"Não esperava que o governo de Israel fosse compreender minha fala",

A briga entre os irmãos Saul e Michel Klein, herdeiros da Casas Bahia, foi parar nos Estados Unidos. Saul conseguiu uma decisão favorável em Delaware. Ele poderá ter acesso a informações de empresas familiares que possam ter escondido bens do espólio. Suspeita-se que a herança seja de R$ 2,5 bilhões, ou seja, cinco vezes maior.



MAIS: Saul quer a contabilidade de 30 empresas de Michel, dos filhos dele (Raphael e Natalie) e de outros familiares. Michel é o inventariante. Advogados de Saul descobriram transações de compra e venda nos Estados Unidos da ordem de US$ 500 milhões (cerca de US$ 2,5 bilhões).

Irmãs poderosas



Sucesso à frente do Jornal Nacional ao lado de William Bonner, Renata Vasconcelos, é capa e recheio da Marie Claire brasileira ao lado de sua irmã gêmea Lanza Mazza, que na verdade se chama Rosângela Mazza Vasconcellos. A jornalista mostra seu lado descontraído ao falar do relacionamento com a irmã: “Quase de simbiose. Deve ser até um lance interessante de pesquisar psicologicamente: saber onde nos unimos e onde nos dividimos. Conseguimos nos comunicar de forma sutil, só com o olhar. Somos muito sensíveis e acho isso um privilégio. Não concebo minha vida sem ela”. Apesar da irmã está à frente das telas, Lanza também não é desconhecida: assumiu a direção de estilo da grife carioca Cantão, em 2011. Lanza também dá sua opinião sobre a conexão com a irmã: “Existe uma conectividade, uma irmandade, um vínculo forte. Talvez pelo fato de sermos gêmeas univitelinas, concebidas no mesmo óvulo. Temos traços semelhantes não só físicos, e isso às vezes até me surpreende. Somos muito amigas. Brigamos muito também. Mas temos transparência, segurança e confiança uma na outra”.



Troco para quem assinou



É“incompatível o parlamentar ser base do governo, ter relação com o governo e assinar pedido de impeachment” – é o que escreveu o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), antecipando a retaliação que o governo prepara aos que assinaram o pedido de impeachment para Lula, na semana passada. Os petistas querem travar o repasse de emendas parlamentares e suspender as indicações feitas por esses deputados para cargos regionais. O pedido foi protocolado com 139 assinaturas que condenam as declarações de Lula envolvendo o Holocausto (agora, o presidente petista nega que tenha usado essa palavra e que foi interpretação do primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu). Numa primeira lista, 49 deputados deverão sofrer retaliação, bem como 5 partidos que integram o governo e que tem parlamentares que assinaram o pedido.

Apoio

O presidente da Câmara, Arthur Lira, está ao lado de Lula nessa contraofensiva. Garante que o petista estará junto com ele para escolher o futuro presidente da Câmara (e depois, ganhará um ministério). Não há nenhuma chance, no que depender de Lira, para que o pedido de impeachment avance. Há quem aposte que Lira ajudará o governo junto aos partidos obedientes a Carla Zambelli (PL-SP). São eles PSD, União Brasil, Republicanos, PP e outras legendas que têm ministros.



A mais bem paga



Aos 33 anos a cantora Iggy Azalea é a celebridade mais bem paga na plataforma adulta OnlyFans. Dados do site Tuko News, apontam que Iggy já embolsou cerca de US$ 9,2 milhões somente nos dois primeiros meses deste ano. O site também afirmou que a rapper canadense ganhou em um único dia US$ 307 mil. Sua entrada no site adulto foi em conjunto com o lançamento de seu álbum ‘Hotter Than Hell’. Vale lembrar que em 2021 a cantora disse que descartava qualquer possibilidade de ter um perfil na plataforma. Ao se aventurar Iggy admitiu: “Reconheço que nunca soube que o OnlyFans era um lugar onde eu poderia ser criativa, então não esperava colaborar com eles em meu maior projeto até hoje. Sinto-me animada por não ter que me preocupar com a censura avassaladora e criativamente limitante que os artistas têm de navegar ao compartilhar trabalhos em outras plataformas digitais”.

Para ele também



Quando Jair Bolsonaro pediu anistia ao Congresso para os “pobres coitados” do ato de 8 de janeiro e emendou com a hipótese de “passar uma borracha no passado”, estava se incluindo no meio dessa festa de perdão, que não acontecerá. Anistia, prevista na Constituição, depende de um pedido do Congresso. E a Carta só autoriza em casos extremos: declaração de guerra, agressão armada estrangeira ou comoção grave de repercussão nacional. Ele sabe que poderá ser condenado em outros processos, ao clamar por anistia. “Já anistiamos quem fez barbaridades no Brasil”.



"Dificuldades"

A defesa de Dario Messer, considerado “o doleiro dos doleiros”, vem tentando desbloquear, junto à Justiça do Paraguai, alguns bens. Alega que o próprio Messer e herdeiros estariam enfrentando “dificuldades financeiras” e que parte do patrimônio, notadamente fazendas, teria sido adquirida de forma lícita. Seu patrimônio no Paraguai é estimado em mais de US$ 150 milhões. Para quem tem memória curta: Messer fechou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, que toca as investigações junto com a Justiça Paraguaia.

PÉROLA

“Não esperava que o governo de Israel fosse compreender minha fala. Conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, sei o que ele pensa ideologicamente”,

de LULA // sobre Benjamin Netanyahu, que o atacou com palavras duras.

OUTRO ARGUMENTO

Os advogados de Jair Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno e Fabio Wajngarten, agora dizem que o ex-presidente só teve acesso à “minuta do golpe” no fim do ano passado, por meio da própria defesa, quando o documento já fazia parte da investigação da Polícia Federal que apura suspeita de tentativa de golpe de Estado. Os depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid desmentem esse argumento: a “minuta”, segundo ele, já estava há mais tempo com Bolsonaro e o ex-presidente até tratou de mexer no texto, enxugando a papelada.

Guerra judicial

A saída de Gustavo Barbosa da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais se deve menos ao desgaste até agora da malsucedida negociação da dívida do estado com a União e mais “de ordem pessoal”. Por “ordem pessoal”, entenda-se ação civil pública contra Barbosa sob acusação de ter gerado um rombo de R$ 912 milhões na Rio Previdência, quando presidiu o fundo de pensão do governo do Rio entre 2010 e 2016. O juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública já determinou o bloqueio dos bens de Barbosa – e do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão.

REPOSICIONAMENTO

Na expectativa de manter pontes com o Estado israelense, o Planalto está apostando num reposicionamento de ações. De um lado, o que já começou a ser usado pelo presidente petista, é dizer que nunca usou a palavra ‘Holocausto’ ao se referir à matança de judeus. Do outro, é não responder declarações ofensivas nas redes sociais do ministro Israel Katz. Nesse caso, o próprio Lula deverá intervir do lado de cá, ou seja, pedirá a Janja que cesse sua troca de torpedos com Katz. O pessoal das Relações Exteriores já tentou e não conseguiu nada.



Mudança de campo

Depois de quatro anos no comando do bloco esportivo do SBT, o narrador Téo José, que também cuidava do programa SBT Arena, acaba de ser desligado da emissora e partiu para outros projetos. O comando do time de profissionais do esporte vai indo muito bem sob o comando de Cleber Machado, ex-Globo, agora narrador nº 1 lá e comandante do SBT Esporte. Na Globo, há anos, Cleber chegou a ganhar R$ 500 mil, depois foi reduzido para R$ 250 mil. No SBT, seu salário gira em torno de R$ 150 mil mensais.



O MAIS ALTO

Segundo um ranking elaborado por canal do YouTube especializado em assuntos televisivos sobre os mais altos salários pagos pelas emissoras de TV, coloca em primeiro lugar o apresentador Ratinho, recordista de comerciais de agências e de merchandising que ele mesmo apresenta em todos os programas. Carlos Massa, o Ratinho, fatura mensalmente no SBT, cerca de R$ 2 milhões, superando William Bonner. meses, à campanha de Túlio Gadelha, seu namorado, à prefeitura de Recife. Será um “cabo eleitoral” e tanto.

MISTURA FINA

SEGUNDO o IBGE, são quase 50 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto. Cerca de 40 milhões despejam dejetos em fossas, buracos ou perto de 4 milhões de rios, lagos ou do mar. E mais de 6 milhões de brasileiros não tem acesso à água. Já o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento tem outros dados: são 93 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto e 33 milhões sem água tratada.

A INDICAÇÃO de Jair Bolsonaro do nome do coronel aposentado da PM Ricardo de Mello Araújo, ex-Rota, para formar na vice de Ricardo Nunes em busca pela reeleição de São Paulo, parece que já naufragou. Uma grande ala do PL batalha pelo nome da delegada Raquel Gallinati. Acham que Gallinati dará melhor imagem à chapa. O coronel Mello Araújo, à propósito, já manifestou seu apoio ao impeachment do STF.

O CASO de um transplantado, como de Fausto Silva, precisar de um novo órgão renal não é tão raro. No Estado de São Paulo, dos dois mil transplantes renais ocorridos em 2023 pelo SUS, 34 foram de uma pessoa já transplantada de outro órgão que depois precisou receber um rim. A Central de Transplante do Estado de São Paulo considerou prioritário um rim para Faustão, depois dele ter sido colocado novamente na fila de espera pela cirurgia.

A ANEEL deverá confirmar logo a multa aplicada à Eletrobras que terá de devolver R$ 558,3 milhões à conta da reserva Global de Reversão – encargo destinado a financiar o Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso de Energia Elétrica (Luz para Todos). A ex-estatal foi punida em dezembro do ano passado, mas recorreu. Alegou prescrição do direito de cobrar pelo governo federal, tese recusada pela Procuradoria Fazendal da Aneel.

TUDO indica que João Doria quer recuperar o faturamento que tinha com a promoção de seus eventos empresariais antes de virar prefeito de São Paulo (e governador, depois). Agora suas conferências parecem ser uma atrás da outra. De 3 a 5 de março, acontecerá a Brazil Saudi Arabia Conference, em Riyadi; e de 6 a 8 de março a Brasil Emirates Conference, em Dubai e Abu Dhabi. Menos figurões políticos e empresariais foram convidados até agora.

NA semana antes da concentração de bolsonaristas na Avenida Paulista, em São Paulo, o pastor Silas Malafaia, que pagou as despesas do trio elétrico ocupado por Bolsonaro e outros poucos, propôs nas redes sociais que o seguidores do Capitão fizessem jejum – entre a meia-noite e meio-dia “em favor da Nação”. Chico Pinheiro, ex-jornalista da Globo compartilhou uma imagem do evangélico e sapecou no X (antigo Twitter): “Vamos procurar uma pomba, Mala!”.

