“Não está na minha cabeça fazer a reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe. Por enquanto, o time está jogando melhor que o Corinthians”, de LULA // que já conversou com Arthur Lira sobre mudanças no ministério.

Até agora, ninguém da cúpula pe- 3 tista foi capaz de se solidarizar com a jornalista Delis Ortiz, da Globo, que levou um soco no peito de um segurança de Nicolás Maduro, há dias. Nem Lula, tampouco Janja ou Cida Gonçalves, ministra da mulher.

Mais: nem Gleisi Hoffmann, presidente do PT ou qualquer das parlamentares petistas e nem ONGs de defesa da mulher ou direitos humanos, abriram a boca. Delis, à propósito, é de ascendência venezuelana e o pessoal do PL diz que o soco foi vingança do ditador.

Só um partido

“Na recente conversa com Arthur Lira, presidente da Câmara, logo cedo e fora da agenda, o presidente Lula falou que não está disposto a fazer nenhuma reforma ministerial. Nos dias em que entrou em campo, ouviu reclamações no relacionamento dos parlamentares com o Planalto e reivindicações de mais espaço na Esplanada. Emissários de Arthur Lira deixaram claro que o grupo político do alagoano quer indicar nomes para três ministérios ocupados pelo União Brasil (Turismo, Desenvolvimento e Integração Regional e Comunicações). Os nomes de Daniela Carneiro e Juscelino Filho estão na frigideira.

“BOLSA PECUÁRIA”

A bancada ruralista deverá formalizar ao Ministério da Agricultura um pedido de auxílio financeiro aos pecuaristas. Entre os pleitos, estão antecipação de recursos do Plano Safra e a ampliação do Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária) do Banco do Brasil. A alegação é que os pecuaristas têm sofrido fortes prejuízos, em meio a uma tempestade: aumento dos insumos, notadamente ração, e a queda dos preços do boi. Desde o início do ano o valor da arroba cedeu de R$ 290 para R$ 240, uma queda acumulada de 17%.

Rever o local

Belém sediará a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2025, acendeu um sinal de alerta do Itamaraty. Desde a pandemia, diversos países passaram a exigir dados de vacinação local para autorizar comitivas oficiais em eventos internacionais. Dados de vacinação em Belém não são dos mais convidativos: das 500 mil pessoas previstas para tomar a vacina contra a influenza, apenas 20% compareceram aos postos de saúde. No caso da vacina bivalente contra a covid, até agora, apenas 10% da população elegível recebeu o imunizante. Traduzindo: o local da conferência pode mudar.

NOVO FARMÁCIA

Lula deverá aproveitar a viagem a Pernambuco hoje para apresentar uma nova versão do ‘Farmácia Popular’. O programa de distribuição de remédios gratuitos ou com altos descontos para a população mais vulnerável foi criado no primeiro mandato do petista. Em abril, Rui Costa (Casa Civil) indicou que uma nova versão do programa seria apresentada em breve. Ainda Costa: ele está pensando em processar o governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, por tê-lo chamado de “idiota completo”, porque afirmou que “Brasília faz mal ao país”.

Olho nas hidrovias

O Ministério dos Transportes, mais precisamente o DNIT, está elaborando um plano emergencial de dragagem de hidrovias. A situação é mais do que crítica em algumas das principais rotas fluviais do país. É o caso do Rio Paraguai. Em alguns trechos há mais de 30 embarcações paradas pelo assoreamento do manancial. Outra é a hidrovia Brasil- -Uruguai. Estudo da Universidade de Brasília e do próprio DNIT mostra que, entre 2014 e 2021, mais de R$ 238 milhões em verbas originalmente destinadas a serviços de dragagem foram contingenciados.

Não sou diferente

A Ubermodelo Gisele Bündchen está no Brasil e participou da VTEX Day 2023, evento que há quase 10 anos, reúne empresas, profissionais e o público geral interessado em tecnologia e transformação digital da América Latina. Neste ano o tema central foi “O Dia de Fazer Acontecer” e contou com oito palcos, distribuídos em cinco pavilhões.

Em palestra Gisele falou que quando era jovem nem pensava em ser modelo, sonhava em ser jogadora de vôlei. “Eu nem sabia o que era modelo, surgiu a oportunidade e eu peguei. Eu queria que meus pais fossem orgulhosos de mim. Agora, eu quero mostrar para meus filhos que todos nós podemos ter um impacto positivo no mundo”.

Entre lágrimas ela aconselhou todos os presentes a não deixarem de acreditar neles mesmos. “Tudo é possível quando a gente acredita, e eu não sou diferente de vocês. Sou simplesmente uma pessoa que acreditou. Acredito que vocês tendo a coragem para enfrentar qualquer desafio e disciplina para se manter focados... não interessa que desafio aconteça na sua vida, veja ele como uma oportunidade para crescer. A gente pode ser extraordinário! Então, ache aquela coisa que te move, essa luz que existe em cada um de nós, e divida ela com o mundo da forma que você sente que te traz mais alegria, e eu tenho certeza de que vocês vão fazer coisas incríveis”.

Mais: neste mês Gisele está nas campanhas da Louis Vuitton e Vivara

Arrumando as malas, de novo

Depois de prometer, até aos ministros mais chegados, de que passaria o mês de junho inteiro sem sair do Brasil, pela primeira vez depois da posse, o presidente Lula está arrumando as malas, de novo, para um tour internacional. A viagem deverá ocorrer entre 18 e 24 deste mês e começaria pela França.

A convite do presidente Emmanuel Macron, o petista deverá participar de um congresso sobre economia e sustentabilidade. Na sequência, emendaria compromissos oficiais na Itália e no Vaticano, com o Papa Francisco.

Numa semana, depois do vexame na recepção de Nicolás Maduro na cúpula da América do Sul, Lula teve, apesar de seu foco nas relações internacionais, de entrar em campo na articulação política para evitar a derrota na MP da reestruturação do governo, que quase aconteceu. Agora, antes de viajar, deve fazer reformas no ministério, mesmo que desminta essa intenção.

Trans brasileira em Hollywood

A modelo, empresária e atriz transsexual Thalita Zampirolli, 28 anos, que ficou famosa por ser apontada como affair de Romário no final de 2013 ganha espaço internacional.

Nascido como Júlio Campos em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, se submeteu à cirurgia de redesignação sexual aos 18 anos e garante: Eu não cheguei a tirar. Fiz uma abertura. Eu nasci uma mulher”.

Formada pela Escola de Atores Wolf Maya, disse que o responsável por sua carreira foi Silvio Santos, que recomendou que ela estudasse e virasse atriz. Em Hollywood interpretará uma corretora de imóveis no curta The Roommate, dirigido por Fabio Anffe, que no mês de agosto entrará para os festivais internacionais de cinema nos EUA.

“Com respeito, humildade e muita preparação profissional podemos chegar aonde quisermos. Fico feliz em abrir portas para outras mulheres trans que, com certeza, virão depois de mim. A arte pode salvar vidas”.

Nada de Unasul

Ainda no encontro de presidentes da América do Sul, quando os salamaleques de Lula endereçados a Nicolás Maduro viraram atração internacional, o presidente petista tentou reativar a Unasul (União de Nações Sul-americanas), um fórum criado em 2007 por Lula e aliados ideológicos então no poder.

Nunca se falou em integração econômica na Unasul, especialmente porque as reuniões foram poucas. Mais: seis dos 12 fundadores da Unasul a abandonaram. O Brasil chegou a sair sob a gestão de Bolsonaro, num ato depois revertido por Lula.

Elegante

Em matéria de elegância, depois de aprovado pelo Senado, o advogado Cristiano Zanin promete ser uma atração no Supremo Tribunal Federal. Ele é vaidoso, usa gel nos cabelos, creme para pele, se veste com muito cuidado, mas não gosta de ostentação. Gosta de Zegna, Ferragamo e Hermés, mas não gasta mais de US$ 500 em uma peça. O perfume é Legend, da Montblanc (R$ 400) e usa óculos com armação de Tom Ford. De vez em quando, usa um modelo da Zegna, presente da mulher Valeska Zanin Martins, que é sua personal stylist.

Fortuna

Taylor Swift vem ao Brasil com sua turnê “The Eras” em novembro. Fará shows no Engenhão, no Rio, dia 18 e nos dias 25 e 26, no Allianz Parque, em São Paulo. A turnê começou há dois meses, ela já fez 25 apresentações (três horas cada uma) e em Nova York, cantou para uma multidão de 72 mil pessoas. Agora, Taylor integra a lista das mulheres mais ricas do mundo da Forbes: no ranking das artistas musicais, ficou atrás apenas de Rihanna. Com uma fortuna avaliada em US$ 740 milhões (R$ 3,6 bilhões), já ultrapassou outra diva do pop: Madonna.

SALA ESPECIAL

Condenado a quase nove anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Fernando Collor de Mello, tende a cumprir pena numa sala do Estado Maior por ter sido presidente da República. A prisão em cela especial não possui previsão legal, mas a maioria dos juristas brasileiros, bem como o STF, entende que um ex-presidente têm direito à prisão especial, na conhecida sala do Estado Maior, por terem sido comandantes-em-chefe das Forças Armadas.

MISTURA FINA

NESSES meses de desmonte da herança deixada por Jair Bolsonaro, o presidente Lula acabou com um suspeito gabinete da Presidência no Rio de Janeiro, instalado no segundo dia do governo do ex-presidente, com gastos de até R$ 2,3 milhões em salários para servidores. Nunca funcionou e Bolsonaro jamais colocou os pés lá. Tinha estrutura de apoio, incluindo até cozinha.

A RETOMADA dos projetos da Petrobras em países vizinhos está mais do que acelerada. Executivos da diretoria de Exploração e Produção deverão viajar para a Bolívia na semana que vem. Na agenda, conversas com a diretoria da YPFB para discutir projetos conjuntos de exploração de gás. O próprio presidente da estatal, Jean Paul Prates, conversou sobre o assunto com o presidente da Bolívia, nesses dias, em Brasília.

AOS 95 anos, o conhecido e respeitado Delfim Netto resolveu mudar para seu sítio em Jundiaí e também fechou seu escritório no Pacaembu. Chega de palestras, entrevistas, coluna ou artigos.

ANTES de se aposentar em outubro, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, vai pautar a questão do aborto. A ação proposta do PSOL defende a descriminalização da interrupção da gravidez com consentimento da gestante nos primeiros três meses de gestão. A relatoria do caso é da própria Rosa Weber.

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, gostou que o ex-ministro Ricardo Salles desistisse de disputar a prefeitura de São Paulo por saber que o partido não o apoiaria porque já estaria acertado com o prefeito Ricardo Nunes (apoio na reeleição). Já Nunes ficou tão grato que resolveu retribuir Valdemar com o controle da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e mais duas subprefeituras.

O BTG é um dos candidatos à compra da Austral, companhia de seguros e resseguros controlada pela Vince Partners. O mandato da venda está com a consultoria Seneca Evercore. A Austral fechou 2022 com R$ 5,2 bilhões em ativos, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, além de um faturamento de R$ 3 bilhões. O interesse do banco de André Esteves está na carteira de resseguros da empresa. Os prêmios ganhos somaram R$ 1,4 bilhão no ano passado, um salto de 65% em comparação com 2021.

A ENGEXPOR, uma das empresas de engenharia de Portugal, tem planos de disputar concessões de infraestrutura no Brasil, notadamente rodovias e aeroportos. A companhia já tem um pé no país como prestadora de serviços. Foi contratada recentemente pela Vinci Airports para tocar obras de modernidade em aeroportos da Região Norte – Manaus, Tefé, Tabatinga, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Velho e Boa Vista. E também atua no megaprojeto da italiana Enel Green Power para instalar um milhão de painéis solares em Arinos (MG).

