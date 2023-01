"Não foi um raio em um céu sereno e azul. O que a gente lamenta é a falência de nossas instituições"

Nas simulações do futuro se- 3 cretário de Política Econômica, Guilherme Mello, há um cenário de medidas arrecadadoras que poderia aumentar em R$ 130 bilhões a receita fiscal nos quatro anos do governo Lula. Mais: nos jogos, taxação de 17% por aposta (pode gerar R$ 20 bilhões por ano); na produção e uso de maconha (outros 8 bilhões no quatriênio); e agrobusiness (R$ 10 bilhões por ano). Mas teriam que passar pela aprovação do Congresso.

IN: Decoração: cores fortes OUT: Decoração: cores neutras

Desligadas

Investigações sobre o terrorismo em Brasília estão revelando que 12 partidos têm alguma ligação com os detidos pela Polícia Federal. Até agora, PL, Patriota, Cidadania, PRTB, PROS, PTC, DEM (União Brasil), PPS, PSC e PP tiveram candidatos que estiveram na depredação da Praça dos Três Poderes.

Mais: a ausência de imagens de câmera de segurança em diversos prédios públicos tem provocado questionamentos de autoridades em Brasília. A maioria tem câmeras, mas não apareceu nenhuma imagem. Há quem aposte que estavam convenientemente desligadas.

MAIS COLORIDA

Analistas femininas acham que Brasília (apesar da destruição de domingo nos Três Poderes) ganhou uma feição mais colorida com vestidos, batas, pantalonas, terninhos e até cocares convivendo com ternos e gravatas.

O núcleo político do governo anterior abrigada 38% de militares e agora, entre os 37 integrantes do primeiro escalão do governo Lula, os militares representam apenas 2%. As mais entusiasmadas acham que só o afastamento do general Augusto Heleno (GSI, que poderá ser desativado) já deu um novo ar no Planalto.

Pela reeleição

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, tem trabalhado nos bastidores pela reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Nesses dias, conversou com Arthur Lira com o objetivo de assegurar voto do PP. O partido tem seis senadores o que, na ponta do lápis, pode ser decisivo para evitar a vitória do bolsonarista Rogério Marinho (PL), ex-ministro do Desenvolvimento Regional. A moeda de troca é o apoio do PT à recondução de Lira à presidência da Câmara.

CONTRA LULA

O candidato de Jair Bolsonaro à presidência do Senado, o ex-ministro Rogério Marinho, quer propor um rodízio na indicação de ministros para o STJ e STF: o Congresso alternaria com a Presidência da República na nomeação de integrantes das duas Cortes, como acontece no TCU.

A PEC de Marinho, difícil de emplacar, teria como objetivo tirar de Lula duas indicações para o Supremo que terá o direito de fazer em seu mandato, com as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

Não é hora

Novo seminário do Lide, empresa de promoções do ex-governador de São Paulo João Doria, acontecerá em Lisboa, em fevereiro: vai discutir a divisão do país. Estão convidados Luiza Trajano (Magazine Luiza), Abílio Diniz (Carrefour) e Luiz Trabuco (Bradesco).

Também seria esperados os ministros do STF Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, os mesmo que compareceram ao último seminário da empresa, em Nova York. Contudo, entre esses ministros, a opinião é de que “não é hora de se ausentar do país”.

Foto: Divulgação

Primeiro tapete

O primeiro tapete vermelho estendido em 2023 para o 80º Golden Globe Awards, que aconteceu no Hotel The Beverly Hilton realizado pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) tenta recuperar seu prestígio (era considerado o termômetro do Oscar) após série de críticas à entidade organizadora por falta de diversidade e transparência.

A premiação é dividida em 27 categorias e alguns dos ganhadores como Cate Blanchett (melhor atriz em filme) e Kevin Costner (Melhor ator em série de drama da televisão) não estiveram no palco para receber seus respectivos prêmios.

Entre indicados, vencedores, apresentadores e convidados passaram por lá, da esquerda para a direita, Jennifer Coolidge (melhor atriz coadjuvante de série Limitada ou Antológica ou Filme para Televisão) que aproveitou para tietar a modelo e apresentadora Heidi Klum; Jenna Ortega e Selena Gomez (ambas concorriam a melhor atriz de série de Televisão - Musical ou Comédia, vencido por Quinta Brunson); Rihanna, que concorria como melhor canção original de filme; e Lise Marie Presley, filha de Elvis e Priscila Presley, que está quase irreconhecível e que chorou ao lado da mãe, no discurso de Austin Butler (melhor ator de Filme – Drama), que interpretou o Rei do Rock and Roll e agradecendo o apoio das duas.

Vizinhos perigosos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) quer transferir a sede do governo paulista do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, onde está há mais de cinco décadas, para a região central da cidade, nas imediações da avenida Rio Branco (a região vive uma degradação social e urbana, infestada de drogados e criminosos e é considerada uma zona perigosa).

Tarcísio quer promover um concurso público para definir o projeto. Na mesma avenida Rio Branco, está localizado o Palácio dos Campos Elíseos, construído entre 1890 e 1899 que, também durante décadas abrigou a sede do governo paulista.

Foi projetado para ser a residência do cafeicultor Elias Pacheco Chaves e seu último governador ocupante foi Adhemar de Barros. Hoje, abriga o Museu das Favelas – e Tarcísio não quer saber dele.

Foto: Reprodução

Desconhecida no Brasil

Pouco conhecida no Brasil a modelo Mariana Santana, 29 anos, faz sucesso no Exterior e tem uma consolidada carreira internacional. Morando hoje na França, foi descoberta por um olheiro num shopping em Salvador aos 17 anos.

Com 1,79m de altura, 61cm de cintura e 88cm de quadril, já desfilou para grandes grifes como Vivienne Westwood, Issa London, Zuhair Murad, Christian Dior, Givenchy, entre outros. Dedicada ela não se importa de tingir seus cabelos ou descolorir as sobrancelhas para dar vida à beleza proposta para o desfile, capas ou campanhas.

Quem vai pagar

O fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert, teve equipamentos seus roubados durante os ataques dos vândalos bolsonaristas nos prédios dos Três Poderes, em Brasília. Ele colocou fotos da depredação no Twitter: “Nuca vi tanta barbárie. Levaram minhas máquinas fotográficas, lentes, drone. Levaram parte do meu trabalho. Não são apenas objetos subtraídos e outros depredados. É nossa história, nossa memória”.

O governo deverá auxiliá- -lo na reposição dos equipamentos e Alexandre de Moraes quer cobrar dos golpistas presos.

Imagem: Reprodução

Jesus junto

O presidente Lula mandou buscar no Museu da República uma imagem de Jesus Cristo, que o acompanhou em seus dois mandatos anteriores (demorou para encontrá-lo). Janja e Alexandre Padilha trataram de trazê-lo de volta.

E Lula: “Eu já voltei e agora você vai voltar. Vou colocar onde sempre ficou me ajudando a governar este país. E juntos, vamos mudar esse país” (conservando com a imagem).

Camisa da seleção

O vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, teria sido o articulador do repúdio do uso da camisa da seleção brasileira em “atos antidemocráticos e de vandalismo”. Ainda no domingo (8) ele alinhavou o manifesto e fez chegar a integrantes do governo o pronunciamento da CBF. A entidade, contudo, não explicou por que se calou nos últimos anos em que a amarelinha virou uniforme “quase” oficial dos pedidos de golpe e intervenção militar.

VALOR HISTÓRICO

Para Rogério Carvalho, diretor da Curadoria dos Palácios Presidenciais, considera o prejuízo mais grave, por conta do ataque terrorista de domingo aos Três Poderes, a completa destruição de um relógio de pêndulo do século XVII, presente da Corte Francesa para Dom João VI.

Martinot era o relojoeiro de Luis XIV e existem apenas dois relógios desse autor. O outro está exposto no Palácio de Versalhes, mas possui metade do tamanho da peça destruída no Planalto.

MISTURA FINA

A CONSELHITE tradicional do PT, como não poderia deixar de ser, foi incorporada pelo governo Lula. Na área econômica, são previstos dois conselhos: o primeiro, já anunciado pelo próprio presidente para assessorá-lo pessoalmente; e o segundo será criado pelo ministro Fernando Haddad com missão de auxiliá-lo na Fazenda. Agora, já se fala que o Ministério do Planejamento (Simone Tebet no comando) poderá ganhar mais um conselho.

O MINISTRO Flávio Dino (Justiça) gostaria de fazer um acordo com o governo de Joe Biden e prender Jair Bolsonaro ainda em solo americano. Quem aprova, acha que sem uma ação enérgica sobre o ex-presidente, o país vai acabar convivendo com o terrorista. Outros, mais precavidos, consideram a medida perigosa porque a prisão do representante máximo da direita poderia levar uma reação explosiva de seus grupos de apoio.

OS ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Daniela Carneiro (Turismo) foram aconselhadas pela cúpula do governo a se distanciarem da cena política nacional e menos ainda conversarem com jornalistas. Por enquanto, o governo não tem nenhum plano de afastá-los, mas até mesmo aliados fazem apostos de que um dos dois deverá ser o primeiro na nova administração do país a renunciar.

O MINISTRO Luiz Marinho (Trabalho) quer ir à Espanha conversar com sua congênere, Yolanda Diaz, sobre a revisão trabalhista brasileira. É uma das prioridades de Marinho – e não é prioridade alguma de Lula. Yolanda é uma referência no assunto. Foi ela que desmontou a reforma feita em 2012 pelo governo de centro-direita do então primeiro-ministro Mariano Rajoy.

OS bolsonaristas ainda presos no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, em Brasília, receberam refeições servidas (são vendidas a R$ 1 mil) nos restaurantes comunitários da capital – e reclamaram do cardápio. Uma mulher reclamou de “ter de comer macarrão com linguiça” e no mesmo dia, 7 mil comeram a mesma coisa lá. No ano passado, nas 14 unidades dos restaurantes comunitários foram servidas juntas mais de 9 milhões de refeições.

EM abril, o presidente Lula fará uma visita oficial a Lisboa. O setor de infraestrutura será uma das pautas tratadas no encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo e o primeiro-ministro, Antônio Costa. O governo luso já sinalizou interesse da Águas de Portugal de retornar ao setor de saneamento do Brasil. A empresa foi controladora da Porlagos, concessionária de água e esgoto da Região dos Lagos (RJ). Deixou o país em 2007 com prejuízos de 100 milhões de euros.

Colaboração: Paula Rodrigues