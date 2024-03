"Não compete ao STF julgar ex-presidente"

Dados divulgados na sexta-feira (1º) pelo Atlas Mundial da Obesidade, mostra que em 2035 o Brasil pode ter 50% de crianças e adolescentes (entre 5 e 19 anos) com obesidade ou sobrepeso. Esses dados representam um crescimento de cerca de 1,9% ao ano entre 2020 e 2035, um índice que ultrapassa o dos adultos (1,8% por ano).

MAIS: as principais causas são: a falta de rotina de alimentação, fácil acesso a lanches fora de hora, que geralmente são consumidos em frente as telas, ou seja, sem nenhuma movimentação. E o vilões já se sabe são os alimentos ultra processados, como biscoitos, bolachas recheadas, salgadinhos de pacote e alimentos fritos.

Não é fácil

A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (falecido em 2012) com seus 24 anos recém- completados desabafou nas redes sociais sobre aceitação. E quando foi questionada sobre como aceita de forma tão tranquila “estar fora dos padrões” do corpo feminino que ainda é imposto pela sociedade falou: “Existem muitas noias, inseguranças e transtornos. As pessoas me colocam nesse lugar de bem resolvida e de ‘ah, como você conseguiu se desvincular dos padrões?’. Quando vou falar sobre isso, as pessoas [falam]: ‘Ela não tem esse lugar de fala, ela é uma menina padrão’. Enquanto as pessoas estão tentando descobrir se eu sou padrão ou se não sou, e discutindo sobre meu corpo, eu estou tentando muito me curar disso, correndo atrás, fazendo minha terapia. Semana passada, eu fui a uma nutricionista especialista em transtorno alimentar. É uma experiência diferente de qualquer coisa”. Fora dos julgamentos Giulia vai seguindo a vida, agora morando sozinha, que diz ser um processo natural. Estará no filme Vidente por acaso, cujo protagonista é seu padrasto Otaviano Costa que estreia em abril nos cinemas. E realizou um grande sonho: trabalhou como assistente de direção no filme O Auto da Compadecida 2, cuja o primeiro longa foi lançado coincidentemente no ano em que nasceu (2000).

Quer “passar a borracha” - outra

Embora não tenha usado a mesma expressão de Jair Bolsonaro, também o presidente Lula quer “passar a borracha” nos 60 anos do golpe militar. O petista acaba de dizer que “não está interessado em ficar discutindo o passado, porque isso já faz parte da história”. E emendou, em novo tropeção: “Não vou ficar me remoendo”. Os militares, instruídos por Lula para nem pensar em comemorações gostaram da fala. Vítimas da ditadura e seus familiares consideraram “um desrespeito, uma traição”. Lula não participou da Marcha da Família, com Deus pela liberdade, mas também foi preso pelos agentes da repressão, embora tenha sido brindado pelo delegado Romeu Tuma. O diretor do Dops, permitiu que, preso, ele dormisse numa sala, no mesmo prédio onde havia prisões e teriam sido cometidos crimes. O atual presidente ainda disse que “está mais preocupado com 2023 (8 de janeiro) do que com 1964”.

Na gaveta

Quando chegou ao Planalto, pela terceira vez, Lula bradou: “Ditadura, nunca mais” e o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania), anunciou, com sua autorização, que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, extinta por Jair Bolsonaro, seria recriada. O decreto está pronto, mas dorme em alguma gaveta da Casa Civil (Rui Costa no comando), por contraordem do Chefe do Governo, que preferiu não irritar os militares. O titula dos Direitos Humanos nem pode insistir no assunto – só obedece.

Em pleno ar

Para os apaixonados ou apreciadores do dança começou no domingo (3) a nova edição do quadro a Dança dos famosos, a terceira edição comandada por Luciano Huck. E já existem torcidas formadas. A vencedora do ano passado, Priscila Fantin, gerou uma pequena polêmica depois que se sagrou campeã, por dizer que algumas coreografias dela e do parceiro havia sofrido interferências, sem explicar especificamente o que era. Vale lembrar que durante o quadro a atriz também teve que superar uma paniculite mesentérica, uma doença rara que provoca a inflamação do intestino. Estes dias seu marido Bruno Lopes (com quem está desde 2017) publicou uma foto que parece que ela está parada no ar. Quem está com saudade de Priscila poderá vê-la (e Bruno) na peça Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, que fica até dia 27 de abril no Teatro Renaissance, em São Paulo.

Mais: Priscila e o marido também possuem uma grife chamada Fünf.

In – Sorbet de limão siciliano

Out – Sorbet de limão e vodca

Fatia especial

A pesquisa divulgada na semana passada pela Genial/ Quaest, entre tantas simulações, mostrou também que um grande contingente dos que votaram em branco ou anularam o voto em 2022 acreditam que Jair Bolsonaro planejou um golpe (47%), que seria justo prendê-lo (58%), que foi certo torná-lo inelegível (52%) e que não há perseguição política nas investigações (56%). Analistas reafirmam que, apesar do grande apoio de um setor do eleitorado a Bolsonaro, continua havendo espaço para quem não está em uma ponta nem na outra.

Indiciados

A Polícia Federal acaba de indiciar o hacker Walter Delgatti e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por participarem de um esquema que inseriu dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os dois são suspeitos de terem cometido crime de invasão do dispositivo informático e falsidade ideológica. Em janeiro do ano passado, Delgatti (ele permanece preso, mesmo encerrada a investigação) acessou a rede do CNJ e inseriu dados falsos, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes (STF). Delgatti confessou e disse ter invadido o sistema a pedido de Zambelli, do qual teria recebido R$ 40 mil. Ela nega.

PÉROLA

“Todo mundo sabe que o Brasil é contra a Guerra da Ucrânia, contra o que está acontecendo na Faixa de Gaza e contra os atos terroristas do Hamas”,de LULA // no encerramento de agenda em Georgetown (capital da Guiana).

COINCIDÊNCIA

Neste ano, no calendário católico a celebração da Páscoa será no dia 31 de março, o mesmo da largada do golpe militar, quando os tanques foram para as ruas. Nas igrejas católicas do país não há sinal de nada que se relacione com os 60 anos da ditadura. As lideranças religiosas também preferem falar em paz e lembrar a ressurreição de Cristo, no final da Semana Santa. Se bem que não será surpresa para ninguém se padres mais ativos possam colocar nas homilias orações pelas vítimas dos que desapareceram e foram torturados.

Contra blindagem

Numa outra frente que pode gerar insatisfação em deputados, a proposta que visa proibir operações de busca e apreensões contra parlamentares dentro das dependências do Congresso, está sendo combatida por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,. Ele acha que uma PEC que extingue essa possibilidade carrega “um vício de constitucionalidade” e, se aprovada, pelas duas Casas, iria parar no Supremo, com grande chance de cair. O presidente da Câmara (sempre ele), Arthur Lira, é a favor da proposta, embora reitere que deverá ganhar exame detalhado no Congresso.

SUBINDO O TOM

Apesar de recomendar que não se fizesse mais nenhuma provocação a Israel, o Itamaraty resolveu subir o tom, depois de novo massacre à palestinos que aguardavam o recebimento de ajuda humanitária. “O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal. E cabe à comunidade internacional dar um basta para, somente assim, evitar novas atrocidades. A cada dia de hesitação, mais inocentes morrerão", diz o governo brasileiro. A humanidade está falhando com os civis de Gaza. E é hora de evitar novos massacres”.

Outra acusação

O historiador e professor da UFRJ Carlos Fico em entrevista, disse que apesar de absurda, a invocação do artigo 142 da Constituição de 1988 por bolsonaristas durante a manifestação da Avenida paulista é legal. “É a reprodução literal do artigo 14 da Constituição de 1891 e de outros artigos das várias constituições republicanas desde então. Foi ficando em todas. E vai permanecer. O governo Lula não tem força política para alterar essa aberração. Sempre se tentou alterar, inclusive na Constituição de 1988, mas não foi possível por pressão de militares”.

QUASE BATIDO

Em 2025 o remake de Vale tudo entrará no ar, ainda no primeiro semestre. E as especulações sobre o elenco já começam a tomar conta das mídias, principalmente em torno dos protagonistas. O nome de Taís Araújo é dado como certo para viver Raquel (vivido por Regina Duarte), já sua rebelde filha Maria de Fátima, no qual Gloria Pires viveu brilhantemente poderá ser interpretado por Bella Campos; já para o nome da grande vilã Odete Roitman (Beatriz Segall) há uma dúvida entre Débora Bloch ou Fernanda Torres. O papel de Heleninha Roitman (Renata Sorrah) deverá ficar com Leandra Leal e César Ribeiro interpretado por Carlos Alberto Riccelli deverá cair no colo de Cauã Reymond.

MISTURA FINA

FOI confirmado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), da Fiocruz o primeiro caso de febre aropouche no Rio de Janeiro. Por enquanto a secretaria da Saúde carioca diz que não há o que se preocupar, já que o homem de 42 anos diagnosticado com a doença, esteve recentemente no Amazonas, local típico da doença. A febre aropouche é causada pelo arbovírus, transmitido por uma picada de outros mosquitos, principalmente Culicoides paraensis, conhecido como maruim. Por ter sintomas muito parecidos com a dengue, o diagnóstico pode ser confundido.

A CHINESA BYD está bem colocada na corrida pela disputa do fornecimento de ônibus elétricos à prefeitura de São Paulo. Hoje, 18 ônibus elétricos da companhia já circulam na cidade, com características especiais para o trânsito local, os chassis D11B e carroceria de até 22 metros. Fora munição financeira: a BYD contará com apoio do Banco da China para a prefeitura da capital paulista. E a fábrica de ônibus em Camaçari, hoje com capacidade para dois mil veículos/ ano, será expandida.

