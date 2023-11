giba um

de FELIPE SANTO // economista e ex-secretário da Fazenda de São Paulo.

Depois de mais de 15 anos de seu último show, o RDB que nasceu na série Rebelde, sucesso na TV nos anos 2000, voltou ao Brasil com o show “Soy Rebelde Tour 2023” e levou quase 47 mil pessoas ao Estádio Nilson Santos, no Rio, na semana passada.

Mais: o Goldman Sachs estimava o gasto em menos de R$ 350 milhões. As ações da construtora caíram 10%. A CNN, também de Menin é outro problema de faturamento. Ele tem ainda o Banco Inter, a Rádio Itatiaia e uma fortuna estimada em R$ 7,7 bilhões.

“Há uma certa crença dos que defendem veementemente a reforma tributária: “pior do que está não pode ficar’. Tenha certeza de que o novo texto nos levará a um sistema pior do que o atual’,

de FELIPE SANTO // economista e ex-secretário da Fazenda de São Paulo.

In – Sorvete de alcaçuz

Out – Sorvete de azeite

Fotos para colecionador

A apresentadora e ex-modelo Ana Hickmann e o empresário Alexandre Corrêa estão (ou estavam) juntos há 25 anos. Já deu para conhecer bem o marido. Certa vez, numa entrevista, disse que ele era “grosso, misógino e agressivo”.

Agora, milhares de seguidoras se solidarizam com ela e lembram outros “acidentes domésticos” e insistem “Denuncia ele!”. São sócios em muitas empresas onde Ana é o produto principal. Ele é o administrador de todas. E Ana gosta de fazer fotos sensuais, de vez em quando, para delírio – e coleção – de seus admiradores.

Ela se sente “gostosa”, como já afirmou. Alexandre já distribuiu fotos generosas dela e ela já posou para outras sem seu conhecimento.

Calor provoca nude festival

No domingo (12), relógios da Avenida Brasil, em São Paulo, marcavam 41 graus (a previsão era de 37). Nas ruas, shoppings e mesmo restaurantes ou barzinhos o que se via era um verdadeiro festival de nudes (ou quase isso).

Mulheres jovens e também as mais veteranas, provocadas pela alta temperatura, circulavam usando shorts de ginástica, minissaias (quem diria, está de volta), bermudas no meio das coxas, tops com barriga de fora e outras tantas versões que deixavam à mostra o máximo que dava para mostrar.

A maioria das pessoas não comentavam, achavam que era uma nova tendência que já vinha surgindo há algum tempo e até namorados ciumentos andavam com elas de mãos dadas, sem condenações (até com certo orgulho). De quebra, vestidos longos e transparentes e para mais desinibidas, generosos decotes (extensivo a muitas atrizes). E há quem torça para a exibição aumentar: o calor vai demorar para ir embora.

Atacando de modelo

A cantora e compositora Alanis Morissette, 49 anos, que as vezes também ataca de atriz, agora foi convocada novamente para modelar para grife norte-americana Gap. A primeira vez que a cantora emprestou seu rosto para marca foi em 2005.

Desta vez está acompanhada de sua família (seu marido, Mario Souleye e os três filhos, Ever de 13 anos, Onyx de 6 e Winter, de 4). A campanha é voltada para temporada de férias e foi batizada de “Gifted”. “As férias estão tingidas com um doce sentimentalismo para mim. Houve um período em que as férias eram neutras para mim, mas agora estão imbuídas de um sentimento por causa da minha família”.

CPI do BRB

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, está fazendo de tudo para impedir que se instale uma CPI do BRB. Já conversou com lideranças da Câmara Legislativa do DF para desarmar a proposta. Só não conseguiu evitar a reunião do presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, com 24 deputados distritais.

Costa foi convidado a explicar os termos da venda da carteira de consignado a aposentados e pensionistas para o Banco Pine e a Byx Capital. Os contatos com o Flamengo também são suspeitos: o BRB já perdeu quase meio bilhão de reais com a plataforma de empréstimos Nação BRBFla, em parceria com o clube.

Disputa

Às vésperas do resgate de brasileiros que se encontravam na Faixa de Gaza surgiu uma disputa entre bolsonaristas e aliados do governo de Lula, cada lado puxando para si o resultado da repatriação.

De um lado, apoiadores de Bolsonaro, entusiasmados com uma declaração dele próprio garantia que tudo acontecera por conta de uma reunião entre o ex-presidente e o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine (eles mal se conhecem).

Do outro lado, lulistas diziam que o que valeu foi mesmo o esforço da diplomacia nacional.

Sócios honorários

O conselho do Flamengo vai conceder títulos de sócios honorários a Luís Roberto Barroso e Arthur Lira, numa honraria que tradicionalmente deveria premiar personalidades com serviços prestados ao clube ou ao esporte em geral.

A cerimônia acontecerá dia 1º de dezembro. Desta vez, a distinção vai para os presidentes do STF e da Câmara. Três anos atrás, também foram agraciados com o mesmo título Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Hélio Lopes, deputado bolsonarista e o chefe de gabinete do ex-presidente Celio Faria.

OLHO NO SENADO

Fora da disputa à Presidência em 2026 (duas condenações do TSE que o deixaram inelegível), o ex-presidente Jair Bolsonaro agora quer tentar compor grande bloco de aliados no Senado para desgastar o governo de Lula. seria uma alternativa para manter o capital político da oposição.

Além de formação de um bloco contra pautas do Planalto, o Capitão quer emplacar uma maioria na Casa nas próximas eleições, quando 66% das cadeiras serão renovadas (54 de 81). A tentativa de impedir a aprovação da reforma tributárias era um teste: naufragou.

Mais uma vez

O deputado Eduardo Bolsonaro está articulando um encontro de Jair Bolsonaro com Donald Trump. As conversas são conduzidas junto a Jason Miller, ex-assessor de Trump e fundador da rede social Gettr, identificado com a extrema direita norte-americana.

Para o filho “03”, as circunstâncias são as melhores para Bolsonaro voltar a colar sua imagem à de Trump, no embalo das últimas pesquisas presidenciais nos Estados Unidos, que colocam o ex-presidente à frente de Joe Biden. Detalhe: em sua temporada em Orlando, Bolsonaro nunca foi recebido por Trump.

PLANO B

Emissários do general Mauro Lourena Cid têm sondado o alto oficialato do Exército sobre a possibilidade de seu filho, o tenente-coronel Mauro Cid, passar à reserva. É um Plano B diante da dificuldade de Cid retomar suas atividades na Força, ainda que em funções administrativas.

Um pedido nesse sentido foi negado, há dias pelo ministro Alexandre de Moraes (STF). De qualquer maneira, Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, continua recebendo seus proventos do Exército, que somam perto de R$ 27 mil por mês.

Bancada Negra

Acaba de ser criada a bancada negra na Câmara para fortalecer o debate sobre igualdade racial no Brasil, que reunirá integrantes de diferentes correntes políticas e com adeptos até entre bolsonaristas e lulistas. Na reunião dos líderes da Casa, a bancada terá um segundo parlamentar considerado negro, o líder do PSD, Antônio Brito entre os 21 membros.

A nova bancada, abrigando todos os que já se declararam pretos ou pardos, abrigará 118 parlamentares: 77% estão na base do governo Lula, enquanto 17% fazem oposição. Desse bloco fazem parte 21 deputados do PL, partido de Bolsonaro.

Violência doméstica

A apresentadora e empresária Ana Hickmann registrou queixa no sábado (11) na delegacia de Itu, onde o casal mora, um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Corrêa, por lesão corporal e violência doméstica. Um de seus braços está na tipoia.

A PM foi convocada e Ana relatou que ela, o marido e o filho do casal, de 10 anos, estavam na cozinha (havia também funcionários) quando ela começou a discutir com o marido (bolsonarista). Foi pressionada contra a parede e ele ameaçou agredi-la com cabeçadas. Depois, fechou uma porta de correr no braço dela. Na sequência, o marido já tinha saído.

FORTUNA E DÍVIDAS

Ainda Ana Hickmann: ela é apresentadora de TV, modelo de grifes internacionais (tem 1,20 m de pernas e já foi citada no Guinness), faz propaganda e empresta seu rosto para campanha dos próprios negócios, tem clínicas de estética e linhas de óculos, lingerie e esmaltes com seu nome.

Hoje, o casal está batalhando contra o Banco do Brasil que cobra, na Justiça, uma dívida de R$ 1,2 milhão (parte de um empréstimo de R$ 2,4 milhões). Sua fortuna já foi estimada pela revista Money em R$ 150 milhões (faturaria de R$ 2 milhões a R$ 4 milhões mensais).

MISTURA FINA