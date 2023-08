"Não é aceitável as pessoas tentarem criar uma imagem negativa do Márcio Pochmann"

In - Drinque: Peach On the Beach

Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões em doações de seguidores para pagar cerca de R$ 1 milhão em multas por ter violado normas sanitárias na pandemia e agora vive repetindo que “nunca pediu nada”, foi uma manifestação espontânea”. E emenda que “a massa” fez doações entre R$ 2 e R$ 22 em Pix que “nasceu no nosso governo”. Não é bem assim: os primeiros estudos do Pix nasceram em 2016 e a ferramenta foi lançada em 2018 no governo de Michel Temer. Ilan Goldjan, então presidente do BC (hoje, está na presidência do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento) foi o principal criador do Pix.

IRMÃO

Quem anda sonhando em ser candidato a vice-presidente nas eleições de 2026 em qualquer chapa do PT não é o ministro Jader Filho (Cidades): é seu irmão Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, cujo nome tem crescido nas apostas da cena política. Helder acha que não teria problemas com Geraldo Alckmin (PSB) que se candidataria ao governo de São Paulo. Assessores de Jader é que aproveitaram a carona familiar e espalharam seu nome. Já Helder ganhará maior visibilidade com a escolha de Belém como sede da COP-30 em 2025, às vésperas das eleições presidenciais.

Sucessão

Dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia é grande a concorrência para assumir o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Mais de dez candidatos já se habilitaram para o processo seletivo – uma Comissão de Busca terá a missão de encaminhar uma lista tríplice para a ministra Luciana Santos. O novo diretor terá um papel de destaque nos preparativos para a COP-30, em Belém, em 2025. A atual diretora do instituto, a bióloga Antonia Ramos Pereira, foi indicada em 2018, no governo de Michel Temer, sem processo de seleção interna e permaneceu no posto durante o governo Bolsonaro.

“AUXÍLIO-LIVRO”, NÃO

O Supremo Tribunal Federal, por decisão unanime, declarou inconstitucional um penduricalho surpreendente nos contracheques de integrantes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “auxílio-livro”. Os magistrados espetavam o bolso de contribuinte um mínimo de R$ 16 mil, equivalente a 50% do menor salários da turma, à títulos de “abandono de aperfeiçoamento profissional”. Contudo, o STF não esticou a decisão a outros tantos penduricalhos pendentes.

Sem dinheiro

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que também pode ser atingida pela mini reforma ministerial, avisou que já há concursos autorizados para contratar até 8.200 novos servidores neste ano e que pretende antecipar mais 10 mil contratações para o ano que vem. Hoje, há 80 mil servidores federais na ativa a menos que há sete anos. A ministra Esther Dweck reconhece que não há recursos para contratar 80 mil pessoas e muito provavelmente, nem os 8.200 novos. Analistas acham que adiar a reforma administrativa é continuar condenando os brasileiros a uma burocracia estatal incapaz de prestar serviços de qualidade.

Fotos: Reprodução Fotos: Reprodução

Defender outras causas

A supermodelo e empresária Alessandra Ambrósio, continua sendo uma das modelos favoritas para desfiles e campanhas de grandes marcas, mesmo aos 42 anos. Capa da Vogue México e da revista digital Schön! Magazine China, ela conta que adora sua profissão e que serviu para ajudar a defender outras causas. “Ser uma supermodelo tem sido uma jornada extraordinária cheia de momentos estelares e me deu uma plataforma para defender causas pelas quais sou apaixonada, como sustentabilidade ambiental e empoderamento feminino.

Significa usar minha voz e minha influência para ter um impacto positivo, para elevar e inspirar os outros”. Apesar de muito trabalho ela diz que está conseguindo passar mais tempo com a família.

“Às vezes tem sido difícil encontrar o equilíbrio entre minha carreira e a maternidade, mas com a ajuda de minha família, consegui encontrar um equilíbrio entre trabalho e minha vida pessoal para poder passar o máximo de tempo possível com meus filhos . Minha vida atual é uma bela mistura de família e carreira, e estou muito feliz com isso”. E sobre sonhos ela diz: “Meus sonhos agora se concentram no crescimento pessoal, na conscientização, tentando também fazer a diferença no mundo”.

Governo quer Real Digital

Não é apenas a criação de uma espécie de certificado de sustentabilidade, um selo a ser aplicado em embalagens de produtos de consumo, que o governo prepara para alargar o raio da atuação da Casa da Moeda.

Há também o caso do Real Digital, versão tokenizada da moeda brasileira, cujo projeto-piloto está sendo tocado pelo Banco Central em parceria com 16 instituições financeiras.

No governo, tem ainda o entendimento de que a Casa da Moeda deve ser uma peça-chave na implantação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), a cargo do Ministério de Gestão e Inovação. Nesse caso, a proposta é que a estatal forme consórcios com empresas privadas com o objetivo de disputar contratos para a produção do documento (licitações são de competência dos governos estaduais).

A ideia é corrigir herança de Jair Bolsonaro, que alijava a Casa da Moeda de toda a operação. Os estudos da repaginação da Casa da Moeda partem da premissa que a estatal tende a ser uma espécie em extinção caso permaneça concentrada na impressão de cédulas. A decadência desse setor tem dois motivos: a brutal queda de circulação de dinheiro em espécie e a maior durabilidade das notas, por conta de novos materiais e tecnologias empregados.

Lá fora, a britânica De La Rue, responsável por impressão de notas e mantendo parceria com governos e bancos centrais de mais de 140 países, vem reportando seguidas quedas de rentabilidade (a demanda por notas está nos níveis baixos em mais de 20 anos).

Na onda Barbie

drag queen Pabllo Vittar, está causando nas últimas semanas ao postar fotos provocantes em suas redes sociais, sendo para divulgação de um trabalho ou simplesmente para compartilhar momentos com fãs. E até entrou na onda da “Barbiecore” e fez um pequeno ensaio. Em entrevista ao podcast da Blogueirinha disse que se considera como pansexual porque não quer se limitar unicamente ao gênero masculino para se relacionar e que até já recebeu convite de um casal (famoso) para fazer sexo a três, mas não aceitou. “Na verdade, acho que eu seria uma coisa mais pansexual, porque eu fico com menina, com menino, fico com casais... Gosto de sentir, mas eu sou gay”.

Ainda pior

Entre nós, a Casa da Moeda vai em toada ainda pior. Nos últimos anos, a estatal tornou-se uma linha de montagem de prejuízos. Entre 2017 e 2020, as perdas somadas chegaram a R$ 545 milhões. A empresa voltou a ter lucro em 2021 e 2022, só que com ganhos modestos, respectivamente R$ 30 milhões e R$ 23 milhões.

No ano passado, o faturamento da Casa da Moeda subiu 15%, chegando a R$ 1,3 bilhão, muito em função das encomendas do governo argentino para a produção de cédulas de peso. Mesmo assim, olhando-se para período mais longo, as receitas da Casa da Moeda são cadentes. Em 2016, a estatal chegou a faturar mais de R$ 2,6 bilhões.

“Mendigou”

Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação no governo Bolsonaro, está afirmando que o ex-presidente “mendigou” doações via Pix. “Tenho de reconhecer que o cafetão melhorou a forma de aumentar sua fortuna: ao invés de continuar roubando, agora ele mendigou. Talvez um dia ele e sua família tentem um trabalho honesto. Quem sabe?”.

Ainda os R$ 17,2 milhões doados por seguidores: Bolsonaro diz que vai pagar as multas (perto de R$ 1 milhão) e “guardar o resto para a eventualidade de chegarem novas multas”. Um homem prevenido, pelo que deduz.

Super compactados

Na década de 70, as residências em São Paulo tinham, em média, 100 metros quadrados. Agora, mais da metade dos 76 mil imóveis lançados em 2022 na cidade tem entre 30 metros quadrados a 45 m². Pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio revela que a metragem média das unidades de até um dormitório caiu 40% em uma década. Já apartamentos de dois dormitórios tiveram redução de mais de 13 metros quadrados.

Os super impactos se concentram mais na Zona Oeste de São Paulo, mas também se espalham por outros bairros. Detalhe: a maioria dos prédios são grandes – e arquitetonicamente feios.

MAIS CHINESES

O chinês Pinduoduo pretende desembarcar com artilharia pesada no Brasil. Além da plataforma de e-commmerce Temu prevista para começo de 2024, o grupo vai trazer seu braço financeiro. A principal peça será o Duoduo Pay, sua carteira de pagamento digitais.

Seus planos envolvem financiamento de parceiros comerciais para acelerar a montagem de um marketplace. O grupo chinês tem 900 milhões de clientes ativos e valor de mercado de R$ 110 bilhões, já ameaçando a Shein e Alibaba, ambos na casa de um bilhão de usuários cadastrados.

MISTURA FINA

NA média do atendimento do SUS, uma consulta e um exame demoram no mínimo, seis meses e uma cirurgia sem grande complicação é realizada depois de uma espera de mais de um ano. uma artroplastia de quadril (operação à qual Lula se submeterá em outubro) no SUS demora cinco anos, segundo ortopedistas do sistema, o que sinaliza a decadência do processo. Mais: a fila de espera é de oito mil pacientes. Enquanto isso, a ministra Nísia Trindade faz campanha pró-amamentação.

ALGUMAS informações plantadas nas redes sociais de que o ex-ministro Guido Mantega seria o próximo presidente da Vale, em substituição a Eduardo Bartolomeo, provocou além de um mal estar até no PT, grande queda de ações da companhia na Bolsa.

Lula nunca havia conversado com ele sobre essa possibilidade e muitos apostam que era apenas um balão de ensaio sobre um aproveitamento de Mantega no governo (ele continua à deriva). Agora, já se fala que o italiano poderá ganhar um posto no exterior.

O FUTURO ministro da Justiça do Paraguai, Ángel Ramón Barchini, articula um encontro com o ministro Flavio Dino. A reunião deverá acontecer na segunda quinzena de agosto, logo após a posse do presidente paraguaio, Santiago Peña. Barchini, quer discutir com Dino ações conjuntas de combate à lavagem de dinheiro cruzado entre os dois países.

O futuro governo paraguaio já avisou que vai criar o posto de adido da Polícia Nacional – o equivalente à Polícia Federal – em sua embaixada em Brasília.

DURANTE a campanha, Santiago Peña prometeu uma caçada a narcotraficantes que usam de laranjas para a compra de propriedades rurais no Paraguai. Quase 20% das terras agrícolas no país vizinho pertencem a brasileiros.

Investigações apontam que uma parcela expressiva dessas áreas está nas mãos do crime organizado. Somente o traficante brasileiro Jarvis Pavão, conhecido como “Senhor das Drogas” é suspeito de ter o equivalente a mais de US$ 100 milhões em terras do lado de lá da fronteira.

AGORA, a CPI de 8 de janeiro vai convocar (como testemunha, evitando que possa ficar em silêncio) o braço direito de Mauro Cid, o segundo-tenente do Exército Osmar Crivelatti, que foi coordenador administrativo da Ajudância de Ordens da Presidência na gestão Bolsonaro. Hoje, é um dos assessores pessoais do ex-presidente. A convocação de Crivelatti e seu novo foco pegou de surpresa muitos integrantes do Exército.

AMIGOS mais chegados do ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, derrotado nas últimas eleições e que ainda passa uma temporada nos Estados Unidos, não deverá retornar a vida política. Seu apressado apoio à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência deixou sequelas entre bolsonaristas que não confiam nele e até mesmo em companheiros do PSDB, partido que ele gostaria de deixar para trás. Rodrigo tem empresas em São José do Rio Preto, também seu berço eleitoral.