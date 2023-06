"Não é mais live do Lula. É a 'raive' do Lula"

Inelegibilidade de Bolsonaro dia 22 é ironia do TSE

Nos meios políticos de Brasília, há duas certezas sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A primeira é que nesta quinta-feira (22), a corte não irá julgar e sim apenas ‘oficializar’ a decisão de tornar inelegível Jair Bolsonaro. A outra certeza é que a data do ato da desforra não é casual: dia 22, não por coincidência, seria irônica ‘homenagem’ ao número do partido do ex-presidente crítico da urna eletrônica. A ‘piada’ faz a delícia de advogados petistas para quem a inelegibilidade são favas contadas.

Precedente

Também foi considerado irônico ‘tributo’ do TSE ao nº 22 do PL a multa desproporcional de R$22,9 milhões, aplicada ao partido em novembro.

Saiu caro

A multa foi arbitrada pelo TSE por “litigância de má fé” do PL, ao levar ao próprio tribunal auditoria privada sobre supostas falhas na eleição.

Favas contadas

O relator da inelegibilidade é o algoz nº 2 de Bolsonaro no TSE, ministro Benedito Gonçalves, conhecido por suas relações de amizade a Lula.

Não é ladroagem

Para banir Bolsonaro, alega-se uma reunião com embaixadores sobre urna eletrônica, logo após Edson Fachin ter feito o mesmo pelo TSE.

Entidade condena proximidade de Lula a ditaduras

O movimento Democracia Sem Fronteiras Brasil denuncia a aproximação do governo Lula (PT) com ditaduras como Venezuela e China. Para a entidade, a administração petista quer se aproximar de países autoritários. Além de receber ditadores em Brasília, o PT e Lula enviaram delegação para fechar acordo com o Partido Comunista Chinês (PCC). “O atual governo brasileiro está dando sinal verde para a implementação de ideologias antidemocráticas e autoritárias”, alerta o DSF Brasil.

Comunicado oficial

“O grupo DSF Brasil se posiciona totalmente contrário ao caminho adotado pelo atual governo de aproximação com ditaduras”, diz a nota.

Ditador não pede

Cerca de 20 deputados petistas foram à China fechar suposto acordo de “intercâmbio sociopolítico” com o Partido Comunista Chinês.

De joelhos, não

A entidade dedicada à defesa da Democracia critica a conivência do “com os absurdos cometidos pelo PCC”.

Diplomacia com o fígado

Lula vive em Roma seu estilo raivoso: por razões ideológicas, não quis encintrar a premiê Giorgia Meloni, a figura mais popular da Itália em décadas. Preferiu o presidente sem poder e um prefeito sem expressão.

MST na mira

A CPI do MST tem reunião nesta terça (20) para analisar e votar 45 requerimentos, incluindo um que exige a remessa à comissão de dados, inclusive aqueles classificados como “sigilosos”, de outras CPIs do MST.

Manipulação grotesca

O PT se vingou de Ives Gandra, que fez parecer favorável ao impeachment de Dilma, apontando-o como “mentor teórico do golpe”. Usaram um texto de 2017 em que o jurista aponta as Forças Armadas como “poder moderador”. Para não haver e não para promover golpe.

Dominó

O deputado Sanderson (PL-RS) informou ao Diário do Poder que o pedido de impeachment do presidente Lula (PT) “está sobre a mesa” do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Brasil atrás do Botsuana

O Brasil caiu uma posição no ranking de competitividade mundial entre 2022 e 2023, do International Institute for Management Development (IMD), na Suíça. Em 64 países, o Brasil é o 60º. Atrás de Botsuana.

Defesa

O Podemos divulgou nota oficial para defender o senador Marcos do Val (Pode-ES), alvo de operação da PF a mando do STF. O partido “se mantém ao seu lado, inclusive, disponibilizando apoio técnico e jurídico para resolução deste episódio”, disse.

Nova revoada

O IDP do ministro Gilmar Mendes volta a promover evento em Lisboa, desta vez entre os dias 26 e 28 próximos. Será um fórum jurídico sob o tema “Governança Digital”. Espera-se mais uma revoada de autoridades.

Assessoria para quê?

Segundo o Financial Times, Lula não conseguirá cumprir as “promessas arrebatadoras” de erradicar a pobreza e proteger o meio ambiente por culpa do “Congresso de direita” e da “frente ampla de se desfaz”.

Epitáfio

Quando os Podres Poderes produzem leis e impõem regras que os protegem do cidadão, eis a prova de que a Democracia já era.

PODER SEM PUDOR

Sessão espírita

Durante sessão na Comissão de Educação da Câmara, certa vez, um deputado da chamou de “professor Anísio Teixeira” o então presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Eliezer Pacheco. Confundido com o falecido professor, Pacheco reagiu com graça: “Até que para morto eu tô bem conservado...”