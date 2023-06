Na nossa estreia da coluna irei ensinar como comprar e assar a melhor picanha para o churrasco

GIBA UM

do presidente LULA // em seu canal no YouTube

“Governar é como você plantar uma árvore. Você plantou uma árvore frutífera, você tem que aguar, tem que ter sol e você tem que esperar os frutos aparecerem”,

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) abriu conversações com o Novo para tentar emplacar seu nome para concorrer à prefeitura do Rio. Só que as negociações travaram depois que Portinho se mostrou favorável a Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal.

Mais: por outro lado o PL acaba de filiar o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Que comemorou sua filiação: Vamos defender o legado de Jair Bolsonaro para ajudar a construir um Brasil melhor” Mas o foco de Queiroga é sua candidatura para prefeitura de João Pessoa.

In - Carros: Chevrolet Onix

Out - Carros: Audi e-tron

Mexendo no tabuleiro

No tabuleiro do ministério com capítulos de quem sai e de quem entra, principalmente na Pasta do Turismo, surge outra peça com vontade de entrar: Marcos Pereira. O presidente do Republicanos é visto com uma peça fundamental para atrair mais o Centrão para junto do governo. Existe a possibilidade de que Pereira assuma um ministério, mas ele não quer qualquer um. Ele que já foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no governo Temer, cresce os olhos no Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem um bom orçamento e que comanda a Codevasf. Só a um “pequeno” problema, quem comanda a Pasta é Walder Góes, que é aliado de Davi Alcolumbre (AP), que é considerado essencial para não existir uma debandada geral do União Brasil.

ARTICULAÇÃO

Se Daniela Carneiro fica ou não ainda não se sabe, mas que o nome de Celso Sabino (União Brasil-PA), agrada mais os parlamentares, isso não tem o mínimo de dúvida. Segundo o senador Efraim Filho (União-PB) e líder da sigla na Casa, que afirma que Celso tem mais articulação. “O deputado Celso Sabino tem uma capacidade de articulação melhor e pode contribuir mais nesse aspecto. A Daniela perdeu esse canal de comunicação com a bancada”. E completou, numa espécie de aviso. “O União Brasil é o terceiro maior partido da Câmara e é o fiel da balança. Dependendo da posição dele (Lula), ele pode definir pela aprovação ou rejeição de uma matéria na Casa”.

Reavaliação

Quem também participou da reunião entre o presidente Lula e a ministra Daniela Carneiro (além do marido, Waguinho, não convidado) foi Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que afirmou que o União Brasil fez um pedido para reavaliar os ministros que o partido indicou ao governo. “Lula esclareceu para Daniela que o União Brasil está discutindo a reformulação dos seus ministros e apresentando possibilidades. O presidente Lula disse claramente que não é questão de avaliação do trabalho dela. Tem um processo natural de um partido avaliando os ministros que indicou e quer rediscutir isso”.

DIVERGENTES

Sócias na Aliança Energia, Vale e Cemig estão tendo divergências quando o assunto é a participação na Norte Energia, que controla a Usina Belo Monte. A Vale quer permanecer no negócio, continuando ao lado da Eletrobras. Já a Cemig quer vender a fatia de 9% para a própria Eletrobras e há quem garanta que ela já está em conversações nesse sentido. Mais que a fatia na Norte Energia está em jogo também a sociedade da estatal mineira com a mineradora. Mais: se a venda for mesmo feita, como é o interesse da Cemig, a Eletrobras dá mais um passo para consolidar posições acionárias em grandes empresas de seu portifólio, como aconteceu na recente compra da participação da própria Cemig, Andrade Gutierrez e Novonor (antiga Odebrecht) na Usina de Santo Antônio.





Ampliando o leque

A cantora, atriz e empresária Jennifer Lopez está ampliando sua área de atuação no empreendedorismo, depois de lançar uma linha de produtos de beleza (cosméticos, maquiagem, cuidados com o cabelos e outros como o Booty Balm que promete firmar e hidratar a pele, atenuando a aparência das estrias) e assinar uma linha de calçados e acessórios com a grife Revolve, (que traz 16 sapatos para todos os gostos, que vão desde mules felpudas até plataformas metálicas altíssimos e delicados saltos) agora, mergulha no mundo das bebidas. Lançou coquetéis com baixo teor alcóolico prontos para beber, que foi batizada de ‘Delola’. Todos são feitos com produtos naturais e poucas calorias e sendo recomendado degustar com gelo. De largada são três sabores: o Bella Berry Spritz (frutas vermelhas, hibisco e vodca); L’orange Spritz (laranja, maracujá e amaro) e Paloma Rosa Spritz (toranja, flor de elder e tequila). Para a criação dos sabores dos coquetéis ela contou com a colaboração de Lynnette Marrero, considerada a Melhor Bartender do Mundo. Segundo JLo, o Delola foi criado para te libertar e que mostra uma ‘Lola’ (apelido usado por amigos da cantora) divertida e despreocupada. E claro que ela mesmo é a garota-propaganda da bebida.

Nova novela

O sai não sai da ministra do Turismo Daniela Carneiro (ainda União-RJ) ganhou um novo capitulo. Na terça-feira (13) após reunião com a ministra, o presidente Lula resolveu mantê-la no cargo. O Chefe do Governo alegou que precisava ser fiel aos aliados que o ajudaram no segundo turno da eleição, no caso falava de Waguinho Carneiro prefeito de Belford Roxo (RJ) e marido de Daniela, que aliás participou da reunião sem convite. Lula também alertou a ministra que sofre muita pressão para substituir alguns nomes do ministério e que se for preciso irá fazer. Mais: a fritura da ministra começou quando ela pediu sua desfiliação do União Brasil no Tribunal Superior Eleitoral em abril. Seu pedido ainda está sendo analisado. Daniela Carneiro avisou que enquanto permanecer no ministério irá fortalecer o turismo de base comunitária, firmando parceria com os ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial para promover a atividade turística em comunidades indígenas e quilombolas. Há quem garanta que o prazo de validade de sua permanência termine hoje, quando Lula irá anunciar a noite o nome de Celso Sabino (União Brasil-PA) em seu lugar.

Novo negócio

Quem nunca sonhou em ter aquele cobiçado vestido de uma grife famosa, mas o preço é muito alto. Então o jeito era alugar, mesmo assim o valor ainda ficava salgado, porque iria usar somente um dia. Mas e se você pudesse comprar o cobiçado look dividindo o valor com uma amiga. Ótima ideia não é mesmo? Sim e já existe. A empresária Marina Morena (à esquerda) juntamente com Cesar Sucupira, Helô Rocha e Manuela Giannini criaram o ‘Shop&Share’, uma plataforma que funcionará como um misto de rede social com e-commerce. A ideia surgiu quando Marina e Fernanda Paes Leme (à direita) resolveram comprar um vestido em conjunto. A Shop&Share permitirá que até 20 pessoas dividam a compra.

Trabalhando

Ainda Daniela: ela acredita fielmente que permanecerá no cargo, mesmo sobre pressão do União Brasil sobre o presidente Lula. A confiança é tanta que a ministra do Turismo, logo após a reunião apresentou aos deputados proposta para sua pasta. A principal proposta será na gestão de cursos para qualificação dos profissionais em atendimento a turistas, principalmente com deficiência. Outro ponto que Daniela fez questão de salientar é que também pretende aumentar as rotas aéreas, tanto nacionais quanto internacionais. Para conseguir isso, a ministra disse que será necessário abaixar o preço do querosene da aviação e que já está conversando com o Ministério de Minas e Energia e com a Petrobras sobre o valor do combustível.

Herói

João Roma ex-ministro da Cidadania de Bolsonaro que deixou o governo para ser candidato a governador da Bahia, sem sucesso obtendo somente 738.311 (9,08%) dos votos, socorreu uma idosa semana passada no restaurante Chez Bernard, na Bahia. O ex-deputado ao ver uma senhora engasgada, a socorreu com a manobra Heimlich (procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos). Já desengasgada a senhora agradeceu e voltou a comer como se nada tivesse acontecido.

Sem programa

O diplomata e ex-senador Arthur Virgílio, no Twitter questionou o posicionamento do presidente Lula diante dos interesses do governo que vem distribuindo “mimos” para os parlamentares ficarem do seu lado. E lembrou Fernando Henrique Cardoso, que não bajulou ninguém e mesmo assim conseguiu fazer pequenas reformas econômicas e derrotou uma hiperinflação. “O Governo não tem programa de Brasil. Logo, não tem quem o apoie só em homenagem a Lula e seu charme estilo Humphrey Bogart no filme Casablanca. Tem de agradar e “convencer”, “très doucement” com mimos. Conversar parece que também não é mais o forte dele. Em 2003, rápido como um galgo; em 2023, lento como uma tartaruga!”. Para quem não sabe galgo é uma das raças de cães mais velozes.

PEDIDO

Mesmo sem ser convidado Waguinho Carneiro (Republicanos), prefeito de Belford Roxo (RJ) participou da reunião de Lula com sua esposa Daniela Carneiro. E vibrou com sua permanência. “Seremos governo, não importa o que aconteça. Temos uma relação histórica. Fui Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora sou Lula 3 e Lula 4”. E completou: “Todo mundo pode ir dormir ministro e acordar sem ministério”. Aproveitando sua passagem por Brasília, Waguinho teria pedido mais recursos para o município na área da Saúde e garante que Lula teria dito que atenderá.

MISTURA FINA

O EX-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), teve um bloqueio de R$ 87 mil em sua conta. Nada ver com as CPIs ou qualquer processo que está sendo analisado em esferas superiores. O bloqueio foi feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo referente ao pagamento de multa pelo não uso de máscara durante a pandemia quando visitou o Vale da Ribeira, em 2021.

A PÁGINA do pré-cadastro digital da Plataforma de Governança Territorial, para famílias que querem participar dos programas de assentamentos do Incra, está fora do ar. O pré-cadastro do processo de assentamento de famílias foi iniciado no governo Bolsonaro, para terminar com as famosas listas de papel que o MST apresentava para controle de eventuais beneficiários. Há quem garanta que é uma manobra do governo petista, que cedeu para o movimento que exigia cargos estratégicos.

AINDA o pré-cadastro do Incra: o Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que existe mais de 580 mil indícios de irregularidades na manutenção da relação de beneficiários da reforma agrária e concessão de terra durante os governos do PT. Ainda existe uma estimativa segundo o TCU de que houve um prejuízo de R$ 2,83 bilhões decorrentes dos indícios de irregularidades constatados nos acórdãos 775/16 e 1976/17.

ASSIM como Jair Bolsonaro, o presidente Lula também está fazendo lives para tentar explicar seus projetos de governo. Na live que aconteceu na terça-feira (13, por coincidência) os lulistas comemoraram a audiência de 6 mil espectadores. Só que passa longe, muito longe das lives de Bolsonaro, que teve um recorde de 1,7 milhão de espectadores.

A PRÓXIMA eleição presidencial dos Estados Unidos ocorrerá em novembro do ano que vem e o ex-presidente Donald Trump já avisou que está na corrida. Mesmo com 37 processos. ao contrário do Brasil os Estados Unidos não possuem uma Lei de Ficha Limpa, portanto o empresário poderá ser candidato. A Constituição norte-americana estabelece somente que o candidato tem que ser cidadão americano nato, ter mais de 35 anos e residir no país há 14 anos.

NO sistema político norte-americano, os candidatos precisam passar por prévias dentro de seus partidos (seis partidos: Partido Republicano, Partido Democrata, Partido Verde, Partido da Justiça, Partido Libertário, Partido da Constituição. Sendo que a disputa, majoritariamente é feita pelos dois primeiros citados. Uma pesquisa feita pela FiveThirtyEight, mostra que no Republicano, Donald Trump tem 54% das intenções de votos sobre o segundo colocado Ron DeSantis, que é governador da Flórida.

