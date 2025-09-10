Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos"

"O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais", de Gilmar Mendes, decano do Supremo

Giba Um

Giba Um

10/09/2025 - 06h00
O Itaú realizou, o desligamento de aproximadamente mil funcionários que atuavam sob esquema de trabalho híbrido ou remoto. A decisão foi fruto de uma avaliação conduzida pela instituição financeira, centrada na produtividade apresentada pelos funcionários que desempenhavam suas funções em home office.

Mais: banco esclareceu que os desligamentos foram precedidos por uma análise criteriosa, que incluiu aspectos relacionados às práticas de trabalho remoto e ao registro de jornadas, a fim de assegurar conformidade com os padrões institucionais estabelecidos com discrepância de horário realmente trabalhados. 

Setor vip

Programado para acontecer a cada dois anos, intercalando com o Rock In Rio, o The Town iniciou neste final final de semana a segunda edição do festival reunindo milhares de pessoas, calcula-se que nos dois dias (6 e 7) circulou no Autódromo de Interlagos cerca de 190 mil pessoas. E tomando-se como base a 1ª edição a organização do evento tentou melhorar os pontos que foram criticados como o acesso via transporte público ao local, que funcionou extremamente bem; pontos de alimentação que foram melhor distribuidos e banheiros que teve o número de cabines ampliado que teve fila de espera, mas em tempo muito menor que na primeira edição. O público ainda criticou a posição dos palcos, que apesar dos principais palcos ter sido colocados no dois em pontos extremos fazendo que interfencia entre os som cessasse, mas criou uma distancia maior entre os dois tornando a caminhada mais exaustiva fazendo que o público escolhesse qual show priorizar. Entre os 16 shows que aconteceram nos dois principais palcos os destaques ficaram por conta de Iggy Pop, Burna Boy, Green Day e o cearense Matuê. E claro todo grande evento que se preze existe uma área vip onde se pode ver milhares de famosos, e no de The Twon não foi diferente. Ente tantas celebridades que circularam por lá estavam, Tati Machado, que aos poucos está retomando a vida, após a perda do bebê; as atrizes Mariana Ximenez, Monique Alfradique e Vitória Strada e a ex-bbb e apresentadora Rafa Kaliman, que exibiu a barriga de sua primeira gravidez.

"Traidores": há um clima

De um lado, o governador Tarcísio de Freitas, preocupado em ter sua candidatura ao Planalto abençoada por Jair Bolsonaro, fazia pregação na Avenida Paulista, repetindo que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Moraes", a manifestação dos bolsonaristas abria uma colossal bandeira dos Estados Unidos na rua, cobrindo grande volume de defensores de Trump, suas sanções, não se preocupando o quanto o tarifaço do ianque (a se usar antigo rótulo) atinge o país.  Juristas de plantão que garantem que anistia para quem nem foi condenado não se enquadra na lei e menos ainda se ferem a Constituição, trocam olhares e apostam que "há um clima de traidores nas ruas". Entre os manifestantes, a pergunta lembra a situação dos bolsonaristas acampados (aqueles que foram chamados de “malucos" por Bolsonaro) que perguntavam "o que iria acontecer e onde estava o Exército" e ouviam do general Braga Netto que "tivessem paciência, que  a reviravolta aconteceria em dias". O próprio Lula, quando viu a bandeira americana cobrir a rua, repetiu: "Os traidores da pátria estão aumentando".

Pena provável

Juristas e advogados criminalistas estimam que as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal deverão superar os 20 anos de prisão. O cenário considerado mais é o de que ele seja condenado por cinco crimes pelos quais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A maioria de um bloco de vinte conhecidos e respeitados juristas acreditam numa punição maior do que duas décadas de prisão. O que muitos não tem nenhuma ideia é onde Bolsonaro cumpriria pena. A Polícia Federal não quer repetir o que aconteceu com Lula, preso numa sala da sede da corporação em Curitiba.

Fora da sua época

A atriz Bruna Linzmeyer vive atuamente a personagem Lea na série “Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente”, em exibido na HBO Max, que conta a história de time de comissários de bordo que contrabandeava AZT, medicamento proibido no Brasil até 1990 e, na época, o único tratamento disponível contra o vírus HIV. Nascida em 1992, Bruna não pegou o auge da propagação da doença que foi nos anos 80, mesmo assim foi atrás e conversou com diversos profissionais da área para se entregar de corpo e alma ao personagem. Lésbica assumida, Bruna garante que seus país souberam acolher sua escolha sexual. Ainda revelou que existe uma possibilidade sobre se tornar mãe, uma ideia que até a pouco tempo não fazia parte de seus planos. Com 15 anos de carreira ela se diz orgulhosa de tudo que construiu: “Os papéis que construí, a profundidade e a qualidade das personagens, pessoas e afetos que encontrei pelo caminho... Fiz esse trânsito entre a televisão, o cinema mainstream e independente, de mulheres não-brancas e não-héteros, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, transito bem entre esses dois mundos e tenho muito orgulho, porque sempre me trazem desafios diferentes. Uma jornada muito mais linda e incrível do que imaginei”..

Desfecho

Ainda o julgamento de Bolsonaro: ele e mais sete réus que deverão conhecer suas penas (ou absolvição) até a próxima sexta-feira, determinadas pela 1ª Turma do STF com o voto do relator Alexandre de Moraes, sabem que três votos são suficientes para definir o desfecho. A expectativa é de que Moraes se manifeste pela condenação dos oito réus envolvidos. Esta semana, toda a área, externa e interna, ganhará reforço de segurança, fardada e até disfarçada. Detalhe: até especialistas em bombas foram convocados para essa missão.

"Sucessivas tentativas"

O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, que ouvia parte da falação de Tarcísio, tratava logo de emendar: "O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". Entre emissoras de rádio e televisão, os carregadores da bandeira americana estavam divididos, de um lado os que a consideravam "uma arma" e de outro, os que  achavam que "era um insulto aos brasileiros". De quebra, Tarcísio também considerava mentirosa a delação de Mauro Cid. Os manifestantes entre São Paulo e Rio foram para suas casas achando que "algo vai acontecer" antes do dia 12, data prevista das condenações.

Pérola

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”,

de Gilmar Mendes, decano do Supremo.

Empatados

O governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas: é considerado favorito para a vaga no Senado. Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é considerada favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador. A decisão de que ela sairá mesmo para disputar o Senado pelo DF é do marido Bolsonaro. Planalto, nem pensar: não seria ela sua substituta.

Superou a da covid

A CPI mista que investiga a roubalheira contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. No caso da pandemia, a investigação excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou seis meses e ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos, deixando 417 pendurados. Em seis meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências: o número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

Anistia negociada

A cúpula do PT está preocupada com o crescimento no Congresso do movimento pró-anistia. Uma anistia que inclua Bolsonaro passar, será vista internacionalmente como uma vitória de Donald Trump de que o STF e o governo Lula perseguem o ex-presidente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está preparando um texto alternativo atingindo apenas quem já foi condenado. Alcolumbre não quer colocar Bolsonaro no rol dos que serão brindados com a anistia. Hugo Motta está encostado na parede.

Disparada das ações

A súbita elevação com as das ações da Casas Bahia acendeu o sinal de alerta da CVM. A autarquia deverá abrir um processo para averiguar movimentações atípicas com o papel da rede varejista. No final de agosto, começo de setembro, as cotações subiram mais de 50%. Nos 12 meses anteriores, o papel acumulava uma queda de 45%, o que aumenta a estranheza sunita valorização. à CVM já teria mapeado as instituições financeiras que mais operaram com ações da Casas Bahia. A autarquia limitou-se a dizer que "acompanha e analisa informações, tomando medidas cabíveis, se necessário". À medida que as cotações começaram a subir, gestoras que vinham apostando em queda, zeraram rapidamente suas posições. A CVM ainda não se convenceu.

"Nuvem soberana" 1

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro Serviço Federal de Processamento de Dados, para a criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de "garantir privacidade e controle de dados do Estado". Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos a lorota grotesca de "nuvem soberana".

"Nuvem soberana" 2

Os mais irônicos recomendam "evitar risadas": o pregão para comprar a plataforma Cloudera por meio do programa Managed Service Providers (MSP) será no próximo dia 12. Diante do agravamento estimado das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de "soberana". O objetivo da lacração chamada "nuvem soberana", a cargo de Serpro e Dataprev, é "proteger" os dados mais "sensíveis" do governo. Os petistas não percebem - que "soberania digital" exige investimento em tecnologia e qualificação - que eles não têm.

Mistura Fina

está operando no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. O que ninguém sabe é quem pagou pelo super-equipamento, até mesmo algumas figuras do próprio staff do aeroporto. Aí, surpresa: generosamente, foi uma doação de US$ 2 milhões (perto de R$ 10 milhões) do governo dos Estados Unidos. Não veio junto nenhum bilhetinho em formato de coração de Donald Trump.

Novo episódio protagonizado por Donald Trump: ele ameaça usar instituições americanas contra outros países em defesa dos aliados. Agora, promete retaliar a União Europeia por causa de uma multa imposta ao Google. O bloco europeu puniu a plataforma em 3 bilhões de euros por abusar de sua posição dominante e prejudicar a concorrência em publicidade digital. Trump é aliado da big tech e ameaçou adotar sanções com base na Seção 301 da Lei do Comércio americana, mesmo expediente usado contra o Brasil, contra o qual se diz "muito irritado". Para quem não sabe: quando está "muito irritado", Trump vai jogar golfe.

Jornalistas de boa memória estão lembrando que, num dia como o Sete de Setembro de domingo (7), Bolsonaro, então presidente chamou as eleições de "uma farsa", disse que não cumpriria mais ordens da Justiça e que só sairia do poder "preso ou morto". E usou a data para atacar a democracia e o Supremo. Aconteceu em 2021 quando Bolsonaro amargava queda de popularidade  no primeiro discurso do dia, anunciou um ultimato para todos os que estão na Praça dos Três Poderes". Aí, novo ataque a Alexandre de Moraes: "Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos". Tarcísio de Freitas, na época, era seu ministro.

O filme indicado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga entre os que concorrerão ao Oscar de 2026 deverá ser anunciado dia 15. O favorito é "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes. Mais: o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, já arrecadou, em bilheteria, US$ 36,1 milhões em todo o mundo, segundo dados do site OMDb.

In - Pulseiras com pérolas

Out - Pulseiras com berloques

Cláudio Humberto

"Serão abatidos."

Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre aviões venezuelanos próximos a navios americanos

08/09/2025 00h03

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Quanto mais reprovado, Lula fica mais caro ao País

Lula (PT) custa mais caro ao Brasil sempre que aumenta a reprovação do seu governo, usando dinheiro público para adquirir popularidade. Após o Paraná Pesquisa revelar sua reprovação de 53%, mesmo com o palanque do tarifaço, Lula passou a mão em R$5 bilhões do pagador de impostos para comprar simpatias com botijões de gás. Após gastos populistas de R$285 bilhões em 2024, Lula continua torrando sem controle e sem piedade e pode chegar aos R$300 bilhões este ano.

 

Colapso logo ali

Especialistas da Câmara e do Instituto Fiscal independente do Senado advertiram que a gastança conduzirá o Brasil ao colapso já em 2027.

 

Dívida trilionária

Lula faz crescer a dívida pública 0,7% ao mês, como em julho, levando-a a R$7,9 trilhões. Ele não parece preocupado, problema do sucessor.

 

Data da falência

Até os técnicos responsáveis do governo (sim, existem) alertaram que, em 2027, ano do colapso, já não haverá dinheiro para serviços básicos.

 

Desastre é a meta?

Em vez de adotar políticas de estímulo à economia, Lula persegue a R$300 bilhões de gastos bancados por endividamento crescente.

 

Censura a Bolsonaro na eleição entra no radar

Com a condenação de Jair Bolsonaro esperada até no mundo mineral, governistas defendem a imposição de mordaça ao ex-presidente, para o impedir até de gravar vídeos de apoio na campanha eleitoral de 2026. Especialistas encontram espaço para o veto e para a autorização. O advogado e professor Gustavo Ferreira disse à coluna que, ainda que esteja preso, Bolsonaro estaria autorizado por lei a exercer o direito de voto e à manifestação política, o que inclui indicar candidaturas.

 

Está na lei, mas...

Ferreira lembra que a liberdade de manifestação é assegurada e que eventual proibição seria admitida só em caso de apologia ao crime.

 

...sem chances

Guilherme Barcelos, especialista em direito eleitoral, avisa que a situação será decidida pelo juízo penal. Ou seja, Alexandre de Moraes.

 

Precedente

Barcelos lembra que Lula cumpria pena por corrupção, em 2018, e o TSE o impediu de gravar vídeos da prisão.

 

Chamem a polícia

São indecentes os números da Contag (confederação de trabalhadores na agricultura), controlada pelo PT, no escândalo do INSS. A CPMI apurou que em um só dia de novembro de 2023 a Contag registrou “descontos associativos não autorizados” de 34.487 aposentados.

 

Anistia 100%

Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL) negou a existência de “ala” do partido em favor de retirar Bolsonaro do projeto da anistia. “O PL votará 100% pela anistia”, garante.

 

Sob pressão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou “grandes empresários” a participarem da pressão sobre o Congresso no projeto de anistia: “O mínimo é Jair Bolsonaro estar nas urnas em 2026, o mínimo!”.

 

Atenção tem

Na disputa pelos holofotes nas redes sociais, a hashtag BolsonaroFree obteve mais de 53 mil reproduções no X, no segundo dia do julgamento no STF. “Alexandre de Moraes” foi citado 47 mil vezes.

 

Lula tem inspiração

Rodou na internet um despacho de 1966 do partido comunista chinês, no qual é celebrado o aniversário do “nosso grande líder Mao”, que “segundo pesquisa com cientistas”, diz, “pode viver 140-150 anos”.

 

Explica aí

O ministro Jorge Messias terá que explicar à Câmara sobre a Advocacia-Geral da União bancar advogado nos Estados Unidos para defender Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky.

 

Com calma

Sem querer passar com o carro na frente dos bois, Marcos Pontes (PL-SP) acredita que não é hora de escolher nome para eventual disputa em lugar de Bolsonaro. “O ideal é aguardar”, diz o senador.

 

Guerra é defesa?

Deixou esquerdistas de cabelo em pé, a decisão do presidente Donald Trump de mudar o Departamento de Defesa para a denominação anterior de Departamento da Guerra, que vigorou de 1789 a 1947.

 

Pensando bem...

...tem quem goste de cutucar poder nuclear com vara curta.

 

PODER SEM PUDOR

Toró de bobagens

Faz a delícia do Itamaraty um diálogo entre Lula e o então chanceler Celso Amorim, durante uma viagem. Ao final de um assunto complexo, o ministro propôs: “Na volta, nós reunimos o ministro Zé Dirceu e fazemos um brainstorm.” Lula se interessou: “Brein o quê?” Amorim explicou: “É uma conversa que provoca ‘chuva’ de idéias, sugestões, presidente.” Lula captou: “Ah, na minha terra a gente chama isso de ‘toró de palpites’”...

Giba Um

"Vou fazer 80 anos, mas estou parecendo um jovem de 30. O meninão aqui... estou a 180 por hora...

a 180 por hora, estou que nem carro de Fórmula 1. Estou assim porque tenho uma causa. Vocês são a minha causa", de Lula, lançando o programa Gás do Povo, em BH.

08/09/2025 00h02

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Para um programa que saiu do ar há muitos anos, sem se preocupar com a repercussão e já tentou voltar outras vezes, a informação de que o novo "Aqui Agora" já está arrumando as gavetas para cair fora, não chega a ser novidade. A produção é pobre, quadros como "Para quem você puxaria a descarga? São indigestos.

Mais:  a "casa assombrada" é de rir (restou pouco da casa) e por aí vai com comando de Geraldo Luís, que entrou em cena na última hora. Dani Brandi é competente, Mauro fim Pagetti parece estagiário. E ainda tem o policialesco "Brasil Urgente", da Band, levando a melhor.

"Direito à defesa"

José Luis Oliveira Lima, o Juca, advogado de Braga Netto, anunciou o curto prazo para a defesa analisar  provas, disponibilizadas na íntegra só recentemente: são quase 80 terabytes de dados, sendo 225 milhões de mensagens, equivalente a 17 mil filmes longa-metragem. Mais: a notificação do governo dos EUA aos bancos brasileiros, sobre sanções contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, faz prever que essas medidas podem ser estendidas a outras pessoas.

"Para inglês ver"

Deputados da federação União Progressista, que desembarcou do governo, garantem que a decisão terá pouco impacto no Congresso. O anúncio é visto por alguns como "para inglês ver". A avaliação de parlamentares do União Brasil e do PP é que os alinhados a Lula em temas como isenção do IR, dificilmente haverá resistência, por ser pauta popular. E mais: muitos não vão se descolar totalmente por interesse em emendas. 

Pé na estrada

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) retomou, na semana passada, as Caravanas Federativas, nas quais representantes do governo Lula se reúnem com gestores locais. O evento aconteceu em Natal, com a presença de mais de 2.500 pessoas. Para este ano, estão previstas ainda as caravanas em  São Luiz (MA), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR) , Pelotas (SC), Mauá (SP) e Rio de Janeiro (RJ). 

Parceira certa 1

A entrada da Acciona no leilão de concessão do túnel Santos-Guarujá trouxe um certo alívio ao governador Tarcísio de Freitas. A participação dos espanhóis foi vista no Palácio dos Bandeirantes como estratégica para atenuar a percepção de fracasso que ronda um dos maiores projetos de infraestrutura da gestão Tarcísio – um investimento total de R$ 7 bilhões. 

Parceira certa 2

Mais Santos-Guarujá: na hora H, outros, grandes players do setor, como a chinesa CCCC, a italiana WeBuild, Andrade Gutierrez e Odebrecht, recuaram e desistiram de apresentar proposta. A Acciona terá como único concorrente a portuguesa Mota Engil, que tem uma operação bem menor no  Brasil. Por sinal, parece que há uma sintonia entre espanhóis e Tarcísio de Freitas. Responsável pela linha 6 (laranja) do metrô de São Paulo, o grupo é apontado como  forte candidato a assumir também a implantação da linha 19 (celeste), orçada em mais de R$ 12 bilhões. 

Giba Um

"Virou um inferno"

Com pouco mais de 20 anos como atriz e vivendo Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, a atriz Paolla Oliveira, abriu seu coração para  falar sobre a cobrança excessiva sobre sempre estar em boa forma no videocast 'Conversa vai, conversa vem', da  jornalista Maria Fortuna. “O inferno que se tornou a minha vida. O desagrado, a insuficiência. Quando se coloca uma roupa em que se sente bonita e não está bonita para os outros. Quando ia fazer um trabalho e me perguntavam sobre quantos quilos ia emagrecer e não sobre o personagem. O carnaval era sobre a dieta que faria. Respondia no modo sobrevivência, tipo: “Sabem mais que eu, preciso responder”. Uma hora era bonita, outra hora não era mais. Aqui era padrão, ali era gorda. Foi uma confusão tão grande que falei: “Não quero mais”. Foi uma crise gigante”. Foi então que se deu conta que não precisava mais se preocupar com a opinião dos outros, resolvendo simplesmente parar de escutar as críticas negativas, principalmente,  pelo seu corpo e revelou o quanto isso foi libertador. “Comecei a me reconhecer e falar “preciso estar de acordo com o que penso e não com a expectativa dos outros”. Foi libertador. A régua continua cruel demais, temos que ser mais magra, mais jovem, mais bonita. Mas a partir do discurso posto, conseguimos arrumar lugar de mais conforto. O ano mais lindo foi o da onça, quando fiz vídeo falando: “Quero que se dane meu peso, a dieta que vou fazer, não vou fazer nada, parem de me perguntar”. 

STF pronto: anistia é inconstitucional

A responsabilização dos envolvidos é fundamental para que nada parecido se repita". É o ministro Gilmar Mendes em um evento acadêmico, na semana passada, na Suprema Corte di Cassazione Corte institucional da Itália, antecipando a posição da 1ª Turma do STF sobre o julgamento da trama golpista. E emendou: "A Corte está preparada para enfrentar, uma vez mais e sempre, com altivez e resiliência, todas as ameaças contra si e sua independência venham de onde vierem". Na Câmara, com Centro e oposição, o clima é de otimismo (!) porque as planilhas registram 300 votos. Resumo da ópera: por mais que Hugo Motta negue, a proposta para a anistia será pautada e pode sair ainda em setembro. E Gilmar Mendes continua à espera: anistia em caso de tentativa de violação do estado democrático "morre na praia". O que poderá acontecer na sequência, é outro problema. A senha para o projeto da anistia andar foi a visita de Arthur Lira, ainda influente no Centrão a Bolsonaro. A sentença pode sair esta semana, sexta-feira , dia 12.

Olho no futuro

Analistas de plantão apostam que, se for colocado em prática hoje, com ou sem Tarcísio, o projeto de anistia não sobrevive. Se o Congresso aprovar, a PGR contestará a medida no STF. A Alta Corte julgaria inconstitucional o perdão a golpistas recém condenados. Mais: Em dois anos, Alexandre de Moraes será presidente do Supremo. Se a direita for maioria no Congresso em 2027, poderá abrir um processo de impeachment contra o ministro. Com Moraes nas mãos dos parlamentares, o Judiciário e o Congresso precisarão conversar.

Giba Um

Novos trabalhos

A atriz e modelo Pamela Anderson, hoje com 58 anos, ficou internacionalmente conhecida por sua interpretação de "C.J." Parker na série de TV SOS Malibu (1992–1997). Apesar de nunca ter parado de atuar tem quase 30 filmes e muitas participações em séries, longas e programas de TV, viu seu nome ganhar o noticiário de novo com a atuação na nova versão do filme Corra que a Polícia Vem Aí (considerado pela crítica uma das melhores comédias de 2025). E com esse novo reconhecimento ela está sendo chamada para fazer outros trabalhos, já está escalada para mais três longas o Rosebush Pruning (A Roseira podada),Place to Be (Lugar para estar) além de  protagonizar Queen of the Falls, um longa-metragem independente que contará também com a presença de Guy Pearce no elenco principal.  Mais: Pamela que fez o programa Pamela's Garden of Eden agora comanda uma outra atração, desta vez na área culinária, o Pamela's Cooking with Love exibido pela plataforma de streaming Prime Video. Na atração nomeados chefs a acompanha em um passeio por  propriedade rural na Ilha de Vancouver, onde juntos preparam refeições à base de plantas..
 fundamentais para viralização na internet, e isso realmente me interessa. Acho que tenho tido bastante sucesso nisso”.

Giba Um

Michelle senadora

Michelle Bolsonaro vem ganhando força como uma das principais lideranças da direita no Brasil, ampliando sua relevância eleitoral. Pesquisa do instituto Gerp diz que, num segundo turno, Michelle venceria Lula com 48% de intenções de voto contra 37% do presidente. O marido nunca permitiria uma candidatura à Presidência: Michelle disputará o Senado, enquanto Lula tem sua reprovação aumentada. E mais agora, sua articulação com Celina Leão pode ter impacto significativo nas eleições do ano que vem. Detalhe: Michelle ainda sonha com o Planalto.

"Buenos Wines"

Considerado um dos maiores narradores de futebol de todos os tempos, Galvão Bueno continua dando voz à emoção como contratado da Amazon Prime Video. E decidiu recalcular a rota e expandir seus investimentos. Hoje, é um dos principais produtores de vinho do país. Aos 75 anos, dono da Fazenda Bellavista Estate, em Candiota, no Rio Grande do Sul, Galvão contempla, em mais de 100 hectares, uma variedade de uvas. Dentre os cultivos estão merlot,  Petit verdot, cabernet sauvignon, Pinot Noir, sauvignon Blanc e Chardonnay. Sua marca é inspirada em seu prestígio nos esportes: "Bueno Wines".

Quatro em dez

Mudanças no Jornal Nacional: William Bonner sai entra César Tralli em novembro e permanece Renata Vasconcellos com o novo maior salário da emissora. A audiência do Jornal Nacional já teve tempos melhores. Em 2025 é de 22 pontos com 37% de share no chamado PTN (audiência no Brasil como um todo). O JN fala com quase 30 milhões de brasileiros todos os dias. De janeiro até agora, já foram mais de 150 milhões de brasileiros alcançados. Em 2025 (até o momento) de 10 televisores ligados, 4 estão sintonizados no JN durante a exibição do telejornal.

Mistura Fina

Logo na largada do processo sobre trama golpista, os advogados dos réus produziram saldo negativo para Bolsonaro. Tentaram reduzir a responsabilidade e sem negar a citada trama golpista. O caso mais emblemático foi na defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Advogado e ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten não deixou por menos: "Essa turma criava e  distribuía teorias conspiratórias para se manter vivos dentro de suas insignificâncias".

Donald Trump quer fazer da caça aos imigrantes uma marca de seu governo. No caso dos imigrantes brasileiros, segundo a PF, já se pode traduzir em números. Nos primeiros oito meses deste ano, 1.817 brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos. Isso representa mais que os 1.660 mandados embora em todo o ano de 2024. E muito mais que os 1.256 obrigados a retornar em 2023.
 
Os executivos da Reag Investimentos que articulam a aquisição da gestora estão amarrando um contrato de risco com o atual controlador, João Carlos Mansur. A proposta não prevê qualquer desembolso de imediato no negócio. Haveria um tempo de carência, de 12 a 24 meses, para o pagamento. O valor, por sua vez, só seria fixado ao final desse prazo e calibrado em função da carteira de ativos retidos e dos resultados financeiros.
 
Ou seja: do que estará da Reag após a grave crise reputacional deflagrada com as denúncias de investimentos com o PCC. E mesmo assim, com todas essas amarras, os executivos da gestora ainda não estão certos de que assumirão esse risco apenas entre si. O que corre no mercado é que eles buscam parceiros externos para a compra do controle da Reag. O que já é, em grande parte, outra história.
 
Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha do apresentador Silvio Santos, mudou sua assinatura profissional Ela pediu para ser chamada, daqui para a frente, de Daniela Abravanel.
 
In – Lasanha de palmito à bolonhesa
Out – Lasanha de chuchu e carne moída

