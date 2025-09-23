Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Não há Clyde sem Bonnie"

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, sobre sanção à esposa de Moraes

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

23/09/2025 - 07h00
Brasil avalia retirar embaixadora Viotti dos EUA

A ala ideológica radical do Ministério das Relações Exteriores, que contamina a política externa brasileira, tenta fazer Lula (PT) agravar a crise com os EUA chamando de volta a embaixadora Maria Luiza Viotti, que já não tem muito a fazer em Washington. Essa turma defende até que Viotti abandone os EUA no voo de Lula, nesta quarta (24). Seria em “resposta” às sanções contra autoridades brasileiras acusadas de violar direitos humanos e de perseguir adversários ou de ajudar os violadores.

Cada vez pior

Chamar de volta a chefia da embaixada é gesto grave, na escala de tensões entre países. Precede o rompimento das relações diplomáticas.

Vergonha mundial

Com três ministros, o governo Lula está entre os mais sancionados, no mínimo, com proibição de entrar em território americano.

Recorde supremo

No STF, a situação é ainda pior: nenhum país tem oito dos ministros de suprema corte sancionados, um deles incurso na Lei Magnitsky.

Passeio garantido

Mesmo limitado a circular apenas entre hotel e a ONU, o ministro Ricardo Lewandowski não se fez de rogado e acompanhou Lula a Nova York.

Rombo bilionário dos Correios chega à PGR

O escandaloso rombo de mais de R$4 bilhões nas contas dos Correios, só no primeiro semestre deste ano, parou na Procuradoria-Geral da República. A ação é parte da ofensiva do deputado Evair de Melo (PP-ES), que ainda acionou o Tribunal de Contas da União para passar um pente-fino nas contas da estatal. O parlamentar compara, por exemplo, o déficit de todo 2024, R$2,6 bilhões, com os R$4,4 bilhões em seis meses, além de quase sete vezes o prejuízo registrado em 2023.

Sem saudades

Todo esse péssimo resultado ocorreu sob gestão de Fabiano Silva dos Santos, do grupo Prerrogativas, que deixou o comando da estatal

Explica, ministro

Evair também quer convocar o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, alçado ao posto pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP)

Ladeira abaixo

O parlamentar lembra ainda que os Correios vieram de anos de lucro na gestão de Jair Bolsonaro, mas desandou de 2023 adiante.

Pessoa física

Proibido de zanzar pelos EUA, Alexandre Padilha (Saúde) protestou em entrevistas contra o mal tratamento “ao Brasil”. Lorota. A decisão de cancelar visto, pessoal e intransferível, é contra ele, por violar os direitos humanos no tratamento aos médicos cubanos análogo à escravidão.

Milagre americano

As sanções do governo americano a ministros de Lula serviram ao menos para forçar o presidente brasileiro a fazer algo inédito: reduzir as despesas de viagens ao exterior sempre espalhafatosamente luxuosas.

Lá, a expressão é livre

Enquanto brasileiros gritavam palavras contra Lula na chegada a Nova York, corpulentos seguranças tentavam intimidá-los gravando seus rostos em vídeo. Foi inútil. Os gritos de “ladrão” e “cachaceiro” só aumentaram.

Não é problema deles

Chico Buarque (81 anos), Gilberto Gil (83) e Caetano Veloso (83) poderiam protestar contra o roubo aos aposentados roubados do INSS, todos pobres. Milionários, vida resolvida, preferem bradar contra anistia.

Na cola de Alcolumbre

O ex-chefe de gabinete de Davi Alcolumbre (União-AP) Paulo Boudens deve virar estrela na CPMI. Teria recebido R$3 milhões de empresa ligada ao “Careca do INSS”, diz documento que pede sua convocação.

Relator torcedor

Se tem uma coisa que parlamentares adoram é lista com números, nem sempre tão precisa. Relator da PEC da Blindagem no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE) diz que são 51 nomes contra a proposta.

Esbanja em dólar

Custaram R$737,62 as meias e o cinto que Janja comprou para o maridão, que supostamente esqueceu de enfiar na mala, A compra foi na loja J. Crew, a mesma que vestia Michelle Obama.

Eduardo na mira

O Conselho de Ética da Câmara pautou para hoje o processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O deputado é alvo do PT, que questiona a atuação do parlamentar nos Estados Unidos.

Pergunta na oportunidade

Alguém acredita que senador não quer “blindagem”.

PODER SEM PUDOR

Elegante pregador

Durante a Constituinte, décadas atrás, o senador Afonso Arinos (PSDB-RJ) não relaxava na sua pregação parlamentarista. Certa vez, em conversa com repórteres que cobriam os debates, ele começou a discorrer sobre as crises do presidencialismo, ao longo da História. Os jovens jornalistas não pareciam muito interessados. Afonso Arinos captou a mensagem: “Meus filhos, isto para vocês é História, mas entendam: para mim, é memória...”

giba um

"É um absurdo que o Congresso discuta anistiar quem comete crimes e criar mecanismos de blindagem"

"[...] para impedir que parlamentares sejam julgados. Na prática, essas propostas significam proteger criminosos", de Rui Costa (Casa Civil) sobre PEC de blindagem

22/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O Brasil superou a marca de 30 mil transplantes em 2024 , consolidando mais uma vez sua posição como país com o maior programa público do mundo. O recorde anterior, registrado em 2023, contabilizava 28,7 mil procedimentos em território nacional. Apesar do avanço, cerca de 78 mil pessoas ainda aguardam na fila de espera.

Mais: Rim (42 mil pessoas), córnea (31 mil pessoas) e fígado (2.387 pessoas) continuam sendo os mais demandados. Para se tornar doador, é fundamental comunicar esse desejo à família, que possui a decisão final sobre a doação. Um único doador pode salvar até oito vidas.

Giba Um

Mulher de fases

Aos 32 anos, a cantora e atriz, Manu Gavassi está numa nova fase de sua vida: a maternidade. Há pouco mais de 5 meses nascia Nara, fruto do relacionamento do modelo Jullio Reis com quem está há 4 anos.  Manu é uma das capas da revista Glamour Brasil onde revelou que sempre desejou ser mãe e fazia um exercício mental para saber  como seria sua vida com ou sem filhos no futuro, incluindo carreira e vida pessoal.

A cantora já revelou que por ser capricorniana sempre foi muito ambiciosa em referência a sua carreira, mas também que sempre sobre aproveitar suas fases, como a da alta exposição e recolhimento após sua participação no Big Brother Brasil. Ela conta que engravidou muito rápido e acredita que isso reflete em seu desejo e de suas prioridades que foram mudando conforme seu amadurecimento.  E garante que o seu maior medo com a maternidade era se anular.

“Meu maior medo era me anular. Demorei muito tempo para construir a mulher que sou e a independência que tenho. É como se ser mãe fosse uma coisa tão grandiosa que destruísse tudo que você construiu antes, como se não deixasse mais espaço para as outras mulheres que habitam em você. Minha maior felicidade foi ver que isso não aconteceu comigo. A maternidade, de fato, somou. Continuo sendo artista, mulher independente, inquieta, sonhadora, mas houve mudanças para melhor. Não me vejo mais definida somente pela minha carreira, vejo meu valor como pessoa. Principalmente agora, cuidando de outro ser humano. Que preciosidade doar seu tempo e seu corpo para esse ser se desenvolver. É muito lindo, nobre, te engrandece”.

COP30: risco de ataques piratas

Além de todo o aparato de proteção dos chefes de Estado e da presença das Forças Armadas nas ruas de Belém, há entre as autoridades brasileiras uma preocupação em especial com a segurança dos rios da Região Amazônica durante a realização da COP30. A Marinha e a Polícia Federal estão montando um esquema reforçado de patrulhamento para evitar os ataques de "piratas", notadamente a navios que servirão como hospedagem temporária durante o evento, assim como a barcos de apoio carregados de combustível e outros suprimentos.

O foco maior da atenção das autoridades se concentra nos arredores e acessos ao Porto de Outeiro, na ilha de Caratateus, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital paraense. Entre outras embarcações, dois transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema - cada um com capacidade para três mil passageiros, ficarão ancorados no porto. As abordagens a navios e barcos na Região Amazônica são um crescente desafio às forças de segurança. O principal crime é o roubo de combustível, depois vendido de forma clandestina ou usado em embarcações do crime organizado. Em cinco anos, foram furtados dez milhões de litros, um prejuízo de R$ 100 milhões por ano.

"Manifestação de idiotia"

Alexandre Padilha (Saúde)  recebeu seu visto para viajar aos Estados Unidos quase no final da semana passada e não sabe se irá à Assembleia Geral da ONU. Nova York e à Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde. Se for, só poderá circular em cinco blocos do hotel da hospedagem, nas rodas entre hotel, o bairro em que fica a sede da ONU, a missão do Brasil e a residência do embaixador. Aos chegados, ele considerou "tudo isso uma manifestação de idiotia". Padilha foi considerado pelo governo Trump como "ligado a Cuba" por participar do programa "Mais médicos”.

Giba Um

Seletiva nas escolhas

A atriz Sharon Stone, uma das maiores atrizes do mundo, sempre lembrada por sua personagem Catherine Tramell de Instinto Selvagem e sua famosa cruzada de pernas. Entre muitos trabalhos ela sofreu um grande susto  ao  ser diagnosticada com aneurisma cerebral, que quase lhe tirou a vida aos 43 anos, onde passou se dedicar mais a sua família. Agora é mais  seletiva na escolha de seus trabalhos.

Um exemplo disso é a sua participação na terceira temporada da série Euphoria que deve ir ao ar no ano que vem no Brasil. Ela também atacou de modelo para campanha outono-inverno da grife italiana Antonio Marras. Sharon se diz apaixonada pelo estilista homônimo da marca. “Estou apaixonada por ele. Ele é um verdadeiro artista, sabia? Ele é um artista e um artesão . Ele faz cerâmica e é muito prático. As roupas dele têm uma sensualidade e uma qualidade artesanal inacreditáveis que são tão lindas”.

Giba Um

Prefeito, sim

Ainda o ministro Alexandre Padilha, que vem desempenhando bem na Saúde: ele não quer saber de disputar o governo de São Paulo, mas quer mesmo é se candidatar à prefeito da capital em 2028. Para o governo de São Paulo, Padilha está atrás até da deputada trans do PSOL, Erika Hilton, segundo algumas pesquisas. A parlamentar defende direitos das pessoas negras e LGTB. Para um voo internacional, há poucos meses, teve de se identificar como do "sexo masculino”, mas não criou caso.

Dívidas no campo

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, vem sussurrando a membros da bancada ruralista já ter um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que a Medida Provisória 1.316/2025 seja votada em regime de urgência até meados de outubro. A MP prevê a liberação de R$ 12 bilhões para a liquidação ou amortização de dívidas de produtores rurais.

Cerca de 100 mil agricultores deverão ser beneficiados. A se confirmar a promessa de Lupion, o projeto será votado pelos parlamentares em até 30 dias após sua publicação. Ou seja: será mais uma demonstração do poder político do agronegócio. O Congresso leva, em média, 89 dias para votar uma MP.

Pérola

"É um absurdo que o Congresso discuta anistiar quem comete crimes e criar mecanismos de blindagem para impedir que parlamentares sejam julgados. Na prática, essas propostas significam proteger criminosos ", 
de Rui Costa (Casa Civil) sobre PEC de blindagem e anistia a golpistas.

Barrados no baile

Até o final de semana, nem todos os membros da delegação brasileira à que viajaram para Nova York tinham recebido seus vistos (nova ação do delírio de Trump). Por causa do tratado de 1947 que rege obrigações dos EUA como país sede da ONU, Washington é obrigado a conceder vistos para todas as delegações, caso contrário cabem ações legais. O tratado tem força de lei, foi aprovado pelo Congresso americano, concede imunidade diplomática às instalações e pessoal da ONU e proíbe Washington de impedir a entrada de membros das delegações de cada país.

Militares vs. militares

Jornais, emissoras de TV e algumas redes sociais repetem que não existem injustiçados entre os militares condenados pelo STF por envolvimento na trama golpista. Nesse bloco, batiam continência a Bolsonaro generais como Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio, almirante Almir Garnier, tenente-coronel Mauro Cid e os federais Anderson Torres e Alexandre Ramagem, que agora podem perder cargos, estrelas e liberdade. Outros militares trataram de pular fora: os generais Edson Pujol, Fernando Azevedo e Silva, Santos Cruz, Silva e Luna e Otávio Rego Barros, além de Luiz Eduardo Ramos, que ficou até o fim do governo. Todos assistiram o despacho de longe - e de camarote.

CPI do Judiciário

O bolsonarismo está disposto a abrir três frentes de batalha para tentar salvar o ex-presidente e contra-atacar o Judiciário e uma nos Estados Unidos. Agora, o deputado Luciano Zucco (PL-RS) ou tenente-coronel Zucco quer instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com deputados e senadores para investigar eventuais abusos e irregularidades do Poder Judiciário.

A empreitada tem apoio de ala moderada do bolsonarismo, como o senador Marcos Pontes (PL-SP). Zucco está  reunindo assinaturas: até agora já teria 180 (muita gente não acredita e muita gente não quer nem saber).

Menor poder de fogo

Ainda a guerra entre Michael Klein e o novo comando da Casas Bahia nos últimos meses, ele perdeu boa parte de seu poder de fogo, com a conversão de debt and equity, que deu ao Mapa  uns fatia de 85% do capital, a participação do empresário foi diluída de 10% para aproximadamente 2%.

No mercado, há quem diga que o braço de Klein vai além desse percentual, graças a uma rede de minoritários satélite". Com a entrada em cena da Mapa Capital, que levou a Casas Bahia voltar a ter a figura de um acionista controlador, pode até não ter suficiente para o empresário reassumir a orquestra.

"Planejamento específico"

A Marinha terá um "planejamento específico" para a 30a. Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O patrulhamento dos rios da Amazônia Oriental, que engloba área da COP30, é de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval. Para além da COP30 que no momento concentra atenções das forças de segurança do país, há do lado da Marinha, um esforço de combate às atitudes criminosas na extensa e complexa malha hidrográfica da Amazônia. O número de Patrulhas Navais ao longo deste ano já supera em 16% o total de ações realizadas em 2024.

Três dias antes

A polêmica primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, chegou a Nova York três dias antes do presidente Lula, que desembarcou lá neste domingo (21). O petista discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã e terá uma agenda focada nas pau tas da política externa. Ambos deverão voltar ao Brasil no próximo dia 25. Em Manhattan, Janja participará de eventos ligados a temas sociais. Janja teria viajado com dois assessores e quatro agentes de segurança. Todos já possuíam vistos de entrada nos Estados Unidos. 

Mistura Fina

O primeiro ano da gestão de Samir Xaud à frente da CBF será de fartura. A entidade deverá superar a marca de R$ 2,4 bilhões de receita, superior até mesmo aos R$ 2,2 bilhões de sua previsão orçamentária. A maior parte da dinheirama virá de contratos fechados na gestão de  Ednaldo Rodrigues, deposto em maio. E Xaud teve o mérito de evitar a saída de patrocinadores em meio à crise institucional da CBF, alimentada por denúncias de fraude na eleição de Rodrigues.

Entre as nações que permitem apostas online, China e Coréia do Sul são as que aplicam regras mais rígidas. Os chineses viveram o boom da modalidade entre 2005 e 2014, com um aumento significativo de transtornos mentais e lavagem de dinheiro, até que em 2015 o governo proibiu por completo a modalidade - atualmente, apenas algumas loterias esportivas são permitidas. Na Coréia do Sul, apenas uma empresa tem licença para operar jogos, físicos e online.

Enquanto alguns países ao redor do mundo já impõem restrições às apostas online, o Brasil parece longe de um consenso sobre como proteger sua população mais vulnerável. Como exemplo, as bets patrocinam 20 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro e estão presentes em 70% das placas publicitárias nos estádios em todo o país. O risco, alertam especialistas, é que a epidemia continue a devastar vidas em troca do lucro fácil de poucos.

A novela "Vale Tudo" superou o remake de "Pantanal", de 2022, e se tornou o folhetim mais visto na história da Globoplay, o serviço de streaming da Globo, lançado em 2015. A novela assinada por Manuela Dias assumiu o primeiro lugar tanto na quantidade de horas assistidas quanto no alcance de usuários únicos.Espectadores mais veteranos dizem que a produção do remake de "Vale Tudo" é primorosa, lembrando novelas de décadas atrás.

Firme no propósito de conquistar cada vez mais o público que consome a cultura sertaneja, a Globo vai levar ao ar uma produção que contará os bastidores dos rodeios país afora. É o "Vida de Rodeio". A estreia está marcada para o dia 7 de outubro. Ao todo, serão oito episódios, com final previsto para ser exibido em 25 de novembro.

In –  Primavera: camisa com saia
Out – Primavera: vestido com calça

editorial

Sustentabilidade sem rótulos

Precisamos assumir a sustentabilidade como valor coletivo, sem ideologia, mas com sabedoria. O equilíbrio, em tempos polarizados, talvez seja o gesto mais revolucionário

20/09/2025 07h15

A palavra sustentabilidade precisa, com urgência, ser desideologizada. Trata-se de um termo que, muitas vezes, é apropriado por correntes políticas ou movimentos de interesse específico, quando deveria ser entendido de forma objetiva, universal e inegociável. O motivo é simples: o meio ambiente é um bem comum, compartilhado por todos nós, sem exceções.

Não se trata de uma agenda para ambientalistas radicais ou, ao contrário, de uma preocupação restrita a produtores rurais. O meio ambiente é a base da nossa vida cotidiana. É o ar que respiramos, a água que consumimos, o alimento que chega à mesa. Seja o cidadão que vive em um apartamento urbano, sem contato direto com a terra, seja o agricultor que depende do solo para produzir, todos têm a mesma necessidade: um ambiente equilibrado e preservado.

Essa constatação deveria nos afastar das armadilhas-narrativas que rondam o debate público. De um lado, existem discursos catastrofistas, que paralisam a ação e pintam um futuro de colapso inevitável.

De outro, há uma visão produtivista míope, que ignora os limites da natureza em nome de um crescimento imediato e desregrado. Ambos os extremos são perigosos. O desafio, portanto, está em buscar e sustentar o caminho do meio, no qual informação, responsabilidade e equilíbrio andam juntos.

O Brasil – e, de forma destacada, Mato Grosso do Sul – já mostrou ao mundo que esse caminho é possível. Nossa produção agropecuária combina, cada vez mais, alta produtividade com práticas sustentáveis, resultado de décadas de investimento em ciência, tecnologia e legislação ambiental. Isso não significa ausência de problemas ou complacência com irregularidades.

Significa, sim, valorizar e reforçar um modelo que respeita as leis ambientais, protege biomas estratégicos e garante alimentos de qualidade em larga escala.

É nesse espírito que o País se prepara para a COP30, que será realizada no segundo semestre, em Belém. Mais do que um palco de discursos, o encontro é uma oportunidade única para apresentar ao mundo um exemplo concreto de que produzir e preservar não são ações excludentes. Mato Grosso do Sul, em especial, tem sido um laboratório vivo dessa síntese: cresce, atrai investimentos e, ao mesmo tempo, reforça seu compromisso com a sustentabilidade.

Mas há outro ponto crucial, que não pode ser esquecido: a informação. Em tempos de acesso ilimitado a dados, ainda há quem prefira a ignorância, alimentando preconceitos ou simplificações perigosas. Respeitar o meio ambiente é também respeitar a saúde coletiva, e isso só é possível com conhecimento. Saber um pouco mais, buscar fontes confiáveis, fugir da superficialidade, são atitudes essenciais para qualquer cidadão que deseja participar de maneira responsável desse debate.

A ignorância, neste caso, é mais do que um defeito: é um risco. Arrisca-se o futuro de uma nação que depende de seus recursos naturais para gerar riqueza, empregos e qualidade de vida. Arrisca-se também a credibilidade internacional de um país que tem condições de liderar o diálogo global sobre sustentabilidade.

Por isso, o chamado que se faz neste momento é claro: precisamos abandonar os rótulos, os extremos e as soluções fáceis. Precisamos assumir a sustentabilidade como um valor coletivo, sem ideologia, mas com sabedoria. Porque o equilíbrio, em tempos tão polarizados, talvez seja o gesto mais revolucionário que possamos praticar.

