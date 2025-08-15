Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Não se brinca com Deus, nem com seu povo. A campanha "Fé no Brasil!

tinha uma única intenção do Executivo: era angariar votos", de Michelle Bolsonaro contra Lula, que desistiu de conquistar o eleitorado pentecostal

Giba Um

Giba Um

15/08/2025 - 05h00
A Latam fechou parceria com a Sita, empresa especializada em soluções para despachos de bagagens, e está oferecendo a seus passageiros o serviço de compartilhamento da localização das malas via Airtag, da Apple.

Mais: se a bagagem não chegar ou se atrasar, o passageiro pode informar a companhia aérea exatamente onde ela está em questão de minutos para tentar agilizar a solução do problema. Inicialmente, só  vale para voos no Brasil e na América do Sul. 

Dando a volta por cima

No ano passado, os fãs de Ivete Sangalo ficaram desapontados com o cancelamento de sua tão aguardada turnê "A Festa", que marcaria uma celebração pelos 30 anos de sua carreira. O motivo do cancelamento deu origem a muitas especulações na mídia, mas a cantora, com sua energia contagiante e espírito resiliente, não deixou isso abalar seu ritmo. Mostrando porque é uma das maiores representantes da música brasileira, Ivete deu a volta por cima e agora anuncia sua nova turnê: "Ivete Clareou". Desta vez, o espetáculo promete destacar o samba. Além disso a apresentação de músicas inéditas sendo incorporadas ao repertório. Para lançar esse novo projeto com estilo, Ivete escolheu uma mansão no charmoso bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio de Janeiro, oferecendo vistas deslumbrantes do Pão de Açúcar e da enseada de Botafogo. Foi lá que ela gravou o audiovisual que marca o início desse capítulo empolgante de sua carreira. A gravação contou com a presença de convidados ilustres como Jorge Aragão, Péricles, Belo, Arlindinho, Dilsinho e Maria Rita. Além disso, o evento foi prestigiado por nomes conhecidos como Fátima Bernardes, Guilhermina Guinle, Cris Vianna, Juliette Freire e Lore Improta entre outros. Quanto à turnê propriamente dita, os shows começam em outubro e prometem agitar diferentes cidades brasileiras. A abertura será em São Paulo, no Jockey Club, no dia 25 de outubro. Na sequência, Ivete se apresenta no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, no dia 1º de novembro. Em novembro, a festa continua em Salvador no dia 30, no Wet Salvador, trazendo aquele toque especial à cidade natal da cantora. Para fechar o ano com chave de ouro, Porto Alegre receberá o grande show no Parque Harmonia, no dia 13 de dezembro. Com talento, força e determinação, Ivete prova mais uma vez porque permanece como uma das maiores artistas do Brasil. 

Próximo passo é romper relações

Analistas de plantão fazem avaliação do que aconteceu depois da queda da máscara do imperialismo trumpiano: o presidente americano precisou apelar para o falso argumento de que o Brasil perseguia Jair Bolsonaro que tentara dar um golpe idêntico ao dele em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio. No seu primeiro dia na Casa Branca, Trump perdoou cerca 1.600 pessoas já condenadas aguardando julgamento por crimes relacionados ao episódio. Qualquer semelhança com o pedido de anistia aos envolvidos em arruaças na praça dos Três Poderes não é mera coincidência. De lá para cá, o Brasil sofre uma série de ataques à sua soberania e à independência dos poderes com ataques ao STF e ameaças sob estímulo de um vendilhão da pátria que coloca sua família acima dos interesses da nação. Se o governo brasileiro expulsasse Gabriel Escobar, encarregado de negócios ou chamasse de volta a embaixadora em Washington, estaria fazendo Trump de vítima e ele imporia mais sanções equivalentes ao rompimento de relações diplomáticas ou mesmo rompê-las formalmente. Olho vivo com esforço. Mais provocações ameaças já estão na rampa de lançamento.

Aposta dobrada

O cancelamento da reunião de Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre de diálogo inviável desde que Lula devolveu sem resposta à carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Carta semelhante a quase cem países resultou em negociações de alto nível com todos. Lula preferiu aproveitar eleitoralmente o episódio. E Trump dobrou a aposta: o acordo com o Brasil só passará com o livramento de Bolsonaro. Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob "ditadura judicial", conforme o Wall Street Journal divulgou no domingo passado (10).

Acima da polêmica

A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis como Cassie Howard na série Euphoria (que atualmente está em pré-produção para a terceira temporada), Olivia Mossbacher em The White Lotus, Bea em Anyone but You e Julia Carpenter em Madame Web, iniciou sua carreira aos 13 anos e agora enfrenta uma polêmica envolvendo a marca americana American Eagle e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou a nova campanha publicitária estrelada pela atriz, gerando controvérsia. Apesar de ser filiada ao Partido Republicano, Sydney não possui uma ligação direta com o ex-presidente. Com uma carreira sólida no mundo do entretenimento, Sydney tem demonstrado seu compromisso com a arte, inclusive passando por transformações físicas para encarnar seus personagens. Um exemplo marcante foi quando ganhou 13 kg para interpretar Christy Martin, campeã mundial na categoria super meio-médio em 2009, em um filme sobre a vida da boxeadora. A atriz continua empenhada em mostrar seu talento e expandir sua trajetória no cinema. Seu próximo projeto, previsto para estrear em dezembro, é o filme The Housemaid (A Empregada), no qual protagonizará ao lado de Amanda Seyfried. A obra é uma adaptação feita por Rebecca Sonnenshine do romance de Freida McFadden.

Joaquim de volta

Grupo de empresários, que não aguentam mais a hipótese de ter nas urnas, em 2026, nomes da esquerda radical e da extrema direita, estão tentando se organizar para trazer de volta à cena o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, figura de destaque, por várias razões, em seus tempos de Alta Corte, nas próximas eleições presidenciais. No passado, ele mesmo, já pensou nisso, e depois prefreiu a alegria de gorda aposentadoria. Também faz palestras e dá aulas especiais em universidades do exterior. Traduzindo: não quer nem saber. 

 



Vai virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a Mesa Diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade  se elegeu surfando na onda do ex-presidente em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou "censura". Membros do Conselho, sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por seis meses (e sem salário, claro).

Pérola

 



Mais retaliações

O deputado Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, disse ao britânico Financial Times que Trump tem "uma gama de possibilidades" para aumentar as retaliações ao ministro Alexandre de Moraes (STF). E isso inclui sancionar a mulher do magistrado de Moraes, Viviane Barci (ele acha que ela é " o braço financeiro” do ministro) e ampliar as restrições a aliados e outras autoridades, desde mais sanções até retirada de vistos e questões tarifárias. Em julho, Eduardo não se conformou com o bloqueio das contas bancárias de sua mulher, Heloísa Bolsonaro. Mais: Davi Alcolumbre e Gilmar Mendes poderão ser os próximos sancionados.

Três americanos

Três homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula. O primeiro, Martin De Kuca, advogado de Trump, é o autor da ação que abriu caminho para a Lei Magnitsky contra Moraes. Outro, Jason Miller, conselheiro e braço direito de Trump, não esquece: chegando no Brasil em 2021 foi detido e interrogado por três horas pela Polícia Federal, a mando de Moraes. Ele já xingou o ministro do STF de "idiota". E Steve Bannon, amigo de Trump, admirador de Bolsonaro e, era ligado a Olavo de Carvalho.

Um pé lá, outro cá

A Loft pode ser considerada "a mais polarizada" das startups brasileiras. Na semana passada, Sandro Westphal, vice-presidente de alianças e parcerias estratégicas de proptech, tomou posse no Conselho Econômico e Social Sustentável, o Conselhão de Lula. Do outro lado da moeda, a empresa mantém, já há algum tempo, laços razoavelmente estreitos, com o governo de Donald Trump. Nesse caso, o elo é a gestora norte-americana Andree-neen Horowitz, acionista da Loft. Ben Horowitz, um dos sócios, apoiou a campanha de Trump e a indicação de nomes notadamente para a DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, que foi comandado por Elon Musk. Agora, quer entrar nos EUA.

“Cova financeira”

Para Nikolas Ferreira (PL-MG), "Moraes está cavando a própria cova financeira e da família e quer arrastar o STF junto com ele". E emenda: "Ministros, soltem logo a mão desse cara. Que ele renuncie ou seja impichado ". Já Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a atuação da bancada do Congresso, que obstruiu os trabalhos: "Motivo de orgulho", disse. E ainda pediu: "Anistia já". O que nunca sairá, apostam até oposicionista.

"Falência múltipla"

O filho João de Fausto Silva publicou indireta nas redes sociais depois que o cardiologista Elisário Júnior afirmou que o apresentador tinha "chances mínimas" de sobreviver e estava em "falência múltipla de órgãos". O médico não integra a equipe responsável pelo tratamento e as declarações desagradaram a família. Faustão está bem, segundo João, e sua recuperação é lenta. Fausto Silva já se submeteu a quatro transplantes.

Viúva sem herança

Barbara (Babi) Cruz, viúva de Arlindo Cruz, poderá ficar sem a herança do marido: teve relacionamento extraconjugal enquanto ele estava doente e ainda era casada oficialmente com o cantor. Nessa época, o casal permanecia unido apenas no papel. A divisão de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões deveria ser dividida entre Babi e três filhos de Arlindo (ela tinha um faturamento mensal de R$ 1 milhão por direitos de músicas e outras fontes). A revelação reacendeu debates sobre limites de um casamento quando não existe mais convivência como casal e o assunto voltou aos holofotes.

Mistura Fina

A defesa da deputada Carla Zambelli vai citar diversos problemas de saúde para tentar convencer a Justiça italiana a libertá-la da prisão. Ela deve afirmar que trata há anos de doenças como fibromialgia, que acarreta dores generalizadas pelo corpo e a faz tomar morfina periodicamente, além de depressão. A defesa quer que ela aguarde decisão da extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. O processo deve continuar até o final do ano e Carla não quer voltar ao Brasil. 

Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, que tem mais de um milhão de clientes ativos e 15 mil itens à venda no site, além de 1,5 mil empregados, está preso por corrupção como integrante de esquema de pagamento de propinas a funcionários da Secretária da Fazenda de São Paulo. Com 53 anos de idade, está em seu sétimo casamento: uniu-se oficialmente em 2024 com Sai Pinjan, capital da Tailândia (os dois já estavam juntos há oito anos). Me tem 10 filhos de diversos casamentos e já faturou R$ 800 milhões por ano com medicamentos, vitaminas, higiene e beleza.
 
Ainda Sidney de Oliveira: em maio deste ano, ele virou alvo de um inquérito aberto em 2023 por sonegação fiscal lavagem de dinheiro e assinou acordo com o Gaeco no qual se comprometeu a pagar quatro multas milionárias aplicadas pelo não pagamento de impostos no prazo de dois anos e submeter a Ultrafarma a um programa de compliance. Antes de ser preso, confessou o crime e fez acordo de R$ 32 milhões dias antes da operação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

A Pague Menos, um dos maiores grupos do varejo farmacêutico do país, está passando por um momento de inflexão estratégica. Depois de anos em forte expansão, a prioridade agora é reduzir o  nível de alavancagem, ou seja, frear a expansão da rede de lojas para se concentrar no equilíbrio financeiro. O total de inaugurações neste ano  deverá girar em torno de 50 lojas. Entre junho de 2024 a junho deste ano, a Pague Menos já reduziu sua relação dívida líquida/Ebitda de 3,4 vezes para  2,6 vezes. O índice, contudo, está ainda acima do patamar considerado confortável pela direção da empresa.

In – Cinema: Os Enforcados
Out – Cinema: C.I.C. - Central de Inteligência Cearense

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há 16 meses esconde as despesas com diárias e passagens"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o STF não informar gastos dos ministros

13/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Na estatal Correios, presidente não larga o osso

Mesmo após o termino do mandato, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, não larga a generosa boquinha. Foi eleito para um mandato de dois anos, encerrado dia 6 e marcado por denúncias de ineficiência e pelos prejuízos bilionários na estatal que antes registrava lucro. No governo, a informação é de que Lula ainda não sabe se o reconduz ou substitui, e ele vai ficando entre o expediente e happy hour regados a cerveja e churrasco, como registra foto enviada à coluna.

Ganha tempo

O estatuto dos Correios permite a permanência de Fabiano no cargo “até a efetiva investidura dos novos membros”.

Cargo cobiçado

O comando dos Correios é cobiçado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), caçador profissional de cargos no governo.

Não comove

Aliados do presidente dos Correios chegaram a espalhar que ele teria pedido demissão, mas foi apenas o mandato que chegou ao fim.

Vai ficando

À coluna, os Correios não comentaram a foto, mas disseram que Fabiano “trabalha normalmente” e que está “à disposição” de Lula.

Derrotados no DF, Lula e PT tentam extinguir Fundo

Gleisi Hoffmann atacou a carta do governador Ibaneis Rocha (MDB) ao presidente Donald Trump, na qual ele esclareceu que os indicadores de violência no Distrito Federal são os menores do Brasil e quase quatro vezes inferiores aos de Washington. Ibaneis deixou claro, na carta, suas diferenças com Lula e a esquerda, enfurecendo Gleise et caterva. Sem saber o que diz, ela disse que o Fundo Constitucional “banca a segurança” do DF. Na verdade, indeniza os gastos com a segurança de pessoas como a ministra, que vive e trabalha na capital dos brasileiros.

Vingança frustrada

Desde sua derrota nas urnas do DF em 2022, Lula já tentou por duas vezes acabar com o Fundo Constitucional. Foi barrado pelo Congresso.

PT detesta Brasília

Em dezembro de 2024, enquanto o governo petista atacava o Fundo, Ibaneis chegou a dizer que “a turma do PT não gosta de Brasília”.

Recompensa justa

O FCDF foi criado para ressarcir o DF dos altos custos com segurança pública, saúde e educação com integrantes dos Três Poderes federais.

Taxxad reprovado

No e-Cidadania, site do Senado de avaliação popular de projetos de lei, a medida provisória aumentando impostos sobre aplicações financeiras tem 94% de rejeição: 9,7 mil dos 10,3 mil votos são contrários.

Ser ministro pega mal

O Ministério de Portos e Aeroportos, por ora, pouco tem ajudado Silvio Costa Filho (Rep) no sonho de virar senador em Pernambuco. Ele aparece em último nos três cenários apurados pelo Paraná Pesquisas.

Fora da casinha

Lula disse que recorrerá contra o tarifaço na Organização Mundial do Comércio (OMC), o que só mostra como ele vive em um mundo de vinte anos atrás. A OMC já não tem relevância, nem poder, para nada.

Há pouco tempo

Segundo entendimento do STF, mensagens entre juiz e acusação que revelam viés na atuação do magistrado é motivo de suspeição e anulação do processo. Pelo menos foi assim com Sergio Moro.

Fim do ano

Azedou mesmo o clima para votações na Câmara: até projetos que não devem ter resistência estão se arrastando. Aumento do teto de isenção do IR, prevê o relator Arthur Lira (PP-AL), só lá para dezembro.

Povo na rua

Brasília registrou mais um dia de protestos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os manifestantes, com buzinas e camisa da Seleção Brasileira, concentram-se nas imediações da Torre de TV.

Na espera

Não entrou na pauta da Câmara desta semana a votação do fim do foro privilegiado. O tema até foi discutido na reunião de líderes com o presidente da Casa, Hugo Motta (Rep-PB). Sem acordo, ficou de fora.

Melancia no pescoço

A ativista Greta Thunberg avisou que planeja outra viagem de veleiro até a Faixa de Gaza. Será a segunda do tipo. Da última vez acabou capturada, alimentada e transportada por forças israelenses.

Pensando bem…

…poderiam sim “regular” gastos públicos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cavalo militante

Em campanha para deputado no Paraná, Mário Pereira e Luiz Henrique Bonaturra foram a Guaraniaçu para falar no salão paroquial. Pereira discursou primeiro e Bonaturra foi precedido de grande foguetório. Reza a lenda que, no final do barulho, ele já ia falar quando um homem entrou esbaforido: “Mataram meu cavalo!” Todos saíram à rua, e o cavalo saiu em disparada. Aquilo gerou muita conversa e todos ficaram lá fora, enquanto Bonaturra permanecia diante de cadeiras vazias. Retornou somente o homem do cavalo: “Desculpe, doutor. Vai ver, ele só desmaiou de susto com o foguetório...” Bonaturra sempre desconfiou que a história do cavalo foi armação do concorrente.

Giba Um





13/08/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Balanço: o STF condenou mais 119 envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, elevando para 762 o total de sentenciados pelas invasões e depredações na Praça dos Três Poderes. As decisões foram tomadas em sessões virtuais do plenário da Primeira Turma, concluídas no último dia 5. E ntre os condenados, 41 participaram diretamente da invasão.

Mais: entre os 41 estão ainda os que participaram dadestruição do Planalto ou atuaram como financiadores e captadores de recursos para logística do ato. As penas foram mais severas: 20 réus receberam 14 anos de prisão; dez, 17; oito, 13 seis meses; dois, 13 e oito meses; e um a 12. Outros tiveram 78 tiveram penas menores.

Giba Um

Celebrando 15 anos

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank celebraram 15 anos de casamento com uma renovação de votos especial. O evento ocorreu no sábado (9), no Rancho da Montanha, propriedade do casal situada em Membeca, Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. Apesar de não ser uma festa grandiosa, cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, compareceram à celebração. Giovanna chegou ao altar acompanhada pelos filhos Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5. Sobre a ocasião, a atriz destacou que o momento foi uma reafirmação do laço familiar e da história construída juntos: “É uma renovação da nossa família. Uma celebração de tudo que a gente construiu, principalmente com as crianças. Algo bem pequeno, muito íntimo e bem familiar mesmo… São pouquíssimas pessoas que convivem conosco e que celebram nossa família e nosso amor! Afinal, não é um casamento, é uma renovação!”. Bruno acrescentou: “E“Eles estão, de fato, presenciando o que é amor. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é justamente a maneira como a gente se escuta e se respeita nas nossas diferenças. Não é um amor idealizado”.  Na cerimônia, Giovanna escolheu um vestido desenhado pela estilista turca Dilara Findikoglu, com a ajude do de Pedro Sales. Ela explicou a escolha: ““Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico, porque já usei branco no meu casamento. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho". O vestido era composto por elementos vintage, como botões e seda do século XVIII, e tinha uma funcionalidade especial: parte dele poderia ser transformada em um vestido míni para maior conforto durante a festa. A celebração contou com atrações musicais marcantes: apresentações de Feyjão e do jazzista Marcelo Dai, DJs Aisha Mbikila e Yaminah Mello e do DJ Raphael Fidelis. Para tornar o momento ainda mais emocionante, Bruno surpreendeu Giovanna com alianças novas, que foram trocadas como parte da cerimônia.

Skaf já corre atrás da dança

A posse de Paulo Skaf na presidência da Fiesp, depois de um período de quatro anos afastado - e depois de 17 anos ocupando a mesma cadeira, ainda demora: será em 1º de janeiro de 2026. Contudo, é mera formalidade: ungido ao cargo por aclamação (com 99% dos votos dos sindicatos que compõem a base eleitoral da entidade), ele já está trabalhando em busca de um certo protagonismo na crise das tarifas impostas por Donald Trump. É um trampolim para se projetar como interlocutor da indústria brasileira junto aos EUA e para se capitalizar no front interno. De cara, quer abrir um escritório de representação em Washington para estabelecer canais de negociação com autoridades do governo Trump e entidades empresariais como a US Chamber of Commerce, famosa por seu eficiente lobby dentro do Congresso norte-americano. Skaf quer ir pessoalmente a Washington atuar na linha de frente das conversas e joga onde só pode ganhar. Se Trump recua, Skaf estará no poster do campeonato. 

Onde entra Bolsonaro

No longo período em que comandou a Fiesp, Skaf jamais deixou de ter seus alinhamentos políticos, tipo o Pato da Fiesp, contra o governo de Dilma. Também instrumentalizou a instituição em prol de interesses não exatamente setoriais. Ninguém sabe onde entra Bolsonaro nesse teatro. Alguns garantem que toda essa dança entre a Avenida Paulista e Washington estaria combinada com os Bolsonaro. Afinal, o clã traz para si, como um ativo, a responsabilidade pelas sobretaxas. Se Skaf ganha alguma coisa, soma para suas inspirações políticas - que não deram muito certo até agora.

Giba Um

Como quiser

A modelo e apresentadora Heidi Klum chamou a atenção de seus seguidores ao publicar em suas redes sociais algumas fotos de seu ensaio para a última edição da revista Paris Match. Nas imagens, a supermodelo aparece completamente desnuda, sem maquiagem ou qualquer artifício. Embora os registros realizados pelo fotógrafo francês Antoine Verglas sejam considerados provocantes, o ensaio mantém uma abordagem elegante, com as fotos mais sugestivas feitas de costas. O trabalho foi realizado em Saint Barth enquanto Heidi aproveitava alguns dias de descanso com seu marido, Tom Kaulitz, guitarrista e pianista da banda Tokio Hotel. O casal decidiu se afastar da correria cotidiana. "No resto do ano, mal sei como é um fim de semana: Tom e eu trabalhamos sem parar, viajamos sem parar. Então, essas são férias realmente merecida". Aos 52 anos, a modelo enfatiza que continuará atuando em sua profissão enquanto tiver oportunidade. Para ela, é essencial que as pessoas sigam fazendo o que amam sem se preocupar com julgamentos alheios. “Para mim, ser mais velha não importa. Não tenho essa coisa de vergonha da idade ou do corpo. Acho que cada um deve fazer o que quiser. Gosto de andar por aí sensual mesmo agora, aos 52 anos."

Giba Um

Lira em campo

Com muita discrição e longe da pancadaria na câmara, na semana passada, Arthur Lira atuou como guia de Hugo Motta. aconselhou o presidente da Casa a apoiar a pauta do fim do foro privilegiado no STF como uma reafirmação dos poderes do Legislativo. A decisão de colocar tornozeleira no senador Marco de Val uniu a todos no Parlamento. Conselho de Lira: "Se a gente não reagir, amanhã serão outros com tornozeleira aqui dentro”. Grande grupo defende suspender todos por seis meses, sem salário e inicia processo de cassação "ou Motta não preside mais a Câmara".

Não se bicam

Um raro momento de convergência entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, ambos baianos que não se bicam. Os dois trabalham para emplacar o deputado federal Otto Filho (PSD-BA) no Tribunal de Contas da Bahia. Trata-se do filho do senador Otto Alencar (PSD-BA), um dos parlamentares da base aliada mais leais ao governo Lula. As gestões passam pelo governador baiano, Jerônimo Rodrigues, a quem cabe a nomeação. Rodrigues conta desde já com o grupo político de Alencar para disputar a reeleição ao governo do estado.

Pérola

"Na visita a Bolsonaro encontrei esse grande brasileiro triste, mas uma pessoa que acredita no país e em Deus. Estamos fazendo o possível para superar esse momento difícil de nossa democracia",

de Ciro Nogueira (PP), sem dizer "o que estão fazendo". 

Açaí para chinês 1

Enquanto americanos taxam exportações do Brasil, os chineses fazem questão de demonstrar que estão dispostos a comprar mais do país. A China, ao contrário de Trump, tem se esforçado para estreitar laços comerciais com o Brasil. O país de Xi Jinping também está no alvo do presidente americano. Um sinal desse esforço de se mostrar uma alternativa econômica para o Brasil pode ser visto no perfil da China na plataforma X. No começo de agosto, o perfil da embaixada destacava que Pequim credenciava 183 produtores de café brasileiro como exportadores para o mercado chinês.

Açaí para chinês 2

Mais: a medida entrou em vigor no último dia de julho e tem validade por cinco anos. Dias antes, o perfil apontava o crescimento do consumo do café na China e aumento das importações. O consumo per capita ainda é de apenas 16 xícaras/ano, frente a medida global de 240. Também 51 empresas estão habilitadas para exportar gergelim para a China. E outro símbolo de exportações, o açaí é protagonista de um post no qual a embaixada celebra o aumento das vendas. "Açaí conquista paladares na China! Já disponível em Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, a superfruta amazônica ganha espaço nas lojas por sabor único e benefícios para a saúde!"

Pressão

Caçador de cargos no governo federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) corre o risco de ver adiado o sonho de emplacar mais aliados na presidência das agências reguladoras. Ele sonha, dia e noite, com o controle das agências nacionais de Energia Elétrica (Aneel), Petróleo (ANP) até da Mineração (ANM). Para infortúnio de Alcolumbre, todas as nomeações de comando das agências passam pela Comissão de Infraestrutura. E quem preside o colegiado, ou seja, quem dita o que vai ser ou não pautado, é o senador Marcos Rogério (RO) do PL de Bolsonaro.

Forçar análise

Para enfrentar a má vontade de Davi Alcolumbre (União-AP) e colocar para andar a análise do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, parlamentares do PL e do Progressistas buscam votos para aplicar um "pedala" (velha expressão do "Pânico na TV) no presidente do Senado. A ideia que está sob análise é apresentar requerimento assinado pela maioria absoluta do Senado, o que totaliza 41 assinaturas de 81 senadores. Só PP e PL, os parlamentares somam 21 assinaturas, mas a soma passa de 30 assinaturas que circulam no Senado. Há também entre os signatários parlamentares do Podemos, PSDB, Republicanos, União Brasil e PSD. Detalhe: Alcolumbre já está pronto para acabar com essa farra.

Klein não desistiu 1

Michael Klein não desistiu da Casas Bahia: muito pelo contrário. Ele tem feito sucessivas aproximações da Mapa Capital, do trio André Hellmeister, Fernando Beda e Pablo Silvestri. Na semana passada, após conversão de R$ 1,5 bilhão em debêntures em participação societária a gestora se tornou a maior acionista individual da rede varejista, com 85,5%. Klein já sabe das cenas do próximo capítulo. Sua investida parte da premissa que a Mapa não quer ficar com todo esse quinhão e venderá uma parcela das ações em seu poder.

Klein não desistiu 2

Essa seria a porta de entrada para Klein retomar uma posição relevante na empresa fundada por seu pai, Samuel.  Com a conversão das debêntures a família teve sua participação diluída de 22% para 5%. Quem conhece Michael Klein sabe que ele não vai se contentar com um ‘quartinho’ na capital das Casas Bahia. É só não esquecer de sua recente tentativa de derrubar o chairman da companhia, Renato Carvalho e assumir o Conselho de Administração. Olho vivo.

Mistura Fina

Nova pesquisa do Ipsos-Ipec fez a seguinte pergunta a duas mil pessoas em 132 cidades de cinco regiões do país: "O presidente Lula fez tudo o que podia para evitar o tarifaço?" 51% dos entrevistados "discordam totalmente" ou "em parte". Os que “concordam totalmente" ou "em parte" somam 41% (8% não conseguiram ou não quiseram responder). Quem mais reprovou nesse ponto foram homens (55%), pessoas entre 35 e 44 anos (56%), entrevistados com ensino médio (59%) e os que ganham acima de cinco salários-mínimos mensais (64%).

Está nas redes sociais: na tarde em que extremistas de direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, o governador do Distrito Federal estava fora do ar. Ibaneis Rocha não atendeu o telefone enquanto a multidão verde e amarelo destruía os palácios e urrava por golpe e ditadura, conforme análise de Bernardo Mello Franco. Mais tarde, escreveu a um amigo que estava tirando uma soneca. Ibaneis ignorou que os bolsonaristas preparavam atos violentos e rejeitou a ajuda da Força Nacional de Segurança. Agora, Ibaneis quer ser senador.

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias foi com a namorada, Gleisi Hoffmann, tomar um vinho no apartamento do petista Humberto Costa, na semana passada, "para comemorar a prisão de Bolsonaro". Os três moram no mesmo prédio funcional do Senado. Ao chegar no andar de Costa, Lindbergh decidiu ligar para o número do apartamento - e depois, suspirou aliviado por não tocar a campainha: estava na porta do apartamento do senador Marcos do Val, hoje ‘portador’ de nova tornozeleira.

Integrantes da diretoria da Oi, a começar pelo CEO Marcelo Milliet, já se preparam para deixar a empresa. A Justiça suspendeu o pagamento de bonificações porque a companhia não está cumprindo seu plano de recuperação judicial, aprovado em 2024. Ser diretor estatutário de uma empresa que está na sua segunda recuperação judicial carrega um passivo de mais de R$ 35 bilhões, tem futuro incerto e já é uma profissão de risco.

O veterano ator Reginaldo Faria, 88 anos, receberá no próximo dia 13 de setembro, grande homenagem em Miami, na 29ª edição do Inffinito Braziliam Film Festival. Ele será celebrado com a Lente de Cristal, premiação por toda sua trajetória, durante a noite de gala no Silverspot. Na ocasião, será exibido seu mais recente trabalho, intitulado " Perto do Sol é mais claro", dirigido pelo filho Regis Faria.

In - Caldo de mandioquinha

Out - Sopa de presunto cr

