Não deveria renovar nem em 2028, deveria estar se preparando para substituir ou decretar caducidade

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Ministério da Agricultura negocia com o governo do Peru um acordo para a importação de batatas. A Pasta deverá publicar em maio a resolução com as medidas fitossanitárias, último passo para a consumação do negócio. Em abril, aumentou em 14,6% ao mês.

Mais: o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário do país vizinho, Angel Manero, está chegando a Brasília para a assinatura do acordo. A importação deve ser colocada no cesto de medidas pontuais do governo Lula na tentativa de conter a inflação dos alimentos.

Workaholic confessa

Desde que alcançou a notoriedade com a novela "Xica da Silva", Taís Araújo não parou mais. Como uma das figuras escolhidas para as capas comemorativas dos 50 anos da Vogue, a atriz revelou que é viciada em trabalho e, quando seu filho lhe perguntou quando ela iria parar de trabalhar, respondeu: "nunca". Ela mencionou que aprecia as redes sociais, mas de forma equilibrada, e que, nos momentos livres, procura alguém no WhatsApp para conversar e se atualizar.

Reconhecida por seu alto nível de engajamento, admite que prefere falar sobre sua carreira em vez de assuntos controversos. “Meu lugar não é a página policial, é a de cultura. Antes, as pessoas tinham muita dificuldade, questionavam por que eu não falava sobre determinado assunto polêmico. Também quero falar sobre minha carreira, não apenas sobre racismo”.

Refletindo sobre seu casamento com Lázaro Ramos, que completará 21 anos, ela comenta: “É tudo uma construção. Estamos sempre revendo nossos acordos. Um complementa o outro, entende? Nos completamos, inclusive nas questões políticas, considerando o que cada um viveu e trouxe disso. O amor é ter vontade de estar junto, reconhecer a fragilidade do outro e compreender a pessoa a partir do que ela conhece”.

Atualmente, aos 46 anos, ela afirma que fará uma grande festa aos 50, que poderá durar três dias.

Diplomacia: Trump quer menos postos

O governo Trump sinalizou a canais diplomáticos brasileiros que vai reduzir o número de representações diplomáticas no país. A tendência é o fechamento do escritório da embaixada norte-americana em Belo Horizonte. O consulado do Recife também estaria na lista de corte. Os Estados Unidos mantêm ainda estruturas consulares em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

O enxugamento dos postos diplomáticos no Brasil estaria em linhas com a meta alardeada por Donald Trump de cortar quase 50% do orçamento do Departamento de Estado, uma das tantas promessas trumpistas com muita pirotecnia e limitada probabilidade de execução.

Mais: não é apenas no Brasil que o presidente norte-americano quer fechar postos diplomáticos. Ele tem um levantamento sobre determinados países com ‘excesso’ de diplomatas e Trump acha que “são muitos não fazendo nada”, mesma tese que provocou uma super dispensa nos Estados Unidos de servidores públicos – e com a ajuda de Elon Musk.

Queimadas baianas

O estado da Bahia é responsável pelo maior número de focos de queimadas, no Brasil, até metade de abril, 26% (193) de todos os focos de queimadas foram registrados no estado nordestino até o último dia 15. Os dados são do sistema Prodes/ Deter, monitorado por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No total, a ferramenta registrou 743 focos de queimadas este mês no território nacional. Em 2024, foram 278.279 focos de queimadas em todo o país. Este ano, até abril, foram registrados 8 mil focos em todas as regiões, a maior parte (12,8%) no Mato Grosso.

Em espanhol

A artista multifacetada Selena Gomez, conhecida por sua carreira como atriz, cantora, compositora e empresária, lançou recentemente seu quarto álbum de estúdio intitulado “I Said I Love You First”. O projeto foi desenvolvido em colaboração com seu noivo Benny Blanco e inclui uma faixa em espanhol: “Ojos Tristes”. Essa música, feita em parceria com The Marías, é uma nova interpretação do clássico “El Muchacho de los Ojos Tristes” de Jeannette.

Selena compartilhou que após assistir a um show da The Marías no último verão, sentiu-se tão encantada pelas artistas que decidiu incluí-las no álbum. Além disso, ela menciona que considera a possibilidade de lançar um novo álbum completamente em espanhol no futuro. “Fazer um álbum em espanhol era algo que eu queria há muito tempo.

Ao longo dos anos, lancei uma versão em espanhol de uma das minhas músicas, mas ter um projeto inteiro em espanhol foi algo que significou muito para mim. Eu trabalhei duro para me certificar de prestar homenagem as minhas raízes latinas, através das músicas e também da estética do material visual”. Vale lembrar que Selena já lançou o EP Revelación , em 2021, com 7 faixas todas em espanhol.

Recado à Alcolumbre

A recusa do deputado Pedro Lucas (União-AM) de assumir o Ministério das Comunicações pegou não só Lula de surpresa, mas também Davi Alcolumbre (União-AP), que se coloca como dono do feudo.

Na fatia do União na Câmara, o constrangimento imposto a Lula foi uma dobradinha sobre bolsonaristas e entusiastas da candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República, as duas correntes tentando dar um ‘chega para lá’ no presidente do Senado, acusado de monopolizar favores oficiais.

Alcolumbre travou sabatinas para o comando das agências reguladoras, onde tenta garfar um naco. São 20 contratos à espera.

Atrás de dinheiro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão fazendo um roadshow pela Europa em busca de interessados para uma das mais aguardadas obras do país: o túnel entre Santos e Guarujá, um obra de R$ 6 bilhões.

Por outro lado, o vice-prefeito de São Paulo, coronel Ricardo Mello Araújo (PL) assumiu a prefeitura pela primeira vez, em razão da viagem de dez dias do prefeito Ricardo Nunes (MDB) à China e Japão, onde terá agendas ligadas à segurança, eletrificação de ônibus e resíduos líquidos.

PÉROLA

“Não deveria renovar nem em 2028, deveria estar se preparando para substituir ou decretar caducidade, que é o ideal”,

de Ricardo Nunes, prefeito que não aguenta a pressão da Enel para antecipar a renovação.

Ressarcimento 1

Os descontos indevidos registradas nos salários dos aposentados e pensionistas, fraude que já alcançou R$ 6,3 bilhões, deverão ter suas contribuições não autorizadas ressarcidas. E mais ainda porque os números de recolhimento dispararam.

Foram de R$ 412 milhões em 2026 para 15 entidades para R$ 2,6 bilhões no ano passado a 33 associações. Uma delas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, cujo vice-presidente é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula.

Ressarcimento 2

Há muitas entidades entre as que obtém descontos não autorizados de aposentados e pensionistas. Muitas delas têm nomes e objetivos próximos e não há uma vítima que saiba dizer o que fazem – e se fazem. Uma é a Asabasp – Associação de Suporte Assistencial de Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil. Outra é a Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, diz que também não sabe. Ele era contra o afastamento de Alessandro Stefanutto do comando do INSS, o que também nunca soube desses descontos. É procurador federal do INSS há 25 anos.

Mais fraude

O ministro Carlos Lupi (Previdência) avisa que falará com Lula sobre a demissão de Alessandro Stefanutto: o presidente não recuará ou não irá recebê-lo. Agora, o sindicato que tem Frei Chico, irmão de Lula, entre seus dirigentes, foi alvo dos federais.

Garfou R$ 77,1 milhões em contribuição não autorizadas. Há suspeitas de gatunagem entre pelegos e membros do INSS. E ainda: além do emprego (ganha por ano R$ 328 mil, quase R$ 30 mil por mês), o ex-presidente do INSS, perdeu também um jeton como conselheiro do Dataprev, para ‘engordar’ seus vencimentos.

Operação reavaliada

A MRV planeja fazer um spin-off (separar parte de uma empresa e transformá-la em independente) na Resia, sua operação nos Estados Unidos. A cisão seria apenas uma antessala para um segundo movimento mais agudo: a busca de um sócio ou mesmo a venda integral do negócio e consequentemente saída do mercado norte-americano.

A Resia é um daqueles projetos que, na teoria, tinham tudo para dar certo; na prática, o resultado foi outro. No ano passado, a MRV torrou quase US$ 90 milhões dos caixas da empresa. Em 2025, promete ser pior. Só no primeiro trimestre a queima chegou a US$ 59 milhões.

Papa de direita

Um dos petistas mais próximos à Igreja Católica, o ex-ministro Gilberto Carvalho (foi poderoso nos dois primeiros mandatos de Lula) diz ter esperança de que o sucessor do Papa Francisco seja um moderado, mas teme uma articulação da direita para emplacar o novo pontífice.

“A direita internacional, que tem relações com certos setores neofascistas da Igreja, vai jogar muito pesado, mais do que nunca” Hoje, Carvalho é secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho.

Papa negro

A morte do Papa Francisco, 88 anos, encerra um papado histórico de mais de 12 anos e marca início do processo para a escolha de um novo líder. As discussões sobre o conclave estão na ordem do dia, que deve ser realizado na Capela Sistina por 135 cardeais.

Entre os mais cotados está o cardeal Peter Tukson, 76 anos, natural de Gana, poderá ser o primeiro papa negro da história moderna da igreja. Tem perfil progressista e diplomático. Outros cotados são o filipino Luis Antônio Tagle e o italiano Matteo Zuppi.

MISTURA FINA

Imagens divulgadas no Peru mostra a ex-primeira-dama Nadine Heredia em um clube em Lima, às vésperas de receber a proteção do amigo Lula, sem indicio de “grave lesão” na coluna. A mentira foi usada para justificar “asilo humanitário”. Num programa de TV, Nadine veste short, movimentava-se e se curvava, sem problema de coluna. Já tinha certeza de que não cumpriria um dia na prisão. Nadine ‘operava’ o sistema de corrupção do marido e foi a embaixada do Brasil ‘pedir’ asilo (estava combinado).

A revista ‘The Economist’ voltou ao ataque. Diz que a democracia brasileira sofreu duro golpe nas últimas décadas e grande parte da culpa recai sobre políticos corruptos. “Mas os juízes do país também exercem poder demais”. A hashtag “Lula Desgraça e Destruição” entrou nos assuntos do dia no X, antigo Twitter, de Elon Musk pela previsão de que, em 2027, seu sucessor não terá dinheiro para Saúde e Educação, “graças à gastança sem controle de seu governo”.

Nos corredores do Planalto, fala-se na demissão de Anielle Franco, na próxima mexida ministerial. “Deixou de ser útil”, dizem, com certa crueldade, própria do pragmatismo de Lula. Anielle já não é causa após a Polícia Federal apontar que um aliado do PT, Chiquinho Brandão, foi o mandante. A presença de Anielle também faz lembrar o assedio sexual do ex-ministro de Direitos Humanos, do qual foi uma das vítimas (queixou-se depois de um ano). O escândalo ainda desgasta o governo Lula.

Com a Selic, taxa básica de juros, em 14,25%, patamar que se iguala à época de Dilma Rousseff, o empresário (imóveis) Álvaro da Fonseca, prevê nova crise econômica, e quebraria de companhias. “Nos tempos de Dilma, o mercado não aguentou. Não há economia que conviva por muito tempo com juros desses. Pessoal de alta renda deve segurar o solavanco em São Paulo. Isso aqui é um micro país. Moema (bairro) é mais forte que um estado.

O Smart Sampa, programa de videomonitoramento de São Paulo, já conta com 25 mil câmeras em operação e um quarto delas pertence a empresas privadas e condomínios que se integraram voluntariamente ao sistema municipal de segurança. Em novembro do ano passado, eram 4 mil câmeras privadas. Hoje, esse número subiu para 5.599.

In – Jaqueta trench coat tradicional

Out – Jaqueta trench coat longa