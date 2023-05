"Meu marido sempre foi muito pão-duro"

Rui Costa, ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, batalha no Planalto pela indicação do advogado baiano André Godinho ao STJ na vaga deixada por Felix Fischer. Godinho é um dos 34 nomes da lista inicial apresentada pela OAB.

Mais: trata-se de uma família próxima a lideranças petistas. Seu irmão, Bruno Godinho, foi procurador-chefe da AGU na Bahia durante o governo de Jaques Wagner. Em 2016, na gestão de Dilma Rousseff, Bruno esteve cotado para assumir a própria AGU.

In - Série: The Mandalorian

Out - Série: Free Guy: Assumindo o Controle

Quase profissional

A PF descobriu áudios entre Mauro Cid e assessoras de Michelle Bolsonaro sobre o pagamento de despesas da ex-primeira-dama e de parentes dela. O valor dos depósitos foi fracionado para impedir o alerta a órgãos de controle. Também foi identificada uma transferência de R$ 5 mil, realizada em 2021, da conta de Mauro Cid para a conta de Michelle. A Polícia Federal identificou comprovantes de depósitos em espécie feitos por Cid e encaminhados a assessoras da então primeira-dama. Os documentos foram enviados por mensagens de WhatsApp.

"ATUAÇÃO CONJUNTA"

Rodrigo Morais, delegado da Polícia Federal que investigou a facada em Jair Bolsonaro na campanha de 2018 deverá ser o responsável por ouvir novo depoimento de Antônio Palocci. Homem forte nos governos de Lula e Dilma Rousseff, Palocci foi alvejado pela Lava Jato que, após delação, tenta desqualificar. O roteiro já está traçado (embora sem data para a oitiva). A defesa de Palocci tentará ligar o ex-juiz Sérgio Moro ao delegado Filipe Pace, que assinou a delação. A ideia seria rever o acordo, alegando que a delação não teria sido espontânea e sim "uma atuação conjunta" entre Moro e Pace.

Não vai dar

A repactuação da leniência com empresas investigadas pela Lava Jato não vai sair. Lula era defensor da ideia, mas agora mandou que a Corregedoria-Geral da União crie novas regras apenas para futuros acordos. E diz que "as empresas têm de lidar com seu passado". Antes, pensava-se em trocar valores acertados por obras a serem definidas pelo governo. A ideia foi deixada de lado: seria inviável. Mais: Emílio Odebrecht, da Novonor (ex-Odebrecht), está tentando falar com Lula desde janeiro. E não está conseguindo.

RODOVIAS

O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, voltou de um seminário em Nova York, onde propagandeou as reservas de lítio em seu estado para investidores estrangeiros e prepara novo road show. Quer fazer um tour pela China e Oriente Médio em busca de candidatos à privatização da Copasa, a estatal do saneamento e ao programa de concessões das estradas mineiras. No caso das licitações das rodovias, Zema prevê uma estimativa de R$ 10 bilhões em investimentos.

Ameaça

Hoje, a Light, que está em recuperação judicial, tem dívidas no setor elétrico de R$ 1,4 bilhão com custos de transmissão e R$ 6,2 bilhões com aquisição de energia. A empresa tem ainda R$ 1,7 bilhão em PIS/Cofins para devolver este ano aos consumidores na fatura em menores revisões tarifárias. É fundamental que a empresa restabeleça o equilíbrio financeiro, sob risco de que outros serviços essenciais sejam afetados. Um deles: uma usina da Light faz a transposição da água do Rio Paraíba do Sul para Guandu, garantindo a segurança hídrica do Rio e isso está ameaçado.

Lançamento perfumado

Na terça-feira (16) o Copacabana Palace abriu espaço para os anos 20 num estilo art déco de um clube de jazz de Nova York, para o lançamento do perfume Ralph`s Club Parfun da grife norte-americana Ralph Lauren. A marca fundada em 1967, além de uma linha de perfumes (ganhou notoriedade pelo perfume Polo) também comercializa roupas (infantis e adulto), acessórios, relógios e tem uma linha para artigos de casa batizada de "home collection", que vende desde móveis antigos a pequenos objetos de porcelana, tudo com um toque de elegância. No evento repleto de celebridades, havia um stand onde era possível customizações personalizadas onde nome de cada convidado poderia ser gravado no frasco do perfume. Entre tantas celebridades estavam por lá, da esquerda para à direita, a modelo internacional Lais Ribeiro, a atriz Sophia Abrahão, a modelo, apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann, a atriz e ex-paquita Lana Rhodes, e a atriz da Record, Anna Rita Cerqueira.

Juros: maior taxa do mundo

A equipe econômica está debruçada, nos últimos dias, sobre uma pilha de análises sobre o que fazer para o PIB andar e a inflação baixar. Há um consenso soprado pelo Banco Central: taxas de juros altas reduzem a carestia, mesmo a inflação não sendo de demanda. Analistas dizem que é a política monetária de terra arrasada: quanto mais o fiscal empurra o crescimento econômico, mais resiliente se torna a inflação e mais necessários os juros elevados. A ordem é esquecer o PIB: ele cresceria depois, ao sabor das expectativas favoráveis: é a política do BC. Há outro consenso do pessoal da Fazenda, se o PIB subir mais rapidamente e com consistência e se o fiscal entregar o que promete (mesmo pelo lado do aumento da receita), os juros poderiam entrar em rota mais baixa. O boletim Focus repete 12,5% de Selic em dezembro. Continuará sendo a maior taxa de juros reais do mundo.





Para os filhos

No domingo (14) Dia das Mães a super modelo Carol Trentini, resolveu homenagear os filhos e reviveu seu lado cantora, que nasceu em 2018 ao participar do reality musical Popstar, na Globo. Distribuído para todas as plataformas digitais, a música composta por ela, pelo marido Fabio Bartelt e por Nego Joe, que também é responsável pela melodia, está junto com outras 3 regravações. Em Quem Disse Que o Amor É Igual, Carol fala das características físicas dos dois filhos (Bento, de 11 anos e Benoah, de 6), qualidades de cada um e como conseguem despertar coisas diferentes nela. Sobre conciliar a vida de modelo e mãe ela garante que sempre ela ou marido estão em casa. E declara: "Quero que meus filhos me vejam como alguém feliz. O maior exemplo que eu posso dar a eles é estar satisfeita com a minha vida como um todo, e não apenas dentro de casa".

Projeto criminoso

Relator do projeto que altera a Lei dos Planos de Saúde, o deputado Duarte Junior (PSB-MA) está assustado com a ousadia do texto original, pró-operadoras, cujo faturamento anual encosta em R$ 250 bilhões. O projeto autoriza o aumento de até 500% no valor do plano quando o cliente atinge 59 anos. A jogada é criminosa: a lei do Estatuto do idoso proíbe reajuste a partir dos 60 anos em razão da idade, daí a proposta que autoriza o aumento escandaloso nos 59 anos. Mais: o projeto reduz a cobertura de doenças graves como câncer, sem cobertura de cirurgia e diabetes. O plano só bancaria os remédios.

Cotado

O ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, hoje na área de Relações Institucionais do BTG, estaria cotado para assumir o comando do Twitter no Brasil. Ele tem muita proximidade com Elon Musk, dono do Twitter: foi um dos articuladores da visita de Musk ao Brasil e seu encontro com Jair Bolsonaro em maio de 2022. Também costurou uma parceria entre o governo brasileiro e a Starlink, a companhia de conectividade por satélite do empresário sul-africano-canadense.

Quase profissional

A PF descobriu áudios entre Mauro Cid e assessoras de Michelle Bolsonaro sobre o pagamento de despesas da ex-primeira-dama e de parentes dela. O valor dos depósitos foi fracionado para impedir o alerta a órgãos de controle. Também foi identificada uma transferência de R$ 5 mil, realizada em 2021, da conta de Mauro Cid para a conta de Michelle. A Polícia Federal identificou comprovantes de depósitos em espécie feitos por Cid e encaminhados a assessoras da então primeira-dama. Os documentos foram enviados por mensagens de WhatsApp.

"ATUAÇÃO CONJUNTA"

Rodrigo Morais, delegado da Polícia Federal que investigou a facada em Jair Bolsonaro na campanha de 2018 deverá ser o responsável por ouvir novo depoimento de Antônio Palocci. Homem forte nos governos de Lula e Dilma Rousseff, Palocci foi alvejado pela Lava Jato que, após delação, tenta desqualificar. O roteiro já está traçado (embora sem data para a oitiva). A defesa de Palocci tentará ligar o ex-juiz Sérgio Moro ao delegado Filipe Pace, que assinou a delação. A ideia seria rever o acordo, alegando que a delação não teria sido espontânea e sim "uma atuação conjunta" entre Moro e Pace.

Não vai dar

A repactuação da leniência com empresas investigadas pela Lava Jato não vai sair. Lula era defensor da ideia, mas agora mandou que a Corregedoria-Geral da União crie novas regras apenas para futuros acordos. E diz que "as empresas têm de lidar com seu passado". Antes, pensava-se em trocar valores acertados por obras a serem definidas pelo governo. A ideia foi deixada de lado: seria inviável. Mais: Emílio Odebrecht, da Novonor (ex-Odebrecht), está tentando falar com Lula desde janeiro. E não está conseguindo.

RODOVIAS

O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, voltou de um seminário em Nova York, onde propagandeou as reservas de lítio em seu estado para investidores estrangeiros e prepara novo road show. Quer fazer um tour pela China e Oriente Médio em busca de candidatos à privatização da Copasa, a estatal do saneamento e ao programa de concessões das estradas mineiras. No caso das licitações das rodovias, Zema prevê uma estimativa de R$ 10 bilhões em investimentos.

Ameaça

Hoje, a Light, que está em recuperação judicial, tem dívidas no setor elétrico de R$ 1,4 bilhão com custos de transmissão e R$ 6,2 bilhões com aquisição de energia. A empresa tem ainda R$ 1,7 bilhão em PIS/Cofins para devolver este ano aos consumidores na fatura em menores revisões tarifárias. É fundamental que a empresa restabeleça o equilíbrio financeiro, sob risco de que outros serviços essenciais sejam afetados. Um deles: uma usina da Light faz a transposição da água do Rio Paraíba do Sul para Guandu, garantindo a segurança hídrica do Rio e isso está ameaçado.

Em pé de guerra

Carlos Bolsonaro está mais do que furioso. Depois de ter bloqueado as redes sociais de seu pai, Jair Bolsonaro, está em pé de guerra com os irmãos Eduardo e Flávio. Teria mesmo rechaçado tentativas de contato por parte deles. Os rancores vêm da campanha eleitoral, mas a gota d'água veio com a ausência de qualquer declaração deles na defesa de Carluxo, depois da divulgação de um laudo pericial do Ministério Público do Rio atestando a prática de "rachadinha" no gabinete de Carluxo na Câmara dos Vereadores do Rio.

ALMANAQUE

Defensores de Janja estão lembrando que também Michelle Bolsonaro já foi criticada por suas roupas nas redes sociais. Quando ela e Bolsonaro estiveram em Londres para o velório da rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado, usava um vestido tubinho e um voilette chamados de "inadequados" e "bregas". Na época, a deputada federal Joice Hasselmann, campeã de votos (foi eleita praticamente por Bolsonaro) postou que "Michelle é incapaz de se arrumar sozinha ... e confunde festa com funeral".

MISTURA FINA

O NOVO projeto em estudo no Ministério das Cidades para reduzir o déficit de moradias enfrenta resistências do próprio governo. O Ministério da Cultura e, mais precisamente, o Iphan têm levantado restrições ao Minha Casa, Minha Vida Retrofit. É a iniciativa que prevê a reforma de prédios públicos e a sua transformação em imóveis residenciais. O receio é que edifícios históricos, não tombados ou não protegidos pelo Iphan, sejam descaracterizados.

A 12ª fase da Operação Lesa Pátria pode se dar fora das fronteiras brasileiras. O ministro Alexandre de Moraes e autoridades do Paraguai estão investigando, conjuntamente, empresários do agronegócio radicados no país vizinho, que também teriam financiado os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

O PRESIDENTE do Solidariedade e líder sindical Paulinho da Força tem feito gestões junto ao Planalto na tentativa de emplacar Marília Arraes em uma diretoria do Banco do Nordeste. Seria um prêmio de consolação. Paulinho trabalhou muito pela indicação da neta de Miguel Arraes para o comando da Sudene. Perdeu a batalha para o senador Humberto Costa (PT-CE) que cravou o nome de Danilo Cabral no cargo.

JEAN Paul Prates (PT-RN), presidente da Petrobras, que está cumprindo na estatal o que Lula prometeu na campanha na área de combustíveis, defende que a companhia possa exercer seu direito de preferência para adquirir o controle da Braskem. A condição está sendo apresentada depois que a estatal árabe, controlada pelo governo de Abu Dhabi e pelo fundo americano Apollo, em resposta à oferta de compra feita. O controle da Braskem hoje pertence à Novonor (ex-Odebrecht) e, caso a empresa aceite vender sua participação, a Petrobras tem a preferência.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entrou com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo à Justiça para suspender a decisão que concede a revisão da vida toda para aposentados. De acordo com a entidade, a revisão pode representar perdas bilionárias para autarquia federal, uma vez que muitos segurados passaram a solicitar o benefício. Quem entra com o pedido, pode acabar ganhando uma aposentadoria bem maior, o que pode significar um super rombo nas contas da autarquia, além de aumentar o número na fila dos pedidos.

GILBERTO Kassab, presidente do PSD e secretário do Governo de São Paulo, espalha que dará prioridade à candidatura (reeleição) do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), porque deverá ser "um nome do meio". Ou seja, nem ligado a Lula e tampouco a Jair Bolsonaro. Não é bem assim: Nunes sonha, noite e dia, com o apoio de Bolsonaro à sua candidatura e já ouviu isso dele num almoço, mas continua tentando derrubar o favorito do ex-presidente, o deputado federal e ex-ministro Ricardo Salles.

Colaboração: Paula Rodrigues

Assine o Correio do Estado