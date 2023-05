"Meteu os pés pelas mãos"

Cláudio Humberto

Mico no Japão arrasa fantasia de ‘mensageiro da paz’

A presença do Brasil entre os países convidados à reunião do G7, entre os quais Vietnã e Ilhas Cook, colocou uma pá-de-cal na fantasia do presidente Lula (PT) de exercer algum papel pa ra acabar a guerra na Ucrânia. Coube a Volodymyr Zelensky colocar o brasileiro “em seu lugar”, cedendo à insistência para finalmente não aparecer na hora marcada de anunciada “reunião” com Lula. Perguntado se Lula o decepcionou, o ucraniano deu uma risadinha e ironizou: “Ele é quem ficou desapontado”.

Anão diplomático

O mico de Lula fez lembrar Yigal Palmor, porta-voz do governo de Israel, que em 2014 chamou o Brasil do governo Dilma de “anão diplomático”.

Figura secundária

Após afirmações confusas sobre a guerra, o New York Times redefiniu Lula e agora o classifica como um presidente obediente a Vladimir Putin.

Queimou o filme

Lula fingindo que lia para não cumprimentar Zelensky foi constrangedor. Revela o nanismo da diplomacia de Lula sob influência de Celso Amorim.

Não houve surpresa

Incomodado porque Zelensky roubou a cena, Lula reclamou da chegada “de surpresa”. Viagens de governantes em guerra não são divulgadas.

Carros de 11 senadores ‘bebem’ até 5km por litro

Mesmo com a frota de carros usando veículos do mesmo modelo e especificações técnicas, o consumo de combustível é bem diferente entre os senadores, o que sugere algum tipo de grave irregularidade. Onze parlamentares registraram consumo médio abaixo dos 5km por litro. No top cinco dos gastadores de abril: Fabiano Contarato (PT-ES), 2,43km/l; Romário (PL-RJ) 3,3km/l; Beto Faro (PT-PA), 3,51km/l; Luis Carlos Heinze (PP-RS), 3,76km/l e Fernando Farias (MDB-AL) 3,79km/l.

Segue a lista

Soraya Thronicke (União-MS) 3,83km/l, Lucas Barreto (PSD-AP), 3,97 km/l; Marcelo Castro (MDB-PI), 4,19km/l; Damares (Rep-DF), 4,45km/l

Fecham o ranking

Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), 4,6 km/l e Nelsinho Trad (PSD-MS), 4,76 km/l, fecham a lista dos carrões mais beberrões do Senado.

Modelo

Os veículos usados pelos senadores são todos do modelo Sentra SL, na cor preta. A média de consumo da frota do Senado é de 7,17 km/l.

Homem errado na Apex

A 5ª Vara Federal Cível do DF anulou a posse de Jorge Viana para chefia da ApexBrasil (Agência de Promoção de Exportações). Para continuar no cargo, essa figura que foi à China falar mal do Brasil terá de provar que fala inglês, segundo decisão da juíza Diana Wanderlei. Ao menos isso.

Sistema S em perigo

O Sistema S acompanha de perto a agenda do Senado desta semana. Há expectativa de a Casa votar o projeto que desvia 5% da arrecadação do Sesc/Senai para bancar propaganda da Embratur.

Só no protocolo

O governo Lula e o PT não terão vida fácil: entre os 102 votos contrários à urgência do marco fiscal na Câmara, estão deputados do MDB, PDT, PP, PSD, PSDB, Psol, Podemos, Rede, União, Novo e PL, claro.

Certeza de desastre

O senador Zequinha Marinho (PA) anunciou sua saída do comando do diretório estadual do PL. Mas fez questão de reafirmar que “o governo instalado no Palácio do Planalto é a certeza do desastre”.

Bombando

O abaixo-assinado contra o abuso de autoridade do STF e do TSE é um sucesso na internet. Lançado na última sexta-feira (19), a lista está com média de adesão de 100 mil assinaturas por dia.

Peso da injustiça

Para a jurista e ex-deputada Janaína Pachoal, “pesado” é saber que Deltan Dallagnol não desviou recursos públicos e nem aceitou dinheiro para punir inocentes ou liberar culpados, mas foi cassado com base na Lei da Ficha Limpa, que “raramente” pune quem de fato comete crimes.

Boquinha

A Assembleia Legislativa de Roraima confirmou a boquinha vitalícia para a primeira-dama no Tribunal de Contas. Com 17 votos, em votação secreta, Simone Denarium garantiu salário mensal de R$35,4 mil.

Filme queimado

A foto de Yury do Paredão (PL-CE) com Lula ainda rende nas redes sociais. O partido perdoou o parlamentar, mas seguidores continuam achincalhando Paredão e exigindo sua expulsão do PL.

Pensando bem...

...é uma façanha histórica desagradar a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e China numa só viagem.

PODER SEM PUDOR

O ceguinho do Senado

Como se não tivesse o que fazer, um grupo de senadores conversava certa vez, há anos, sobre uma notícia de que a cegueira poderia ser um “efeito colateral” para cardiopatas que misturam seus remédios com Viagra – a alegria de homens com disfunções eréteis. O saudoso senador e babalaô baiano ACM brincou: “É por isso que já estou aprendendo braile...”