artigos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas podem contribuir com o direcionamento de políticas voltadas para uma visão de comunidade global e sustentabilidade

Um desafio significativo enfrentado tanto pela sociedade quanto pelos governos reside no fato de que as demandas geralmente são muito superiores à capacidade de oferta do próprio ambiente em que vivemos.

Nesse contexto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas podem contribuir com o direcionamento de políticas voltadas para uma visão de comunidade global e sustentabilidade.

Os ODS são um conjunto de 17 objetivos globais que visam abordar os desafios socioeconômicos e ambientais mais importantes do nosso tempo, com ações e metas até 2030. Incorporar os ODS no planejamento estadual é essencial, pois eles oferecem um roteiro sólido para o desenvolvimento sustentável, promovendo a prosperidade econômica, a inclusão social e a proteção ambiental. Aliás, o governo de Mato Grosso do Sul, na estruturação do seu plano plurianual (PPA\MS 2024-2027), colocou como uma das principais referências a agenda dos ODS, que está integralmente alinhada com a visão de futuro de ser um estado ainda mais “inclusivo, próspero, verde e digital”.

A importância de se considerar e de se utilizarem os indicadores dos ODS reside em sua capacidade de fornecer uma estrutura clara e mensurável para avaliar o progresso em áreas críticas, como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, saúde, segurança alimentar, sustentabilidade ambiental, entre outras. Esses indicadores não apenas permitem que o governo e a sociedade monitorem o avanço em direção aos objetivos, mas também ajudam na alocação eficiente de recursos, identificando áreas que requerem atenção prioritária.

No contexto de MS, a aplicação dos ODS pode ser especialmente significativa. Por exemplo, o Estado possui vastos recursos naturais, cuja gestão sustentável é fundamental para a conservação da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas, metas contempladas pelos ODS 13 (Ação Climática) e 15 (Vida Terrestre). Além disso, melhorar a infraestrutura de transporte e comunicação, conforme previsto no ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), pode impulsionar o desenvolvimento econômico e a inclusão social, especialmente em áreas remotas.

Além disso, ao incorporar os ODS, MS se alinha com uma agenda global que promove a cooperação internacional, a troca de melhores práticas e a busca por soluções e recursos para desafios que transcendem fronteiras. Isso pode fortalecer a posição do Estado no cenário internacional, aumentando sua atratividade para investimentos estrangeiros diretos e colaborações que promovam o desenvolvimento sustentável.

Portanto, MS não só está na agenda global, como se utiliza dela como um instrumento de gestão ao incorporar os ODS no Plano Plurianual. Essa decisão é fundamental para direcionar o desenvolvimento do Estado de forma mais inclusiva, justa e sustentável. Isso não apenas beneficia as atuais gerações, mas contribui para a construção de um futuro mais próspero e equitativo para todos, alinhando-se com os esforços globais para alcançar melhores condições de vida para as pessoas até 2030.