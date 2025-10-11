MS: 48 anos de trabalho e conquistas

Giba Um

Pesquisa Genial/Quaest mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos. A vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre um eventual 2° turno entre os dois, cresce de 8% para 12% em relação à pesquisa anterior.

MAIS: no 1º turno, o melhor desempenho numa dipusta para o Planalto em 2026, entre os candidatos de oposição a Lula é de JairaBolsonaro, que está inelegível. Nesse cenário, o petista teria 35% contra 26% do ex-chefe do Executivo.

Capa internacional

Bem que a atriz e escritora Fernanda Torres, tentou ter uma pausa na vida profissional, após encarar o Oscar onde concorria ao prêmio de “melhor atriz”, mas não conseguiu. O sucesso de seu personagem ainda está rendendo alguns trabalhos, mesmo em proporção menor. Agora ela encarar a capa e recheio da Numéro Netherlands, onde falou sobre sua vida e suas escolhas como a de ser atriz. “Meu pai era ator, diretor e produtor teatral; minha mãe, atriz. Grande parte da vida deles se passava no palco, em apresentações teatrais ou ensaiando a próxima peça. Eles trabalhavam nos fins de semana e feriados, e eu cresci nos bastidores, ao lado deles, ou na mesa de ensaio. Eu sentia que grande parte da vida deles acontecia ali por escolha própria, por prazer, o trabalho deles era uma conquista, não uma obrigação burocrática. E para uma criança, esse faz de conta que continua na vida adulta é incrivelmente atraente. Hoje, sinto que tenho uma intuição para eventos dramáticos que nasceu na minha infância. Mas minha escolha profissional não se deveu apenas a eles, mas também à minha geração, amigos que, como eu, começaram jovens e se inspiraram no forte movimento teatral brasileiro das décadas de 1970 e 1980. Tornei-me atriz por influência familiar e geracional”. E completou: “Você escolhe ser ator porque viver apenas uma vida é muito chato. A chance de ser outra pessoa, de existir fora de si mesmo, é tão prazerosa, mesmo quando você enfrenta um personagem trágico”. E por fim disse que prefere a comédia, mas que não descarta outros gêneros: “Prefiro fazer comédia na TV. O humor ajuda você a lidar com as longas filmagens e temporadas de uma série. O cinema é um ofício; é suave, mesmo em um drama pesado como o de Eunice”.

Campanha: Michelle na vice ou senadora

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está em campanha: o tom de seu discurso, esta semana, na Caminhada da Anistia, em Brasília, era de uma candidata. Só que ela própria não sabe se estará na vice de Tarcísio de Freitas à Presidência da República ou disputando uma vaga no Senado no Distrito Federal. A última palavra será do maridão, agora condenado a mais de 27 anos de prisão pela trama golpista. Para o Senado, segundo dados da Paraná Pesquisas, é a favorita: tem 42,8% em intenção de votos, liderando levantamento que tem o governador Ibaneis Rocha em segundo lugar com 36,5%. Em seu discurso, Michelle defendeu Israel lembrando que "o atual governo fica ao lado de terroristas que assassinam mulheres, gestantes e gays" e emendando que "quem abençoar Israel será abençoado". Também criticou manifestações da esquerda com a presença de artistas: "A gente não precisa de famosos para lotar as ruas, é orgânico" E defende "anistia ampla" e seu marido, garantindo que ele "não cometeu nenhum crime e nem roubou velhinhos".

Sem segundo candidato

Há uma vaga aberta no bolsonarismo do Rio de Janeiro: quem será o segundo candidato do clã Bolsonaro no estado, ninguém sabe. O primeiro, praticamente reeleito, é Flávio Bolsonaro. O governador Cláudio Castro, mais distante de Bolsonaro, já admite desistir do Senado. Um nome cotado é Alexandre Ramagem, mas o ex-delegado da PF foi condenado a 16 anos e um mês por sua participação na trama golpista. Carlos Portinho, que herdou a cadeira no Senado depois da morte de Aroldo de Oliveira, em 2020, não tem força política para se reeleger.

Vida real

Na quarta-feira (8) foi lançado oficialmente a série documental de Victoria Beckman com direção de Nadia Hallgren, que mostra a trajetória da integrante do grupo Spice Girl até chegar em um dos nomes mais importante do mundo da moda. O evento para o lançamento aconteceu no Curzon Mayfair, onde fez um discurso caloroso, ao lado do marido David Beckham e de três de seus quatro filhos, Romeo (23 anos), Cruz (20) e Harper (14) e da namorada de Cruz, a brasileira Jackie Apostel. Também estavam presentes suas ex-colegas de bandas Geri Halliwell , Mel C e Emma Bunton e suas amigas Charly Cox e Eva Longoria. Num discurso emocionante fez um agradecimento especial a sua família: “Sabe, precisei passar por todo esse processo para realmente me orgulhar do que conquistei e finalmente perceber que sou suficiente. Estou tão orgulhosa do que construímos juntos e de estar aqui com a minha família esta noite. Obrigado às pessoas incríveis que trabalharam tanto para que isto acontecesse. Amo muito vocês”.

Valdemar aposta

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não tem a menor dúvida de que o presidente Lula e outros membros do governo federal conseguirão reverter o tarifaço após a aproximação com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Valdemar lidera sigla que abriga o ola Bolsonaro e aposta que os norte-americanos devem derrubar as taxas contra produtos brasileiros assim que se reunirem com membros do governo Lula. "Tem chance de reverter o tarifaço! Essa discussão vai ser feita pelo Marco Rubio com nossos ministros e eles vão se entender. Não tenho dúvida disso".

Fufuca o Sabino ficam

Contrariando ordem das direções nacionais de seus partidos, os ministros do Esporte, André Fufuca (PP) e do Turismo Celso Sabino (União Brasil) decidiram permanecer no governo Lula e foram punidos por suas siglas. Sabino e Fufuca foram afastados do comando dos diretórios dos partidos no Pará e no Maranhão, respectivamente. Suspenso por 60 dias, Sabino ainda enfrentará processo de expulsão. Ele diz: "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é o melhor projeto para o Brasil". Fufuca acredita em uma reversão da punição. É chegado a Ciro Nogueira e está de olho numa vaga no Senado.

Pérola

"Violência política já recebeu perdão no passado. Pessoas que cometeram crimes graves como sequestros e assassinatos foram anistiadas. Terroristas foram perdoados e até hoje recebem bolsa do governo",

do Romeu Zema, expert em exemplo de anistia.



"Exemplo de político"

Amigo de Lula, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro foi tratado como ídolo e exemplo de político pela bancada bolsonarista no Senado, nesses dias, com direito a aplausos. Mucio revelou a penúria das Forças Armadas e sobre as aeronaves da Defesa disse que "não tinham combustível, peças e munição". Não disse a quantidade de aviões atingidos: são 65% da frota da FAB, incluindo aeronaves usadas por autoridades do governo, ministros e até servidores de nível quando em "missão especial".

147 interrogatórios 1

Entre convocações e convites, a CPMI que apura a roubalheira contra idosos do INSS espera ouvir, até agora, 147 depoentes. É o número de nomes com interrogatórios já aprovados na comissão. O alvo que acumula mais requerimentos, 15 é Carlos Roberto Ferreira Lopes, que manda e desmanda na Confederação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer) e foi preso por falso testemunho depois de mentir para a CPI Mista. Atrás dele, aparece Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", que se abrir o bico depois da CPMI convoca esposa e filho.

147 interrogatórios 2

Até agora, nove pessoas foram ouvidas, A última, Fernando Cavalcanti, apontado na CPMI como "laranja" do advogadoNelson Willians. A lista deve crescer com José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula e Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras e da Crefisa. Há ainda Edson Claro, que prometeu tudo, incluindo os recebedores de propina em dinheiro vivo. Os petistas já barraram a primeira tentativa.

Arquivamento

E nem poderia ser diferente, dada a amizade existente entre um e outro, além de participações em campanhas do ex-presidente, o deputado Marcelo Ferraz (União-MG), relator do Conselho de Ética da Câmara no processo que apura conduta de Eduardo Bolsonaro (PT-ST) apresentou relatório pelo arquivamento de representação movida pelo PT. O relator alegou que "discursos isolados" não seriam capazes de influenciar o governo americano. O documento será submetido à votação do colegiado por 21 deputados. Pode ser arquivado ou levado ao plenário, se houver recurso e o PT fará isso.

Mais hospitais no balcão

A Dasa tem buscado comprador para o Hospital da Bahia, em Salvador. Há conversas com grupos do setor e com um fundo de private equity. A família Bueno também discute a venda do Hospital São Domingos, em São Luís (MA). Ambos ficaram fora dos ativos hospitalares carreados pela empresa na fusão com a Amil. A Dasa se esforça para vender participações e reduzir sua excessiva alavancagem. A alienação mais recente aconteceu em setembro, com a alienação de suas operações na Argentina: levantou R$ 700 milhões com a transferência da rede de laboratórios Diagnóstico Maipú. A Dasa precisa de muito mais.

Vende-se 700 lojas

O Carrefour está em busca de um comprador para suas 700 lojas na Argentina. A companhia francesa revela que a decisão faz parte de uma reestruturação global, que visa concentrar investimentos em marcos considerados mais estáveis como Brasil, França e Espanha. O Carrefour contratou o Deutsche Bank para avaliar o negócio e identificar potenciais compradores. O valor estimado das ofertas varia entre US$ 800 milhões e US$ 1,5 bilhão, embora o negócio já tenha sido avaliado em US$ 2 bilhões. As lojas continuarão funcionando durante o processo de venda.

Mistura Fina

A mudança do governo norte-americano em relação ao Brasil decorre da "diplomacia empresarial" que, na prática, ocupou o espaço do ausente governo brasileiro. O fiasco da diplomacia do Itamaraty, contaminada pela ideologia, conheceu o chão: o chanceler Mauro Vieira não conseguia falar nem ao telefone com o homólogo de lá. Trocaria breves palavras com Marco Rubio oito meses depois da posse de Trump.



O presidente Trump havia sinalizado à diplomacia empresarial que "distensionaria" a relação com o Brasil e o encontro na ONU o fez antecipar isso. Será penoso, advertem experientes diplomatas. Poderá haver dedo em riste, palavras duras(nas conversas de brasileiro com Rubio), mas o desafio inicial é identificar demandas dos Estados Unidos. Importante mesmo será conversar, mas as chances do Brasil serão melhores, fazendo-se representar por “adultos na sala", a se usar uma expressão popular.



Analistas de plantão estão lembrando que as bets produzem efeitos nocivos às finanças e à saúde que já foram amplamente debatidos nos últimos tempos. O vício em apostas on-line corrói a renda das famílias, especialmente as mais vulneráveis. De acordo com o Banco Central, só em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas usando Pix.



Os gastos descontrolados com a jogatina virtual foram o principal argumento do conselho curador do FGTS para a decisão de limitar os empréstimos feitos com base na antecipação do saque aniversário. Estudos da CPI das Bets no Senado constataram que cassinos e caça-níqueis on-line, como o jogo do Tigrinho, causam dependência entre os adolescentes e já começaram a ter impacto na rede pública, com mais atendimentos por ansiedade e depressão.

A entrada do BTG e da Perfin Investimentos no capital da Cosan começa a ter seus primeiros desdobramentos sobre os negócios que compõem a holding de Rubens Ometto. Ometto e seus novos sócios discutem mudanças estratégicas na Rumo Logística. A prioridade é se livrar da Malha Oeste, vista como um fardo para a companhia, por sua baixa rentabilidade e pela permanente queima de caixa - nos seus primeiros meses do ano, a ferrovia torrou cerca de R$ 215 milhões.

