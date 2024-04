"Não somos contra tudo o que o governo faz por ideologia, por ressentimento", Tasso Jereissati

O apresentador José Luiz Datena deixou o PSB, partido que se filiou no ano passado e assinou agora a filiação ao PSDB. Esta é a 11ª troca partidária de Datena, que já passou pelo PT, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, União, PSC, PDT, PSB e agora PSDB.

Mais: estava cotado, quando no PSB de virar candidato a vice na chapa de Tabata Amaral à prefeitura de São Paulo. Marconi Perillo, presidente do PSDB, acha que Datena até pode escolher ser candidato a prefeito. E todos morrem de rir, incluindo o apresentador, que diz: “Também posso largar tudo”.

Noite de lançamento

A nova fragrância de 212 VIP Rosé Elixir, da empresa Carolina Herrera teve seu evento de lançamento em São Paulo, na quinta-feira (4). Entre tantos presentes (e com direito a troca de roupa – um vestido preto com decote profundo e um vermelho mais curto, ambos da grife norte-americana) estava o rosto da campanha, Bruna Marquezine (primeira foto) ao lado do cantor de reggaeton porto-riquenho Rauw Alejandro. Bruna (aparentemente com cabelos mais curtos – pode ser um truque) foi super assediada e estava cercada de amigos como Sasha Meneghel (segunda foto) e o marido João Figueiredo, a cantora Priscila Alcantara (terceira foto), Camila Queiroz (quarta foto) e até a supermodelo Izabel Goulart (última foto). Muitas das presentes vestiam looks da grife: além de Marquezine, Camila Queiroz, Sasha entre outras. Só que quase no final do evento, teve uma briga entre modelos, onde espelhos, vidros, portas foram destruídos, provando que gente rica também desce o nível.

Candidato a evangélico

Na semana passada, quem ouviu Lula falando ao inaugurar uma obra ligada à transposição do São Francisco, em Arcoverde, interior de Pernambuco, imaginou que fosse Jair Bolsonaro citando trechos da Bíblia numa pregação num culto evangélico, com sua mulher Michelle ao lado, repetindo “Amém”. De cara, ele classificou como “milagres da fé” as obras de seu governo no estado, logo criticando “quem usa o nome de Deus em vão”. Seguindo, mais evocações religiosas: “Vejo a fábrica de mentiras que vocês acompanham. Uma fábrica podre, parece um bando de lixo. Parece uma fossa que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade, que a gente não pode acreditar. Porque Deus não é mentira, Deus é verdade. Ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles usam todo santo dia”. E emendou: “Eu queria perguntar se vocês acreditam em Deus. E queria perguntar se acreditam em milagre” (referindo a ações de transposição do São Francisco).

"Fé no Brasil"

No evento em Pernambuco, Lula misturou o lançamento da campanha ‘Fé no Brasil’ até com sua eleição. “Se vocês não tivessem fé jamais teria votado para presidente um pernambucano que não tem diploma universitário, que só tem diploma primário. Vocês votarem em mim foi um ato de fé, um ato de coragem, um ato de acreditar que um milagre estava para acontecer nesse país (por suposição, sua vitória nas urnas). Lula citou Deus 11 vez, a palavra ‘milagre’ 16 vezes e mencionou fé em outros cinco trechos.

Quase irreconhecível

O ator, galã e porque também não dizer crush de muitas brasileiras, Bruno Gagliasso, que está longe da TV aberta, desde 2019 quando viveu Gabriel em O Sétimo Guardião, tem feito trabalhos para plataformas de streaming como Netflix (Santo) e Prime Vídeo (Operação Maré Negra), ele também tem se dedicado ao cinema. Seu próximo trabalho deixou o quase irreconhecível. No longa Por um fio viverá Fernando Varella, irmão do médico, Drauzio Varella que morreu em decorrência de um câncer no pulmão baseado no livro homônimo do oncologista. Ele publicou um ensaio que foi feito durante as gravações, onde aparece bem mais magro e careca. “Pela arte. Pela possibilidade. Para entender o que existe por baixo da pele, o que habita sob a vaidade. Descobri força na vulnerabilidade. Quis deixar registrada toda essa aparente fraqueza. Traduzir em imagens aquilo que não consegui entender no espelho. Na fragilidade, me desconheci e, imediatamente, me reconheci”.



In – Bavaroise de maçã / Out – Mousse de maçã

Má repercussão

Ministros do atual governo que estavam no evento de Arcoverde, acompanhando a ‘pregação’ presidencial consideraram um recurso corajoso misturar política com referências religiosas. Lula é católico, quer se aproximar dos evangélicos, mas eles não querem se aproximar dele. Líderes religiosos, a começar por Silas Malafaia, acharam oportunismo o presidente misturar dois temas “recurso de quem está em desespero” com a queda da popularidade. No trecho sobre ‘mentiras’, segundo analistas, estaria se referindo a Jair Bolsonaro, uma ideia fixa que persegue o presidente petista.

"Grande presidente"

Na solenidade de entrega do título de Cidadão Honorário de Brasília ao ex-presidente Michel Temer, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes (STF) disse que “nenhum outro presidente na história do país se compara a Temer”. E mais: “Se formos olhar na história, nós não temos nenhum presidente que se equipara com o presidente Michel Temer”. Moraes era secretário dos Transportes quando Gilberto Kassab era prefeito de São Paulo; depois, foi secretário da Justiça no governo Temer, em 2016; no ano seguinte foi nomeado por Temer ao Supremo, cumprindo uma promessa. Eles são amigos e há anos, Temer garantiu que “se chegasse à Presidência, ele iria para o Supremo”.

Pérola

“Não somos contra tudo o que o governo faz por ideologia, por ressentimento. O governo Lula deu grandes passos. Nós do PSDB nascemos da defesa da democracia. O Bolsonaro era uma ameaça grave”,

de TASSO JEREISSATI // ex-presidente da sigla tucana.

APRENDER A CONTAR

“Deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar”. É o que disse o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, associando a declaração do presidente Lula que errou ao dizer que 12,3 milhões de crianças foram mortas por bombardeios na faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, controlado pelo Hamas, 12.400 crianças morreram no conflito entre Israel e Hamas até fevereiro de 2024.

Outros interesses

Por trás das investidas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e da Aneel contra o grupo italiano Enel esconde-se um jogo de interesses privados. Está em curso uma operação de lobby de alta voltagem que tem como objetivo final a retomada da concessão de distribuição de energia no mais cobiçado mercado do país. CPFL (controlada pela State Grid) e a Equatorial Energia são apontadas como as principais pretendentes a ficar no lugar da Enel. Na semana passada, a propósito, a chinesa State Grid anunciava a intenção de aportar R$ 200 bilhões no Brasil.

MATO GROSSO VS. BAHIA

Nem o TCU consegue resolver a situação complicada entre Mato Grosso e Bahia referente à venda de um pacote de ativos ferroviários. Uma espécie de Câmara de Arbitragem infraestado criado pelo Tribunal de Contas em 2022, já prorrogou sua atuação por duas vezes e nada de chegar a um consenso. A discussão envolve a transferência de 40 trens e de equipamentos do que seria o VLT de Cuiabá para o governo da Bahia. Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, fixou o valor em R$ 1,2 bilhão. O governador baiano Jerônimo Rodrigues, fez uma oferta de R$ 600 milhões e nem um centavo a mais. O argumento é que os trens estão defasados. Seriam usados no VLT de Cuiabá em 2014, na Copa do Mundo e o projeto não saiu do papel.

Xuxa vs. Zambelli

Xuxa Meneghel foi condenada a pagar uma multa de R$ 31 mil a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Xuxa entrou com um processo contra a parlamentar e pedia indenização de R$ 150 mil por danos morais após Zambelli criticar o livro Maya: Bebê Arco-íris, escrito pela apresentadora. O livro aborda a temática LGBTQIA+ e Zambelli associou a obra a pedofilia. Xuxa alegou que a deputada foi caluniosa e lhe causou danos à imagem. O juiz não concordou: Xuxa pagará mais de R$ 30 mil em honorários advocatícios a Zambelli.

ROUBANDO GALINHAS

A conversa entre Sérgio Moro com Gilmar Mendes, no gabinete do ministro do STF, teve momentos surpreendentes. De cara, Moro negou que tenha cometido qualquer tipo de crime que justifique uma investida como a do corregedor nacional da Justiça, Luis Felipe Salomão. Mendes logo devolveu: “Você e Dallagnol roubavam galinhas juntos. Não diga que não, Sérgio?”. Mendes foi tratado o tempo todo de “ministro” e “senhor” por Moro, a quem respondia por “Sérgio” e “você”.

MISTURA FINA

O PETISTA Jean Paul Prates já estava com seu destino virtualmente selado: cairia da presidência da Petrobras apenas no final do ano com a (mais uma) reforma ministerial. O adeus agora pode ser antecipado e serviria para neutralizar a guerra entre Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda) com Alexandre Silveira (Minas e Energia) no meio. O novo favorito para a presidência da estatal é Aloizio Mercadante, atual presidente do BNDES, que dispensa apresentações e padrinhos. Tem canal direto com Lula e está disposto a mudar de cadeira.

A COLEÇÃO de governadores do Rio de Janeiro que foram cassados (alguns, presos) aumenta: agora, é a vez de Cláudio Castro, que era vice do deposto Wilson Witzel. Na semana passada, o Ministério Público pediu a anulação do diploma do governador, acusado de cometer abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. Em ano eleitoral, fez mais de 20 mil contratações sem concurso e sem transparência. E a maioria dos beneficiados admitiu que todos eram funcionários-fantasmas.

MAIS falações desconexas de Lula que agora garante que o povo brasileiro não precisa de inteligência artificial (IA), mas mesmo assim quer lançar em junho um plano nacional de uso da tecnologia. E argumenta: “Um país que tem um povo da qualidade do povo brasileiro, que sofre com carnaval e futebol, esse povo que consegue sobreviver, muitas vezes, ganhando um salário-mínimo, não precisa de inteligência artificial porque é suficientemente inteligente para dar a resposta que nós precisamos”.

PROCURANDO ganhar votos numa região onde o presidente Lula é muito querido e sempre obteve grandes votações, o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre tour por Maceió, João Pessoa, Fortaleza, Recife e Caruaru. Não foi a Garanhuns, onde a população simplesmente venera Lula. E em Maceió recebeu o título de Cidadão Alagoano. Em todos esses estados Bolsonaro tentava encantar mais filiados, o que Michelle também fazia com as mulheres (ela é presidente do PL Mulher).

O MPF de Minas Gerais ajuizou ação civil pública para que a União seja condenada a alterar o nome da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, em Juiz de Fora. O quartel do Exército hoje é denominado como Brigada 31 de março, referência à data em que as tropas saíram da cidade para depor o presidente João Goulart e instaurar o golpe militar de 1964. O MPF pede ainda que a União seja condenada a excluir a expressão “Revolução democrática” e outras que exaltem o golpe militar.