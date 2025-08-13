Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Na visita a Bolsonaro encontrei esse grande brasileiro triste, mas uma pessoa que acredita no...

país e em Deus. Estamos fazendo o possível para superar esse momento difícil de nossa democracia", de Ciro Nogueira (PP), sem dizer "o que estão fazendo"

Giba Um

Giba Um

13/08/2025 - 05h00
Balanço: o STF condenou mais 119 envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, elevando para 762 o total de sentenciados pelas invasões e depredações na Praça dos Três Poderes. As decisões foram tomadas em sessões virtuais do plenário da Primeira Turma, concluídas no último dia 5. E ntre os condenados, 41 participaram diretamente da invasão.

Mais: entre os 41 estão ainda os que participaram dadestruição do Planalto ou atuaram como financiadores e captadores de recursos para logística do ato. As penas foram mais severas: 20 réus receberam 14 anos de prisão; dez, 17; oito, 13 seis meses; dois, 13 e oito meses; e um a 12. Outros tiveram 78 tiveram penas menores.

Celebrando 15 anos

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank celebraram 15 anos de casamento com uma renovação de votos especial. O evento ocorreu no sábado (9), no Rancho da Montanha, propriedade do casal situada em Membeca, Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. Apesar de não ser uma festa grandiosa, cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, compareceram à celebração. Giovanna chegou ao altar acompanhada pelos filhos Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5. Sobre a ocasião, a atriz destacou que o momento foi uma reafirmação do laço familiar e da história construída juntos: “É uma renovação da nossa família. Uma celebração de tudo que a gente construiu, principalmente com as crianças. Algo bem pequeno, muito íntimo e bem familiar mesmo… São pouquíssimas pessoas que convivem conosco e que celebram nossa família e nosso amor! Afinal, não é um casamento, é uma renovação!”. Bruno acrescentou: “E“Eles estão, de fato, presenciando o que é amor. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é justamente a maneira como a gente se escuta e se respeita nas nossas diferenças. Não é um amor idealizado”.  Na cerimônia, Giovanna escolheu um vestido desenhado pela estilista turca Dilara Findikoglu, com a ajude do de Pedro Sales. Ela explicou a escolha: ““Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico, porque já usei branco no meu casamento. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho". O vestido era composto por elementos vintage, como botões e seda do século XVIII, e tinha uma funcionalidade especial: parte dele poderia ser transformada em um vestido míni para maior conforto durante a festa. A celebração contou com atrações musicais marcantes: apresentações de Feyjão e do jazzista Marcelo Dai, DJs Aisha Mbikila e Yaminah Mello e do DJ Raphael Fidelis. Para tornar o momento ainda mais emocionante, Bruno surpreendeu Giovanna com alianças novas, que foram trocadas como parte da cerimônia.

Skaf já corre atrás da dança

A posse de Paulo Skaf na presidência da Fiesp, depois de um período de quatro anos afastado - e depois de 17 anos ocupando a mesma cadeira, ainda demora: será em 1º de janeiro de 2026. Contudo, é mera formalidade: ungido ao cargo por aclamação (com 99% dos votos dos sindicatos que compõem a base eleitoral da entidade), ele já está trabalhando em busca de um certo protagonismo na crise das tarifas impostas por Donald Trump. É um trampolim para se projetar como interlocutor da indústria brasileira junto aos EUA e para se capitalizar no front interno. De cara, quer abrir um escritório de representação em Washington para estabelecer canais de negociação com autoridades do governo Trump e entidades empresariais como a US Chamber of Commerce, famosa por seu eficiente lobby dentro do Congresso norte-americano. Skaf quer ir pessoalmente a Washington atuar na linha de frente das conversas e joga onde só pode ganhar. Se Trump recua, Skaf estará no poster do campeonato. 

Onde entra Bolsonaro

No longo período em que comandou a Fiesp, Skaf jamais deixou de ter seus alinhamentos políticos, tipo o Pato da Fiesp, contra o governo de Dilma. Também instrumentalizou a instituição em prol de interesses não exatamente setoriais. Ninguém sabe onde entra Bolsonaro nesse teatro. Alguns garantem que toda essa dança entre a Avenida Paulista e Washington estaria combinada com os Bolsonaro. Afinal, o clã traz para si, como um ativo, a responsabilidade pelas sobretaxas. Se Skaf ganha alguma coisa, soma para suas inspirações políticas - que não deram muito certo até agora.

Como quiser

A modelo e apresentadora Heidi Klum chamou a atenção de seus seguidores ao publicar em suas redes sociais algumas fotos de seu ensaio para a última edição da revista Paris Match. Nas imagens, a supermodelo aparece completamente desnuda, sem maquiagem ou qualquer artifício. Embora os registros realizados pelo fotógrafo francês Antoine Verglas sejam considerados provocantes, o ensaio mantém uma abordagem elegante, com as fotos mais sugestivas feitas de costas. O trabalho foi realizado em Saint Barth enquanto Heidi aproveitava alguns dias de descanso com seu marido, Tom Kaulitz, guitarrista e pianista da banda Tokio Hotel. O casal decidiu se afastar da correria cotidiana. "No resto do ano, mal sei como é um fim de semana: Tom e eu trabalhamos sem parar, viajamos sem parar. Então, essas são férias realmente merecida". Aos 52 anos, a modelo enfatiza que continuará atuando em sua profissão enquanto tiver oportunidade. Para ela, é essencial que as pessoas sigam fazendo o que amam sem se preocupar com julgamentos alheios. “Para mim, ser mais velha não importa. Não tenho essa coisa de vergonha da idade ou do corpo. Acho que cada um deve fazer o que quiser. Gosto de andar por aí sensual mesmo agora, aos 52 anos."

Lira em campo

Com muita discrição e longe da pancadaria na câmara, na semana passada, Arthur Lira atuou como guia de Hugo Motta. aconselhou o presidente da Casa a apoiar a pauta do fim do foro privilegiado no STF como uma reafirmação dos poderes do Legislativo. A decisão de colocar tornozeleira no senador Marco de Val uniu a todos no Parlamento. Conselho de Lira: "Se a gente não reagir, amanhã serão outros com tornozeleira aqui dentro”. Grande grupo defende suspender todos por seis meses, sem salário e inicia processo de cassação "ou Motta não preside mais a Câmara".

Não se bicam

Um raro momento de convergência entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, ambos baianos que não se bicam. Os dois trabalham para emplacar o deputado federal Otto Filho (PSD-BA) no Tribunal de Contas da Bahia. Trata-se do filho do senador Otto Alencar (PSD-BA), um dos parlamentares da base aliada mais leais ao governo Lula. As gestões passam pelo governador baiano, Jerônimo Rodrigues, a quem cabe a nomeação. Rodrigues conta desde já com o grupo político de Alencar para disputar a reeleição ao governo do estado.

Pérola

"Na visita a Bolsonaro encontrei esse grande brasileiro triste, mas uma pessoa que acredita no país e em Deus. Estamos fazendo o possível para superar esse momento difícil de nossa democracia",

de Ciro Nogueira (PP), sem dizer "o que estão fazendo". 

Açaí para chinês 1

Enquanto americanos taxam exportações do Brasil, os chineses fazem questão de demonstrar que estão dispostos a comprar mais do país. A China, ao contrário de Trump, tem se esforçado para estreitar laços comerciais com o Brasil. O país de Xi Jinping também está no alvo do presidente americano. Um sinal desse esforço de se mostrar uma alternativa econômica para o Brasil pode ser visto no perfil da China na plataforma X. No começo de agosto, o perfil da embaixada destacava que Pequim credenciava 183 produtores de café brasileiro como exportadores para o mercado chinês.

Açaí para chinês 2

Mais: a medida entrou em vigor no último dia de julho e tem validade por cinco anos. Dias antes, o perfil apontava o crescimento do consumo do café na China e aumento das importações. O consumo per capita ainda é de apenas 16 xícaras/ano, frente a medida global de 240. Também 51 empresas estão habilitadas para exportar gergelim para a China. E outro símbolo de exportações, o açaí é protagonista de um post no qual a embaixada celebra o aumento das vendas. "Açaí conquista paladares na China! Já disponível em Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, a superfruta amazônica ganha espaço nas lojas por sabor único e benefícios para a saúde!"

Pressão

Caçador de cargos no governo federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) corre o risco de ver adiado o sonho de emplacar mais aliados na presidência das agências reguladoras. Ele sonha, dia e noite, com o controle das agências nacionais de Energia Elétrica (Aneel), Petróleo (ANP) até da Mineração (ANM). Para infortúnio de Alcolumbre, todas as nomeações de comando das agências passam pela Comissão de Infraestrutura. E quem preside o colegiado, ou seja, quem dita o que vai ser ou não pautado, é o senador Marcos Rogério (RO) do PL de Bolsonaro.

Forçar análise

Para enfrentar a má vontade de Davi Alcolumbre (União-AP) e colocar para andar a análise do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, parlamentares do PL e do Progressistas buscam votos para aplicar um "pedala" (velha expressão do "Pânico na TV) no presidente do Senado. A ideia que está sob análise é apresentar requerimento assinado pela maioria absoluta do Senado, o que totaliza 41 assinaturas de 81 senadores. Só PP e PL, os parlamentares somam 21 assinaturas, mas a soma passa de 30 assinaturas que circulam no Senado. Há também entre os signatários parlamentares do Podemos, PSDB, Republicanos, União Brasil e PSD. Detalhe: Alcolumbre já está pronto para acabar com essa farra.

Klein não desistiu 1

Michael Klein não desistiu da Casas Bahia: muito pelo contrário. Ele tem feito sucessivas aproximações da Mapa Capital, do trio André Hellmeister, Fernando Beda e Pablo Silvestri. Na semana passada, após conversão de R$ 1,5 bilhão em debêntures em participação societária a gestora se tornou a maior acionista individual da rede varejista, com 85,5%. Klein já sabe das cenas do próximo capítulo. Sua investida parte da premissa que a Mapa não quer ficar com todo esse quinhão e venderá uma parcela das ações em seu poder.

Klein não desistiu 2

Essa seria a porta de entrada para Klein retomar uma posição relevante na empresa fundada por seu pai, Samuel.  Com a conversão das debêntures a família teve sua participação diluída de 22% para 5%. Quem conhece Michael Klein sabe que ele não vai se contentar com um ‘quartinho’ na capital das Casas Bahia. É só não esquecer de sua recente tentativa de derrubar o chairman da companhia, Renato Carvalho e assumir o Conselho de Administração. Olho vivo.

Mistura Fina

Nova pesquisa do Ipsos-Ipec fez a seguinte pergunta a duas mil pessoas em 132 cidades de cinco regiões do país: "O presidente Lula fez tudo o que podia para evitar o tarifaço?" 51% dos entrevistados "discordam totalmente" ou "em parte". Os que “concordam totalmente" ou "em parte" somam 41% (8% não conseguiram ou não quiseram responder). Quem mais reprovou nesse ponto foram homens (55%), pessoas entre 35 e 44 anos (56%), entrevistados com ensino médio (59%) e os que ganham acima de cinco salários-mínimos mensais (64%).

Está nas redes sociais: na tarde em que extremistas de direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, o governador do Distrito Federal estava fora do ar. Ibaneis Rocha não atendeu o telefone enquanto a multidão verde e amarelo destruía os palácios e urrava por golpe e ditadura, conforme análise de Bernardo Mello Franco. Mais tarde, escreveu a um amigo que estava tirando uma soneca. Ibaneis ignorou que os bolsonaristas preparavam atos violentos e rejeitou a ajuda da Força Nacional de Segurança. Agora, Ibaneis quer ser senador.

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias foi com a namorada, Gleisi Hoffmann, tomar um vinho no apartamento do petista Humberto Costa, na semana passada, "para comemorar a prisão de Bolsonaro". Os três moram no mesmo prédio funcional do Senado. Ao chegar no andar de Costa, Lindbergh decidiu ligar para o número do apartamento - e depois, suspirou aliviado por não tocar a campainha: estava na porta do apartamento do senador Marcos do Val, hoje ‘portador’ de nova tornozeleira.

Integrantes da diretoria da Oi, a começar pelo CEO Marcelo Milliet, já se preparam para deixar a empresa. A Justiça suspendeu o pagamento de bonificações porque a companhia não está cumprindo seu plano de recuperação judicial, aprovado em 2024. Ser diretor estatutário de uma empresa que está na sua segunda recuperação judicial carrega um passivo de mais de R$ 35 bilhões, tem futuro incerto e já é uma profissão de risco.

O veterano ator Reginaldo Faria, 88 anos, receberá no próximo dia 13 de setembro, grande homenagem em Miami, na 29ª edição do Inffinito Braziliam Film Festival. Ele será celebrado com a Lente de Cristal, premiação por toda sua trajetória, durante a noite de gala no Silverspot. Na ocasião, será exibido seu mais recente trabalho, intitulado " Perto do Sol é mais claro", dirigido pelo filho Regis Faria.

In - Caldo de mandioquinha

Out - Sopa de presunto cr

giba um

"Quero ver como o presidente está sendo tratado"

de Damares Alves, que "já viu Cristo na goiabeira", ao pedir autorização para visitar Bolsonaro  na prisão domiciliar, onde mora com sua mulher Michelle, ex-cabo eleitoral da senadora

11/08/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O secretário do Governo da gestão de Tarcísio de Freitas e seu consultor político 24 horas por dia, Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirma que condena a posição americana, tanto do ponto de vista das sanções econômicas quanto da aplicação da Lei Magnitsky.

Mais: acha que Tarcísio só pode concorrer ao Planalto com sinais efetivos de que seria eleito. E se for dessa maneira, Kassab disputará o governo de São Paulo. Considerado uma "raposa política", diz que o apoio de Bolsonaro deverá ser total, embora ele ache que, hoje, Lula é que seria eleito.

Giba Um

Capa número 1

O sucesso nos negócios costuma acompanhar quem tem talento e visão estratégica, e Nati Vozza é um exemplo disso. Influenciadora digital, empresária, diretora criativa e agora chefe da revista NV Mag, ela segue crescendo em diversos setores. Nati começou como vendedora na Daslu, criou o blog Glam4You, fundou a marca ByNV e mais tarde vendeu a grife ao Grupo Soma. Este mês, apresenta sua nova coleção juntamente com a estreia da primeira edição da NV Mag, que traz ninguém menos que Shirley Mallmann na capa. A revista representa uma síntese das diferentes facetas profissionais de Nati e, segundo ela, também realiza um sonho de 1996.

Sobre Shirley Mallmann, a capa da edição inaugural celebra uma fase especial da supermodelo, que agora consegue equilibrar escolhas mais seletivas na carreira com momentos preciosos ao lado da família. A tradicional ideia de que uma carreira de modelo tem prazo de validade foi reavaliada, e Shirley prova que o tempo não é um impeditivo. Aos 48 anos, ela continua brilhando e consolidando sua posição como primeira modelo brasileira a alcançar sucesso internacional.

Shirley relembra que, em seu primeiro trabalho, foi fotografada por Ellen von Unwerth e expressa gratidão por aqueles que contribuíram para sua trajetória. Em uma entrevista recente, ela compartilha sua preferência por momentos tranquilos com a família e confessa não ser adepta de grandes festas. “Gosto de ler, ouvir música, praticar boxe, curtir praias e ficar em casa, assistindo televisão e relaxando”.

Além de inspirar novas gerações de modelos, Shirley destaca a importância do engajamento de figuras públicas na proteção ao meio ambiente. “Todos temos responsabilidade em manter o planeta saudável. Se cada pessoa fizer sua parte, podemos avançar nessa missão”. Ela revela adotar práticas sustentáveis no dia a dia, como reutilizar peças do guarda-roupa, reciclar materiais e evitar produtos nocivos. 

Terras raras são objeto de desejo

O domínio chinês na área de terras raras é total. O Brasil é o segundo colocado nesse ranking, empatado com a Rússia e a Índia em terceiro. Por aqui, terras raras já foram tratadas como assunto de Segurança Nacional. A história do pantagruélico interesse dos EUA pelos minérios críticos nacionais vem dos tempos de Matusalém. Dois acordos estranhamente redigidos, o primeiro em 1945 e  o segundo em 1952, organizavam a exportação de monazita em grandes quantidades, sem compensação para o Brasil.

Documentos dos governos brasileiro e norte-americano comprovam o envio de areia monazítica de Guarapari e outros municípios capixabas, do Rio e da Bahia, para os EUA além de França, Alemanha e Inglaterra desde o fim do século XIX até a década de 60. Muitas vezes, "a preço de banana" ou de forma clandestina. Em 1946, o Conselho de Segurança Nacional pediu que o primeiro acordo fosse denunciado, mas as exportações continuaram, além do contrabando.  Hoje, a regulamentação de terras raras está sob jurisdição do Ministério de Minas e Energia, sob controle do ministro Alexandre da Silveira.

Maior reserva

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, a maior reserva de terras raras do Brasil está em Serra Verde, em Goiás. A empresa Serra Verde Pesquisa e Mineração fincou seus pés em Minaçu, região norte do estado e é a única mineradora fora da Ásia a produzir em escala comercial quatro elementos magnéticos essenciais: disprósio (Dy) e térbio (Tb), além de neodímio (Nd) e praseodímio (Pr).

A Serra Verde se apresenta como brasileira, mas tem entre investidores o fundo americano Deham Capital Management e exporta a maior parte de sua produção para a China (!).

Giba Um

Atiçando os seguidores

A atriz Letícia Colin, recém-saída da novela “A garota do momento” há dias atiçou seus seguidores com fotos publicadas apresentando uma nudez quase inocente, onde as partes mais intimas eram cobertas por grandes antúrios vermelhos ou por seus cabelos em cliques feitos por André Nicolau. Na legenda atiçou outros tipos de seguidores.

“Tenho carinho pelos meus novos sonhos: aulas de kung fu, banhos em lagos quentes, cheiro de grama e neve em seguida. Me tornar quem eu sou me deixa em paz e em chamas. Tem muita coisa boa vindo aí… Fica pra ver". E para não deixar ninguém na curiosidade já se sabe que Letícia, voltará a interpretar “Raquel”, na terceira temporada de “Os outros”, agora não se sabe se será apenas uma participação, ou se a personagem ficará até o final da temporada. Enquanto as gravações não começam a atriz aproveitou um pouco para descansar e cuidar mais de si e também do filho Uri de 5 anos. 

Giba Um

Para anotar

Depois que o deputado esquerdista Guilherme Boulos (PSol-SP) pedir corte de salário a deputados que ocuparam o plenário, Marcel van Hattem (Novo-ES) tripudiou: “Vivi para ver Boulos contra a ocupação". Por outro lado, ambulantes faturam no centro de Brasília vendendo camisetas com as estampas "Fora, Xandão" e "Impeachment já", durante buzinaço na noite de terça-feira (5), com design caprichado. E na Câmara já começam a comparar Hugo Motta e outro presidente da Casa, Rodrigo Maia, que não era conhecido exatamente pela coragem e independência.

Lula tem medo

A recusa de Lula de cumprir seu dever como chefe de governo, de telefonar para Donald Trump e tentar uma negociação tem um motivo bizarro: ele tem medo. Depois de declarar apoio a Kamala Harris, chamar Trump de "nazista" e de fazer pregação contra o dólar, o medo do petista é ouvir o que não gostaria, tomar uma invertida do líder republicano.  E Lula já confessou que “presidente não pode ficar se humilhando para o outro".

Diz que “só ligaria se a intuição falasse mais alto”: lorota pura. Essas conversas são negociadas, elimina-se os riscos. Ele também falou que Alckmin “está negociando”, mas não há nada em andamento. E como Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) estariam “tentando negociar” - e isso não existe

Pérola

"Quero ver como o presidente está sendo tratado", 
de Damares Alves, que "já viu Cristo na goiabeira", ao pedir autorização para visitar Bolsonaro 
na prisão domiciliar, onde mora com sua mulher Michelle, ex-cabo eleitoral da senadora.

Homenagem a Alexandre

A cerimônia de entrega do Colar do Mérito de Justiça de Contas ao ministro Alexandre de Moraes (STF) acontece hoje no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A presença do governador Tarcísio de Freitas é incerta e o compromisso não consta na agenda oficial.

Moraes vai abrir a 23ª edição da Semana Jurídica do TCE que ganha destaque em meio à tensão dos EUA e prisão domiciliar de Bolsonaro. Os convites estão esgotados. Até agora, a palestra do ministro já gerou mais de 3 mil comentários nas redes sociais do tribunal. 

Famoso TACO 1

Quando Trump antecipou o tarifaço a ser aplicado no Brasil houve um imenso suspiro coletivo ao verificar que centenas de produtos   haviam sido isentados da taxa adicionais de 40%. Caso contrário, o país enfrentaria um embargo comercial jamais visto.

Como a Casa Branca havia impedido qualquer tratativa tarifária com autoridades brasileiras, apesar dos esforços de Geraldo Alckmin, grandes lobbies americanos trabalharam em silêncio e tiveram êxito em evitar prejuízos significativos.

Famoso TACO 2

Se não fosse assim, eles também sofreriam com o resultado da punição aplicada ao Brasil. Para tanto, se valeram do conhecimento da personalidade de seu presidente e de seu comportamento habitual nessa área: Trump canta de galo, proclama uma vitória arrasadora e depois volta atrás ou mitiga o efeito das medidas anunciadas.

Trata-se do já famoso TACO (Trump Always Chickens Out), só que, dessa vez, embutido no decreto que nenhum de seus seguidores vai ler. E mais uma vez, ele usa de leis de exceção quando invoca "emergência nacional" para driblar a Constituição”.

Famoso TACO 3

"Trump Always Chickens Out" é uma sigla que alguns analistas financeiros passaram a chamar as ações intermitentes de Trump no comércio TACO ou teoria TACO - uma sigla que pode ser traduzida por "Trump sempre se acovarda" ou "sempre amarela".

Surgiu por força de memes depois dos EUA imporem novas sanções a Alexandre de Moraes e a aproximação do início do tarifaço contra produtos brasileiros. Enxurrada de piadas e montagens transformou TACO num dos termos mais usados no X (antigo Twitter).100 anos de Brasil e a Coca-Cola tem aqui a quarta maior operação do mundo.

Um e outros

Depois de visitar Bolsonaro em sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que não vai bem nas pesquisas para a Presidência, no ano que vem, diz que "a primeira medida que adotarei depois de minha posse será uma anistia "ampla, geral e irrestrita", incluindo a figura do ex-presidente inelegível.

Na semana passada, pesquisa do Datafolha, registravam que 61% dos brasileiros não votariam em candidato ao Planalto que prometesse anistia geral, incluindo Bolsonaro. Apenas 19% fariam o contrário, mas, certamente, com outro vitorioso.

Sem dose extra

No final da semana passada, Bolsonaro recebeu um grupo de médicos autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E rejeitou pedido dos advogados da defesa ao negar, em sua casa, dentro e fora de sua casa - e prisão domiciliar- cinco agentes de segurança, prerrogativa de ex-presidentes.

O condomínio onde mora em Brasília já tem equipe de segurança circulando em toda a área e ele prefere não ter dose extra. Fora de casa, à propósito, onde quer que vá (podia, nesse novo período) nunca abriu mão do uso de colete a prova de balas, sob uma grande jaqueta. Nem numa missa.

Mistura Fina

O ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, voltou a falar que pode ser candidato à Presidência da República em 2026. Diz que a decisão dependerá do apoio de seu pai e do afastamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Não voltará ao Brasil enquanto não houver mudanças políticas. Segundo o "Zero 3", ele só retornaria ao país com uma anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e com a saída de Moraes do cenário político. Os mais severos, se referem a Eduardo como "um moleque". 
 
O Brasil voltou à alça de mira dos EUA depois de Trump impor tarifa adicional de 25% à Índia, em represália à importação de petróleo da Rússia, apesar do embargo global ao país de Vladimir Putin, após a invasão à Ucrânia. Desde 2023, quando assumiu o terceiro governo, Lula passou a bajular Putin e aumentou em mais de 6.000% a importação de óleo diesel da Rússia. Só em 2024, importou US$ 5,4 bilhões (R$ 29,4 bilhões) em diesel russo.
 
Em 2022, o diesel importado no Brasil era oriundo dos EUA. Em 2024, o diesel americano representou apenas 17% do total importado. Ainda em 2022, o Brasil comprava 101 mil toneladas de diesel russo e explodiu para 6,1 milhões de toneladas em 2024. Nesse ano, o Brasil importou só US$ 77,5 milhões em petróleo bruto da Rússia, mas bateu recorde na importação do diesel. A Federação do Comércio de Combustíveis aponta que 65% de todo o diesel importado no Brasil vem da Rússia. 
  
A Agência Nacional de Mineração deverá realizar ainda neste ano um leilão de áreas minerárias. O adiamento do certame para 2026 já era dado como favas contadas após o corte de verbas das agências reguladoras. Agora, o governo anunciou o descontingenciamento de R$ 22,8 milhões em recursos da ANM, reabrindo a possibilidade de licitação ocorrer até dezembro. Há dúvidas sobre a oferta de mais de sete mil novas áreas. Talvez o pacote colocado sobre o balcão tenha de ser menor, reduzindo o potencial arrecadatório. No ano passado, a União levantou quase R$ 400 milhões com a oferta de cinco mil licenças.

In – Mochila executiva
Out - Mochila de bug-out

Cláudio Humberto

"Ignora completamente o interesse público e afronta princípios"

Deputada Adriana Ventura sobre a sala VIP de R$1,5 milhão para ministros do TST

10/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Fertilizantes: taxa dos EUA pode ser fatal ao agro

As novas sanções dos Estados Unidos a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. E, para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem esse comércio.

 

Relações íntimas

A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%).

 

Más notícias

O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás de China, Índia e EUA e o maior importador mundial de fertilizantes.

 

Mau caminho

Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia.

 

Afronta ao embargo

A decisão de Lula de aumentar as importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.

 

Deputados desconfiam de votação do IR e LDO

Tratado como prioridade pelo Planalto e até com simpatia da oposição, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda não tem o mesmo senso de urgência na Câmara. Lula aposta no projeto como boia de salvação para ter o que mostrar na hora de pedir votos. Deputados entendem que o debate sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes (STF), e a crise tarifária com os Estados Unidos, acabaram contaminando a pauta.

 

Lira no muro

À coluna, Arthur Lira (PP-AL), relator do texto do IR, disse que não tem como avaliar e que cabe a Hugo Motta (Rep-PB) pautar o projeto.

 

Realidade se impõe

Gilson Marques (Novo-SC) não vê o menor clima. Diz que a Magnitsky e Vaza Toga 2 atropelaram a pauta, ainda que a oposição apoie.

 

É obrigação

No caso da LDO, o senador Mecias de Jesus (Rep-RR) reconhece a tensão no Congresso, mas lembra que é uma obrigação constitucional.

 

A história é outra

Os deputados não serão “afastados” por seis meses. Hugo Motta não tem esse poder. Os requerimentos contra eles foram encaminhados (pela mesa diretora) ao corregedor, Diego Coronel (PSD-BA), a quem caberá estudar os casos e propor medidas ao conselho de ética.

 

Mentira prevalece

Marcel van Hattem (Novo-RS) esclareceu à coluna que não se sentou na cadeira da presidência da Câmara, pretexto usado para punir o deputado. Ele estava na cadeira do secretário-geral da Mesa.

 

Taxxad é só malddad

O “plano de auxílio” aos empresários punidos pelo tarifaço não passa de oferecimento de crédito, que, com Selic a 15%, não passa de cilada. Não se fala em cortar impostos: o governo só conjuga o verbo gastar.

 

Pura embromação

Lula enrolou mais uma semana e não deu qualquer satisfação aos exportadores, punidos pelo tarifaço após inabilidade de Lula e ministros. O governo empurra com a barriga o plano de socorro.

 

Nome conhecido

O empresário Renato Araújo, que irá visitar Jair Bolsonaro na quarta (13), é um amigo do ex-presidente que coordena o PL em Angra dos Reis (RJ) e se candidatou a prefeito da cidade.

 

Papel de embaixadas

Ex-ministro de Lula, Flávio Dino citou “respeito à soberania nacional” etc. para criticar os EUA, afirmando que não é atribuição de embaixada monitorar ministros do STF. É o que embaixadas mais fazem: monitorar autoridades locais e enviar informes ou “telegramas” a seus governos.

 

Tem é medo

Ciro Nogueira (PP-PI) tem certeza de que o papo de Lula de disputar eleição em 2026 “se tiver saúde” é conversa fiada. É medo da derrota, caso o adversário seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

 

Neotucano

Se nada sair do previsto, ainda este mês, mas só na metade final, Ciro Gomes oficializa a filiação ao PSDB, partido ao qual foi filiado entre 1990 e 1997. A saída do PDT não tem sido exatamente pacífica.

 

Pensando bem...

...a eleição 2026 é logo ali.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pagadora de promessa

Albertina Krumel Maciel, de São José (SC), escreveu a Jânio Quadros pedindo a contribuição de um tijolo para o Hospital Santo Antônio, que construía em pagamento de promessa por sua vitória para presidente. “Agradeço sua carta e os votos que fez pela minha eleição”, respondeu Jânio. “O fardo é tão pesado que hesitei, não sabendo, por alguns minutos, se deveria agradecer ou zangar-me. Junto 500 cruzeiros para o Hospital de Santo Antônio. Não sou mais rico do que o grande padroeiro o foi”.

