MS: 48 anos de trabalho e conquistas

Acreditamos neste estado antes mesmo de sua criação e lideramos, com voz firme, a campanha que resultou na emancipação de Mato Grosso do Sul

Da redação

Da redação

11/10/2025 - 07h15
Buscar o desenvolvimento é um esforço constante, diário e permanente. É o que deve mover não apenas as autoridades de Mato Grosso do Sul, que, afinal, têm o dever institucional de fazê-lo, mas todos nós, cidadãos, empresários, produtores, trabalhadores e instituições que acreditam no potencial deste estado. O desenvolvimento verdadeiro não se resume a números ou a indicadores, ele se manifesta na capacidade coletiva de construir um ambiente equilibrado, justo e sustentável para as próximas gerações.

Mato Grosso do Sul chega a mais um aniversário, neste 11 de outubro, com muito a celebrar. É um estado que, em menos de meio século de existência, alcançou conquistas que outros levaram mais de um século para consolidar. Hoje, vive uma situação de pleno emprego, acumula dezenas de bilhões de reais em investimentos contratados e apresenta uma agenda promissora de crescimento – com novos polos industriais, expansão logística, avanços na agroindústria, na energia e no turismo. Essa prosperidade não é obra do acaso, mas fruto de um trabalho coletivo, de políticas públicas acertadas, de um setor produtivo forte e de uma sociedade que, com esforço e resiliência, soube transformar desafios em oportunidades.

Há, evidentemente, obstáculos a enfrentar. O desenvolvimento regional ainda é desigual, a infraestrutura carece de novas soluções e a transição para uma economia cada vez mais verde exige investimentos, inovação e políticas consistentes. Mas é reconfortante constatar que Mato Grosso do Sul tem gente preparada para lidar com esses desafios: técnicos competentes, lideranças comprometidas e uma juventude que enxerga no Estado um lugar de futuro, não de partida.

Nosso maior patrimônio, sem dúvida, é o humano. A população de Mato Grosso do Sul é feita de trabalhadores que acreditam, empreendem e constroem com suas próprias mãos o progresso de suas cidades.

Ao lado disso, há outro ativo que o mundo reconhece: o ambiental. O Estado é dono de um dos ecossistemas mais ricos e preservados do planeta, e essa característica, longe de ser um obstáculo, é uma vantagem competitiva. A produção sustentável, o agronegócio de baixo impacto e o turismo ecológico fazem de Mato Grosso do Sul um modelo de equilíbrio entre crescimento e conservação.

Nós, do Correio do Estado, temos um orgulho especial desta data. Acreditamos neste estado antes mesmo de sua criação e lideramos, com voz firme, a campanha que resultou na emancipação de Mato Grosso do Sul. Ao longo dessas décadas, acompanhamos cada etapa de sua construção: dos primeiros governos à consolidação de uma economia moderna e diversificada. Hoje, celebramos não apenas o que o Estado é, mas o que ainda pode ser.

Porque Mato Grosso do Sul, com apenas 48 anos, ainda está apenas começando a mostrar toda a sua força. E o futuro, sem dúvida, continuará sendo promissor.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O senhor deveria estar preso"

Deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI, a Milton Cavalo, do sindicato do irmão de Lula

10/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Sindnapi tirou dinheiro de 252.000 sem autorização

O silêncio de Milton Cavalo não impediu a CPMI do roubo bilionário no INSS de expor as entranhas do Sindnapi, sindicato descrito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), como “organização criminosa familiar” que tomou dinheiro de aposentados e pensionistas. E não foram poucos. A Controladoria Geral da União (CGU), que a CPMI acusa de omissão, apontou que 254.401 (ou 96,8% do total) aposentados não autorizaram o desconto para o Sindnapi, que embolsou R$1,2 bilhão.

Queixas ignoradas

Alfredo Gaspar mostrou também inúmeras mensagens de aposentados ou seus familiares ao sindicato denunciando o roubo em curso.

Divisão do butim

O relator exibiu documentos sobre como a organização criminosa dividia o dinheiro entre familiares da dupla João Feio e Milton Cavalo.

Negócio milionário

Gaspar revelou que a CMW Corretora e o banco BTG foram envolvidos no esquema investindo dezenas e até centenas de milhões de reais.

Gente horrorosa

Milton Baptista, vulgo “Milton Cavalo” cedeu a vice do Sindnapi a Frei Chico, irmão de Lula, após assumir a chefia com a morte de “João Feio”.

Derrota de MP teve Lula ao telefone e PSD irado

A derrota do governo Lula, que assistiu a Medida Provisória do IOF perder a validade sem nem mesmo ser votada, começou a tomar corpo mesmo na noite de segunda-feira (6), quando Fernando Haddad ouviu, em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, que as cobranças em dividendos de letras de créditos não passariam. O ministro da Fazenda, inclusive, era quem negociava com o centro e a direita, que dispensaram tratativas com Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

Divisão

Gleisi ficou com a parte da esquerda (PT, PSB, PCdoB, Psol), Republicanos e PSD, que foi cobrado para votar com o governo.

Pela culatra

O clima esquentou e deputados que avaliavam votar para manter a MP na pauta do dia recuaram. Nisso, o governo perdeu 20 votos do partido.

Telefone mudo

O resultado é uma derrota pessoal para Lula, que entrou na articulação e ligou para deputados, até do ex-rival PSDB, pedindo votos. Não deu.

Sem chance de dar certo

Governos municipais, estaduais e federal passaram dos R$4 trilhões em gastos só em 2025, aponta levantamento do Gasto Brasil. Enquanto isso, diz o Impostômetro, arrecadaram “apenas” R$3 trilhões em impostos.

Blindagem na marra

O nervosismo dos políticos do PT et caterva na CPMI, sobre eventual oitiva de Frei Chico, irmão de Lula, deu ideia da pressão exercida pelo governo sobre órgãos de investigação do roubo aos aposentados.

Vitória da corrupção

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) deixou muita gente curiosa ao contar na CPMI ter visto um senador dando gritinhos de alegria (vencemos!”) pela não convocação de Edson Claro, ex-braço direito do Careca do INSS disposto a “contar tudo”, inclusive o destino das malas de dinheiro.

Nem se acanham

A CPMI viu nova invasão de petistas para impedir a quebra de sigilo de Paulo Boudens, ligado a Davi Alcolumbre. Que, segundo a PF, recebeu R$3 milhões da Arpar, empresa do esquema que roubou aposentados.

Afastamento preventivo

O silêncio de Milton Cavalo, do Sindnap, “organização criminosa familiar” segundo o relator Alfredo Gaspar, fez deputada Coronel Fernanda pedir o afastamento preventivo de todos da mesma laia em entidades do tipo.

Conta outra...

A pergunta que fez “Milton Cavalo” romper o silêncio na CPMI do INSS foi sobre Frei Chico, seu vice do Sindnapi. Liberado pelo STF para mentir aos parlamentares, ele disse que o irmão de Lula nada faz no sindicato.

Conflito de interesses?

A ong ICL, mantida por empresas de combustíveis, doou R$1,5 milhão em equipamentos à agência reguladora ANP para fiscalizar e detectar adulteração nos postos. Ou seja, empresas que bancam a ong pagaram equipamentos usados para fiscalizar o combustível que elas vendem.

Perdeu, mané

A situação do governo na Câmara está tão deteriorada que não surtiram efeito nem mesmo as ameaças de Gleisi Hoffmann de punir deputados congelando suas emendas. E a MP do IOF acabou caducando

Pensando bem...

...impedir aumento de imposto é vitória rara.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Tomando a temperatura

Interventor em Minas Gerais, Benedito Valadares tinha o hábito de reunir comitivas enormes, incluindo belas moças, em viagens de lazer a Araxá. Os rapazes da cidade adoravam essas visitas, entre eles Tatão Inglês, que vestia terno de linho branco e gravata vermelha – o que lhe rendeu o apelido “Termômetro”. Certa vez, em uma dessas viagens, a “rainha da caravana” sumiu. Logo o deputado José Maria Alkimin deu a explicação a Valadares: “Ela foi tomar a temperatura...” Como ninguém entendeu, Alkimin explicou a piada: “...escapou com o ‘Termômetro’...”

Giba Um

"Violência política já recebeu perdão no passado. Pessoas que cometeram crimes graves como...

...sequestros e assassinatos foram anistiadas. Terroristas foram perdoados e até hoje recebem bolsa do governo", do Romeu Zema, expert em exemplo de anistia.

10/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Pesquisa Genial/Quaest mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos. A vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre um eventual 2° turno entre os dois, cresce de 8% para 12% em relação à pesquisa anterior.

MAIS: no 1º turno, o melhor desempenho numa dipusta para o Planalto em 2026, entre os candidatos de oposição a Lula é de  JairaBolsonaro, que está inelegível. Nesse cenário, o petista teria 35% contra 26% do ex-chefe do Executivo.

Giba Um

Capa internacional

Bem que a atriz e escritora Fernanda Torres, tentou ter uma pausa na vida profissional, após encarar o Oscar onde concorria ao prêmio de “melhor atriz”, mas não conseguiu. O sucesso de seu personagem ainda está rendendo alguns trabalhos, mesmo em proporção menor. Agora ela encarar a capa e recheio da Numéro Netherlands, onde falou sobre sua vida e suas escolhas como a de ser atriz. “Meu pai era ator, diretor e produtor teatral; minha mãe, atriz. Grande parte da vida deles se passava no palco, em apresentações teatrais ou ensaiando a próxima peça. Eles trabalhavam nos fins de semana e feriados, e eu cresci nos bastidores, ao lado deles, ou na mesa de ensaio. Eu sentia que grande parte da vida deles acontecia ali por escolha própria, por prazer, o trabalho deles era uma conquista, não uma obrigação burocrática. E para uma criança, esse faz de conta que continua na vida adulta é incrivelmente atraente. Hoje, sinto que tenho uma intuição para eventos dramáticos que nasceu na minha infância. Mas minha escolha profissional não se deveu apenas a eles, mas também à minha geração, amigos que, como eu, começaram jovens e se inspiraram no forte movimento teatral brasileiro das décadas de 1970 e 1980. Tornei-me atriz por influência familiar e geracional”. E completou: “Você escolhe ser ator porque viver apenas uma vida é muito chato. A chance de ser outra pessoa, de existir fora de si mesmo, é tão prazerosa, mesmo quando você enfrenta um personagem trágico”.  E por fim disse que prefere a comédia, mas que não descarta outros gêneros: “Prefiro fazer comédia na TV. O humor ajuda você a lidar com as longas filmagens e temporadas de uma série. O cinema é um ofício; é suave, mesmo em um drama pesado como o de Eunice”.

Campanha: Michelle na vice ou senadora

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está em campanha: o tom de seu discurso, esta semana, na Caminhada da Anistia, em Brasília, era de uma candidata. Só que ela própria não sabe se estará na vice de Tarcísio de Freitas à Presidência da República ou disputando uma vaga no Senado no Distrito Federal. A última palavra será do maridão, agora condenado a mais de 27 anos de prisão pela trama golpista. Para o Senado, segundo dados da Paraná Pesquisas, é a favorita: tem 42,8% em intenção de votos, liderando levantamento que tem o governador Ibaneis Rocha em segundo lugar com 36,5%. Em seu discurso, Michelle defendeu Israel lembrando que "o atual governo fica ao lado de terroristas que assassinam mulheres, gestantes e gays" e emendando que "quem abençoar Israel será abençoado". Também criticou manifestações da esquerda com a presença de artistas: "A gente não precisa de famosos para lotar as ruas, é orgânico" E defende "anistia ampla" e seu marido, garantindo que ele "não cometeu nenhum crime e nem roubou velhinhos".

Sem segundo candidato

Há uma vaga aberta no bolsonarismo do Rio de Janeiro: quem será o segundo candidato do clã Bolsonaro no estado, ninguém sabe. O primeiro, praticamente reeleito, é Flávio Bolsonaro. O governador Cláudio Castro, mais distante de Bolsonaro, já admite desistir do Senado. Um nome cotado é Alexandre Ramagem, mas o ex-delegado da PF foi condenado a 16 anos e  um mês por sua participação na trama golpista. Carlos Portinho, que herdou a cadeira no Senado depois da morte de Aroldo de Oliveira, em 2020, não tem força política para se reeleger.

Giba Um

Vida real

Na quarta-feira (8) foi lançado oficialmente a série documental de Victoria Beckman com direção de Nadia Hallgren, que mostra a trajetória da integrante do grupo Spice Girl até chegar em um dos nomes mais importante do mundo da moda. O evento para o lançamento aconteceu no Curzon Mayfair, onde fez um discurso caloroso, ao lado do marido David Beckham e de três de seus quatro filhos, Romeo (23 anos), Cruz (20) e Harper (14) e da namorada  de Cruz, a brasileira Jackie Apostel. Também estavam presentes suas ex-colegas de bandas Geri Halliwell , Mel C e Emma Bunton e suas amigas Charly Cox e Eva Longoria.  Num discurso emocionante fez um agradecimento especial a sua família: “Sabe, precisei passar por todo esse processo para realmente me orgulhar do que conquistei e finalmente perceber que sou suficiente. Estou tão orgulhosa do que construímos juntos e de estar aqui com a minha família esta noite. Obrigado às pessoas incríveis que trabalharam tanto para que isto acontecesse. Amo muito vocês”.

Giba Um

Valdemar aposta

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não tem a menor dúvida de que o presidente Lula e outros membros do governo federal conseguirão reverter o tarifaço após a aproximação com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Valdemar lidera  sigla que abriga o ola Bolsonaro e aposta que os norte-americanos devem derrubar as taxas contra produtos brasileiros assim que se reunirem com membros do governo Lula. "Tem chance de reverter o tarifaço! Essa discussão vai ser feita pelo Marco Rubio com nossos ministros e eles vão se entender. Não tenho dúvida disso".

Fufuca o Sabino ficam

Contrariando ordem das direções nacionais de seus partidos, os ministros do Esporte, André Fufuca (PP) e do Turismo Celso Sabino (União Brasil) decidiram permanecer no governo Lula e foram punidos por suas siglas. Sabino e Fufuca foram afastados do comando dos diretórios dos partidos no Pará e no Maranhão, respectivamente. Suspenso por 60 dias, Sabino ainda enfrentará processo de expulsão. Ele diz: "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é o melhor projeto para o Brasil". Fufuca acredita em uma reversão da punição.  É chegado a Ciro Nogueira e está de olho numa vaga no Senado.

Pérola

"Violência política já recebeu perdão no passado. Pessoas que cometeram crimes graves como sequestros e assassinatos foram anistiadas. Terroristas foram perdoados e até hoje recebem bolsa do governo",

do Romeu Zema, expert em exemplo de anistia.


"Exemplo de político"

Amigo de Lula, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro foi tratado como ídolo e exemplo de político pela bancada bolsonarista no Senado, nesses dias, com direito a aplausos. Mucio revelou a penúria das Forças Armadas e sobre as aeronaves da Defesa disse que "não tinham combustível, peças e munição". Não disse a quantidade de aviões atingidos: são 65% da frota da FAB, incluindo aeronaves usadas por autoridades do governo, ministros e até servidores de nível quando em "missão especial".

147 interrogatórios 1

Entre convocações e convites, a CPMI que apura a roubalheira contra idosos do INSS espera ouvir, até agora, 147 depoentes. É o número de nomes com interrogatórios já aprovados na comissão. O alvo que acumula mais requerimentos, 15 é Carlos Roberto Ferreira Lopes, que manda e desmanda na Confederação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer) e foi preso por falso testemunho depois de mentir para a CPI Mista. Atrás dele, aparece Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", que se abrir o bico depois da CPMI convoca esposa e filho.

147 interrogatórios 2

Até agora, nove pessoas foram ouvidas, A última, Fernando Cavalcanti, apontado na CPMI como "laranja" do advogadoNelson Willians. A lista deve crescer com José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula e Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras e da Crefisa. Há ainda Edson Claro, que prometeu tudo, incluindo os recebedores de propina em dinheiro vivo. Os petistas já barraram a primeira tentativa.

Arquivamento

E nem poderia ser diferente, dada a amizade existente entre um e outro, além de participações em campanhas do ex-presidente, o deputado Marcelo Ferraz (União-MG), relator do Conselho de Ética da Câmara no processo que apura conduta de Eduardo Bolsonaro (PT-ST) apresentou relatório pelo arquivamento de representação movida pelo PT. O relator alegou que "discursos isolados" não seriam capazes de influenciar o governo americano. O documento será submetido à votação do colegiado por 21 deputados. Pode ser arquivado ou levado ao plenário, se houver recurso e o PT fará isso.

Mais hospitais no balcão

A Dasa tem buscado comprador para o Hospital da Bahia, em Salvador. Há conversas com grupos do setor e com um fundo de private equity. A família Bueno também discute a venda do Hospital São Domingos, em São Luís (MA). Ambos ficaram fora dos ativos hospitalares carreados pela empresa na fusão com a Amil. A Dasa se esforça para vender participações e reduzir sua excessiva alavancagem. A alienação mais recente aconteceu em setembro, com a alienação de suas operações na Argentina: levantou R$ 700 milhões com a transferência da rede de laboratórios Diagnóstico Maipú. A Dasa precisa de muito mais.

Vende-se 700 lojas

O Carrefour está em busca de um comprador para suas 700 lojas na Argentina. A companhia francesa revela que a decisão faz parte de uma reestruturação global, que visa concentrar investimentos em marcos considerados mais estáveis como Brasil, França e Espanha. O Carrefour contratou o Deutsche Bank para avaliar o negócio e identificar potenciais compradores. O valor estimado das ofertas varia entre US$ 800 milhões e US$ 1,5 bilhão, embora o negócio já tenha sido avaliado em US$ 2 bilhões. As lojas continuarão funcionando durante o processo de venda.

Mistura Fina

A mudança do governo norte-americano em relação ao Brasil decorre da "diplomacia empresarial" que, na prática, ocupou o espaço do ausente governo brasileiro. O fiasco da diplomacia do Itamaraty, contaminada pela ideologia, conheceu o chão: o chanceler Mauro Vieira não conseguia falar nem ao telefone com o homólogo de lá. Trocaria breves palavras com Marco Rubio oito meses depois da posse de Trump.
 
O presidente Trump havia sinalizado à diplomacia empresarial que "distensionaria" a relação com o Brasil e o encontro na ONU o fez antecipar isso. Será penoso, advertem experientes diplomatas. Poderá haver dedo em riste, palavras duras(nas conversas de brasileiro com Rubio), mas o desafio inicial é identificar demandas dos Estados Unidos. Importante mesmo será conversar, mas as chances do Brasil serão melhores, fazendo-se representar por “adultos na sala", a se usar uma expressão popular.
 
Analistas de plantão estão lembrando que as bets produzem efeitos nocivos às finanças e à saúde que já foram amplamente debatidos nos últimos tempos. O vício em apostas on-line corrói a renda das famílias, especialmente as mais vulneráveis. De acordo com o Banco Central, só em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas usando Pix.
 
Os gastos descontrolados com a jogatina virtual foram o principal argumento do conselho curador do FGTS para a decisão de limitar os empréstimos feitos com base na antecipação do saque aniversário. Estudos da CPI das Bets no Senado constataram que cassinos e caça-níqueis on-line, como o jogo do Tigrinho, causam dependência entre os adolescentes e já começaram a ter impacto na rede pública, com mais atendimentos por ansiedade e depressão.

A entrada do BTG e da Perfin Investimentos no capital da Cosan começa a ter seus primeiros desdobramentos sobre os negócios que compõem a holding de Rubens Ometto. Ometto e seus novos sócios discutem mudanças estratégicas na Rumo Logística. A prioridade é se livrar da Malha Oeste, vista como um fardo para a companhia, por sua baixa rentabilidade e pela permanente queima de caixa - nos seus primeiros meses do ano, a ferrovia torrou cerca de R$ 215 milhões.

In –  Cozinha: tapete antiderrapante (Polipropileno)
Out – Cozinha: tapete de crochê (escorregadio)

