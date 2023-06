Menos custos, mais empregos

GIBA UM

“É um erro político. Imagina o Rio de Janeiro, que é um território bolsonarista, perder a força de um Ministério. É um prejuízo político e precisa ser enxergado”, de WAGUINHO CARNEIRO // prefeito de Belfort Roxo, que luta pela permanência de sua esposa Daniela Carneiro à frente do Ministério do Turismo.

Os incêndios que destroem as flo- 3 restas ao leste do Canadá dizimaram uma área quase quatro vezes maior que todo o desmatamento da Amazônia no ano passado. E ninguém abriu a boca sobre o país do marqueteiro Justin Trudeau.

Mais: foram destruídos lá quase 40 mil quilômetros quadrados de matas em alguns dias. A área total desmatada na Amazônia em quatro vezes era de 44 mil quilômetros quadrados. Em 2022, a região amazônica perdeu 10,7 km quadrados.

A Cada da Moeda é uma das raras empresas brasileiras que ainda pode fazer dinheiro com as boas relações entre Lula e Alberto Fernández, presidente da Argentina. A estatal brasileira deve fabricar nova remessa de pesos argentinos ainda este ano.

Seria um contrato ainda maior do que o executado no ano passado, quando a Casa da Moeda produziu mais de 600 milhões de cédulas de pesos. A estatal brasileira deverá avançar atendendo parcela da demanda do Banco Central da Argentina que, nos últimos dois anos, foi suprida por encomendas a outros países, notadamente a China.

MAIS TROCAS

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) que vê Lula tentar mudar os ocupantes de cargos no governo tidos como representantes do União Brasil e que até agora não viu nenhum resultado da articulação política que o presidente se propôs a fazer, chegou à conclusão de que Rui Costa (Casa Civil) é maior alvo dos congressistas – e que deveria ser trocado por outro nome mais afinado com parlamentares. Lula prefere mudar outras pastas e manter Costa, que Lira acha “mais arrogante” do que Alexandre Padilha.

Ataque marcado

Arthur Lira, presidente da Câmara, deverá ser uma das atrações do almoço com empresários de São Paulo no dia 10 de julho, promovido pelo Lide do ex-governador João Doria, no hotel Palácio Tangará. E desde já as apostas são de que Lira, mais uma vez, atacará o governo na economia e na política. A plateia estimada em 400 pessoas deverá gostar: não morre de amores pelo presidente petista. E tampouco o próprio Doria: ele sempre se referiu a Lula como “ladrão”, só para começo de conversa.

EM CAMPANHA

Malgrado o nome do advogado Cristiano Zanin já tenha maioria entre os senadores que deverão aprovar sua sabatina, depois de se encontrar com lideranças evangélicas, tem um jantar no próximo dia 15 com representantes de entidades patronais, organizado por Vagner Freitas, presidente do Conselho Nacional do Sesi. E o mesmo Freitas já coordena outro encontro com empresas estatais para que seus representantes apresentem suas pautas ao advogado.

Recordista

Parentes de ao menos cinco ministros do governo Lula têm cargos vitalícios e salários garantidos entre TCE-BA e o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. A tia, Mara Lúcia Barbalho e a cunhada, Daniela Barbalho ocupam cargos de conselheiras.

Daniela é casada com o governador paraense Helder Barbalho, que é irmão do ministro Jader filho (Cidades) e recordista da área, com seis parentes distribuídos entre os tribunais. Marilia Góes, virou conselheira da TCE-AP quando o marido Waldez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional e na frigideira, governava o Amapá.

Manter a essência

Juliette Freire viu sua vida mudar depois de participar (e vencer) o Big Brother Brasil21. Entrou como advogada e maquiadora e saiu como a mais querida participante (ganhou milhões de seguidores durante sua estadia no reality-show) e virou cantora.

Agora ela está lançando seu primeiro álbum de estúdio. E sua primeira faixa Sai da Frente (já tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube), com ar shakespeareano é uma quase uma indireta aos que não acreditavam em seu talento e aos haters.

“Esse clipe ilustra a narrativa de resiliência da música, algo que eu espero que inspire muita gente. Eu encarno meio que uma atriz em ascensão, que precisa lidar com pessoas sempre questionando o seu talento e autenticidade”.

Já acostumada com a críticas, conta que quer mostrar seu lado original. “‘Eu quero manter a minha essência. O que eu estou fazendo é o que eu sou: eu sou pop, eu sou clássica, eu sou moderna e eu sou raiz. Nós somos assim, não tem por que a gente ser uma coisa só. É bonito quando você é múltiplo. Meu trabalho vai trazer isso e vão ter vários ritmos”.

E completou: “Quero que as pessoas me critiquem, mas me critiquem com propriedade. Se você vai criticar, então vai criticar com base. Estudei técnica vocal, teatro e dança e ainda estou estudando. O novo projeto vem para solidificar a minha veia artística musical, é a minha prioridade”

10 milhões de analfabetos

Em 2016, o analfabetismo no Brasil era de 6,7%. Em 2022, segundo o IBGE, caiu para 5,6%. A melhoria acontece devagar e a meta do Plano Nacional de Educação de erradicar o analfabetismo até 2024 não será cumprida. O país ainda tem 9,6 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais.

Onde vive mais da metade desse contingente é no Nordeste, com média de 14,5%. Rio, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm média de 2,5%. O volume maior de analfabetos é de idosos que não tiveram acesso à escola na infância e na juventude.

Mais: 56% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental não tinham até o final de 2021 capacidade básica de leitura, nem de escrita. No Estudo Internacional de Progresso em Leitura, entre 65 países, o Brasil ficou em 59º lugar, atrás da Turquia e Uzbequistão.

Luta diária

Quando falamos em 12 de junho, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é ‘Dia dos Namorados’, não é mesmo? Mas a data é o aniversário de uma das mais queridas e aplaudidas (internacionalmente também) modelo brasileira: Adriana Lima. Ontem a baiana completou 42 anos. Ela está agora na nova campanha da Marc Jacobs.

E apesar de sempre estar na lista das mulher mais sexies, mais bonitas e ser a quinta modelo mais bem paga do mundo ela confessou que está bem insegura com seu corpo depois do nascimento de seu terceiro filho, Cyan de 8 meses.

“Cada corpo tem uma reação diferente com a gravidez e pós-gravidez. Tem que se exercitar todos os dias e praticar a aceitação com as mudanças, e eu luto todos os dias. Tenho que me lembrar de que sou humana. Fico insegura aqui e ali. Então, todos os dias aprendo coisas novas. E com a idade, o corpo reage de maneira diferente. Mas está tudo bem, estou aprendendo”.

Adriana também é mãe de duas meninas, Valentina, de 13 anos e Sienna, de 10.

Recolhida

No que se refere à indicação de novos magistrados para o STF e em outros tribunais no país, a primeira-dama Janja, que gosta de expor suas opiniões em tantos outros setores do governo, está recuada – e calada. Reconhece não ter muito saber jurídico e incluindo não conhecer grandes nomes da magistratura. Até advogados e promotores comentam que, nesse setor, ela está distante – e nem comenta nada quando está a sós com Lula. Detalhe: não foi recomendação do maridão, foi escolha dela.

Renúncia a defesa

Karina Kufa, advogada de Jair Bolsonaro, está deixando a defesa de Carla Zambelli (PL-SP). Ela representava a deputada bolsonarista nas esferas civil, criminal e eleitoral. Com a alta do número de ações contra Zambelli, a defesa ficou “financeiramente inviável”. E teria havido um desgaste entre a parlamentar e Kufa por não seguir as orientações da defesa. Ela também deixou de atender o ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira. À propósito: até Jair Bolsonaro anda se queixando do custo e defesa de seus processos.

Mais viagens

Lula estará em Paris entre os dias 22 e 23 de junho para participar da reunião de cúpula do Novo Pacto Global de Financiamento e terá um encontro bilateral com o presidente Emmanuel Macron, que em correspondência, o chama de “querido presidente”.

Depois vai à Itália e ao Vaticano. E entre julho e agosto, quer fazer ao menos duas viagens ao continente africano, visitando oito países, atualizando a política externa brasileira voltada para a África.

INDIGESTA

A agenda de visita de Lula a Angola, provavelmente em agosto, terá um item indigesto: o governo angolano já sinalizou ao Itamaraty a intenção de pleitear um empréstimo para construção do terminal oceânico de Dande, na província de Dengo, a pouco mais de 60 km da capital Luanda.

A obra está orçada em US$ 500 milhões. Seja pelo financiamento à exportação de serviços, seja pelo responsável pela obra – OEC, leia-se Novono, antiga Odebrecht – trata-se de um assunto que tem tudo para turvar a viagem de Lula.

A negociação remonta as operações polêmicas dos dois primeiros governo Lula, como por exemplo, a construção do Porto Mariel, em Cuba, pela própria Odebrecht.

MISTURA FINA

O MINISTRO do STF André Mendonça, bolsonarista e evangélico, elogiou a indicação de Cristiano Zanin à vaga de Ricardo Lewandowski na Corte. Em São Paulo, na Marcha para Jesus, o ministro disse que Zanin é “um grande jurista” e “uma pessoa do bem”. Faltou apenas a benção.

HÁ uma aresta nas negociações com o União Brasil para a troca no Ministério do Turismo, hoje ocupado por Daniela Carneiro. O deputado Celso Sabino (União-PA), principal candidato ao posto, está exigindo um acordo porteira fechada. Ou seja: com a prerrogativa de trocar cargos chaves na estrutura do comando da Pasta. O que poderia incluir a presidência da Embratur, comandada por Marcelo Freixo (PT-RJ).

NAS eleições municipais do ano que vem, em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) luta para conseguir alianças à direita para tentar encarar Guilherme Boulos (PSOL) à esquerda. O PT tem compromisso de apoiar Boulos e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) sonha em ter sua mulher Ana Estela na vice. Por outro lado, para levar Nunes mais próximo de Bolsonaro seu ex-homem de comunicação Fábio Wajngarten acha que ele próprio seria o nome ideal para ser o vice.

ALGUNS dos prefeitos que visitam a sede do governo paulista, no Palácio dos Bandeirantes, acham que os gabinetes de Gilberto Kassab (Secretário-Geral) e Arthur Lima (Casa Civil) viraram “comitês eleitorais”. Kassab, dono do PSD, vai ampliando o número de filiados em seu partido com olho nas eleições municipais do ano que vem. Agora, Lima segue o mesmo caminho buscando políticos para aumentar a força partidária em 2024. E quer se filiar ao PP, onde Ciro Nogueira é um dos manda-chuvas.

ONZE usinas termoelétricas da Petrobras terão de volta seus nomes originais (honrarias), cassadas no governo Bolsonaro: Sepé Tuarajú, Aureliano Chaves, Barbosa Lima Sobrinho, Euzébio Rocha, Fernando Gasparian, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Mario Lago, Celso Furtado, Jesus Soares Pereira e Rômulo Almeida. Por ordem direta do novo presidente da estatal, Jean Paul Prates.

A JHSF, que acaba de inaugurar mais um restaurante Fasano no exterior, na Park Avenue, em Nova York, já trabalha em novo empreendimento em Londres, onde deverá surgir mais um hotel da bandeira. Nos projetos do grupo, na sequência, deverão surgir hotéis Fasano em Paris, Milão e Los Angeles. Todos os hotéis manterão um tipo de arquitetura, decoração e serviços inaugurado no primeiro Fasano de São Paulo, o “luxo sem ostentação”.

A DIREÇÃO da Oi estaria preparando um plano de demissões que poderia atingir entre 10% e 15% de seus funcionários. Hoje, a companhia tem cerca de 34 mil colaboradores – há quatro anos, era quase 60 mil. O super corte teria, sobretudo, o objetivo de adequar os custos operacionais à queda de receita após a venda da operação de telefonia móvel, há pouco mais de um ano.

