"Mais um pacote de impostos disfarçado de reforma"

Senador Jorge Seif (PL-SC) sobre mais um tarifaço de Lula para compensar o IOF

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

09/10/2025 - 07h00
Careca do INSS frequentou Dataprev e Previdência

Antes de circular no Ministério da Previdência, em março de 2023, sob governo Lula e com Carlos Lupi (PDT) na chefia há dois meses, Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, segundo a CPMI figura central no roubo contra idosos do instituto, fez ao menos duas visitas à Dataprev, estatal de tecnologia do governo federal que implantou “Meu INSS”, aplicativo para aposentados, a plataforma Gov.br e mais de cem serviços para Previdência, com 71,5 milhões de acessos mensais.

Tapete vermelho

Careca se apresentou como revendedor da “Qlik”. Foi recebido por Alan do Nascimento Santos, diretor de Relacionamento e Negócios.

Raposa no galinheiro

As visitas na Dataprev ocorreram sempre no fim ou após o horário comercial, em 02/02/2022 às 17h12 e em 17/05/2022 às 18h05.

Entrou e evaporou

O Careca do INSS usou a catraca 4 nas duas vezes. Estranhamente, não há registro de saída. A baixa do crachá foi manual, no dia seguinte.

Truques para VIPs

Para dispensar ou driblar o rigor do controle de acesso em prédios do governo, usam-se garagem e elevador reservados ao alto escalão.

Oposição desconfia do PSD em pauta da Anistia

É cada vez menor o número daqueles que acreditam que o projeto relatado por Paulinho da Força (SD-SP) sobre o 8 de janeiro vai dar em alguma coisa diferente da derrota. Ainda que ande, na oposição pesa grande desconfiança contra a atitude do PSD, principalmente o dono do partido, Gilberto Kassab. Para quem pergunta, Kassab diz que o PSD deverá liberar a bancada para votar como quiser e descarta “fechar questão” e apoiar o abrandamento ou anistia das penas.

Preciosas boquinhas

Não passa pela cabeça de Kassab, por exemplo, romper com o governo Lula e entregar as boquinhas. O PSD controla três ministérios.

Pegou mal

A confiança desandou já na votação da urgência do texto. Antônio Brito (PSD-BA), que lidera 45 deputados, simplesmente não votou.

Pode esquecer

No Senado, o cenário é ainda pior. O texto conta com toda má vontade do partido, especialmente Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ.

Desumanidade no INSS

Presidente da CPMI, Carlos Viana (Pode-MG) se choca com o roubo a aposentados do INSS: “Forjaram áudios, falsificaram autorizações, enganaram idosos e viúvas. É crime, é deboche e é desumanidade”.

Madame na CPMI

A CPMI que apura a gatunagem no INSS vota 78 requerimentos na sessão desta quinta (9), incluindo a convocação de Anne Carolline Wilians Vieira, esposa do extravagante advogado Nelson Wilians.

Ação contra o Brasil

Mofa desde 2020 no STF uma ação que, esta sim, conspira contra o Brasil, impedindo a ferrovia Ferrogrão. Deveriam investigar o que está por trás da ação, mas o ministro Flávio Dino pediu vista. Ê Brasil.

Na base da ameaça

Líder de Lula, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) deu o recado recebido como chantagem: R$10 bilhões em emendas serão cortados no caso de caducar a MP que esfola ainda mais quem paga impostos.

Grana confiscada

Jorge Seif (PL-SC) definiu como “um confisco contra quem produz e emprega” a MP de Lula que cria e aumenta impostos para pagar seus gastos sem limites. O pretexto de compensar o IOF.

Abandonados

O deputado federal Zucco (PL-RS) lamentou que 25 produtores rurais gaúchos tenham cometido suicídio, só este ano. “História interrompida não por acidentes ou doenças, mas pelo abandono do Estado”, disse.

Terror em bando

Uma das condições dos terroristas do Hamas para o cessar fogo na Faixa de Gaza é que o governo de Israel liberte outros terroristas, já presos, incluindo seis líderes do bando assassino.

Faltam até inimigos

Lulistas do Conselho de Ética da Câmara suaram para adiar a votação do relatório contra cassar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por “conspirar contra o Brasil”. Se fosse ontem, o arquivamento era tido como certo.

Pensando bem...

...o governo petista tem dificuldades até com bode expiatório.

PODER SEM PUDOR

Porcos poderes

A reação de José Guimarães (PT-CE), irmão-deputado de José Genoino, cujo assessor foi preso com dinheiro na cueca, fez a oposição da época lembrar, no Congresso, uma história contada no interior de Minas sobre o caso do ladrão misterioso de porcos numa cidade. Certa vez, pela madrugada, um delegado flagrou o larápio carregando um enorme porco nas costas. Gritou: “Então é você?!” O cara de pau jogou o porco no chão e gritou: “Meu Deus, quem colocou este bicho em cima de mim?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"E onde tem falcatrua, tem PT também"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre digitais petistas na gatunagem do INSS

08/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI do INSS: Lista de oitivas soma 147 nomes

Entre convocações e convites, a CPMI que apura a bandalheira contra idosos do INSS espera ouvir, até agora, 147 depoentes. Este é o número de nomes com interrogatórios já aprovados na comissão. O alvo que acumula mais requerimentos, 15, é Carlos Roberto Ferreira Lopes, pelegão que manda e desmanda na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer) e foi preso por falso testemunho após abusar de mentir para a CPI Mista.

Núcleo do trambique

Atrás de Lopes, aparece Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, que abriu o bico após a CPMI convocar esposa e filho.

Laranjal

Até agora, nove pessoas foram ouvidas. A última, Fernando Cavalcanti, apontado na CPMI como “laranja” do advogado Nelson Wilians.

Famiglia

A lista deve crescer com José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula. E Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras e da Crefisa.

Muito a dizer

Há ainda Edson Claro. Prometeu tudo, incluindo os recebedores de propina em dinheiro vivo. Os petistas já barraram a primeira tentativa.

Diplomacia empresarial destravou impasse nos EUA

A mudança do governo americano em relação ao Brasil decorre da “diplomacia empresarial”, que na prática ocupou o espaço do ausente governo brasileiro. O fiasco da diplomacia do Itamaraty, contaminada por ideologia, conheceu o fundo do poço: o chanceler Mauro Vieira não conseguia nem falar ao telefone com o homólogo americano. Trocaria breves palavras com Marco Rubio em agosto, 8 meses após a posse de Donald Trump. Pediu a Rubio para conversar sobre o “conversável”, sem incluir a pauta política exposta na carta de 9 de julho para Lula.

Distensionamento

Trump havia sinalizado à diplomacia empresarial que “distensionaria” a relação com o Brasil, e o encontro casual na ONU o fez antecipar isso.

Muita calma nessa hora

Será penoso, advertem experientes diplomatas. Haverá dedo em riste, palavras duras, mas desafio inicial é identificar as demandas dos EUA.

Adultos na sala

Importante mesmo será conversar, mas as chances do Brasil serão melhores fazendo-se representar por “adultos na sala”.

Estranhas ocorrências

Giovani Cherini (PL-RS) vê sabotagem no corte do ar-condicionado da sala da CPMI do INSS. O deputado acusa que estão tentando travar as investigações: “A verdade não se cala, a CPMI segue firme!”.

Senhor Ocultação

O senador Marcos Rogério (PL-RO) produziu a frase mais marcante no depoimento de Fernando Cavalcanti, apontado como “laranja” de Nelson Wilians: “Lá fora é o Sr. Ostentação, aqui é o Sr. Ocultação”.

Barroso, o 48º?

Luís Roberto Barroso disse que está “terminando a carreira” no STF. Falou em tom de despedida. Se deixar o posto em 2025, quase oito anos antes, será o 48º ministro mais longevo da História da corte.

Pé fora

Após gafe ao dizer que “foi juiz por 12 anos”, Luís Roberto Barroso se corrigiu e disse que o encerramento da presidência no STF não é o encerramento da carreira. Mas admitiu se aposentar mais cedo.

Não é novidade

O “shutdown” mais longo da história do governo dos EUA (35 dias) se deu em 2018, no primeiro mandato de... Donald Trump. Antes disso, a mais longa suspensão foi no governo Clinton (21 dias), em 1995.

Tutti buona gente

O Conselho de Ética analisa hoje 14 representações contra deputados. Quem mais acumula reclamações é André Janones (Avante-MG), com 3. Lindbergh Farias (PT-RJ) é alvo de duas representações.

Melhor aposentar

Aos 80 anos, Luciano Bivar (União-PE) pediu votação remota na Câmara para octogenários. Tomou invertida da colega Luíza Erundina (Psol-SP), 90: "Se não tem condições para isso, não se candidate."

Visita autorizada

Ciro Nogueira (PP-PI) conseguiu autorização para visitar Jair Bolsonaro. Será nesta quinta (9), entre 9h e 18h. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também foi autorizado, mas só no dia 20.

Pensando bem...

...comprar não é implorar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

As podas do general

Às vésperas do golpe militar de 1964, José Aparecido de Oliveira era secretário do governador de Minas, Magalhães Pinto, e vizinho de um general Guedes, em Belo Horizonte. O militar tinha o hábito de podar, ele mesmo, as roseiras que separavam as casas só para bisbilhotar o vizinho, seus encontros e telefonemas. Após o golpe, ele tentou prender e cassar Aparecido, que foi salvo pelo chefe. Guedes foi à forra: usando a mesma tesoura de podar as roseiras, ele – literalmente – cortou a linha telefônica tão apreciada pelo secretário do governador.

Giba Um

"Ele não tem condições de ir para a prisão comum. É instável e psicossomático. Acho improvável...

...que se coloque presos vulneráveis no sistema penitenciário, controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas", de José Dirceu, sobre o futuro de Jair Bolsonaro

08/10/2025 00h02

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A supervilã Odete Roitman (Débora Bloch) foi assassinada e a famosa pergunta percorre o país. Afinal, "quem matou Odete Roitman?". A autora Manuela Dias preparou dez finais e cinco suspeitos.

MAIS: todos suspeitos apareceram com revólveres nas cenas anteriores, como se estivessem se preparando para o serviço. Façam suas apostas! A novela está marcando recorde de audiência em todo o país.

Bondades para o agro 1

A um ano da eleição, os governadores-presidenciáveis da direita parecem disputar quem é capaz de distribuir mais afagos no agronegócio, uma de suas principais bases políticas e território hostil a Lula. O plantio da vez se dá pelas mãos de Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. O governo de São Paulo prepara o lançamento de mais dois Fiagros (Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais), que, juntos, devem passar de R$ 1 bilhão. Não é a primeira vez que a gestão Tarcísio faz uso desse mecanismo. Agora, a cifra envolvida é o que chama a atenção. Em maio, o governo paulista criou outros dois Fiagros com valores mais modestos - R$ 115 milhões.

Bondades para o agro 2

Lembrando Chacrinha, na política, como na TV, nada se cria, tudo se copia. O governador Ronaldo Caiado também prepara o lançamento de um Fiagro, voltado prioritariamente aos pequenos e médios produtores. Assessores de Caiado discutem ainda a criação de um FIDC (Fundo de Investimento Direitos Creditórios) rastreado em recursos para financiar da cadeia do agronegócio. Em agosto, o governo de Goiás anunciou o lançamento de um FIDC carreado a partir de créditos do ICMS. A iniciativa contemplou a oferta de R$ 800 milhões de diferentes setores da economia. Ao agro, caberá a maior fatia, em torno de R$ 300 milhões.

Reforma administrativa 1

A proposta de Reforma Administrativa no Congresso estabelece "teto de gastos" apenas para Estados e Municípios e poupa a administração federal, que mais gasta e concentra a maior parte dos privilégios e regalias. E representa o maior custo para o pagador de impostos, comparada a Estados e Municípios. A proposta limita a criação de secretarias estaduais e municipais, por exemplo, mas não trata da profusão de ministérios.

Reforma administrativa 2

O governo Lula é responsável, hoje, por 44% de todos os gastos governamentais, este ano, no Brasil, segundo o Instituto Gasto Brasil. Até sábado (4), a União torrou R$ 1,7 trilhão, contra R$ 1,1 trilhão dos 27 Estados somados e outros R$ 1,1 trilhão de 5.500 municípios. O custo total do Judiciário é de 146,5 bilhões anuais, segundo o CNJ. A Justiça Estadual custa R$ 91,7 bilhões e a Federal, R$ 15,9 bilhões. Maia: o Congresso só pode cortar no Executivo e Legislativo.

Temporada de caça

O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, está em temporada de caça: avançou para filiar Marina Silva (Meio Ambiente) e desponta como possível destino para outros integrantes do governo Lula, como Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, e Simone Tebet (MDB), do Planejamento. A lista de nomes de peso pode incluir ainda Rodrigo Pacheco (PSD), ex-presidente do Senado, e a ex-deputada Manuela D'Ávila, sem filiação depois de deixar o PCdoB.

Giba Um

Novos passos

Depois de viver a protagonista Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis se prepara para voltar ao horário nobre na novela “Três Graças”, que estreia no próximo dia 20, data, aliás, de seu aniversário. Na trama, Barbara viverá Lena, uma mulher bem-sucedida no campo profissional, mas no campo pessoal nem tanto. Casada com Herculano (Leandro Lima), não consegue realizar seu grande sonho: ser mãe.

“O que mais me chama a atenção na Lena é a determinação e a coragem com que ela enfrenta os desafios. Destaco também sua humanidade, com fragilidades e contradições que a tornam muito real. Vejo semelhanças entre nós nesse lugar da força e da persistência, na vontade de seguir em frente mesmo diante das dificuldades". Fora das telinhas, Barbara fez uma outra estreia como produtora-executiva do espetáculo Limítrofe, escrito por Oscar Calixto e com direção de Daniel Dias da Silva e Anderson Cunha, que estreou na última sexta-feira (3) no Rio de Janeiro, o que também marca sua primeira parceria profissional com o marido, o ator Raphael Najan, que faz parte do elenco.

"Tenho aprendido muito nesse processo e passei a valorizar ainda mais o trabalho de produção. Não é fácil se produzir, especialmente sem patrocínio, mas nosso objetivo é claro: fazer arte e contar nossas histórias. Trabalhar em conjunto tem sido restaurador porque nos apoiamos tanto artisticamente quanto emocionalmente". 

COP30: medo de cadeiras vazias

A um mês da COP30, o Itamaraty lançou uma força-tarefa internacional. O corpo diplomático no exterior está mobilizado para acelerar as negociações com os países que ainda não confirmaram presença na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém. A missão da área de Relações Exteriores é impedir que o Brasil carregue uma marca negativa: a de realizar a COP mais diminuta dos últimos anos. Até agora, apenas 87 países haviam confirmado sua participação.

Para efeito de comparação, a COP29, realizada no Azerbaijão no ano passado, contou com 196 das 198 nações signatárias da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima. A COP28, nos Emirados Árabes, em 2023, teve 189 delegações para a COP27. No ano anterior, o Egito recebeu 190 delegações para a COP27. Em eventos dessa natureza, contudo, há sempre confirmações em cima da hora. Mesmo assim, o número de nações que ratificaram sua presença é preocupantemente baixo. A essa altura do campeonato, o governo já esperava ter contabilizado mais de 100 delegações. O problema é que as dificuldades de hospedagem em Belém aumentam a possibilidade de forfait.

Avião bilionário 1

Depois de problemas técnicos com a aeronave atual, a Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou ao governo proposta para a aquisição de um novo avião presidencial, com custo estimado em US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,45 bilhão). Apesar da urgência manifestada por Lula, a decisão enfrenta resistência devido à necessidade de controle de gastos e à busca por equilíbrio nas contas públicas. Dados do BC mostram que o déficit primário do setor público consolidado foi de 2,15% do PIB nos 12 meses encerrados em setembro, com o governo sendo o principal responsável por essa situação.

Giba Um

Trabalho em família

A atriz Gwyneth Paltrow está atacando de modelo para nova coleção de outono da GAP. E, para sua felicidade, esta campanha é estrelada ao lado de Apple Martin, sua filha, fruto do casamento com o cantor e vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. A campanha foi capturada pelo renomado fotógrafo Mario Sorrenti. Por meio de fotos descontraídas e cheias de cumplicidade entre mãe e filha, a campanha explora a maneira como o estilo pessoal se transforma ao longo das gerações.

Paltrow troca ideias com Martin, oferecendo orientações sobre a importância de abraçar a individualidade, cultivar a autoconfiança e valorizar o empoderamento. Ao mesmo tempo, o olhar de Martin sobre a formação de sua própria identidade enriquece essa conversa, criando uma narrativa envolvente e inspiradora. A atriz falou sobre a experiência: “A Gap sempre fez parte da vida da minha família. É clássica e despretensiosa, e Zac trouxe uma nova perspectiva que torna a marca mais usável do que nunca”. E Apple Martin destacou que sempre usou a marca desde criança e que aprendeu a amar um pouco a moda por meio da grife.

Giba Um

Avião bilionário 2

Lula busca um avião com maior autonomia, internet de alta velocidade, quarto de casal, banheiro com chuveiro, sala de reuniões ampla e possibilidade de reabastecimento em voo. A primeira-dama Janja é a mais entusiasmada com o novo avião e enfatiza que a troca "é uma questão de segurança e eficiência institucional".

E defende: "A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República - não estou falando do presidente Lula, mas do presidente do Brasil. Irresponsável por colocar ele dentro de uma aeronave com tantos problemas".

Mais problemas

A candidatura de Carlos Bolsonaro no Senado pelo PL de Santa Catarina está ameaçada, apesar de ser uma decisão de Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tinha como favorita para disputar uma vaga pelo PL em Santa Catarina a deputada Caroline De Toni. E já avisou o marido e Valdemar Costa Neto, presidente do partido. A segunda vaga no estado deve caber a Esperidião Amin (PP), aliado de Polsonaro e a saída pode ser Caroline se transformar em vice na chapa de Jorginho Mello, governador de Santa Catarina.

Clubes de tiro

Carlos Bolsonaro vai renunciar logo ao seu mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio e quer se mudar para São José, em Santa Catarina, próxima de Florianópolis. Já escolheu seu apartamento e vai disputar uma cadeira no Senado, conforme determinação do pai (Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não pode mudar). Seu irmão Jair Renan vive em Balneário Camboriú, cidade litorânea movimentada por ricos. O Zero Dois preferiu o município industrial com forte presença de clubes de tiro.

Mistura Fina

Reprovação da primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, chegou a 61% entre eleitores que dizem conhecê-la, segundo levantamento do Poderdata. O número representa alta de 11 pontos em relação a junho e é o maior índice desde maio de 2024. A aprovação da atuação de Janja no governo é de 23%, o menor patamar já registrado. Outros 16% não souberam responder.

Desde setembro de 2022, a visibilidade de Janja cresceu: 89% dizem conhecê-la atualmente, contra 63% naquele ano. Destes, 38% afirmam conhecê-la bem e 51%, de ouvir falar. Apenas 11% ainda não sabem quem ela é. Apesar de não ocupar cargo oficial, Janja tem agenda intensa, já tendo visitado mais de 35 países, alguns vizinhos. Após o tarifaço de Trump, ela repostou nota dizendo: "Nunca seremos Brazil", gerando repercussão.

Em crescente alta desde 2021, as despesas totais do Poder Judiciário aumentaram em 2024 e alcançou R$ 146,5 bilhões, uma renovação do recorde da série histórica, iniciada em 2009. Em 2024, os gastos somaram R$ 138,9 bilhões. São dados da  edição mais recente do Justiça em Números, levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça.

A Justiça Estadual, que tem o maior número de servidores (181 mil), também foi a que mais gastou: R$ 91,6 bilhões, 62% do total. A Justiça do Trabalho, que emprega 39,3 mil servidores, vem logo atrás da gastança: R$ 25,5 milhões (17,4% do total). E a Justiça Federal (27,6 mil servidores), com R$ 15,9 bilhões, e Eleitoral (23 mil servidores), com R$ 8 milhões, seguem o ranking.

Petistas cearenses celebram o êxito de uma "operação holofotes", que deu visibilidade a deputada Luizianne Lins entre os ativistas, formados e pós-graduados em oportunismo político que integravam a flotilha abordada em alto mar pelas Forças de Defesa de Israel. A deputada deixou gravação reproduzindo a frase de ficção ruim: "Se estão vendo este vídeo é porque fui sequestrada". Seria o primeiro sequestro da História sem resgate e com garantia de segurança das "vítimas". A deputada gravou o vídeo porque sabia que Israel jamais deixaria que a excursão de apoio aos terroristas do Hamas chegasse ao destino.

In: Livro Adotados pelo Gato

Out: O assassino no verão de 1999

