O gasto total com Saúde no Brasil foi equivalente a 9,6% do PIB em 2019, próximo ao de países como Canadá (10,8%), Reino Unido (10,2%), Portugal (9,5%) e Espanha (9,1%), segundo dados da Organização Mundial da Saúde.



Mais: a diferença é que aqui, menos da metade desse total – 42% ou apenas 3,9% do PIB – foram de gastos públicos (soma das três esferas do governo). Nesses outros países, os governos responderam por cerca de 70% a 80%, em média, do gasto total.

Fonte de

inspiração

Neste mês que se comemora o outubro rosa (campanha de prevenção do câncer de mama) a atriz, escritora, jornalista e apresentadora Mônica Martelli, 55 anos, revelou que sua maior fonte de inspiração (e força) é sua mãe Marilena Garcia, ex-vereadora, que já enfrentou duas vezes câncer de mama (além de outras quatro metástase - uma na conjuntiva e outras três no pulmão). “A forma como ela lida com tudo isso tem a ver com a personalidade dela. O medo não a paralisa. Ela é minha inspiração! Tudo que faço me pergunto: ‘como ela faria?’. Tenho medos o dia inteiro, medo de perder o celular, de a filha não chegar à escola, de ter crise de ansiedade, mas isso não me paralisa. E também sou questionadora, nas relações, na vida... não sou a mesma de dois anos atrás”. E completa: “A cura dela, apesar de toda a ciência e caminhos de tratamentos, está muito ligada ao que ela faz com a vida: está sempre em busca de um projeto. Ela me fala: ‘nunca deixe de ter um projeto, senão você morre para a vida!’”. Por causa disso Martelli se diz paranoica e faz exames de seis em seis meses.



Debêntures

do Flamengo



Na semana passada, a vitória do Flamengo (2 a 0) sobre o Cruzeiro, no primeiro jogo comandado pelo Tite como técnico, deixou clube e torcida animados. Do seu lado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já está mais do que entusiasmado com seus planos de criação de SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Até o fim do ano, o clube carioca deverá fechar com o adviser da operação e já existem conversas com um grande escritório de negócios na área esportiva. Além do retorno aos títulos que ficaram faltando em 2023, Landim quer fazer do projeto a grande realização de seu último ano de mandato (ele deixa o cargo em dezembro de 2024). Ao contrário de outros clubes, Landim não quer vender fatia do capital do Flamengo. Os dirigentes apoiam a ideia de recorrer a outro instrumento de captação de recursos: o clube emitirá debêntures.

Nova

parceria



A jornalista Bruna Tavares, agora blogueira, influenciadora e empresária ganhou fama ao criar o blog ‘Pausa para Feminices’ voltada para beleza e produtos em 2009. Com isso participou de diversas campanhas de marcas internacionais e nacionais, como O Boticário, Eudora, Nivea, SEPHORA, Maybelline, Bepantol, Natura, Mary Kay, Risqué, The Beauty Box, L’Oréal, P&G e em 2016 lançou sua primeira linha de maquiagem. Agora acaba de firmar nova parceria com a C&A lançando uma collab de roupas e coleção de maquiagens para celebrar 100 anos da Walt Disney Company. É a primeira vez que a influenciadora faz um lançamento fora do mundo dos cosméticos. A coleção de roupas vai do PP ao GG1 com preços que variam de R$ 79,99 a R$ 159,99 e já está disponível nas lojas.



Para entender



Para torcedores de menor renda e para quem não entende o mercado: captação prevista na Lei das SAFs, as debêntures são uma alternativa a mais de investimento de renda fixa. Uma das vantagens é que, por envolver um componente de risco adicional – o risco de crédito da empresa emissora, no caso o Flamengo – seu retorno costuma ser mais alto para os investidores, se comparado a outros tipos de papéis. Traduzindo: em vez de vender ou procurar empréstimo no banco (custos mais altos), lança debêntures no mercado para captar recursos.

In – Primavera/ Verão: tons bebês (super claros)

Out – Primavera/ Verão: tons florescentes

Equilíbrio

O jurista Ives Gandra Martins acredita que as articulações no Legislativo contra o ativismo e abuso de poder do Judiciário terão consequências positivas. “No momento em que o Congresso está zelando por sua competência normativa, os poderes tendem a voltar às suas funções constitucionais e o equilíbrio voltará a existir”. Mais: há anos, numa entrevista histórica, Ives já rotulava o Supremo: “Acho que 11 pessoas não podem governar o Brasil”.

Força permanente



O ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) trabalha por uma mudança radical na função legal que rege a Força Nacional de Segurança. As discussões passam por dois pontos principais. O primeiro é a transformação da Força em uma guarda federal permanente. Da forma como foi concebida e funciona até hoje, é considerada um fio solto, quase um remendo, na rede de segurança pública. Não tem efetivo fixo e depende da convocação de terceiros. A outra mudança envolve diretamente alterar a legislação para dar poderes ao governo federal para uso da corporação em todo país.

“FIEL DA BALANÇA”



Valdemar Costa Neto, dono do PL, acha que o partido deveria ter uma candidatura própria à presidência da Câmara em 2025. Os 98 deputados da legenda acham exatamente o contrário: a empreitada teria poucas chances. Precisaria fazer acordos com outras siglas, se quisesse ser competitivo. E por defender ideais bolsonaristas não conseguira encabeçar a disputa. Com seus quase 100 representantes e uma candidatura apenas lançada, o PL poderia negociar a desistência da presidência da Câmara em troca de comissões e suplências. Poderia ser um “fiel da balança”.

Farra de aspones



São tantos assessores nos gabinetes de senadores que, se fossem obrigados a comparecer para trabalhar, teriam de dividir uma cadeira para duas ou três pessoas. De acordo com o Sebrae, o número é semelhante aos empregos gerados por empresas de médio porte. A diferença é que os gordos salários de R$ 24,7 mil em gabinetes do Senado são bancados pelos pagadores de impostos. Rogério Carvalho (PT-SE) tem 83 assessores e é um dos que mais pediram ressarcimento de despesas: R$ 454,1 mil. Outro gabinete repleto é o de Randolfe Rodrigues, líder de Lula no Congresso: tem 72 assessores.

PREÇO DOS REMÉDIOS



O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin recebeu estudo elaborado pela indústria farmacêutica mostrando que o fim do tabelamento dos remédios isentos de prescrição teve impacto inflacionário zero. Os número serão usados pelo Sindusfarma como munição de tentativa de convencer o governo a flexibilizar o controle de preços dos medicamentos. Esta semana, Daniela Marreco Cerqueira, nova secretária-executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, tem reunião marcada com o pessoal do Sindusfarma.

Na contramão



O Banco do Brasil acaba de fechar um acordo com a ONU que proíbe a liberação de crédito para tabaco e armas e munições. A decisão vai na contramão do mundo inteiro. No fumo, o grande problema é o impacto da medida no Rio Grande do Sul, que responde por mais de 40% da produção nacional (quase 70 mil famílias atuam na cultura do tabaco). Com relação às armas, o BB ignora as vantagens conjunturais das exportações para a balança comercial. O mercado mundial é comprador desses artefatos: só o BB não vê.



Aposta alta



Ainda o Flamengo: o clube está apostando alto em Tite, que divide a torcida (grande parte ainda não esqueceu seu comportamento na fase final da Copa). O técnico foi contratado até o final de 2024 (queria final de 2025, mas o clube não topou) por R$ 24,4 milhões por ano, equivalente a R$ 1,8 milhão por mês, incluindo 13º salário. É o segundo maior salário do futebol brasileiro: o primeiro do ranking é Abel Ferreira, do Palmeiras com R$ 36,3 milhões por ano, equivalente a R$ 2,8 milhões por mês. Apesar das recentes derrotas do Palmeiras, Abel ainda conta com a confiança da presidente Leila Pereira, a quarta mulher mais rica do Brasil, dona de uma fortuna de R$ 8 bilhões.

NA LUZ DO DIA



Os bandidos no Brasil estão cada vez mais ousados e demonstram não ter nenhum medo da polícia. A prova disso é que na sexta-feira (20) a jornalista Beatriz Backers, que estava ao vivo no Bom Dia São Paulo, falando da lentidão na linha do metrô em frente à estação da Luz, teve seu celular roubado. A entrada de muitos repórteres via celular é um recurso usado pela emissora para agilizar a informação. Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, apresentadores do programa jornalístico, ficaram sem saber o que havia acontecido. Logo depois do encerramento do programa, a assessoria da Globo confirmou a informação do roubo.

MISTURA FINA



COM a queda de Hélio Doyle, desligado da presidência da EBC por repostar numa rede social mensagem que chamava de “idiota” quem apoiava Israel, o nome de Antônia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasileira de Comunicação é bem cotado para assumir o lugar. Ela tem grande conhecimento de televisão e alguns projetos lançados por ela na TV Brasil agradaram, mesmo sem audiência. Detalhe: ela é a candidata da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

“DEFENDER direitos humanos no Brasil é caso de polícia, de justiça e, muitas vezes, de vida ou morte”. É o que comprova o relatório ‘Na Linha de Frente’, que mapeou em todos os estados os números da violência contra os direitos humanos. A cada mês, em média, três pessoas defensoras de direitos humanos são assassinadas no país. Entre 2019 e 2022, foram 169 assassinatos e 1.171 casos de violência contra defensores e defensoras de direitos humanos. Desse total, 346 eram indígenas e 153 negros.

MAIS números da violência contra direitos humanos: quase metade (47%) dos casos envolve violências na área da Amazônia Legal. 919 tiveram como alvo pessoas que atuam pela terra, pelo território e pelo meio ambiente. E em 4,8%, as vítimas eram ativistas dos direitos LGBTQI+. Em 3,7% a violência foi endereçada contra defensores da moradia e do direito à cidade.

RICARDO Salles está sendo visto como candidato do “Centrinho” à prefeitura de São Paulo em 2026. Até agora, apenas Patriota e PSC abriram suas portas para ele. E as duas tem sabidamente reduzido poder de fogo: menos de R$ 90 milhões para gastar com todos seus candidatos espalhados pelo país. Nada comparado ao PL, atual sigla de Salles, onde poderia dispor de uma cifra maior do que R$ 400 milhões. Só que Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, quer compor com o MDB e apoiar Ricardo Nunes, atual prefeito.

A CHINESA BYD, que comprou a fábrica da Ford em Camaçari (BA), quer ampliar a cadeia de suprimentos de autopeças e componentes da região. A intenção é trazer alguns dos principais fornecedores chineses. A BYD já avisou a possibilidade de bancos de fomento da China financiarem a instalação de fabricantes de insumos automotivos na região de Camaçari. A montadora vai produzir veículos elétricos e híbridos, caminhões e ônibus elétricos e baterias lá, num investimento de R$ 3 bilhões.

COMO casos de influenza aviária estão aumentando, o Ministério da Agricultura prepara uma campanha de alerta contra a doença. Com a proximidades das festas de fim de ano, o receio da Agricultura é que o vírus se espalhe a partir do contato de viajantes com aves silvestres. O Ministério já tem 127 focos comprovados: é uma ameaça ao agronegócio e à balança comercial – e sobre o risco de embargos a frigoríficos brasileiros. Entre junho e setembro, o Japão, segundo maior comprador de carne de frango do Brasil, suspendeu importações de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.