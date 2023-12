Depois do Mundial dos Clubes, a direção do Fluminense vai retomar as discussões com o BTG para a criação de sua SAF. Nesse caso pode servir de benchmarking para o Fluminense estratégia similar à que Rodolfo Landim pretende adotar no Flamengo.

Mais: Um dos modelos sobre a mesa do presidente do Flu, Mario Bittencourt, é a implantação da SAF, mas sem a venda das ações. O formato permitiria ao clube acessar outras formas de captação, via emissão de debêntures, mantendo 100% do controle sobre o clube.

In – Livro: Selton Mello: Eu me lembro

Out – Livro: Melhores amigas

Prêmio dos vídeos curtos

Aconteceu na última terça-feira (12) a 3ª edição do TikTok Awards, no ginásio do Ibirapuera, São Paulo, que reuniu milhares de fãs do aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos. A apresentação ficou por conta de Eliana, Giovanna Antonelli e Lucas Rangel (que chegou a cerimônia fantasiado de astronauta).

Entre uma entrega e outra aconteceram shows de Ana Castela, Felipe Amorim, Iza, Léo Santana, Luísa Sonza, L7nnon e Melody. O evento premia criadores de conteúdo por voto popular em 16 categorias.

No pink carpet (o tapete era totalmente rosa) entre os concorrentes, apresentadores e convidados o que chamou a atenção foram os looks transparentes, entre eles o da apresentadora veterana Ana Maria Braga (primeira foto), a também apresentadora Luciana Gimenez (segunda foto) e da sempre inspiradora modelo Yasmim Brunet (terceira foto).

Também teve looks mais comportados, mas não menos chamativos como da modelo Carol Trentini (quarta foto), Ivete Sangalo (quinta foto), que também se apresentou e a apresentadora Xuxa Meneghel (última foto) que recebeu um troféu em homenagem a sua carreira.

Submarino nuclear vai ficar no papel

O governo Lula está correndo atrás do apoio da França e dos Estados Unidos para destravar a construção do primeiro submarino nuclear brasileiro. O Planalto e o Itamaraty têm trabalhado para conseguir o aval dos presidentes Emmanuel Macron e Joe Biden ao projeto.

A ideia é usar o endosso de duas das maiores potências nucleares do mundo para sensibilizar a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), vinculada à ONU. A Agência tem resistido a aprovar a utilização de urânio enriquecido no reator do submarino.

Não quer abrir precedente de autorizar um país sem armas nucleares, como é o caso do Brasil, a empregar combustível atômico para fins militares.

O almirante Petrônio Augusto de Aguiar, diretor geral do Departamento Nuclear e Tecnológico da Marinha, já propôs a Agência, em nome do governo um calendário de inspeções trimestrais ao Centro Experimental, local de inspeção das peças do reator. A Agência quer que sejam abertos todos os dados do equipamento – e o Brasil não topa.

Coleção só sua

A influenciadora, modelo e youtuber Camilla de Lucas, que tem cerca de 18 milhões de seguidores em suas redes sociais, mas que ficou conhecida mais após participar da 21ª edição do Big Brother Brasil, onde saiu como vice campeã, está dando outro passo em sua carreira.

Antes da fama Camilla já tinha sido reconhecida em 2020 pela Forbes como uma das personalidades jovens mais promissoras do ano. Agora ela acaba de assinar uma parceria para uma coleção de roupas com a Shein, se juntando a Anitta, Cleo, Virginia Fonseca, que também já assinaram suas collabs.

No total são 66 peças com ampla variedade de estilos para atender a todos os gostos, sendo 12 peças plus size. Os preços variam de R$ 27 até R$ 194,00.

“Herança”

Javier Milei, já empossado na Presidência da Argentina, não diz nada de novo, quando afirma que recebeu uma “herança maldita”. O legado do Kirchnerismo foi até agravado pelo congelamento de preços para tentar eleger o candidato da situação.

O anúncio do pacote atrasou e ganhou improviso e falta de clareza. E Milei não quis ser porta-voz do arrocho e escalou o ministro Luiz Caputo, indicação de Mauricio Macri e ex-executivo de um banco que o próprio presidente acusou na campanha de ter torrado as reservas do país.

Almanaque

Vira e mexe, o novo presidente da Argentina, Javier Milei diz que os governantes “dos últimos 100 anos quebraram o país, que já foi o mais rico do mundo”.

Para quem nem imagina: em 2018, a série de estatística criada pelo economista britânico Angus Madison e mantida, até hoje, pela Universidade de Groningen, na Holanda, estimou que a Argentina foi o país mais rico do mundo em 1896 e que permaneceu entre os mais ricos nas primeiras décadas do século XX.

“Salles prefeito”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já sinalizou que vai seguir um caminho diferente de seu partido, que apoiará a tentativa de reeleição de Ricardo Nunes (MDB) à prefeitura de São Paulo, e irá apoiar seu ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles na disputa. Numa entrevista na sede do PL, em Brasília, Bolsonaro elogiou o ex-ministro e até soltou um “Salles prefeito”.

Valdemar Costa Neto, dono do PL, está mais que acertado com prefeito paulista e a nova posição de Bolsonaro cria uma complicação dentro da legenda. Aliados de Nunes acham que o ex-presidente convencerá Valdemar, o que é mais complicado ainda: ele não suporta Salles, que já falou mal dele em várias situações.

“PORTEIRA FECHADA”

Nome mais cotado para assumir o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, tem sinalizado ao Planalto que deseja ter autonomia para montar sua própria equipe, caso seja convidado por Lula.

Ou seja: quer uma equipe na base da “porteira fechada”, sem espaço para indicações de partidos. O PSB, contudo, vai se movimentando para manter o controle da cadeira com a ascensão de Ricardo Capelli, hoje secretário-executivo do ministério. O PT está em campo para que Capelli não fique com nenhum espaço no ministério.

China nas rodovias

A China Energy Engineering Corporation (CEEC) vai estrear nos leilões de concessão rodoviária no Brasil no ano que vem. Os chineses estão submersos nos números da BR-153 e BR-262, que figuram entre as maiores licitações do setor programadas para 2024.

O governo pretende leiloar as duas rodovias em um único bloco, com investimentos previstos de R$ 5,7 bilhões. A CEEC é um dos maiores conglomerados da área de construção pesada da China.

A empresa também atua no setor de energia e já esticou seu braço no Brasil: em maio assinou contrato para investir até US$ 10 bilhões em geração de energia renovável por aqui.

DONO DO PEDAÇO

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está montando uma pequena república dentro da Codevasf. Agora, deverá emplacar o ex-deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA) em uma das diretorias nacionais do órgão.

De quebra, trabalha pela indicação de mais dois aliados para a operação da Codevasf em Pernambuco, onde já aninhou Gustavo Henrique de Andrade Melo na diretoria de Petrolina.

Correligionários do Republicanos dizem, em tom de gozação, que a estatal deveria mudar o nome para “Codesilvio”.

Replay

Enquanto o presidente argentino Javier Milei corta despesas, até com demissão de servidores, suspende obras e cancela contatos, dentro do “Plano Motosserra”, Lula segue na direção oposta, adotando erros de peronistas amigos que afundaram a Argentina.

Como Alberto Fernández, Cristina Kirchner e Sérgio Massa, o petista quer gastar sobre dinheiro que não existe. E em vez de reduzir gastos, pensa em aumentar impostos (só não admite, por enquanto). A alternativa seria a “pedalada” que derrubou Dilma.

ELOGIOS À LULA

O governo Lula e João Doria estariam se reaproximando. Geraldo Alckmin, que voltou a conversar com quem o havia traído, há cinco anos, deverá participar do Lide Brazil Investment Fórum, em Nova York, em maio de 2024. Também o ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi convidado.

Doria já não vinha poupando elogios a Lula, chamando de “grande agente pacificador do Brasil” (?), depois de rotulá-lo durante anos de “ladrão” (e Lula não esquece). De quebra, acha a política econômica “uma boa surpresa”.

MISTURA FINA

DENTRO do DNIT, há um incomodo com a influência e poder de Fábio Pessoa da Silva Nunes, diretor de Infraestrutura Rodoviária. Ele parece mais um diretor-geral do órgão do que Fábio Galvão, que de fato ocupa o cargo. É mesmo um intruso no governo Lula, indicado pelo PL, ligado ao governador Tarcísio de Freitas e ex-diretor de Planejamento do Ministério de Infraestrutura no mandato de Jair Bolsonaro.

ENQUANTO as grandes siderurgias nacionais cobram mais restrições ao produto importado, outros elos da cadeia do aço se movimentam na mão contrária. A indústria de processamento de aço do Rio de Janeiro tem feito gestões junto ao governo Cláudio Castro pela liberação da entrada no estado de insumos e matérias-primas da China. E não está sozinha: há um projeto de lei em tramitação na Alerj que propõe mudanças na Lei Estadual. A legislação local veda a entrada no Rio de aço estrangeiro similar ao nacional.

AS tratativas para um joint venture entre a Braskem e a tailandesa SCG Chemicals, uma das maiores petroquímicas da Ásia, esfriaram. A SCG está reavaliando sua participação no projeto que prevê a construção de uma fábrica de desidratação de bioetanol e produção de bioeteno e polietileno na cidade tailandesa de Mal Ta Phut. As conversas já vinham nos últimos dois anos, ganharam tração em agosto deste ano (firmaram acordo para execução do empreendimento), mas a freada se dá no momento em que a Braskem está às voltas com o risco de uma tragédia ambiental em Maceió.

A MATRIZ norte-americana da Starbucks vai fechar mais dez lojas no Brasil. Até agora, 43 já fecharam as portas e a maioria vinha operando no vermelho. Lojas novas ou franquias estão suspensas. A Starbucks Company, mesmo com o processo de recuperação judicial da SouthRock autorizado pela justiça, quer arrumar a casa e buscar novo operador no Brasil.

MARCOS Mion quer fazer cinema em 2024 e estrelar um longa cujo roteiro é de sua autoria. É a história de um lutador de MMA que entra em declínio por causa de uma lesão e nesse período, descobre que tem um filho com autismo. Na vida real, Mion também é pai de um jovem com o transtorno. A direção será de José Alvarenga e as filmagens já começarão em janeiro.

AMIGOS realmente íntimos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao quais foi permitido que fizessem uma visita – e preferivelmente, curta – ao veterano tucano, preferem não comentar sintomas de sérios problemas de saúde de FHC. Atualmente, Fernando Henrique não sai mais do apartamento em Higienópolis e tem reduzido seu interesse pela política do país. O ex-presidente tem 92 anos.