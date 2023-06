"Marina Silva faz de conta que não teve participação do governo"

GIBA UM

de MARINA SILVA // sobre mudanças no Sistema Nacional do Meio Ambiente.

“O povo brasileiro elegeu o presidente Lula, mas parece que o Congresso quer reeditar o governo de Bolsonaro. Nem a ditadura militar fez isso”,

Novas e repugnantes estatísticas sobre o Brasil: em 2021, quase um quinto das vítimas de estupro tinham de 5 a 9 anos. Cerca de 61% dos estupros tiveram como vítimas crianças e adolescentes menores de 14 anos.

Mais: o número em 2021 foi 2 vezes maior do que em 2000 e triplicado nas regiões Norte e Nordeste. A região Sul, proporcionalmente, apresenta as maiores taxas de suicídio. No Brasil 2021 foram, 12,2 mortes a cada 100 habitantes contra 7,8.

Conselheiro

O presidente Lula não quer mais conselheiros próximos como acontecia em governos anteriores e ele os levava a sério, cumprindo suas recomendações. Só que, além da primeira-dama Janja, também ele presta atenção no que lhe diz o ex-chanceler Celso Amorim. Nesses dias, ele até entregou a má influência. Amorim disse que “nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade que está tendo no país”, como se uma ditadura como a de Maduro permitisse manifestações de protesto. Mais: ele tem ido lá, Lula não pisa em Caracas há dez anos.

“TAPA NA CARA”

Ex-candidato presidencial Henrique Capriles, que voltará a disputar a Presidência da Venezuela em 2024, disse que as falas de Lula no Brasil foram “um tapa na cara de milhões de venezuelanos”. Ele foi derrotado por Maduro por menos de dois pontos percentuais (50,51% contra 49,12%) nas eleições de 2013, as primeiras depois da morte de Hugo Chávez, num resultado até hoje discutido pela oposição. Detalhe: Lula não gosta de Capriles.

Mistério

Alvo de sanções americanas, aeronaves da Venezuela ocultaram dados nos sistemas de rastreamento. Voo de Nicolás Maduro era escoltado porá avião não identificado. A viagem à Brasília do ditador venezuelano mobilizou pelos menos três aviões em uma operação cercada de mistério e sigilo. Posou em Brasília à noite em visita anunciada na última hora pelo governo brasileiros. O avião em que Maduro viajou, um A-319 da estatal Conviasa, partiu de Caracas, sem identificação nos sistemas de rastreamento.

PANO VERDE

A SJM Holding, dona de 14 cassinos em Macau, quer investir no Brasil. O grupo acena com a construção de um resort no Nordeste, caso o Senado aprove o projeto de lei que libere o jogo no país – já votado na Câmara. A SJM pertence aos herdeiros de Stanley Ho. Morto em 2020, o magnata nascido em Hong Kong era considerado “o rei dos cassinos” de Macau. O grupo asiático mantém poderoso lobby em Brasília pela mudança na legislação brasileira.

Plano de contenção

A Band está colocando em prática um rigoroso plano de contenção de despesas. As gravações do Masterchef serão as últimas da emissora nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Quantidade e valores serão determinantes: R$ 500 mil mensais. A Endemol, que costumava alugar estúdios de terceiros, está construindo estúdios de 70 mil metros quadrados do lado de São Paulo (para usar e alugar). A Rede TV! tem um estúdio de 1.200 metros quadrados (onde eram gravados os programa de Rodrigo Faro fora dos estúdios da Record TV, com o programa com baixa audiência e em queda de anunciantes). Na atual fase, não há como tentar recuperar os R$ 50 milhões de prejuízos deixados pelo programa de Fausto Silva e a própria emissora deve para o apresentador que emprestou verba para colocar o programa em pé e até tirar gente da Globo





Clima familiar

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu na quarta-feira (31) a 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, após uma lacuna de quatro anos (o último havia sido realizado em 2018). A artista homenageada deste ano foi Alcione que cantou alguns de seus sucessos como A Loba, O Surdo, Não Deixe o Samba Morrer e Pagu, para homenagear Rita Lee que faleceu no início de maio. A apresentação ficou por conta de Lázaro Ramos e Felipe Neto com shows de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Glória Groove, Marina Sena entre outros. Um dos shows mais aplaudidos foi Péricles e Ferrugem que cantaram dois sucesso da Marrom: Meu vício é você e Um ser de luz. E a premiação teve uma mudança, a categoria melhor Cantor ou Cantora foi substituída por melhor Intérprete para incluir pessoas não-binárias. Entre convidados, o clima era familiar. Muitas famílias (ou parte delas) foram vistas juntas no tapete, entre tantas, da esquerda para à direita, a apresentadora Fátima Bernardes foi acompanhada da filha Bia (a única que está morando no Brasil); Cleo foi acompanhada das irmãs Antônia, Ana e do padrasto Orlando; e Elba Ramalho (que ganhou na categoria melhor Lançamento Regional) foi acompanhada do filho Luã.

Caça a agentes dos bloqueios

A Polícia Federal está preparando uma operação referente ao inquérito que investiga as blitzes da Polícia Rodoviária Federal contra eleitores de Lula no dia do segundo turno da eleição presidencial, no ano passado. Os alvos seriam agentes da PRF responsáveis por comandar as diligências na Bahia, Pará e Minas Gerais. São estados onde o petista já havia vencido no primeiro turno e houve uma maior convocação de policiais de folga para trabalhar nas estradas. No Pará, o efetivo extra chamado no próprio domingo, dia da eleição, envolveu 45 agentes, o equivalente a 160% do número de agentes de plantão. Em Minas Gerais, esse índice chegou a 106%. Os bloqueios custaram cerca de R$ 1,5 milhão e a maioria dos agentes conhecia os motivos da operação. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, de tornozeleira, repete que não teve nada com isso.

Novo visual

Quem está acostumado a ver a ginasta Rebeca Andrade, 24 anos, com seus tradicionais coques (para disputa de competições), de longas madeixas ou tranças claras, super aprovou seu novo visual: cabelos mais escuros, mais curto e cacheados. A atleta que foi a primeira brasileira a conquistar o ouro na categoria individual geral e mais de uma medalha em campeonatos mundiais, além de aumentar o número de fãs depois de conquistar o ouro no Salto e prata no individual geral nas Olimpíadas de Tóquio, garante que apesar da mudança está focada na Olimpíadas de Paris no ano que vem.

Biotecnologia

O governo vai tirar do papel um grande projeto na área de saúde: é a construção do novo centro de tecnologia da Fiocruz, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, orçado em R$ 3,4 bilhões. A Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, aprovará a captação de um empréstimo de US$ 130 milhões junto ao BID (Banco Interamericano do Desenvolvimento) e o restante, perto de R$ 2,7 bilhões deverá sair do BNDES. O projeto leva a assinatura da ministra da Saúde, Nísia Trindade: o novo centro foi concebido durante sua passagem pela presidência da Fiocruz.

Sozinha

Malgrado afagos e promessas do presidente Lula, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) está sozinha, depois das mudanças feitas pelo Congresso na Pasta comandada por ela. Seus colegas ministeriais desconhecem solidariedade. De volta ao governo depois de 15 anos, ela enfrenta um Congresso ainda mais dominado pelos ruralistas. Não tem uma tropa para defendê-la na Câmara e no Senado e até o senador Randolfe Rodrigues abandonou a Rede. Preferiu ficar com a promessas de royalties de petróleo para o Amapá. Entre 594 parlamentares na sigla, ficou só com Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes.

Compra de clubes

Marcelo Claure, ex-sócio diretor do Softbank na América Latina, tem sido assediado por dois grandes bancos de investimentos brasileiros com mandatos para a venda de SAFs (Sociedade Anônimas de Futebol). Na mesa, nomes do Juventude e do Guarani. Ele é visto pelas instituições financeiras como um player para entrar no negócio do futebol, por suas conexões internacionais e pelos investimentos realizados em campo. Nascido na Guatemala, filho de bolivianos, é dono do Bolivar, clube de La Paz e sócio do Inter Miami e do Girono, na Espanha. E acumula o cargo de CEO da Shein no Brasil.

Nova Dona Beija

Está praticamente certa a escalação de Grazi Massafera para estrelar a nova versão de Dona Beija, sucesso da TV Manchete nos anos 80, da HBOMax. A previsão é que as gravações comecem em setembro. Na primeira versão, Maitê Proença fazia o papel principal e numa cena, aparecia totalmente nua montada num cavalo, que circulava uma cidade mineira. Pela primeira vez, exibia-se seios nus numa novela brasileira.

MISTURA FINA

ARTHUR Lira, presidente da Câmara, contou a Lula que a MP não foi pautada antes pela certeza da derrota. E lembrou mapeamento do próprio governo apontando que a base de Lula só tinha 144 votos contra mais de 300 opositores. Nas tratativas com o Centrão, o presidente disse que todo mundo perderia se a MP caísse (ministérios do grupo deixariam de existir). Lira se fez de desentendido. E reclamou que falar com Alexandre Padilha deixa os líderes de partidos à beira de um ataque de nervos: não resolve nada e é arrogante.

O PROJETO 1.801/23, que acaba de ser aprovado pelo CAE (Comissão de Assuntos Econômicos do Senado) sobre igualdade racial e igualdade salarial entre homens e mulheres, já existe. Em vigor desde 2017, a lei 13.467 já estabeleceu as mesmas coisas. O projeto do governo Lula surge apenas para mostrar generosidade, incluindo mais leis e princípios constitucionais.

O ESPECIALISTA José Pastore acha que o projeto pode complicar as relações do trabalho, ignorando que diferenças salariais podem decorrer de diversos fatores. E lembra que senioridade, responsabilidades distintas, empenho e até carisma podem orientar diferenças salariais independente do gênero. Mais: a multa de 10 vezes o salário por suposta discriminação poderá induzir muitas mulheres a entrar na Justiça do Trabalho.

O AVANÇO da rede de mercados Oxxo do grupo mexicano Femsa e da brasileira Raizen (braço da Shell) no Brasil, onde chegou em 2021, é considerado quase um fenômeno (sem franquias) nas atuais condições de sobrevivência do varejo. O grupo já tem mais de 350 lojas no Brasil e quer abrir mais 100 até o final do ano. Em toda a América Latina, tem 18 mil unidades e seus executivos falam que abrem “uma loja por dia”. Já tem mais de 15 milhões de clientes e um faturamento de R$ 7 bilhões/ ano.

UM levantamento feito pela “Global Religion 2023“, que foi divulgada pela Ipsos, mostra que 89% dos brasileiros acreditam em Deus e 79% na existência do Céu e 66% do inferno. A pesquisa ainda mostra que 70% dos entrevistados acreditam em Deus na forma como ele é apresentado em escrituras religiosas e 19% que Deus é uma força superior e diferente do descrito. 5% disseram não acreditar; 4% apresentaram dúvida da existência ou não; e 2% não responderam.

AINDA sobre o levantamento “Global Religion 2023”: o Brasil aparece como o país que mais acredita na existência de Deus e empatado com a África do Sul. Seguido pela Colômbia (86%), Peru (84%) Chile e Argentina (76%).

O MAIS novo bilionário é Clemente Del Vecchio, com apenas 19 anos ele herdou 12,5% (recebeu US$ 3,8 bilhões , cerca de R$ 19 bilhões) na Delfin, que é a holding de Leonardo Del Vecchio, que faleceu em junho do ano passado aos 87 anos. Leonardo foi magnata fundador da Luxottica, a maior marca de óculos do mundo responsável pela fabricação de óculos de grifes famosos, como Ray-Ban, Oakley, Giorgio Armani, Prada, Vogue e Dolce & Gabbana.

