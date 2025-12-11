Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Minha candidatura é irreversível, não está à venda e o sobrenome é uma vantagem sobre Tarcísio...

Não vejo possibilidade dos dois concorrerem porque seria uma ignorância muito grande e ignorante é tudo o que Tarcísio não é", de Flávio Bolsonaro, que já disse que sua candidatura "teria preço"

Giba Um

Giba Um

11/12/2025 - 06h00
No caso do Brasil, o impacto da tarifa de até 210% imposta pelo México a importações de açúcar deve ser analisado sob dois ângulos. Em termos práticos, o tarifaço do governo Cláudia Sheinbaum terá efeito restrito. O México está longe na lista dos compradores do açúcar brasileiro.

MAIS: no ano passado, foram pouco mais de US$ milhões as exportações para lá (ou 5,5% dos embarques totais de US$ 18 bilhões). Mas, a decisão do México pegou o Brasil no contrapé. A medida veio no momento em que os dois países costuram a ampliação dos seus acordos comerciais e investimentos recíprocos.

"Ex-aliada" do momento

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) tornou-se alvo da vez do clã Bolsonaro, mais precisamente de Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha. O filho "03" tem disparado contra a ex-ministra da Agricultura do governo de seu pai e seus comentários têm estimulado ataques à parlamentar em grupos de WhatsApp. O estopim foi Cristina ter elogiado os "negociadores brasileiros" pela decisão de Trump de revogar a taxa de 40% para uma série de produtos brasileiros, a começar por carne bovina e café. Sob a paranoica ótica bolsonarista, foi um aceno a Lula. Tereza Cristina, para quem tem memória curta, já foi cogitada para a vice-presidência numa chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas. 

Afastamento temporário

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, está em afastamento temporário da presidência do PL Mulher por "questões de saúde". Não vai participar do Encontro Nacional do PL Mulher, dia 13, no Rio, que será remanejado para abril de 2026. Ela não foi consultada sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro não acompanha suas "negociações". No partido, há quem diga que ele está "com a imunidade atingida". Sobre o "plano" do marido, não participou de nada: apenas foi avisada. Continua, contudo, com seu salário de R$ 41 mil mensais e as despesas com o PL Mulher, agora suspensas, chegam a mais de R$ 800 mil por mês. 

Saúde ajuda a quebrar 1

Prestes a registrar um rombo de R$ 10 bilhões só em 2025 e na iminência de um colapso, a estatal Correios luta para manter Postal Saúde, plano de saúde exclusivo para funcionários, aposentados e dependentes, que drena bilhões dos cofres públicos: A cada três meses, R$ 700 milhões são tiradas do contribuinte para cobrir o rombo do Postal, que aumentou 80% em relação a 2024. E o envelhecimento da clientela reduz a chance de recuperação do Postal: 25% dos 203 mil aposentados beneficiários têm mais de 59 anos.

Saúde ajuda a quebrar 2

O custeio anual do Postal Saúde já chega a R$ 2 bilhões, consumindo 10% do faturamento da empresa. Sindicalistas do PT que dirigiram os Correios condenaram a empresa à morte, fechando acordos que ignoravam a sustentabilidade financeira. A situação é tão crítica que o atraso nos repasses levou hospitais como os da Rede D'Or e Unimed a suspender atendimento dos beneficiários do plano.

Hora do Bananinha

Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro, irmão do novo "presidenciável" Flávio, achou que foi um "xeque mate", "um baita recado", a candidatura do "Zero Um" e a anunciada negociação para quem quer distância do clã na direita e cercanias. Analistas acham que pode pensar que haverá fila na porta para aceitar as ordens e rapidamente se formar um grande movimento em prol do movimento que, assim, ter sua aprovação garantida. A jornalista Dora Kramer em ascensão, virou irônica da vez.

Emprestando a voz

A modelo Alessandra Ambrósio emprestou sua voz na COP-30 que aconteceu em novembro em Belém. Ela esteve focada na campanha no TFFF (Tropical Forests Forever Facility) um fundo superando de US$ 6,7 bilhões, focado no financiamento de iniciativas florestais na Amazônia e em favor de comunidades indígenas, contando com a participação de comunidades indígenas já estabelecidas e de 10 novas comunidades. Entretanto, as demandas financeiras são significativamente maiores do que esse aporte inicial. O TFFF representa uma resposta e uma solução parcial para essas exigências, mas todos os envolvidos reconhecem que não é a solução definitiva para o problema.

Diversos debates realizados na COP-30 giraram em torno dos combustíveis fósseis e dos planos concretos relacionados ao desmatamento, mas não se chegou a uma conclusão.  Assim como não houve resolução para as solicitações dos grupos indígenas sobre a interrupção de projetos prejudiciais e a necessidade de facilitar o acesso direto aos recursos para as comunidades locais, em busca de uma autenticidade na justiça climática. Voltando a falar de Alessandra Ambrósio ela continua em pleno vapor nesta reta final de 2025.

Está na campanha de festas de final de ano da H&M, no qual é embaixadora, foi destaque no  jornal The Wall Street Journal onde deu dicas de seus locais preferidos  com roteiro que apresenta experiências autênticas, natureza preservada e uma forte valorização da gastronomia local de Florianópolis e também estampa capa e recheio da Harper’s Bazaar Turquia, no qual foi condecorada como prêmio de "Ícone global do ano" e descrita como uma mulher cuja elegância, disciplina e brilho são inconfundíveis.

"Mãos à obra" é melhor em 2027

O programa "Mãos à obra, Brasil", um projeto de estímulo à criação de postos de trabalho no setor de construção pesada (o Brasil tem 12 mil obras públicas paradas), que seria uma atração especial da campanha presidencial de Lula, já provoca uma encruzilhada para o Planalto. Pode acabar descambando para um problema inflacionário ao longo de 2026. Disparar logo esse tiro pode sair pela culatra, essa bala de prata para 2027, sob risco de perder trunfo eleitoral, pode colocar em xeque a recondução de Lula à Presidência. O receio de um bumerangue é maior. Assessores acham que colocar mais fermento na massa, com a economia aquecida, pode solar o bolo. Nesse caso, a ideia é postergar o programa para 2027, para quando se espera um período calórico da economia. Em sua edição mais recente, o Boletim Focus projeta um crescimento do PIB de 1,83% em 2027. É uma estimativa superior à do aumento para 2026 (1,78%). E tudo isso com a previsão de queda da Selic para 10,50% ao fim de 2027. Ideal é esperar algo do gênero sem risco de um repique inflacionário.

Moro em xeque

Sérgio Moro aparece em primeiro lugar nas pesquisas para o governo do Paraná (e no segundo turno, derrotando todos os demais candidatos)mas sua pré-candidatura está em xeque devido ao impasse de seu partido (União Brasil) com o PP de Ciro Nogueira, siglas que tentam influenciar a candidatura do governador "Ratinho Jr (PSD). Antônio Rueda (União Brasil) critica "vetos arbitrários" e defende a candidatura Moro. Ciro Nogueira avisa que "não homologará a candidatura dele". Por outro lado, o mesmo Ciro, que foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro, acha a candidatura do "Zero Um" não tem chance de dar certo.

Na área da dramaturgia

A modelo, ex-panicat e atriz Nicole Bahls, está em alta. Depois de sua participação no quadro Dança dos Famosos do Domingão com Huck no qual fez sucesso, pela sua dedicação, mas também por suas atrapalhados deverá ser aproveitada em alguns programas da Globo. Há quem garante que exista grandes chances dela fazer parte do elenco dos famosos (camarote) do Big Brother Brasil. Em entrevista ela garantiu que apareceu alguns convites. "Estamos vendo possibilidades. Não tem confirmação, mas existem convites para participações, inclusive em novela".

Nicole ainda disse, que se puder conciliar alguns convites com a área de humor seria perfeito. "Tudo ligado ao humor me faz feliz. É onde eu me encontro e onde acredito que posso entregar mais". A modelo também revelou seu grande carinho pelo programa de Luciano Huck, no qual se sentiu totalmente acolhida. “Entre novela e Domingão, fico com o Domingão. Aqui eu aprendo, cresço e sou muito bem recebida. Qualquer chance que surgir eu agarro com carinho, porque estar aqui significa muito para mim”. 

Repete a indicação

O presidente Lula confidenciou ao relator da sabatina de Jorge Messias no Senado, Weverton Rocha que, se o chefe da Advocacia-Geral da União for derrotado na votação, nem pensa em plano B. Lula avisou que repetirá a mesma indicação no ano que vem. O recado chegou até Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que aposta que o presidente recuará e indicará outro nome, o que nunca aconteceu na história do Supremo. E acha que será o nome de Rodrigo Pacheco. 

Meia volta

Depois de 40 anos de Globo, Antônio Fagundes teve o mesmo destino de tantos colegas e acabou dispensado cinco anos atrás, quando alegou "quebra de contrato". Agora, veio um convite para participar de uma novela das 9 em 2026, "Quem ama cuida", de Walcyr Carrasco, de quem já havia aceitado o convite. Contudo, depois de negociações, Fagundes não chegou a um acordo financeiro com a Globo para uma participação na novela nova onde viveria um milionário que morre logo no começo da trama. Fagundes tem sob controle um esquema a parte: faz temporadas de teatro, se apresenta com bom elenco pelo país e é rígido com horários. Nos cinco anos fora da Globo, soube tecer bem seu cofrinho.

Outra Carmen

Há uma negociação em marcha para Anitta interpretar Carmen Miranda (1909-1955) em projeto audiovisual com uma gigante do streaming. A propósito, Anitta já apareceu no American Music Awards de 2022 usando um vestido inspirado em Carmen Miranda no filme "Uma noite no Rio" (1941). Ela está entusiasmada com a possibilidade de reviver a famosa cantora, vive cantando para amigos chegados os mais populares sucessos de Carmen há anos e até, vira e mexe, se exercita com altas sandálias, sem as quais Carmen jamais se apresentava. 

Mistura Fina

O "excesso" de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, usado como argumento da Alta Corte para defender canetada de Gilmar Mendes que blindou o STF, não incomodou ninguém do "Olimpo" quando o alvo foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto os ministros, todos, somam aproximadamente 81 pedidos, sozinho, Bolsonaro acumulou quase o dobro, 158. A observação do “excesso", citada inclusive por Flávio Dino, não encontra respaldo na Constituição, que não dispõe nada sobre quantidade.
 
Desde a redemocratização, Bolsonaro foi o presidente com maior número de pedidos de impeachment, 43% do total histórico. Enquanto no Executivo, dois presidentes já passaram por impeachment, no caso do centenário Supremo, nunca houve ministro afastado. "Vivemos em um estado pré-anarquia institucional", é a avaliação de Aldo Rebelo, após Gilmar legislar para blindar ministros do STF de processos de impeachment. Ele já foi três vezes ministro, até da Defesa e presidente da Câmara e diz que "nunca viu nada parecido". Gilmar deu de ombros, de novo.

Segundo analistas de plantão, a escolha de Flávio Bolsonaro para a disputa presidencial de 2026 foi tão malconduzida que o primeiro desafio do senador será reanimar aliados, intranquilos depois do anúncio e demonstrar que busca ser uma evolução de Bolsonaro (?). Terá de parecer o novo, representado por Tarcísio de Freitas e não a continuação do ex-presidente condenado.
 
Os mesmos analistas acham que tentar parecer Jair Bolsonaro é um erro político do senador. O eleitor elege luz própria e ideias novas de um candidato ao Planalto. Mesmo preso, Bolsonaro não fez nem consultas ou tampouco informar os aliados, antes da "fumaça virtual". Não houve nem mesmo o cuidado de conversar ou avisar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que ficou sabendo por repórteres.

In – Livro: Coração em chamas
Out – Livro: A dona de casa prefeita

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT trata irresponsabilidade como método de governo"

Rubinho Nunes (União), vereador de São Paulo, sobre o jeito petista de governar

09/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

PT barrou testemunha tentando blindar Lulinha

Agora faz todo sentido o desespero do PT, em 2 de outubro, para impedir a convocação à CPMI do roubo a aposentados do desconhecido Edson Claro Medeiros Jr, que recebia tratamento de “testemunha-bomba”. E era mesmo. Ex-braço direito de Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, Edson Claro foi barrado pelo governo petista na CPMI, mas contaria à Polícia Federal que Careca pagou a políticos e a gente influente. Filho de Lula (PT), Lulinha teria recebido R$25 milhões, mais R$300 mil mensais.

Edson é o cara

Com Edson Claro levando pânico a petistas como Paulo Pimenta (RS), Adriana Ventura (Novo-SP) concluiu: “Chegamos ao cara”. De fato.

No comando

Edson é uma das 60 testemunhas vetadas na CPMI. O Planalto parece conhecer o “potencial destruidor” de cada uma delas, e define os vetos.

Homem-bomba

O senador Rogério Marinho (PL-RN) revelou que Edson Claro não falou à CPMI, mas já prestou depoimentos à PF que somam mais de 70 horas.

Mundo da lua

Um dos pedidos para convocar Edson Claro foi do petista desavisado Rogério Correia (MG), obrigado a pagar o mico de retirar o requerimento.

Amigo no jato atuou na Lava Jato que Toffoli anulou

O advogado Augusto de Arruda Botelho, que atua na defesa de um dos diretores do Banco Master e esteve em voo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, é conhecido no STF desde outros processos, como a Lava Jato. Botelho defendeu Márcio Faria, da Odebrecht e que até puxou cadeia no processo sobre a pilhagem da Petrobras. Boa parte da investigação foi anulada por canetadas de Toffoli, que enxergou “conluio” da força tarefa com a Vara de Curitiba.

Armação

Botelho foi personagem em trama com dossiê desqualificando delegados da PF na Lava Jato, acusados de criticar o PT e elogiar o PSDB.

Bicho pegou

O rolo foi tamanho que, em abril de 2016, o advogado chegou a ser indiciado criminalmente. A PF não provou que ele pagou pelo dossiê.

Já te vi

Botelho também é membro do “Prerrogativas”, grupo de advogados petistas que atuou no desmonte da operação Lava Jato.

Fim da novela

Sem surpresa para leitores da coluna, o União Brasil expulsou o lulista Celso Sabino, agarrado ao cargo como carrapato. O diretório do Pará, que era presidido pelo ministro do Turismo, sofrerá intervenção.

Já o Brasil...

O superávit comercial da China ultrapassou US$1 trilhão em 12 meses. Só em novembro vendeu mais que comprou US$111,7 bilhões, quase 20 vezes a mais que o raquítico superávit do Brasil, de US$5,8 bilhões.

Veto inaceitável

Começa a azedar a federação PP-União Brasil. O PP não quer Sérgio Moro favorito ao governo do Paraná, “A imposição de vetos arbitrários é inaceitável”, diz Antonio Rueda, presidente do partido do senador.

Partidão

Neste momento, a federação União-Progressista tem 109 deputados na Câmara e 12 senadores, dos quais apenas cinco precisam renovar o mandato nas eleições do ano que vem.

Caiado em alta

Pré-candidato à Presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), conseguiu respaldo do eleitor goiano. Caiado é aprovado por 85,6% do eleitorado, aponta Paraná Pesquisas.

Pai e filho

Vai ser nesta terça-feira (9) o primeiro encontro entre Flávio Bolsonaro e o pai, o ex presidente Jair Bolsonaro, desde que o senador foi anunciado candidato do PL para disputar a Presidência da República em 2026.

Não passa nada

Tem pouca chance de render alguma coisa a CPI do Crime Organizado, aparelhada pelo governo Lula no Senado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, irá dar as caras por lá. Mas não será incomodado.

Troca

Ex-deputada federal, Manuela d’Ávila se filia hoje (9) ao Psol, após mais de 20 anos no PCdoB, onde tentou ser vice-presidente na chapa petista de Fernando Haddad. O final com os comunistas não foi nada amistoso.

Pensando bem…

…2025 custou tão caro aos brasileiros que o governo Lula já quer taxar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Deputado sob vigilância

Acusado de atrair parlamentares para seu partido, o PSD, em 1993, na pré-história do mensalão, o deputado Nobel Moura (RO) virou alvo. Assediado pela imprensa, refugiou-se no gabinete de um vizinho, o deputado mineiro Aécio Neves. A preocupada e engajada secretária ligou para Aécio, em Belo Horizonte, implacável: “O Nobel, aquele do PSD, esteve aqui. Estava se escondendo de alguém. Mas o senhor não se preocupe, ele ficou quietinho. Não mexeu em nada. Mesmo porque estava assim de segurança de olho nele...”

Giba Um

"Sou um Bolsonaro diferente, mais centrado, que conhece política, conhece Brasília, que vai...

...querer fazer a pacificação do país", de Flávio Bolsonaro, sobre suas chances de chegar ao Planalto, caso as negociações pró-Bolsonaro-pai não derem certo

09/12/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

E nem poderia ser diferente, depois da prisão de Bolsonaro, seus generais amestrados (a expressão é de Ancelmo Gois): toda essa "novela bolsonarista" em torno da tentativa de um golpe de Estado, será um prato cheio no carnaval.

MAIS: O Bloco do Barbas, um dos conhecidos do Rio de Janeiro, completando 40 anos neste ano, decidiu que o tema do desfile do dia 14 de fevereiro de 2026 será "Nem Laranjão, nem Bananinha: o Barbas saúda a Unidos da Papuda".

Giba Um

Corpo sempre em movimento

Vivendo sua primeira vilã, e em horário nobre, Grazi Massafera, fala que busca o equilíbrio em sua vida, que é um pouco difícil com a correria das gravações. Para o auto cuidado ela revelou na revista Boa Forma, no qual é capa, que precisa estar sempre em contato com a natureza, fazer exercícios, e ter contato com sua filha e seus pets. “Fazer uma respiração de yoga me ajuda muito, assim como as sessões de psicanálise, em que eu não posso faltar. Também preciso tirar o sapato e pisar na grama. Esse é um recurso rápido para mim. Às vezes, estou em uma situação em que preciso resolver algo, e a respiração começa a ofegar, começa a vir uma certa ansiedade, e aí pisar na grama acaba oferecendo um certo alívio imediato para mim. Levar minha filha na escola, brincar com os meus pets. Acho que essas coisas são essenciais para mim. Eu considero isso um autocuidado na minha vida”. Em plena forma física, ela diz que seu corpo sente falta quando não faz exercícios, porque desde nova sempre se movimentou muito. “Se eu não malho, meu corpo sente. E não é estético, é físico. Malhar, para mim, é uma questão de circulação sanguínea e de humor. Às vezes, vou me movimentar estressada e volto muito mais tranquila e feliz. Desde criança, sempre fui muito ativa. Vôlei, ginástica olímpica, eu sempre fazia de tudo. Tudo que aparecia eu fazia. Eu gosto de desafiar meus limites. E isso vai no mental e no físico”. Para manter o corpo saudável, ela disse que leva marmita quando está gravando, até por praticidade, e que sempre procura escutar o corpo, mas que sua grande dificuldade é comer menos açúcar. “Eu sempre vou escutando o meu corpo e vou negociando. Eu gosto de me alimentar bem e de forma saudável, mas eu também me dou o direito de comer umas coisinhas mais gostosas. Assim, eu gosto de comer rabada,  pé de galinha, gosto de comer de tudo. Frutas, verduras e legumes fazem parte da minha alimentação. Agora, tem um problema: eu costumo esquecer de beber água”.

Tudo é plano de Bolsonaro

Tenho um preço para desistir da candidatura à Presidência. O preço é "Bolsonaro livre" e "nas urnas". Era o senador Flávio Bolsonaro, o Zero Um, já oferecendo uma alternativa para o surpreendente lançamento de sua candidatura ao Planalto, de acordo com escolha de Bolsonaro (pai), algumas horas depois. Quem já duvidou da primeira surpresa, deu risada da segunda. Alguns já haviam apostado que era tudo criação do ex-presidente encarcerado numa sala-cela da PF de Brasília. Agora, esses e outros, ironicamente, até acham que Bolsonaro combinou tudo com o filho "inspirado" nas primeiras ações de Trump anunciando o tarifaço inicial que poderia ser cancelado com sua liberdade. Na quinta-feira (4), o ex-presidente — ou "seu Jair", como prefere agente da PF — já comunicara o plano a Michelle, pedindo que não se opusesse ao nome do enteado. Dias antes, na terça-feira (2), já combinara com o Zero Um sua decisão (e escolha) e pedido que Flávio estancasse a crise familiar quanto à aliança no Ceará (ela topou em parte e continuou detonando Ciro Gomes), que incluía desculpas. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, logo topou a candidatura: está mais preocupado com as verbas do ano que vem para o partido.

Não se convence

Bolsonaro tem pela frente 27 anos e três meses de prisão - e não se conforma. Acha que ainda disputaria a Presidência, no ano que vem, depois de ganhar a liberdade como num "passe de mágica" (a expressão é de um dos governadores pré-presidenciáveis). O filho sabe que a anistia, que tem mínimas chances, seria derrubada no STF e indulto poderia ocorrer com outro presidente em janeiro de 2027. Traduzindo: analistas de plantão acham que nada dará certo e a candidatura de Flávio até pode ser mantida, embora as primeiras pesquisas revelam que seria derrotado por Lula no segundo turno e por uma distância de 15% dos votos.

Giba Um

Fortuna ampliada

Aos 13 anos, Rayssa Leal conquistou o Brasil e o mundo com sua alegria e simplicidade durante as Olimpíadas de Tóquio em 2021, quando colocou o skate brasileiro em evidência ao conquistar uma medalha de prata inédita. A atleta continua demonstrando consistência e excelência, acumulando vitórias em competições de alto nível no cenário internacional. No último domingo, Rayssa conquistou o título do SLS Super Crown, um dos campeonatos mais renomados do skate na modalidade street. A competição contou com a participação de seis atletas, incluindo Rayssa, a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa, e foi marcada por disputas intensas e acirradas no Ginásio do Ibirapuera. Com essa nova vitória, em  2025, Rayssa acumulou R$ 924 mil em prêmios somente por suas atuações nas competições, além dos rendimentos advindos de campanhas publicitárias.

Giba Um

Quem ligou

Não foi Lula que ligou para a Casa Branca há poucos dias: Donald Trump foi quem ligou e pegou o brasileiro de surpresa numa visita a uma refinaria em Pernambuco. O tema principal, segundo os bem-informados, foi o destino de Nicolás Maduro. O americano disse a Lula que já se propôs a mediar o conflito com a Venezuela e que só haverá acordo se Maduro concordar em deixar o país. E teria surgido a hipótese de Maduro ganhar passagem segura para o Brasil com sua família e assessores mais próximos. Depois, se não ficassem, poderiam pedir asilo no Irã. Detalhe: teria ficado claro que, se Lula aceitasse, o resto do tarifaço cairia 40%.

Outra intenção

Alguns governistas garantem que foram surpreendidos pela medida de Gilmar Mendes, que blinda ministros do Supremo. Desconfiam que ele não teve intenção de ajudar o indicado de "Lula", Jorge Messias, mas justamente o contrário ao provocar reação instantânea do Congresso (muitos analistas consideraram fraca). Para a vaga de Rosa Weber, o ministro torcia por Bruno Dantas (TCU). E, na vaga atual, torceria por Rodrigo Pacheco. Os mais lúcidos consideraram essa hipótese "recheada de delírio".

Pérola

"Sou um Bolsonaro diferente, mais centrado, que conhece política, conhece Brasília, que vai querer fazer a pacificação do país",

de Flávio Bolsonaro, sobre suas chances de chegar ao Planalto, caso as negociações pró-Bolsonaro-pai não derem certo.

Deu de ombros

Ainda Gilmar Mendes: o decano do Supremo teria procurado alguns senadores antes de tomar a decisão de baixar medida que só permite que pedido de impeachment de integrante da Alta Corte só pode ser feito pela PGR. Teria sido desaconselhado, mas não ficou preocupado: deu de ombros. Alguns desses senadores, a propósito, trataram de espalhar que Gilmar não se convenceu do pedido de Jorge Messias (AGU) para reconsiderar a decisão porque a tese de mestrado do indicado ao STF é "um ativismo judicial". Mais: no plenário, será unanimidade.

Filho blindado 1

O presidente Lula mobilizou seus aliados e teria conseguido impedir a convocação de Fábio Luiz, seu filho "Lulinha", para depor na CPMI que investiga roubo dos aposentados. A CPMI já sabia das suspeitas do envolvimento de Julinha: ele teria recebido mensalão de R$ 300 mil pagos por António Camilo Antunes, o "Careca do INSS". O relator Alfredo Gaspar (União-AL) pediu novas investigações da Polícia Federal.

Filho blindado 2

De acordo com Alfredo Gaspar, há cerca de um ano, 8 de novembro de 2024, Lulinha viajou para Lisboa na companhia do "Careca do INSS".  Gaspar tem todos os detalhes, do número do voo às poltronas ocupadas pelo filho de Lula e seu alegado parceiro, o "Careca do INSS". Impedido de interrogar agora o filho de Lula, ele sugeriu à Polícia Federal investigar o voo de 8 de novembro. E antecipou: "Os senhores vão encontrar uma quadrilha".

Nova estrela

Nova pesquisa da Quaest, realizada entre os dias 27 e 30 de novembro, fazia a pergunta: "Os políticos que falam em defesa dos direitos humanos estão mais interessados em defender o cidadão de bem ou os bandidos?". Nada menos do que 48% responderam "bandidos", contra 46% que disseram "cidadão de bem" (6% não sabem ou não responderam). No sábado à noite, a propósito, o consultor Felipe Nunes, da Quaest, dava o ar da graça no programa "Altas horas", de Serginho Groisman, e distribuía seus conhecimentos sobre vários assuntos. Virou uma estrela.

Zero Um em campo

Mesmo sabendo de mínimas chances, Flávio Bolsonaro avisa que já está em campo começando as negociações. E, como "primeiro gesto, peço que todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano”. E lembra: "Só temos duas semanas, vamos unir a direita". Valdemar repetiu que "se Bolsonaro falou, está falado", e Michelle desejou sucesso a Flávio (ela tem a garantia dos enteados de que não será desautorizada publicamente pelos filhos do marido). De quebra, Flávio recebeu apoio do presidente da Argentina, Javier Milei, e do irmão Eduardo, no X, uma confirmação da candidatura do irmão.

Candidata de Michelle

A ex-primeira-dama continua trabalhando no circuito de mulheres e apoiando (e até escolhendo) candidaturas de saias por muitos estados. Em São Paulo, para o Senado, ela quer emplacar a deputada federal Rosana Valle (PL), que ocuparia um lugar antes reservado ao ainda deputado Eduardo Bolsonaro que, recentemente, foi rezar no Muro das Lamentações, local sagrado na Terra Santa, em Jerusalém (onde se deixam pedidos). Ele permanece nos EUA e responde a um processo por coação do STF e agora vai parar de falar em sua candidatura "até por outro partido".

Mistura Fina

A "candidatura" de Flávio Bolsonaro ao Planalto despertou a memória de muitos analistas que aproveitaram para lembranças do passado do senador. Exemplos: em 16 anos de Assembleia no Rio, empregava parentes de milicianos e foi à cadeia condecorar um matador de aluguel. Sempre defende a ditadura e violência policial. Na época, um ex-PM operava para ele um esquema de "rachadinha" no gabinete da Alerj.

No Senado há sete anos, Flávio tem usado o mandato para defender o pai. Comprou em Brasília uma mansão por R$ 6 milhões no Lago Sul e disse que a origem do dinheiro é de seu trabalho como advogado e que seus clientes são mantidos em bases confidenciais. Sua candidatura, já em fase de "negociação", pode até ser boa para o governo. Dividiria a direita e reduziria chances de grande palanque para Lula. Bernardo Mello Franco acha que a candidatura pode ser "um balão de ensaio a ser esvaziado até março".

No fim de semana, houve uma manifestação pró-libertação de Bolsonaro e, de quebra, pressão pela anistia. O volume de participantes foi estimado em 1,4 mil pessoas. A propósito de anistia: Hugo Motta, presidente da Câmara, tem repetido que não vê a hora de "virar a página" da anistia. Aconselhado a não repetir a "PEC da blindagem", episódio em que a Câmara se expôs e o Senado saiu por cima, enterrando a proposta impopular.

Ainda a "candidatura" de Flávio: setores políticos, econômicos e financeiros a favor de Tarcísio de Freitas como opção para o Planalto começam a se movimentar para deflagrar uma supercampanha a favor da candidatura do governador paulista. E não condicionam ao apoio de nenhum Bolsonaro: nem o original nem suas cópias domésticas. Na Faria Lima, o lançamento da candidatura de Flávio na sexta-feira "não pode ter sido séria" e teria servido apenas para "conter a onda pró-Michelle".

In - Natal: cores vibrantes
Out - Natal: cores opacas

