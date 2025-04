"Minha mulher não nasceu para ser dona-de-casa"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Lula perderia para presidente no DF até para Caiado

Lula (PT) perderia no Distrito Federal até para Ronaldo Caiado (União) em disputa presidencial, de acordo com levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas. Seria acachapante sua derrota para Jair Bolsonaro (40,3 % a 23,5%), mesmo incluindo no cenário Caiado, Ciro Gomes (PDT), Eduardo Leite (PSDB) e Helder Barbalho (MDB). Michelle Bolsonaro (PL) também venceria (31,4% a 23,6%) e Lula empataria com Tarcísio de Freitas (Rep), governador de São Paulo (24,3% a 24,1%).

Derrota ampla, geral...

Lula seria derrotado no DF por Bolsonaro no eleitorado masculino e feminino, em todas as faixas etárias e todos os níveis de escolaridade.

Goiano à frente

No mano a mano contra Caiado, que não está entre os candidatos mais competitivos, o petista Lula seria derrotado por 28,9% a 24,1%.

No primeiro turno

A pesquisa aponta possíveis cenários de primeiro turno da disputa de Lula contra Bolsonaro ou seus eventuais substitutos.

Olho no olho

O levantamento do Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 1.600 eleitores entre os dias 21 e 25 de março, com margem de erro de 2,5%.

80% do Congresso criticam STF por invadir alçada

Pesquisa realizada pela ONG Ranking dos Políticos com mais de um quinto dos deputados federais e senadores aponta que cerca de 80% avaliam que o Supremo Tribunal Federal (STF) invade as competências do Congresso Nacional. Na Câmara, 48,6% aferem que o STF invade competências usualmente e outros 31,6% disseram que a invasão é ocasional. Apenas 19,8% dos deputados disseram que o STF se mantém no seu próprio quadrado. No Senado, 76,9% dizem que a invasão existe.

Sempre e às vezes

Para 42,3% dos senadores, STF invade competências legislativas usualmente e outros 34,6% avaliam que a invasão é ocasional.

Nunca é pouco

No Senado, são 23,1% a parcela dos parlamentares que acredita que não há invasão nas competências do Congresso pelo STF.

Dados da pesquisa

A pesquisa ouviu 111 deputados federais de 18 partidos e 26 senadores de 11 partidos, respeitando o critério da proporcionalidade partidária.

Conexões espanholas

Curiosidade na imprensa espanhola: o policial federal que investiga no Brasil o ex-ministro socialista José Luis Ábalos por lavagem de dinheiro, seria o mesmo que investiga garota de programa brasileira acusada de tentar matar o filho do presidente do Tribunal Constitucional da Espanha.

Meta superada

A vice-governadora Celina Leão (PP) celebrou a marca de 95% de cobertura em serviços de saneamento básico no DF, que já supera a determinação do Marco Legal do Saneamento de 90% (até 2033).

Falta o restante

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) pediu que a PGR reavalie todas as prisões do 8 de janeiro. "Se houve erro com Débora [a cabeleireira finalmente em prisão domiciliar], é dever da República corrigi-lo para todos”, justificou.

Nunca vai passar

O deputado Pedro Aihara (PRD-MG) quer 5 anos de cadeia e multa para o contratado que entregar obra pública com defeitos que comprometam a funcionalidade ou segurança. Para o gestor público, em tese, já é crime.

Muitos passos

Está confirmado para o dia 4 de abril, no Centro de Convenções de Salvador (BA), o lançamento oficial da pré-candidatura governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União): “daremos o primeiro passo”, anunciou.

Fica para depois

Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto do IBS, metade do novo “imposto único” criado na reforma de Lula, avisou que não é possível estabelecer data para a votação. Talvez nos próximos meses.

Longas pernas curtas

Como não é razoável supor que um presidente ignore assunto que está na pauta de discussões, Lula continua difundindo a mentira de que o projeto de anistia beneficiaria o inimigo Bolsonaro. O projeto só beneficia os já condenados pela arruaça do 8 de janeiro a penas desproporcionais.

Maquiagem criminosa

“O PT esconde dados porque continua fracassando na alfabetização. A verdade dói, mas maquiar os resultados é crime”, acusa Rogério Marinho (PL-RN), que pediu ao TCU que obrigue o governo Lula a divulgar dados.

Pensando bem…

…hoje é o dia inspirado no “rei brasileiro”.

PODER SEM PUDOR

Silêncio vale ouro

Nomeado por Jânio Quadros embaixador plenipotenciário na Europa, Roberto Campos empreendeu viagem por todo o Velho Continente assim que foi confirmado no cargo. Levou uma pequena comitiva, que incluía o secretário particular do presidente, Augusto Marzagão. Na volta, Campos e delegação foram recebidos por Jânio, que perguntou: “Embaixador, de sua comitiva quem mais se destacou na viagem?” Campos apontou o jovem Marzagão e brincou: “Ele conseguiu ficar calado em sete idiomas...”