"Não posso mentir para ninguém, muito menos para mim. Eu machuquei a cabeça, fiz um tratamento,

Quem diria: Jair Bolsonaro voltou a atirar com sua metralhadora giratória, nos últimos dias, atacou as urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.

Mais: está surpreendendo até antigos ministros e outros aliados. Ele estaria se sentindo fortalecido com a queda de Lula nas pesquisas. Acredita que, com isso, seus próprios eleitores mudarão de barco.

Conquistando a América

Nem em seus melhores sonhos a atriz, escritora e roteirista Fernanda Torres imaginou que se tornaria uma das queridinhas da América. Ela que conquistou seu primeiro Globo de Ouro como melhor atriz, pelo filme Ainda estou aqui e agora se torna uma das favoritas a conquistar na mesma categoria na grande premiação do cinema ‘Oscar’ que acontecerá no dia 2 de março. Independente da vitória Fernandinha (como é conhecida) está conseguindo feitos que nenhum outro brasileiro conseguiu, como ser entrevistada no clássico programa ‘Good Morning América’, que este ano completa 50 anos. Antes dela somente Pelé, Gisele Bündchen, Rodrigo Santoro, Morena Baccarin, Neymar Jr e Anitta. Em entrevista ao programa ao ser questionada sobre ser a segunda opção para interpretar Eunice foi direta na resposta: “Acho que Walter não pensou em mim primeiramente porque eu sou mais velha que a Eunice na primeira parte do filme. Mas aos poucos isso foi mudando na cabeça dele, até porque a minha mãe já estava escalada para o longa”. Lotando as bilheterias do mundo, a atriz disse que pode sentir o carinho das pessoas com ela também em outros países e disse que o filme é sobre família e que impossível alguém não se tocar com a história. Sua mãe Fernanda Montenegro teceu elogios a filha na revista ‘Hollywood Reporter” e garante: Ela já ganhou, antes, durante e depois. Ser indicada é o Oscar em si”. E completa: “Há um milagre na minha vida. Viver quase 100 anos e ver minha filha se realizar como ser humano e artista criativa. Fernanda é uma alma renascentista”.

Ibama engorda a arrecadação

O Ibama que Lula apedreja é o mesmo que Fernando Haddad (Fazenda) afaga. Se o presidente da República quer explorar a Margem Equatorial, Haddad tem um ajuste fiscal a entregar. E dentro do esforço de guerra da Fazenda para espremer receita de tudo quanto é canto, o órgão ambiental tem sido visto como um braço capaz de contribuir mais para o aumento de arrecadação. No ano passado, o Ibama levantou R$ 729 milhões em multas, mais do que o triplo do montante de 2023. Haddad acha que o órgão ambiental tem potencial para arrecadar muito mais ainda. Basta citar que, no ano passado, o instituto aplicou quase R$ 4,8 bilhões em multas e só conseguiu receber o correspondente a 15% (a média histórica é de 5%). Se o Ibama mantiver volume de multas por crimes ambientais de 2024, poderá chegar a R$ 1,5 bilhão, um dinheiro que vai direto para o Tesouro. Ressalta-se que a Fazenda está pronta para ajudar o Ibama: em 6 de abril, promoverá concurso público para contratar 330 analistas ambientais de um total de 460 vagas (área de fiscalização e cobrança).

10.000 viagens

Ainda o Ibama: acusado por lula de “lenga-lenga”, o instituto demora em liberar até pesquisa da Petrobras na incrível reserva de petróleo no litoral norte do Brasil, servidores do Ibama foram ligeiros em viajar, foram exatas 10.000 viagens, por conta dos pagadores de impostos, durante 2024. Está tudo registrado no Portal da Transparência. A despesa milionária do vai-e-vem bateu no céu: R$ 45,7 milhões. Além de voar pelo Brasil, a turma adora destinos como Suíça, Canadá, França, Noruega e Japão.

Tudo novo

Com 115 anos de história a grife Chanel é uma das mais queridas e aplaudidas do mundo. Seus produtos, seja eles no vestuário, acessórios, perfumes, entre outros é um dos preferidos das celebridades de pessoas com bem aquisitivo avantajado. Em março a grife francesa irá lançar uma nova bolsa, batizada de ‘Chanel 25’. E para este lançamento a marca convocou novamente a cantora inglesa Dua Lipa, que já fez algumas campanhas, mas nenhum lançamento. Lipa está animada e lisonjeada com o convite. “É algo muito especial para mim. E muito legal. Sabe, quando comecei minha carreira em 2014 e assinei meu primeiro contrato, me presenteei comprando uma bolsa Chanel em Londres. Foi um momento de orgulho pessoal para mim, celebrando minha autonomia: estou muito feliz em continuar esta aventura hoje e cultivar este estado de espírito com a bolsa”. A campanha que foi filmada nas ruas de Nova York celebra a energia da Big Apple tendo como trilha sonora ‘She Drives Me Crazy’.

Rápido encontro

O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, vem se esforçando para reaproximar Gilberto Kassab de Jair Bolsonaro, que quer ver longe o ex-presidente. Contudo, num rápido e recente encontro, Bolsonaro pediu ao presidente do PSD apoio para a aprovação da anistia para o pessoal de 8 de janeiro. A ideia de Kassab ser vice de Tarcísio na tentativa de reeleição é coisa que Bolsonaro não aprova. A irritação do Capitão vem da época da presidência. Bolsonaro repetia que Kassab fizera tudo para sabotar seu governo. E quando perguntaram ao presidente do PSD se Bolsonaro era o pior presidente da História, bateu forte: “Dos presidentes com quem convivi, com certeza”.

Sabotagem

Não é dos melhores o clima entre o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) e Rui Costa (Casa Civil), em queda de braço pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que o ex-ministro do STF preparou para a segurança pública. A PEC, que o governo tenta vender como “SUS da Segurança” é rejeitada por Costa, que jogou no fundo da Gaveta. O Planalto tem pressa para aprovar o projeto e aposta que pode servir de bandeira eleitoral para Lula em 2026. Costa vê na proposta a retirada de autonomia das polícias estaduais. A PEC está na gaveta há oito meses. Outros ministros dizem que Costa faz “sabotagem”.

PÉROLA

“Não posso mentir para ninguém, muito menos para mim. Eu machuquei a cabeça, fiz um tratamento, limpei a cabeça. Tirei tudo o que era bobagem que tinha na cabeça, só ficou coisa boa, pensamento positivo”,

de Lula, em discurso pelo país.

O fator Dweck 1

Quem achava esquisitice as ideias dos economistas (e alguns, ministros) Dilson Funaro, Maria da Conceição Tavares, André Lara Resende e outros do gênero, é que conhece pouco a ministra de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Ester Dweck. É petista desde a faculdade na UFRJ, teve cargos de primeiro escalão no governo Dilma, chefe de Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento entre 2011 e 2014 e participou do grupo de planejamento, orçamento e gestão do governo Lula 3 (depois, virou ministra na cota do PT). Tem boas relações com Luiz Gonzaga Belluzzo, com Laura Carvalho e Guilherme Mello, o segundo abaixo de Fernando Haddad na Fazenda, e com Janja.

O fator Dweck 2

Ainda Ester Dweck: a ministra adora uma heterodoxia, tentação que comunga com Lula. E a corrente de assessores que gravita em torno dela é influente no partido. Os “economistas da Dweck” discordam inteiramente da política de Fernando Haddad. Eles defendem um corte extenso e radical de gastos públicos para “acalmar o mercado”. Mas sabem que é politicamente inviável. Consideram que somente uma “bala de prata” resolveria a questão da saída do corner de mediocridade do crescimento do país. E uma “bala de prata” com vários estilhaços (redução da dívida pública e prazo de 15 anos, entre outras).

Fusão Gol-Azul

A fusão entre a Gol e a Azul caiu do céu para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). De olho na reforma, Costa Filho vai instrumentando o M&A para se fortalecer politicamente e afastar qualquer risco de ser ejetado do cargo. O ministro faz gestões dentro do governo para a operação ganhar apoio e acelerar sua conclusão. Um dos alvos de Costa Filho é o Cade, cujo sinal verde é determinante para a associação das duas empresas. E o ministro chamou para si o papel de interlocutor entre o Planalto e dirigente das duas empresas aéreas.

“Janjômetro”

Inspirado pelas despesas cometidas dentro e fora do país e que continuam participando do bloco das “despesas sigilosas” (assessora de Janja informou há duas semanas que a primeira-dama teria todas suas despesas devidamente relatadas pelos órgãos do governo e nada de “sigilo” e até agora não aconteceu), o deputado Guto Zacarias (União-SP) resolveu lançar o “Janjômetro”. É estampado em várias redes sociais e atualizado todos os dias. Na sequência, acabou lançando o “cornômetro”. E explica: “O site vai expor a infidelidade de Lula no Brasil”. Alguns assessores de Lula respiraram aliviados.

“Duas moscas”

O criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, agitou o ambiente político da semana divulgando uma carta com críticas ao presidente Lula. Ele é bolsonarista, mas faz questão de dizer que “mantém apoio incondicional” a Lula. Na carta, Kakay cita poucos nomes. Mas, quando bate não tem medo, nem piedade. Sobre Lula estar isolado e capturado, por questões políticas e pessoais, tem dois destinatários: Rui Costa, ministro da Casa Civil e Janja da Silva, primeira-dama do país, que ficaram irritados, mas não responderam. A maioria dos ministros acha que Kakay “acertou na mosca ou em duas moscas”.

MISTURA FINA

Mesmo com o emprego em alta, o número de ações trabalhistas voltou a crescer. O Brasil continua na liderança mundial do contencioso dessa natureza e teve 2.117 milhões de novas demandas na primeira instância de 2024, alta de 14% em relação ao ano anterior. Um motivo para o aumento das demandas é a decisão de 2021 do Supremo de invalidar dispositivo da reforma trabalhista de 2017. O perdedor, segundo o trecho, pagaria as custas e honorários da parte ganhadora, mesmo quando beneficiado pela justiça gratuita. Pode-se, inclusive, pleitear o benefício apenas com uma declaração de pobreza, sem prova.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chama sua secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende de “supersecretária”. Na última vez que fez isso, durante um anúncio de medidas no Palácio dos Bandeirantes, no fim de janeiro, aproveitou para elogiá-la por concluir o doutorado. A predileção explícita, para aliados de Tarcísio, de que caso dependesse dele, sua sucessão ficaria com ela, seja como vice na tentativa à reeleição ou seja em seu lugar se ele concorrer à Presidência em 2026.

A Globo antecipou negociações e acertou renovação do contrato de Ana Maria Braga, que comanda o ‘Mais Você’ todas as manhãs desde 1999. Amauri Soares foi quem teve a iniciativa de antecipar salário. A renovação foi no final de 2024 e os R$ 2 milhões mensais foram mantidos. Também o de William Bonner foi renovado e o salário saltou de R$ 1,8 milhões para R$ 2,3 milhões.



Depois de 43 anos, Galvão Bueno está de volta à Band. Já assinou contrato para apresentar o programa ‘Galvão e amigos’, programa semanal que vai debater o futebol brasileiro nas noites de segunda-feira. É seu retorno à emissora do Morumbi, onde trabalhou de 1977 a 1981. Com ele, Mauro Naves, Casagrande, Falcão e Vanderlei Luxemburgo. Não vai narrar, mas participará das transmissões da Fórmula 1.

