"Na visita a Bolsonaro encontrei esse grande brasileiro triste, mas uma pessoa que acredita no...

Balanço: o STF condenou mais 119 envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, elevando para 762 o total de sentenciados pelas invasões e depredações na Praça dos Três Poderes. As decisões foram tomadas em sessões virtuais do plenário da Primeira Turma, concluídas no último dia 5. E ntre os condenados, 41 participaram diretamente da invasão.

Mais: entre os 41 estão ainda os que participaram dadestruição do Planalto ou atuaram como financiadores e captadores de recursos para logística do ato. As penas foram mais severas: 20 réus receberam 14 anos de prisão; dez, 17; oito, 13 seis meses; dois, 13 e oito meses; e um a 12. Outros tiveram 78 tiveram penas menores.

Celebrando 15 anos

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank celebraram 15 anos de casamento com uma renovação de votos especial. O evento ocorreu no sábado (9), no Rancho da Montanha, propriedade do casal situada em Membeca, Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. Apesar de não ser uma festa grandiosa, cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, compareceram à celebração. Giovanna chegou ao altar acompanhada pelos filhos Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5. Sobre a ocasião, a atriz destacou que o momento foi uma reafirmação do laço familiar e da história construída juntos: “É uma renovação da nossa família. Uma celebração de tudo que a gente construiu, principalmente com as crianças. Algo bem pequeno, muito íntimo e bem familiar mesmo… São pouquíssimas pessoas que convivem conosco e que celebram nossa família e nosso amor! Afinal, não é um casamento, é uma renovação!”. Bruno acrescentou: “E“Eles estão, de fato, presenciando o que é amor. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é justamente a maneira como a gente se escuta e se respeita nas nossas diferenças. Não é um amor idealizado”. Na cerimônia, Giovanna escolheu um vestido desenhado pela estilista turca Dilara Findikoglu, com a ajude do de Pedro Sales. Ela explicou a escolha: ““Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico, porque já usei branco no meu casamento. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho". O vestido era composto por elementos vintage, como botões e seda do século XVIII, e tinha uma funcionalidade especial: parte dele poderia ser transformada em um vestido míni para maior conforto durante a festa. A celebração contou com atrações musicais marcantes: apresentações de Feyjão e do jazzista Marcelo Dai, DJs Aisha Mbikila e Yaminah Mello e do DJ Raphael Fidelis. Para tornar o momento ainda mais emocionante, Bruno surpreendeu Giovanna com alianças novas, que foram trocadas como parte da cerimônia.

Skaf já corre atrás da dança

A posse de Paulo Skaf na presidência da Fiesp, depois de um período de quatro anos afastado - e depois de 17 anos ocupando a mesma cadeira, ainda demora: será em 1º de janeiro de 2026. Contudo, é mera formalidade: ungido ao cargo por aclamação (com 99% dos votos dos sindicatos que compõem a base eleitoral da entidade), ele já está trabalhando em busca de um certo protagonismo na crise das tarifas impostas por Donald Trump. É um trampolim para se projetar como interlocutor da indústria brasileira junto aos EUA e para se capitalizar no front interno. De cara, quer abrir um escritório de representação em Washington para estabelecer canais de negociação com autoridades do governo Trump e entidades empresariais como a US Chamber of Commerce, famosa por seu eficiente lobby dentro do Congresso norte-americano. Skaf quer ir pessoalmente a Washington atuar na linha de frente das conversas e joga onde só pode ganhar. Se Trump recua, Skaf estará no poster do campeonato.

Onde entra Bolsonaro

No longo período em que comandou a Fiesp, Skaf jamais deixou de ter seus alinhamentos políticos, tipo o Pato da Fiesp, contra o governo de Dilma. Também instrumentalizou a instituição em prol de interesses não exatamente setoriais. Ninguém sabe onde entra Bolsonaro nesse teatro. Alguns garantem que toda essa dança entre a Avenida Paulista e Washington estaria combinada com os Bolsonaro. Afinal, o clã traz para si, como um ativo, a responsabilidade pelas sobretaxas. Se Skaf ganha alguma coisa, soma para suas inspirações políticas - que não deram muito certo até agora.

Como quiser

A modelo e apresentadora Heidi Klum chamou a atenção de seus seguidores ao publicar em suas redes sociais algumas fotos de seu ensaio para a última edição da revista Paris Match. Nas imagens, a supermodelo aparece completamente desnuda, sem maquiagem ou qualquer artifício. Embora os registros realizados pelo fotógrafo francês Antoine Verglas sejam considerados provocantes, o ensaio mantém uma abordagem elegante, com as fotos mais sugestivas feitas de costas. O trabalho foi realizado em Saint Barth enquanto Heidi aproveitava alguns dias de descanso com seu marido, Tom Kaulitz, guitarrista e pianista da banda Tokio Hotel. O casal decidiu se afastar da correria cotidiana. "No resto do ano, mal sei como é um fim de semana: Tom e eu trabalhamos sem parar, viajamos sem parar. Então, essas são férias realmente merecida". Aos 52 anos, a modelo enfatiza que continuará atuando em sua profissão enquanto tiver oportunidade. Para ela, é essencial que as pessoas sigam fazendo o que amam sem se preocupar com julgamentos alheios. “Para mim, ser mais velha não importa. Não tenho essa coisa de vergonha da idade ou do corpo. Acho que cada um deve fazer o que quiser. Gosto de andar por aí sensual mesmo agora, aos 52 anos."

Lira em campo

Com muita discrição e longe da pancadaria na câmara, na semana passada, Arthur Lira atuou como guia de Hugo Motta. aconselhou o presidente da Casa a apoiar a pauta do fim do foro privilegiado no STF como uma reafirmação dos poderes do Legislativo. A decisão de colocar tornozeleira no senador Marco de Val uniu a todos no Parlamento. Conselho de Lira: "Se a gente não reagir, amanhã serão outros com tornozeleira aqui dentro”. Grande grupo defende suspender todos por seis meses, sem salário e inicia processo de cassação "ou Motta não preside mais a Câmara".

Não se bicam

Um raro momento de convergência entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, ambos baianos que não se bicam. Os dois trabalham para emplacar o deputado federal Otto Filho (PSD-BA) no Tribunal de Contas da Bahia. Trata-se do filho do senador Otto Alencar (PSD-BA), um dos parlamentares da base aliada mais leais ao governo Lula. As gestões passam pelo governador baiano, Jerônimo Rodrigues, a quem cabe a nomeação. Rodrigues conta desde já com o grupo político de Alencar para disputar a reeleição ao governo do estado.

Pérola

"Na visita a Bolsonaro encontrei esse grande brasileiro triste, mas uma pessoa que acredita no país e em Deus. Estamos fazendo o possível para superar esse momento difícil de nossa democracia",

de Ciro Nogueira (PP), sem dizer "o que estão fazendo".

Açaí para chinês 1

Enquanto americanos taxam exportações do Brasil, os chineses fazem questão de demonstrar que estão dispostos a comprar mais do país. A China, ao contrário de Trump, tem se esforçado para estreitar laços comerciais com o Brasil. O país de Xi Jinping também está no alvo do presidente americano. Um sinal desse esforço de se mostrar uma alternativa econômica para o Brasil pode ser visto no perfil da China na plataforma X. No começo de agosto, o perfil da embaixada destacava que Pequim credenciava 183 produtores de café brasileiro como exportadores para o mercado chinês.

Açaí para chinês 2

Mais: a medida entrou em vigor no último dia de julho e tem validade por cinco anos. Dias antes, o perfil apontava o crescimento do consumo do café na China e aumento das importações. O consumo per capita ainda é de apenas 16 xícaras/ano, frente a medida global de 240. Também 51 empresas estão habilitadas para exportar gergelim para a China. E outro símbolo de exportações, o açaí é protagonista de um post no qual a embaixada celebra o aumento das vendas. "Açaí conquista paladares na China! Já disponível em Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, a superfruta amazônica ganha espaço nas lojas por sabor único e benefícios para a saúde!"

Pressão

Caçador de cargos no governo federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) corre o risco de ver adiado o sonho de emplacar mais aliados na presidência das agências reguladoras. Ele sonha, dia e noite, com o controle das agências nacionais de Energia Elétrica (Aneel), Petróleo (ANP) até da Mineração (ANM). Para infortúnio de Alcolumbre, todas as nomeações de comando das agências passam pela Comissão de Infraestrutura. E quem preside o colegiado, ou seja, quem dita o que vai ser ou não pautado, é o senador Marcos Rogério (RO) do PL de Bolsonaro.

Forçar análise

Para enfrentar a má vontade de Davi Alcolumbre (União-AP) e colocar para andar a análise do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, parlamentares do PL e do Progressistas buscam votos para aplicar um "pedala" (velha expressão do "Pânico na TV) no presidente do Senado. A ideia que está sob análise é apresentar requerimento assinado pela maioria absoluta do Senado, o que totaliza 41 assinaturas de 81 senadores. Só PP e PL, os parlamentares somam 21 assinaturas, mas a soma passa de 30 assinaturas que circulam no Senado. Há também entre os signatários parlamentares do Podemos, PSDB, Republicanos, União Brasil e PSD. Detalhe: Alcolumbre já está pronto para acabar com essa farra.

Klein não desistiu 1

Michael Klein não desistiu da Casas Bahia: muito pelo contrário. Ele tem feito sucessivas aproximações da Mapa Capital, do trio André Hellmeister, Fernando Beda e Pablo Silvestri. Na semana passada, após conversão de R$ 1,5 bilhão em debêntures em participação societária a gestora se tornou a maior acionista individual da rede varejista, com 85,5%. Klein já sabe das cenas do próximo capítulo. Sua investida parte da premissa que a Mapa não quer ficar com todo esse quinhão e venderá uma parcela das ações em seu poder.

Klein não desistiu 2

Essa seria a porta de entrada para Klein retomar uma posição relevante na empresa fundada por seu pai, Samuel. Com a conversão das debêntures a família teve sua participação diluída de 22% para 5%. Quem conhece Michael Klein sabe que ele não vai se contentar com um ‘quartinho’ na capital das Casas Bahia. É só não esquecer de sua recente tentativa de derrubar o chairman da companhia, Renato Carvalho e assumir o Conselho de Administração. Olho vivo.

Mistura Fina

Nova pesquisa do Ipsos-Ipec fez a seguinte pergunta a duas mil pessoas em 132 cidades de cinco regiões do país: "O presidente Lula fez tudo o que podia para evitar o tarifaço?" 51% dos entrevistados "discordam totalmente" ou "em parte". Os que “concordam totalmente" ou "em parte" somam 41% (8% não conseguiram ou não quiseram responder). Quem mais reprovou nesse ponto foram homens (55%), pessoas entre 35 e 44 anos (56%), entrevistados com ensino médio (59%) e os que ganham acima de cinco salários-mínimos mensais (64%).

Está nas redes sociais: na tarde em que extremistas de direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, o governador do Distrito Federal estava fora do ar. Ibaneis Rocha não atendeu o telefone enquanto a multidão verde e amarelo destruía os palácios e urrava por golpe e ditadura, conforme análise de Bernardo Mello Franco. Mais tarde, escreveu a um amigo que estava tirando uma soneca. Ibaneis ignorou que os bolsonaristas preparavam atos violentos e rejeitou a ajuda da Força Nacional de Segurança. Agora, Ibaneis quer ser senador.

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias foi com a namorada, Gleisi Hoffmann, tomar um vinho no apartamento do petista Humberto Costa, na semana passada, "para comemorar a prisão de Bolsonaro". Os três moram no mesmo prédio funcional do Senado. Ao chegar no andar de Costa, Lindbergh decidiu ligar para o número do apartamento - e depois, suspirou aliviado por não tocar a campainha: estava na porta do apartamento do senador Marcos do Val, hoje ‘portador’ de nova tornozeleira.

Integrantes da diretoria da Oi, a começar pelo CEO Marcelo Milliet, já se preparam para deixar a empresa. A Justiça suspendeu o pagamento de bonificações porque a companhia não está cumprindo seu plano de recuperação judicial, aprovado em 2024. Ser diretor estatutário de uma empresa que está na sua segunda recuperação judicial carrega um passivo de mais de R$ 35 bilhões, tem futuro incerto e já é uma profissão de risco.

O veterano ator Reginaldo Faria, 88 anos, receberá no próximo dia 13 de setembro, grande homenagem em Miami, na 29ª edição do Inffinito Braziliam Film Festival. Ele será celebrado com a Lente de Cristal, premiação por toda sua trajetória, durante a noite de gala no Silverspot. Na ocasião, será exibido seu mais recente trabalho, intitulado " Perto do Sol é mais claro", dirigido pelo filho Regis Faria.

In - Caldo de mandioquinha

Out - Sopa de presunto cr