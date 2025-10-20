Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cláudio Humberto

"Não era um simples esquema, era algo sofisticado e gigantesco"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre atuação do Sindnapi, do irmão de Lula, no rolo do INSS

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

20/10/2025 - 00h02
Dilma vive na China, mas custa caro ao Brasil

Instalada na boquinha arranjada por Lula como presidente do banco dos Brics, em Xangai (China), Dilma Rousseff não alivia para os pagadores de impostos que ficaram no Brasil e sustentam sua estrutura de ex-presidente, que, memo no ócio, custou R$1.694.114,57 só entre janeiro e setembro deste ano. As despesas incluem R$94,1 mil em diárias, além de R$7,2 mil em combustível e R$14,9 mil com a manutenção dos carrões oficiais que ela não usa, mas seguem sugando dos impostos.

 

Encheu as burras

Assessores e seguranças de Dilma, que ficam no Brasil coçando o bolso, custaram R$742,6 mil desde janeiro. Em “seguro”, mais R$18,2 mil.

 

Pobre Dilma

Ainda que não seja obrigada a viver na China, Dilma recebe uma gorda “indenização” por estar no exterior. Lá se vão mais R$87,7 mil.

 

Caminhão de dinheiro

Há ainda uma “retribuição” por ela estar fora, além de um belo auxílio-moradia. Somados, passa dos R$249 mil este ano.

 

Inveja a aposentados

Os dados obtidos pela coluna são da Casa Civil, que registra o “custo Dilma” em R$8.421.075,05 entre 2021 e o mês passado.

 

Viagens: governo Lula já torrou R$1,35 bilhão

O governo Lula (PT) já conseguiu torrar mais de R$1,35 bilhão com passagens aéreas e especialmente diárias pagas a funcionários. Foram distribuídos R$819,5 milhões a título de diárias, enquanto passagens custaram R$526,4 milhões aos pagadores de impostos, até 10 de outubro. “Outros gastos” (restituições, taxas de agenciamento, seguros etc.) custaram R$6,9 milhões, este ano. Gastos com viagens do vice, primeira-dama e do próprio presidente não entram nessa conta.

 

Overseas

Só as viagens internacionais do governo Lula custaram R$186 milhões, 14% das despesas com viagens este ano, até o momento.

 

Ritmo acelerado

Entre janeiro e fevereiro, o governo Lula gastava cerca de R$1 milhão por dia com viagens. A média subiu para R$4,7 milhões/dia até outubro.

 

Na nossa conta

Nos primeiros dez dias deste mês, a administração petista torrou mais de R$70 milhões com viagens, segundo dados do Portal da Transparência.

 

Teoria da relatividade

Líderes do centrão estão aterrorizados. Dizem que o ministro Flávio Dino, que determinou pente-fino e suspensão nas emendas, está para o centro assim como Alexandre de Moraes está para a direita e Jair Bolsonaro.

 

Bilhão é comum

Nesta segunda-feira (20), a CPMI que investiga a roubalheira no INSS ouve mais um dirigente de associação, a ABCB, que levou mais de R$1,1 bilhão em descontos indevidos dos aposentados.

 

Rastilho para a CPI

Peça central na criação do consignado a servidores para empresa baiana que se envolveu depois nos abusos contra aposentados, o procurador estadual e advogado Eugênio Kruschewsky será alvo de pedidos de devassa e convocação de dois senadores da CPMI do INSS. Acreditam em rastilho que ajudará a CPI a abrir novos campos de investigação

 

Teto muito engraçado

Está na pauta do Senado, esta semana, projeto do senador Jaques Wagner (PT-BA) que permite o governo retirar do teto da meta fiscal os gastos para “lidar com os impactos” das tarifas dos Estados Unidos.

 

Fantasias de fogo

Sobre a fake news “estimuladas” pela indústria de “incêndios em carros elétricos”, o Corpo de Bombeiros informou nunca haver registrado um só caso no Distrito Federal, recordista no número de eletrificados nas ruas.

 

Consulta pública

A agência reguladora de águas e saneamento (ANA) recebe até esta segunda (20) sugestões na consulta pública sobre limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos. O objetivo é aprimorar a norma de referência (NR), fortalecendo a fiscalização, regulação e transparência dos serviços.

 

Nem aí

Como de outras vezes, Lula deve dar uma banana ao abaixo-assinado de expoentes da Lacrolândia, com 65 mil apoiando, que pede mulher no STF. Ele não liga para isso. Quer apenas mais um ministro obediente.

 

Teste para soberania

Segundo o canal americano Fox News, existem agora 10 mil soldados americanos na região caribenha, ao lado da ditadura Nicolás Maduro, na Venezuela. Há também bombardeiros, navios de guerra, helicópteros etc.

 

Pensando bem...

...há vias de mão dupla entre Brasil e Venezuela.

 

PODER SEM PUDOR

Bateu, amou

Questionado certa vez por um colega se tinha mesmo agredido uma deputada no plenário da Câmara, coisa aliás que ninguém viu, tampouco foi registrado pelas inúmeras câmeras, o então deputado Jair Bolsonaro negou prontamente: “Não bati, imagine!” Mas não perdeu a piada, para horror da lacrolândia: “Quando eu bato, elas se apaixonam...”

Continue Lendo...

Assine o Correio do Estado

Compartilhar
Continue Lendo...

