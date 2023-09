“Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país”, do novo ministro do Esporte, ANDRE FUFUCA (PP-MA) // avisando que antes da “revolução” é necessário primeiro uma democratização.

Não adiantou os irmãos Joesley e 3 Wesley Batista terem um advogado caro como André Calegari na novela dos R$ 10,3 bilhões de multa, que teria sofrido desconto de R$ 6,8 bilhões. Agora, por 17 a 2, o Conselho Institucional do MPF derrubou o desconto.

Mais: a redução havia sido concedida pelo subprocurador geral da República Ronaldo Albo e agora a multa volta a ser de R$ 10,3 bilhões. O desconto bilionário teria sido concedido por Albo de forma unilateral e “manifesta ilegalidade”.

A primeira-dama Janja foi bastante comentada pelos jornais indianos por ter sido a única não governante a participar da mesa principal de negociações dos integrantes do G20. O casal presidencial brasileiro voltou a empurrar para o pagador de impostos uma fortuna para bancarem a hospedagem no luxuoso Taj Palace. A ida do G20, só na Índia, custou de hotel R$ 1,7 milhão. Janja usava, mais uma vez, sua famosa bolsa Celine (R$ 21,4 mil). Lula teria lhe pedido que não comprasse e exibisse bolsas semelhantes em viagens. Se bem que quem pagou, foi ele.

OUTRA VIAGEM

A viagem de Lula a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), no próximo dia 18, já custou mais de R$ 7,3 milhões antecipadamente. Foram pagos R$ 3,6 milhões apenas pela estadia do petista e sua comitiva no luxuoso hotel Lotte New York Palace; R$ 1,24 milhão pelo aluguel de salas do hotel e outros R$ 2,51 milhões para aluguel de carrões para sua grande comitiva. Os dados estão no Portal da Transparência, mas a Secretaria de Comunicação (Secom) não dá quaisquer explicações.

Virando as costas

O ministro Flávio Dino (Justiça) está reforçando, assim como Lula, o fato de outros países, como Estados Unidos e China, não integrarem o Tribunal Penal Internacional (que condenou Vladimir Putin à prisão em 123 países signatários da Corte), voltado para a defesa de direitos humanos e condenação por crimes contra a humanidade. Lula acha que pode rever sua decisão de integrar o chamado Tribunal de Haia. Marcelo Reich, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, acha a hipótese da saída “uma temeridade sem tamanho” e a ex-juíza Sylvia Steiner, magistrada no TPI por 13 anos afirma que a saída violaria a Constituição.

NA FRIGIDEIRA

O ministro Juscelino Filho (Comunicações) está sendo fritado, mas não pelo governo, e sim por seu próprio partido. O União Brasil já tem até o nome do substituto: é o deputado federal Paulo Azi, da Bahia, que entende tanto de Comunicações quanto Juscelino: zero. Detalhe: a Polícia Federal aumentou as investigações sobre Juscelino e sua irmã Luanna Rezende, prefeita (afastada) de Vitorino Freire (MA) no mesmo inquérito, que apura desvios de recursos da Codevasf.

“Vai ter que provar”

Jair Bolsonaro não teme a delação de Mauro Cid: “O Cid é uma pessoa decente, com caráter. Cuidava das minhas contas e algumas da primeira-dama. Ele não vai inventar nada, até porque o que ele falar vai ter que provar”. Esse último trecho é considerado um ‘aviso’ para o ex-ajudante de ordens. E o ex-presidente também não entende ser processado por fake news: “Qual é a tipificação de fake news no Código Penal? É como ser acusado de ter maltratado um marciano”.

Novos trabalhos

A atriz, modelo e ex-BBB Grazi Massafera, agora sem vínculo com nenhuma emissora, depois de 16 anos de contrato com a Globo, está pronta para novos voos. O primeiro deles foi protagonizar ao lado de Reynaldo Gianecchini o filme Uma família feliz, ainda sem data de estreia no circuito nacional, mas que foi muito aplaudido no Festival de Gramado deste ano.

No longa vive Eva uma mãe que tem que provar sua inocência de maltratos contra o filho e as enteadas. “A minha personagem, Eva, é quem conduz o espectador para uma história que não identifica seus vilões ou mocinhos. Então, acho que meu maior desafio foi tentar levar a história como se eu também estivesse descobrindo tudo junto de quem está me assistindo”.

Agora está se dedicando a gravação do remake de Dona Beija, onde viverá a protagonista Ana Jacinta de São José, a Dona Beija. Ela se diz honrada por fazer parte da nova releitura que será exibido pela plataforma de streaming HBOMax.

Mais: repetirá o par romântico de Bom Sucesso com David Junior. Serão apenas 40 capítulos e Grazi fez até aulas de equitação para não fazer feio. Capa da revista WOW, revelou que tem óvulos congelados, mas que não pretende engravidar no momento, mesmo namorando o modelo Marlon Teixeira. “Meus óvulos estão congelados lá. Hoje em dia, eu priorizo uma relação legal, filho eu já tenho”.

Janja virou nome de avião

Os últimos dias não tem sido nem um pouco encantadores para a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A terceira mulher de Lula ganhou uma saraivada de críticas nas redes sociais, entrecortadas por deboches e se incomodou pouco. Primeiro, apareceu de vestido vermelho e fazendo “L” com a mão, ao lado de Lula, a bordo do Rolls Royce presidencial, no desfile de Sete de Setembro; depois, disse que “estava pronta para dançar quando chegou à Índia”, enquanto o Rio Grande do Sul enfrentava a maior tragédia de sua história.

Na sequência, achou que seguraria Ana Moser no Ministério do Esporte e o maridão demitiu a ex-atleta sem nem falar com ela. Agora, novo episódio: entusiasmada com as conversas (e negociações) para a compra de um novo Airbus para a Presidência no valor de R$ 400 milhões, já avisou que quer se encarregar da decoração da aeronave, especialmente da ala íntima (com suíte e banheiro com chuveiro). E gostou quando alguém lhe disse que o novo avião vai se chamar “Aerojanja” – e não “Aerolula II”.

Louca por sapatos

Conhecida como ‘rainha da sofrência pop’, a cantora e compositora Duda Beat sabe como ninguém transformar a dor em música. Quando lançou no início do ano o disco com remixes do álbum ‘Te Amo Lá Fora’ brincou: “Acho que nunca vai ter um álbum que vamos sofrer dançando como esse que estamos lançando agora, viu?!”.

Formada em Ciência Política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ela contou para o livro InVogue, que suas inspirações na moda foram as Spice Girls e Thalía. Mais: ela diz que é apaixonada pela estilista Vivienne Westwood e por sapatos diferentes.

Assim como as peças da Vivienne, tem outra parte do meu guarda-roupa que é muito legal: os sapatos. Eu sempre compro o que ninguém escolheria”. Duda tem aproximadamente, 70 sapatos que vão desde uma sandália Alexandre Vauthier adquirida com o primeiro cachê de trabalho até as botas Tabi, da Maison Margiela.

Outro avião

Também a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, vai ganhar um avião para viajar pelo país: quer alavancar seu nome politicamente e conseguir conquistar mais mulheres para as hostes do PL. Ela será a aposta do partido de Valdemar Costa Neto como cabo eleitoral para as eleições municipais de 2024 – e também de olho em 2026. A cúpula da legenda acredita que Jair Bolsonaro poderá estar preso até por conta de um de seus processos no STF. O avião será alugado e pago com dinheiro do fundo eleitoral, abastecido por recurso público. eventualmente, pelo fundo partidário. Também está sendo escolhido um ‘apelido’ para a aeronave.

Não há crime

O ministro da Justiça, Flávio Dino, ganhou desmentido oficial no “X” (ex-Twitter) depois de afirmar que “fake news é crime, não é piada”. A falação rendeu uma “nota da comunidade” informando que, ao contrário do que disse Dino, “no Brasil, não há lei especifica que puna a criação e compartilhamento de fake news”. Analistas apoiam o esclarecimento e ainda dizem que “como ex-juiz federal e atual ministro” não poderia ignorar a inexistência do “crime” que alegou.

Batizado

Na semana passada, com muita discrição, o ex-jogador e empresário Ronaldo Fenômeno, 56 anos, foi batizado pelo padre Fábio de Mello, na igreja de São José, no Jardim América, em São Paulo, numa cerimônia para poucas pessoas. Na hora, Ronaldo disse que “a fé cristã sempre fez parte de minha vida de forma fundamental desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo”. O ex-jogador foi batizado às vésperas de seu casamento, na igreja católica, com Celina Locks.

FORÇA NAS TRANS

As deputadas federais Duda Salabert (PDT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP), pouco conhecidas no Brasil, estão na lista das 100 personalidades da revista Time, com maior potencial transformador da próxima geração e ocupando capas para a América Latina. Salabert, professora e pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem, diz que “ser um travesti no Brasil significa ter a prostituição, na maioria dos casos, como forma única de renda”. E mais: “Significa ser alvo de preconceito todo dia”.

MISTURA FINA

NINGUÉM falou com Lula em Cuba sobre os US$ 261 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) que o país deve ao BNDES. Analistas apostam que a ideia era mesmo financiar a ditadura cubana “a fundo perdido”. É o segundo maior calote aplicado na história do BNDES. O maior caloteiro é a Venezuela, amiga do petista: deve US$ 723 milhões (R$ 3,6 bilhões) ao BNDES, o que – aposta-se – jamais será cobrada.

NAS eleições de 1989, quando Paulo César Farias operou grande esquema de caixa dois do qual se tinha notícia até então, para Fernando Collor de Mello, não havia regras de financiamento eleitoral, arrecadação, nada. Aí o Congresso propôs uma lei que visava moralizar a situação, mas as empresas ainda podiam gastar 2% do faturamento com ações e nenhum candidato precisava entregar declaração de bens à Justiça Eleitoral. Aí, foram perguntar a PC o que ele achava. E ele, sem a menor cerimônia: “Vai ser uma festa”.

AMERICANAS que, nos últimos tempos, graças a um bem comentado e eficiente sistema de comunicação, tem deixado um tanto de lado o trio Jorge Paulo Lemann-Beto Sicupira-Marcel Telles, agora está empurrando para o ex-CEO Miguel Gutierrez a culpa pela fraude da companhia. Ele se defende e insiste de que Beto Sicupira participava do cotidiano da rede varejistas e sabia de tudo, Gutierrez teria participado da fraude. Já o trio de bilionários embolsou grande parte dos dividendos inflados – e nem foi incomodado.

O GRÊMIO aposta numa nova estratégia para, enfim, comprar seu estádio, em Porto Alegre. A diretoria do clube gaúcho procura um investidor, notadamente na área de real estate, para ser seu parceiro na operação. A arena pertence à Coesa, ex-OAS e ao FI-FGTS, administrado pela Caixa Econômica. A negociação com o banco estatal é um pouco complicada, só que as relações entre o Grêmio e a empreiteira andam pouco amistosas: o clube não tem cumprido compromisso referentes ao uso do estádio.

AOS poucos, as herdeiras de Aloysio Faria avançam no desmonte do Grupo Alfa. O Banco Alfa foi para o Safra e agora, o Transamerica de Comandatuba e a Águas Pratas procuram comprador. A Águas Prata já foi oferecida a Coca-Cola e ao Grupo Edison Queiroz, dono das marcas Minalba e Indaiá. O Transamerica baiano ainda está meio encalhado e o Transamerica de São Paulo foi desativado e o terreno vendido ao BTG, que vai construir lá um superclube para milionários. Mais: a C&C de material de construção, ainda não encontrou comprador.

O LIVRO Até nunca mais, de Ana Furtado, deverá ser lançado até o final do mês pela editora Planeta. A atriz, casada com o produtor Boninho, compartilha sua jornada de autoconhecimento e grande firmação diante de um câncer descoberto em 2018. A edição tem prefácio assinado por Ana Maria Braga (já tem outros tumores) e orelha da Monja Cohen, duas mulheres que a ajudaram durante o período da doença.

*Colaboração: Paula Rodrigues

