação de um FIDC (Fundo de Investimento Direitos Creditórios) rastreado em recursos para financiar da cadeia do agronegócio. Em agosto, o governo de Goiás anunciou o lançamento de um FIDC carreado a partir de créditos do ICMS. A iniciativa contemplou a oferta de R$ 800 milhões de diferentes setores da economia. Ao agro, caberá a maior fatia, em torno de R$ 300 milhões.

Reforma administrativa 1

A proposta de Reforma Administrativa no Congresso estabelece "teto de gastos" apenas para Estados e Municípios e poupa a administração federal, que mais gasta e concentra a maior parte dos privilégios e regalias. E representa o maior custo para o pagador de impostos, comparada a Estados e Municípios. A proposta limita a criação de secretarias estaduais e municipais, por exemplo, mas não trata da profusão de ministérios.

Reforma administrativa 2

O governo Lula é responsável, hoje, por 44% de todos os gastos governamentais, este ano, no Brasil, segundo o Instituto Gasto Brasil. Até sábado (4), a União torrou R$ 1,7 trilhão, contra R$ 1,1 trilhão dos 27 Estados somados e outros R$ 1,1 trilhão de 5.500 municípios. O custo total do Judiciário é de 146,5 bilhões anuais, segundo o CNJ. A Justiça Estadual custa R$ 91,7 bilhões e a Federal, R$ 15,9 bilhões. Maia: o Congresso só pode cortar no Executivo e Legislativo.

Temporada de caça

O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, está em temporada de caça: avançou para filiar Marina Silva (Meio Ambiente) e desponta como possível destino para outros integrantes do governo Lula, como Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, e Simone Tebet (MDB), do Planejamento. A lista de nomes de peso pode incluir ainda Rodrigo Pacheco (PSD), ex-presidente do Senado, e a ex-deputada Manuela D'Ávila, sem filiação depois de deixar o PCdoB.

Novos passos

Depois de viver a protagonista Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis se prepara para voltar ao horário nobre na novela “Três Graças”, que estreia no próximo dia 20, data, aliás, de seu aniversário. Na trama, Barbara viverá Lena, uma mulher bem-sucedida no campo profissional, mas no campo pessoal nem tanto. Casada com Herculano (Leandro Lima), não consegue realizar seu grande sonho: ser mãe.

“O que mais me chama a atenção na Lena é a determinação e a coragem com que ela enfrenta os desafios. Destaco também sua humanidade, com fragilidades e contradições que a tornam muito real. Vejo semelhanças entre nós nesse lugar da força e da persistência, na vontade de seguir em frente mesmo diante das dificuldades". Fora das telinhas, Barbara fez uma outra estreia como produtora-executiva do espetáculo Limítrofe, escrito por Oscar Calixto e com direção de Daniel Dias da Silva e Anderson Cunha, que estreou na última sexta-feira (3) no Rio de Janeiro, o que também marca sua primeira parceria profissional com o marido, o ator Raphael Najan, que faz parte do elenco.

"Tenho aprendido muito nesse processo e passei a valorizar ainda mais o trabalho de produção. Não é fácil se produzir, especialmente sem patrocínio, mas nosso objetivo é claro: fazer arte e contar nossas histórias. Trabalhar em conjunto tem sido restaurador porque nos apoiamos tanto artisticamente quanto emocionalmente".

COP30: medo de cadeiras vazias

A um mês da COP30, o Itamaraty lançou uma força-tarefa internacional. O corpo diplomático no exterior está mobilizado para acelerar as negociações com os países que ainda não confirmaram presença na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém. A missão da área de Relações Exteriores é impedir que o Brasil carregue uma marca negativa: a de realizar a COP mais diminuta dos últimos anos. Até agora, apenas 87 países haviam confirmado sua participação.

Para efeito de comparação, a COP29, realizada no Azerbaijão no ano passado, contou com 196 das 198 nações signatárias da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima. A COP28, nos Emirados Árabes, em 2023, teve 189 delegações para a COP27. No ano anterior, o Egito recebeu 190 delegações para a COP27. Em eventos dessa natureza, contudo, há sempre confirmações em cima da hora. Mesmo assim, o número de nações que ratificaram sua presença é preocupantemente baixo. A essa altura do campeonato, o governo já esperava ter contabilizado mais de 100 delegações. O problema é que as dificuldades de hospedagem em Belém aumentam a possibilidade de forfait.

Avião bilionário 1

Depois de problemas técnicos com a aeronave atual, a Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou ao governo proposta para a aquisição de um novo avião presidencial, com custo estimado em US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,45 bilhão). Apesar da urgência manifestada por Lula, a decisão enfrenta resistência devido à necessidade de controle de gastos e à busca por equilíbrio nas contas públicas. Dados do BC mostram que o déficit primário do setor público consolidado foi de 2,15% do PIB nos 12 meses encerrados em setembro, com o governo sendo o principal responsável por essa situação.

Trabalho em família

A atriz Gwyneth Paltrow está atacando de modelo para nova coleção de outono da GAP. E, para sua felicidade, esta campanha é estrelada ao lado de Apple Martin, sua filha, fruto do casamento com o cantor e vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. A campanha foi capturada pelo renomado fotógrafo Mario Sorrenti. Por meio de fotos descontraídas e cheias de cumplicidade entre mãe e filha, a campanha explora a maneira como o estilo pessoal se transforma ao longo das gerações.

Paltrow troca ideias com Martin, oferecendo orientações sobre a importância de abraçar a individualidade, cultivar a autoconfiança e valorizar o empoderamento. Ao mesmo tempo, o olhar de Martin sobre a formação de sua própria identidade enriquece essa conversa, criando uma narrativa envolvente e inspiradora. A atriz falou sobre a experiência: “A Gap sempre fez parte da vida da minha família. É clássica e despretensiosa, e Zac trouxe uma nova perspectiva que torna a marca mais usável do que nunca”. E Apple Martin destacou que sempre usou a marca desde criança e que aprendeu a amar um pouco a moda por meio da grife.

Avião bilionário 2

Lula busca um avião com maior autonomia, internet de alta velocidade, quarto de casal, banheiro com chuveiro, sala de reuniões ampla e possibilidade de reabastecimento em voo. A primeira-dama Janja é a mais entusiasmada com o novo avião e enfatiza que a troca "é uma questão de segurança e eficiência institucional".

E defende: "A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República - não estou falando do presidente Lula, mas do presidente do Brasil. Irresponsável por colocar ele dentro de uma aeronave com tantos problemas".

Mais problemas

A candidatura de Carlos Bolsonaro no Senado pelo PL de Santa Catarina está ameaçada, apesar de ser uma decisão de Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tinha como favorita para disputar uma vaga pelo PL em Santa Catarina a deputada Caroline De Toni. E já avisou o marido e Valdemar Costa Neto, presidente do partido. A segunda vaga no estado deve caber a Esperidião Amin (PP), aliado de Polsonaro e a saída pode ser Caroline se transformar em vice na chapa de Jorginho Mello, governador de Santa Catarina.

Clubes de tiro

Carlos Bolsonaro vai renunciar logo ao seu mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio e quer se mudar para São José, em Santa Catarina, próxima de Florianópolis. Já escolheu seu apartamento e vai disputar uma cadeira no Senado, conforme determinação do pai (Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não pode mudar). Seu irmão Jair Renan vive em Balneário Camboriú, cidade litorânea movimentada por ricos. O Zero Dois preferiu o município industrial com forte presença de clubes de tiro.

Mistura Fina

Reprovação da primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, chegou a 61% entre eleitores que dizem conhecê-la, segundo levantamento do Poderdata. O número representa alta de 11 pontos em relação a junho e é o maior índice desde maio de 2024. A aprovação da atuação de Janja no governo é de 23%, o menor patamar já registrado. Outros 16% não souberam responder.

Desde setembro de 2022, a visibilidade de Janja cresceu: 89% dizem conhecê-la atualmente, contra 63% naquele ano. Destes, 38% afirmam conhecê-la bem e 51%, de ouvir falar. Apenas 11% ainda não sabem quem ela é. Apesar de não ocupar cargo oficial, Janja tem agenda intensa, já tendo visitado mais de 35 países, alguns vizinhos. Após o tarifaço de Trump, ela repostou nota dizendo: "Nunca seremos Brazil", gerando repercussão.

Em crescente alta desde 2021, as despesas totais do Poder Judiciário aumentaram em 2024 e alcançou R$ 146,5 bilhões, uma renovação do recorde da série histórica, iniciada em 2009. Em 2024, os gastos somaram R$ 138,9 bilhões. São dados da edição mais recente do Justiça em Números, levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça.

A Justiça Estadual, que tem o maior número de servidores (181 mil), também foi a que mais gastou: R$ 91,6 bilhões, 62% do total. A Justiça do Trabalho, que emprega 39,3 mil servidores, vem logo atrás da gastança: R$ 25,5 milhões (17,4% do total). E a Justiça Federal (27,6 mil servidores), com R$ 15,9 bilhões, e Eleitoral (23 mil servidores), com R$ 8 milhões, seguem o ranking.

Petistas cearenses celebram o êxito de uma "operação holofotes", que deu visibilidade a deputada Luizianne Lins entre os ativistas, formados e pós-graduados em oportunismo político que integravam a flotilha abordada em alto mar pelas Forças de Defesa de Israel. A deputada deixou gravação reproduzindo a frase de ficção ruim: "Se estão vendo este vídeo é porque fui sequestrada". Seria o primeiro sequestro da História sem resgate e com garantia de segurança das "vítimas". A deputada gravou o vídeo porque sabia que Israel jamais deixaria que a excursão de apoio aos terroristas do Hamas chegasse ao destino.

