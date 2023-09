Em entrevista Michelle Bolsonaro 3 ainda sobre o destino das joias sauditas disse: “Pretendo lançar uma marca de joias, o mais rápido possível. Em breve, vocês conhecerão as joias da Michelle, a resposta virá com a Mijoiais e Semijoias”.

Mais: e continua: “Eu espero que aquela emissora que, dizem, está recebendo verbas abundantes do atual governo e que gosta tanto de assassinar a minha reputação e da minha família faça propaganda gratuita para minha coleção”.

Para o padrinho

O ministro Carlos Fávaro (Agricultura) levou um puxão de orelhas do Planalto e agora terá de acalmar a insatisfação do Centrão. Terá de devolver à Câmara dos Deputados cerca de R$ 127 milhões. O dinheiro sairá da cota que o Congresso tem sobre orçamento de cada Ministério. O ministro avançou sobre emendas parlamentares da Pasta para transferir recursos a sete municípios de Mato Grosso, seu latifúndio. Dos R$ 127 milhões, mais de R$ 47 milhões foi destinado a Canarana e Campo Verde, onde estão as fazendas de Erai Maggi, padrinho político de Fávaro.

FESTIVAL DO JOGO

Para chancelar a ida de André Fufuca para o Ministério do Esporte, a turma de Arthur Lira, presidente da Câmara, exigiu que a Pasta fosse turbinada com mais atribuições, entre elas a secretaria que cuidará das apostas esportivas, legalizadas no governo Michel Temer e até agora sem regulamentação. A Fazenda quer cobrar R$ 30 milhões pela licença, ficaria com 15% da taxação das apostas o que geraria uma receita de R$ 12 bilhões/ ano. E Lira quer mais: batalha pela liberação dos bingos, dos cassinos eletrônicos e até do jogo do bicho.

Manipulação

Se não houver regulamentação rápida, as apostas esportivas operarão com resultados comprados. Em maio, o Ministério Público goiano denunciou 16 pessoas. O caso veio à tona quando o presidente do Vila Nova descobriu que um jogador receberia R$ 150 mil para cometer um pênalti. Clubes maiores, como Fluminense, Santos e Athlético Paranaense também afastaram jogadores suspeitos de integrar o esquema. A CPI nem andou: descobriu-se logo que o relator Filipe Carreras, deputado próximo de Lira, era sócio de uma produtora que tinha patrocínio de um site de apostas.

FARRA DE VIAGENS

Até agosto, o governo Lula torrou cerca de R$ 775 milhões em despesas de viagens com servidores, considerando gastos com diárias e passagens aéreas. Durante os primeiros oito meses do governo, em 2023, foram mais de 329 mil viagens até agora, só que a maior parte não é com passagens, mas sim com diárias usadas para complementar salários. Foram R$ 411,3 milhões (64%) para bancar os agentes públicos nas nuvens. Em 2022, o governo Bolsonaro gastou mais de R$ 1,52 bilhões com viagens, dos quais 67% serviriam para pagar diárias (recorde dos últimos cinco anos).

Ninguém sabe

Futuro titular da nova Pasta chamada, originalmente, das Micro e Pequenas Empresas e depois, de Pequena e Média Empresas, Márcio França continua batalhando por um nome mais pomposo. Chegou-se ao nome do Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa. Só que “Economia Criativa” ninguém sabe exatamente o que significaria, como atuaria ou pretendendo atingir quais resultados. E pior: ninguém também sabia onde existe um modelo similar. Descobriu-se um departamento de uma secretaria do governo da Indonésia, só que voltada para o turismo.

The Town: eu fui

A 1ª edição do The Town, organizado pela empresária Roberta Medina, que é responsável também pelo Rock in Rio em Lisboa e em Madrid e filha do Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, ficará na história dos grandes festivais. Com mais pontos positivos do que negativos, os cinco dias do festival, que contou com mais de 235 horas de shows em vários estilos como jazz, blues, hip-hop, pop, rock e o heavy metal.

Um dos objetivos do The Town era contribuir para a circularidade dos materiais, ou seja todo o material usado para construção da estrutura da cidade da música paulista será doado para entidades.

Roberta Medina fez um balanço do festival: mais de 500 mil pessoas (237 mil pessoas usando trem ou metrô, 210 mil usaram o The Town Express) ; a utilização de 460 mil copos reutilizáveis, cerca de 10 toneladas de resíduos evitados com os copos; 100 mil produtos oficiais vendidos; grande variedade de comida, que ia desde a mais refinada, que estava sob o comando do chef Alex Atala, até os mais populares como McDonald’s, Baked Potato, além de vários quiosques de marcas como Trident e Hellmann’s, o que gerou um movimento de mais de R$ 1,7 bilhão na capital paulista.

E claro, um festival de celebridades bateram o ponto no evento entre tantos, da esquerda para direita, Xororó e a esposa Noely, que foram especificamente para assistir Bruno Mars, que voltou a cantar a música Evidência; a apresentadora Eliana, a modelo e atriz trans Carol Marra; a repórter Tati Machado; e a jornalista Mari di Palma.

Presentes desviados

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou ao governo federal um total levantamento de todos os presentes que Jair Bolsonaro ganhou de autoridades estrangeiras em sua gestão e prepara a abertura de processo administrativo para reaver tudo. Contudo, o mesmo TCU já tem resultados de uma investigação sigilosa que pode provocar uma reviravolta nessa novela.

De cara, descobriu-se que 111 presentes foram desviados ilegalmente do patrimônio da União. Em quatro anos, o ex-presidente recebeu 9.158 presentes, sendo 295 ofertados ao Brasil por autoridades do exterior. Teria levado 240 para casa e deixado apenas 55 no acervo da União.

Há presentes que nem foram catalogados. Na lista do que levou para casa, 17 foram considerados de “elevado valor comercial” e muitos “sem natureza personalíssima”. O TCU não quer parar nos presentes que Bolsonaro recebeu. Está determinando ao Planalto que levante a relação de presentes dados a Michelle Bolsonaro, parentes do ex-presidente e até integrantes do governo do Capitão.

Nessas áreas, o TCU tem certeza de que nada foi registrado: os presentes foram todos levados para as respectivas casas dos presenteados na maior tranquilidade. Advogados da ex-primeira-dama defendem que presentes que ela tenha ganhado não necessitam de quaisquer registros: ela não tinha nenhum cargo no governo passado. Há juristas que discordam desse entendimento.

Nova loira

Sem tempo para descansar, Camila Queiroz, que vive Marê, na novela Amor Perfeito que chega ao fim no próximo dia 22, já fez sua transformação para seu novo personagem. Ela viverá Sofia na trama Beleza Fatal, que será exibida na HBOmax do grupo de streaming Max, da Warner Bros. Discovery.

Na telenovela Camila se unirá a família Paixão para se vingar; ela planeja uma vingança contra sua tia Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos, que colocou sua mãe na cadeia, onde morreu e a família Paixão cuja matriarca Elvira (Giovanna Antonelli) quer punir o Dr. Benjamin (Caio Blat) por uma cirurgia plástica mal feita em sua filha, que a leva para o hospital. Para nova personagem Camila fez uma mudança radical, tingiu seus cabelos de loiro e encurtou um pouco as madeixas.

Ressarcimento

Na decisão que anulou as provas do acordo da Odebrecht usadas em processos da Lava Jato, o ministro Dias Toffoli (STF), criticou procedimentos e cláusulas do MPF do Paraná na elaboração do documento, em 2016. Juristas acham que a posição de Toffoli abre a possibilidade da empresa pedir anulação como um todo, que previu indenização de R$ 2,7 bilhões à União (em multas, já foram pagas R$ 157 milhões). E avaliam que a decisão do ministro pode gerar pedido de ressarcimento pela empresa.

Olho no futuro

O presidente do Republicanos, pastor Marcos Pereira, vem repetindo que seu partido seguirá “independente” do governo Lula, mesmo com a nomeação de Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos. Só que ele quer se aproximar mais do Planalto para avançar em sua pretensão de suceder Arthur Lira na presidência da Câmara, para a qual gostaria de ter o apoio de Lula. Hoje, PP e União estão fechados no nome de Elmar Nascimento para a sucessão pretendida

Comparação

Nas redes sociais, Lula tem sido mais do que criticado por não ir ao Rio Grande do Sul, palco de uma super tragédia e voar para Nova Delhi. Muitas estabelecem a comparação: entre Brasília e o estado, com pouco mais de duas horas de voo; para a Índia 30 horas e 14 mil quilômetros. E terceiros lembram que Jair Bolsonaro foi o mais votado entre os eleitores do Rio Grande do Sul no 2º turno, com 56,35% dos votos no estado, o equivalente a 3,73 milhões de eleitores.

ALMANAQUE

Nova Delhi, capital da Índia, cidade na qual Janja desembarcou nesses dias e ameaçou “sair dançando” é considerada a capital mais poluída do mundo. Passar um dia lá, segundo seus próprios habitantes, é tão tóxico quanto fumar 50 cigarros. É também a capital mais populosa do planeta com seus 29 milhões de habitantes que produzem 9 mil toneladas de lixo por dia (em muitas cidades da Índia os próprios habitantes catam o lixo e limpam as privadas). De quebra, o pôr do sol é considerado o toque de recolher das mulheres.

MISTURA FINA

O PRESIDENTE Lula está circulando exibindo novos ternos, cujos tecidos têm sido escolhidos, pelas cores, pela primeira-dama Rosângela da Silva. No primeiro lote, surgiram ternos cinza claros e desestruturados, o que o petista nunca usou em seus dois governos anteriores (ele prefere marinho e cinza escuro). Agora, Lula tem desfilado (usava um desses novo ternos) com um costume na cor azulão, que os novos milionários de gosto duvidoso preferem paras seus SUVs.

SEGUNDO o último relatório publicado pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), entre 691 milhões e 783 milhões de pessoas enfrentam a fome, enquanto outros 2,4 bilhões sofrem de insegurança alimentar moderada ou grave. O que equivale a quase 30% da população mundial. Ao mesmo tempo, mais da metade apresenta sobrepeso e mais de um bilhão sofre de obesidade. No Brasil, o mesmo relatório adverte que 77 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de insegurança alimentar e 33 milhões de insegurança alimentar grave. Detalhe: o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo.

PARA o melhor diagnóstico da FAO, fome é considerada sensação de dor física pela ausência de alimentação por pelo menos um dia. O Brasil voltou ao Mapa da Fome no governo anterior do qual havia sido tirado em 2014. Agora, quer retirá-lo, de novo, dessa posição até 2030. Para a reunião do G20, o país levou o projeto de Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com foco na garantia do acesso com alimentos e financiamentos a políticas que gerem renda, especialmente aos mais vulneráveis – só que não especifica os caminhos.

CRIADA em 1982 para atuar em financiamentos imobiliários para militares, a Poupex virou cabide de empregos para parentes de integrantes das Forças Armadas, a julgar pelas análises do TUC. A empresa é administrada pela Fundação Habitacional do Exército e tem, entre seus quadros, entre outros, Ana Paula Mourão, mulher do senador e ex-vice presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que ganha R$ 17 mil, mais gratificações e Ticiana Vilas Bôas, filha do general Villas Bôas, que recebe R$ 8 mil mensais.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas quer fazer da área da saúde uma das marcas de sua gestão. Agora, prepara o lançamento de uma nova tabela de remuneração do atendimento ambulatorial das Santas Casas e outras instituições filantrópicas de São Paulo, conveniadas ao SUS. A tendência é que o governo paulista pague algo como 50% a mais do que o valor determinado pelo Sistema Único de Saúde. O desembolso será um complemento: para cada real que hospitais e Santas Casas recebem do SUS, o estado repassaria 50 centavos a mais.

Colaboração: Paula Rodrigues

