"Não há Clyde sem Bonnie"

giba um

"[...] para impedir que parlamentares sejam julgados. Na prática, essas propostas significam proteger criminosos", de Rui Costa (Casa Civil) sobre PEC de blindagem

O Brasil superou a marca de 30 mil transplantes em 2024 , consolidando mais uma vez sua posição como país com o maior programa público do mundo. O recorde anterior, registrado em 2023, contabilizava 28,7 mil procedimentos em território nacional. Apesar do avanço, cerca de 78 mil pessoas ainda aguardam na fila de espera.

Mais: Rim (42 mil pessoas), córnea (31 mil pessoas) e fígado (2.387 pessoas) continuam sendo os mais demandados. Para se tornar doador, é fundamental comunicar esse desejo à família, que possui a decisão final sobre a doação. Um único doador pode salvar até oito vidas.

Mulher de fases

Aos 32 anos, a cantora e atriz, Manu Gavassi está numa nova fase de sua vida: a maternidade. Há pouco mais de 5 meses nascia Nara, fruto do relacionamento do modelo Jullio Reis com quem está há 4 anos. Manu é uma das capas da revista Glamour Brasil onde revelou que sempre desejou ser mãe e fazia um exercício mental para saber como seria sua vida com ou sem filhos no futuro, incluindo carreira e vida pessoal.

A cantora já revelou que por ser capricorniana sempre foi muito ambiciosa em referência a sua carreira, mas também que sempre sobre aproveitar suas fases, como a da alta exposição e recolhimento após sua participação no Big Brother Brasil. Ela conta que engravidou muito rápido e acredita que isso reflete em seu desejo e de suas prioridades que foram mudando conforme seu amadurecimento. E garante que o seu maior medo com a maternidade era se anular.

“Meu maior medo era me anular. Demorei muito tempo para construir a mulher que sou e a independência que tenho. É como se ser mãe fosse uma coisa tão grandiosa que destruísse tudo que você construiu antes, como se não deixasse mais espaço para as outras mulheres que habitam em você. Minha maior felicidade foi ver que isso não aconteceu comigo. A maternidade, de fato, somou. Continuo sendo artista, mulher independente, inquieta, sonhadora, mas houve mudanças para melhor. Não me vejo mais definida somente pela minha carreira, vejo meu valor como pessoa. Principalmente agora, cuidando de outro ser humano. Que preciosidade doar seu tempo e seu corpo para esse ser se desenvolver. É muito lindo, nobre, te engrandece”.

COP30: risco de ataques piratas

Além de todo o aparato de proteção dos chefes de Estado e da presença das Forças Armadas nas ruas de Belém, há entre as autoridades brasileiras uma preocupação em especial com a segurança dos rios da Região Amazônica durante a realização da COP30. A Marinha e a Polícia Federal estão montando um esquema reforçado de patrulhamento para evitar os ataques de "piratas", notadamente a navios que servirão como hospedagem temporária durante o evento, assim como a barcos de apoio carregados de combustível e outros suprimentos.

O foco maior da atenção das autoridades se concentra nos arredores e acessos ao Porto de Outeiro, na ilha de Caratateus, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital paraense. Entre outras embarcações, dois transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema - cada um com capacidade para três mil passageiros, ficarão ancorados no porto. As abordagens a navios e barcos na Região Amazônica são um crescente desafio às forças de segurança. O principal crime é o roubo de combustível, depois vendido de forma clandestina ou usado em embarcações do crime organizado. Em cinco anos, foram furtados dez milhões de litros, um prejuízo de R$ 100 milhões por ano.

"Manifestação de idiotia"

Alexandre Padilha (Saúde) recebeu seu visto para viajar aos Estados Unidos quase no final da semana passada e não sabe se irá à Assembleia Geral da ONU. Nova York e à Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde. Se for, só poderá circular em cinco blocos do hotel da hospedagem, nas rodas entre hotel, o bairro em que fica a sede da ONU, a missão do Brasil e a residência do embaixador. Aos chegados, ele considerou "tudo isso uma manifestação de idiotia". Padilha foi considerado pelo governo Trump como "ligado a Cuba" por participar do programa "Mais médicos”.

Seletiva nas escolhas

A atriz Sharon Stone, uma das maiores atrizes do mundo, sempre lembrada por sua personagem Catherine Tramell de Instinto Selvagem e sua famosa cruzada de pernas. Entre muitos trabalhos ela sofreu um grande susto ao ser diagnosticada com aneurisma cerebral, que quase lhe tirou a vida aos 43 anos, onde passou se dedicar mais a sua família. Agora é mais seletiva na escolha de seus trabalhos.

Um exemplo disso é a sua participação na terceira temporada da série Euphoria que deve ir ao ar no ano que vem no Brasil. Ela também atacou de modelo para campanha outono-inverno da grife italiana Antonio Marras. Sharon se diz apaixonada pelo estilista homônimo da marca. “Estou apaixonada por ele. Ele é um verdadeiro artista, sabia? Ele é um artista e um artesão . Ele faz cerâmica e é muito prático. As roupas dele têm uma sensualidade e uma qualidade artesanal inacreditáveis que são tão lindas”.

Prefeito, sim

Ainda o ministro Alexandre Padilha, que vem desempenhando bem na Saúde: ele não quer saber de disputar o governo de São Paulo, mas quer mesmo é se candidatar à prefeito da capital em 2028. Para o governo de São Paulo, Padilha está atrás até da deputada trans do PSOL, Erika Hilton, segundo algumas pesquisas. A parlamentar defende direitos das pessoas negras e LGTB. Para um voo internacional, há poucos meses, teve de se identificar como do "sexo masculino”, mas não criou caso.

Dívidas no campo

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, vem sussurrando a membros da bancada ruralista já ter um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que a Medida Provisória 1.316/2025 seja votada em regime de urgência até meados de outubro. A MP prevê a liberação de R$ 12 bilhões para a liquidação ou amortização de dívidas de produtores rurais.

Cerca de 100 mil agricultores deverão ser beneficiados. A se confirmar a promessa de Lupion, o projeto será votado pelos parlamentares em até 30 dias após sua publicação. Ou seja: será mais uma demonstração do poder político do agronegócio. O Congresso leva, em média, 89 dias para votar uma MP.

Pérola

"É um absurdo que o Congresso discuta anistiar quem comete crimes e criar mecanismos de blindagem para impedir que parlamentares sejam julgados. Na prática, essas propostas significam proteger criminosos ",

de Rui Costa (Casa Civil) sobre PEC de blindagem e anistia a golpistas.

Barrados no baile

Até o final de semana, nem todos os membros da delegação brasileira à que viajaram para Nova York tinham recebido seus vistos (nova ação do delírio de Trump). Por causa do tratado de 1947 que rege obrigações dos EUA como país sede da ONU, Washington é obrigado a conceder vistos para todas as delegações, caso contrário cabem ações legais. O tratado tem força de lei, foi aprovado pelo Congresso americano, concede imunidade diplomática às instalações e pessoal da ONU e proíbe Washington de impedir a entrada de membros das delegações de cada país.

Militares vs. militares

Jornais, emissoras de TV e algumas redes sociais repetem que não existem injustiçados entre os militares condenados pelo STF por envolvimento na trama golpista. Nesse bloco, batiam continência a Bolsonaro generais como Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio, almirante Almir Garnier, tenente-coronel Mauro Cid e os federais Anderson Torres e Alexandre Ramagem, que agora podem perder cargos, estrelas e liberdade. Outros militares trataram de pular fora: os generais Edson Pujol, Fernando Azevedo e Silva, Santos Cruz, Silva e Luna e Otávio Rego Barros, além de Luiz Eduardo Ramos, que ficou até o fim do governo. Todos assistiram o despacho de longe - e de camarote.

CPI do Judiciário

O bolsonarismo está disposto a abrir três frentes de batalha para tentar salvar o ex-presidente e contra-atacar o Judiciário e uma nos Estados Unidos. Agora, o deputado Luciano Zucco (PL-RS) ou tenente-coronel Zucco quer instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com deputados e senadores para investigar eventuais abusos e irregularidades do Poder Judiciário.

A empreitada tem apoio de ala moderada do bolsonarismo, como o senador Marcos Pontes (PL-SP). Zucco está reunindo assinaturas: até agora já teria 180 (muita gente não acredita e muita gente não quer nem saber).

Menor poder de fogo

Ainda a guerra entre Michael Klein e o novo comando da Casas Bahia nos últimos meses, ele perdeu boa parte de seu poder de fogo, com a conversão de debt and equity, que deu ao Mapa uns fatia de 85% do capital, a participação do empresário foi diluída de 10% para aproximadamente 2%.

No mercado, há quem diga que o braço de Klein vai além desse percentual, graças a uma rede de minoritários satélite". Com a entrada em cena da Mapa Capital, que levou a Casas Bahia voltar a ter a figura de um acionista controlador, pode até não ter suficiente para o empresário reassumir a orquestra.

"Planejamento específico"

A Marinha terá um "planejamento específico" para a 30a. Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O patrulhamento dos rios da Amazônia Oriental, que engloba área da COP30, é de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval. Para além da COP30 que no momento concentra atenções das forças de segurança do país, há do lado da Marinha, um esforço de combate às atitudes criminosas na extensa e complexa malha hidrográfica da Amazônia. O número de Patrulhas Navais ao longo deste ano já supera em 16% o total de ações realizadas em 2024.

Três dias antes

A polêmica primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, chegou a Nova York três dias antes do presidente Lula, que desembarcou lá neste domingo (21). O petista discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã e terá uma agenda focada nas pau tas da política externa. Ambos deverão voltar ao Brasil no próximo dia 25. Em Manhattan, Janja participará de eventos ligados a temas sociais. Janja teria viajado com dois assessores e quatro agentes de segurança. Todos já possuíam vistos de entrada nos Estados Unidos.

Mistura Fina

O primeiro ano da gestão de Samir Xaud à frente da CBF será de fartura. A entidade deverá superar a marca de R$ 2,4 bilhões de receita, superior até mesmo aos R$ 2,2 bilhões de sua previsão orçamentária. A maior parte da dinheirama virá de contratos fechados na gestão de Ednaldo Rodrigues, deposto em maio. E Xaud teve o mérito de evitar a saída de patrocinadores em meio à crise institucional da CBF, alimentada por denúncias de fraude na eleição de Rodrigues.

Entre as nações que permitem apostas online, China e Coréia do Sul são as que aplicam regras mais rígidas. Os chineses viveram o boom da modalidade entre 2005 e 2014, com um aumento significativo de transtornos mentais e lavagem de dinheiro, até que em 2015 o governo proibiu por completo a modalidade - atualmente, apenas algumas loterias esportivas são permitidas. Na Coréia do Sul, apenas uma empresa tem licença para operar jogos, físicos e online.

Enquanto alguns países ao redor do mundo já impõem restrições às apostas online, o Brasil parece longe de um consenso sobre como proteger sua população mais vulnerável. Como exemplo, as bets patrocinam 20 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro e estão presentes em 70% das placas publicitárias nos estádios em todo o país. O risco, alertam especialistas, é que a epidemia continue a devastar vidas em troca do lucro fácil de poucos.

A novela "Vale Tudo" superou o remake de "Pantanal", de 2022, e se tornou o folhetim mais visto na história da Globoplay, o serviço de streaming da Globo, lançado em 2015. A novela assinada por Manuela Dias assumiu o primeiro lugar tanto na quantidade de horas assistidas quanto no alcance de usuários únicos.Espectadores mais veteranos dizem que a produção do remake de "Vale Tudo" é primorosa, lembrando novelas de décadas atrás.

Firme no propósito de conquistar cada vez mais o público que consome a cultura sertaneja, a Globo vai levar ao ar uma produção que contará os bastidores dos rodeios país afora. É o "Vida de Rodeio". A estreia está marcada para o dia 7 de outubro. Ao todo, serão oito episódios, com final previsto para ser exibido em 25 de novembro.

In – Primavera: camisa com saia

Out – Primavera: vestido com calça