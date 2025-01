"Não compraria dólar acima de R$ 5,70"

CLÁUDIO HUMBERTO

Deputados torram R$234,8 milhões com 'cotão'

Deputados federais empurraram ao pagador de impostos uma fatura de mais de R$234,8 milhões para "ressarcimento de despesas" ou a tal "Cota para Exercício da Atividade Parlamentar", o popular "cotão". Isso só em 2024. Cabe quase tudo nessa montanha de dinheiro: propaganda dos deputados, aluguel de carrões, jatinhos e barcos para suas excelências, gasolina, uma infinidade de regalias. Quem lidera o ranking da gastança é Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR): gastou R$628,7 mil.

Bom exemplo

Entre os deputados em exercício, Felipe Becari (União-SP) foi quem menos fez uso da regalia, usou apenas R$152,50 do cotão.

Diferença de milhões

A gastança em 2024 supera o registrado em 2023, R$229,9 milhões. Naquele ano, Pompeo de Mattos (PDT-RS) liderou: R$633,3 mil.

Torram sem dó

Este ano, os deputados ainda não bateram um prego no sabão em Brasília, mas o cotão não para: os nobres já torraram R$236,3 mil.

A alma do negócio

O gabinete que registrou maior gasto de 2025 foi de Silas Câmara (Rep-AM), torrou R$46.980,00 com "divulgação da atividade parlamentar".

Censura: com a Meta, o buraco é mais embaixo

O enfrentamento à censura, anunciado pelo controlador da Meta, Mark Zuckerberg, gera uma enorme expectativa de crise. É o que adverte um dos mais admirados especialistas em investimentos do Brasil, Luís Stuhlbeger, gestor do Fundo Verde. "Imaginar que o Alexandre de Moraes vai fazer com a Meta o que ele fez com o X, com a influência que Facebook, Instagram e WhatsApp têm no Brasil, não será fácil", diz Stuhlbeger, "sem contar que a popularidade do governo vai para zero".

O que já é ruim...

Stuhlbeger que chegou a acreditar que o governo Lula (PT) não seria a tragédia que o mercado previa, mas hoje acha que a coisa pode piorar.

30% do PIB afetados

O gestor do Fundo Verde, que já teve R$55 bilhões sub custódia, vê a crise anunciada afetando gravemente "uns 30% no PIB do Brasil."

Quem avisa...

As advertências e ponderações de Luís Stuhlbeger foram manifestadas durante entrevista ao prestigiado podcast Market Makers.

Menos é mais

Para aliviar o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil, o Ministério da Fazenda vai mirar no bolso de investidores. Fernando Haddad diz que a ideia é cobrar "quem não paga imposto nem no CNPJ e nem no CPF".

Pingo é letra

Na sanção da regulamentação da reforma tributária, Lula deu dica de como anda o clima entre o PT mineiro e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cotado para ministro. Disse que não imaginaria diálogo entre o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e o senador.

Autocrítica falha

Petista não é conhecido por fazer autocrítica. E Fernando Haddad fez jus à fama. O ministro da Fazenda não assume que foi uma ideia de jerico a espionagem do pix. Prefere atribuir "ao bolsonarismo" a impopularidade.

Como antes

Voltou ao cronograma original da reforma ministerial que as mudanças ocorram somente após a troca do comando da Câmara e do Senado. As costuras já começaram, mas troca oficial, só em fevereiro.

A propósito

Quem está negociando as mudanças nos ministérios, mais ouvindo e anotando do que decidindo qualquer coisa, é o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), também candidato a perder o emprego.

Fim do benefício

Com 229 casos, Minas Gerais é o estado com maior número de pessoas que recebiam o Bolsa Família e vão deixar de ganhar o benefício porque foram eleitos para algum cargo nas eleições do ano passado.

Fatura do fiasco

Com o mirrado ato de 8 de janeiro, cresceu a chance de Paulo Pimenta, demitido da Secom, ocupar o posto de Márcio Macedo na Secretaria-Geral. Lula nem mesmo digeriu outro fiasco: o esvaziado 1º de Maio.

Plano Pimenta

Além de ao menos dizer que tem alguma estima por Paulo Pimenta, demitido nos últimos dias, Lula quer dar algum cargo ao ex-ministro de olho na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul em 2026.

