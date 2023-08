"Não sou frustrado por ser pobre",

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) fez ao menos 85 voos nas asas da Força Aérea Brasileira este ano. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), até a semana passada, desfrutou outros 64 voos em jatos da FAB.

Mais: a medalha de bronze fica com o ministro da Interligação, Waldez Góes (PDT), que levantou voo 59 vezes. Atrás, vem o ministro Camilo Santana (Educação) com 51 voos e a ministra Nísia Trindade (Saúde), com outros 50.

IN: Inverno: caldo de camarão

OUT: Inverno: caldo de lambreta

Conservador

Os primeiros votos de Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, no Supremo, provocaram reação dos progressistas (especialmente PT) e aplausos dos conservadores (incluindo bolsonaristas). Primeiro, rejeitou uma ação de entidade de gays e lésbicas que pedia que atos ofensivos à população trans fossem equiparados ao crime de injúria racial; depois, sobre a descriminalização da maconha, foi o único ministro a votar contra. De quebra, rejeitou também ação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Na sabatina do Senado, Zanin declarou-se católico e conservador, cortejou a bancada evangélica e foi elogiado por Damares Alves. No julgamento da descriminalização do aborto, fatalmente será contra.

AMEAÇADO

Ex-CEO da Americanas por 20 anos, Miguel Gutierrez, que está na Espanha (tem apartamento e cidadania lá), registrou queixa numa delegacia de Madri que “teme por sua vida e de familiares”. Diz que vem sendo seguido diariamente por dois carros e uma moto, não juntos. As placas foram anotadas, ficavam estacionadas na porta de sua garagem, tirando fotos. À polícia espanhola, Gutierrez disse que fatos semelhantes já aconteciam no Rio de Janeiro.

Possível calote

Ainda Americanas: a demora no plano de recuperação judicial da rede varejista está empurrando o Banco do Brasil para a ponta extrema do conservadorismo. O banco deverá providenciar 100% da dívida da Americanas (R$ 1,6 bilhão) a partir do balanço do terceiro trimestre. O passivo passará a ser o pior nível de acordo com a classificação de risco de operações de crédito adotada pelo BC. Hoje, o Banco do Brasil provisiona o equivalente a 70% da dívida da Americanas, cerca de R$ 1 bilhão. Itaú e Bradesco já provisionaram 100% dos créditos contra a companhia.

CONTRA VAIAS

Os estrategistas do Planalto querem blindar Lula de vaias no desfile cívico-militar no 7 de Setembro. Uma das alternativas será recorrer a pessoas pobres arregimentadas na periferia de Brasília para aplaudir as autoridades, em troca de cachê de R$ 100, boné, camiseta e sanduiche de mortadela. Militantes do PT e o pessoal do MST também ocuparão as arquibancadas. Lula e Janja desfilarão em carro aberto e a montagem das arquibancadas custará R$ 3,1 milhões. A segurança misturará agentes da PF, militares e snipers estarão colocados à espera de alguma anormalidade.

Quer emplacar

De um lado, Ciro Nogueira, presidente do PP, diz que seu partido ficará fora do governo; de outro, o ex- -ministro de Bolsonaro trabalha para emplacar Marcelo Lopes da Ponte na Superintendência da Codevasf no Ceará. Ele foi chefe de gabinete de Ciro no Senado, onde hoje seu filho, Marcelo Henrique Ponte, está lotado como auxiliar permanente júnior. No ano passado, Ponte comandou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sob sua gestão, o FNDE foi alvo de repetidas denúncias sobre desvio de recursos para atender pastores evangélicos.

Vários impulsos

A atriz, cantora e apresentadora Marisa Orth abriu seu coração para revista Ela, onde fala de trabalho, família, amores e novos projetos. Em turnê com o monologo Barbara dirigido por Bruno Guida, diz que o projeto é uma ato heroico, porque está em cartaz desde 2021 “A Barbara é uma pessoa cheia de vontade. Por isso, saiu da buraqueira. Bebeu com muita vontade e parou de beber com muita vontade. Ela é vital”.

E completa: “Eu mesma tenho vários descontroles e impulsos. Mas fiz muita terapia e tenho a coragem de observá-los. Quando passei pela menopausa, meu sono sumiu. Comecei a tomar meio comprimido diariamente, até que me ‘autodei’ um ‘boa noite, Cinderela’.”

Sobre sua idade: “Envelhecer dá medo, porque vamos morrer. Mas não vou sofrer. Precisamos seguir em frente”. E completa falando sobre futuros cabelos brancos: “Antes só víamos isso aos 80 anos. Já já eu quero. Não fiz ainda por causa dos meus papéis”.

Sobre sua capa da extinta revista Playboy é direta: “Nunca precisei de dinheiro. Fiz por prazer, por fantasia”. Outros projetos: o primeiros deles é o programa Dois em cena, que estreou no Viva, onde um ator veterano e outro jovem compartilham experiências; o segundo que deve estrear somente no ano que vem é a série Body by Beth, para Warner onde interpretará uma campeã mundial de aeróbica.

Pedaladas aplaudidas

Lula diz que a Justiça Federal “absolveu a companheira Dilma da acusação da pedalada”, defende uma reparação e “quer encontrar uma recompensa para ela”. Acha que o salário de R$ 220 mil mensais na presidência do Banco do Brics “não quer dizer muita coisa” e não pensa em nova candidatura. Afinal, ela ficou em quarto lugar quando disputou uma cadeira no Senado por Minas Gerais.

Mais: Dilma Rousseff não foi absolvida pelo TRF-1. O tribunal não julgou se a ex-presidente era inocente ou não, mas como base em decisão do Supremo, extinguiu a ação, sem resolução do mérito (é uma medida judicial similar à “absolvição” do próprio Lula). Lula não pode usar a expressão “golpe” ou acusar Michel Temer de “golpista”: está proibido pela Justiça, usa então “maneira leviana”.

Como já vinha acontecendo quando Lula dizia que o impeachment de Dilma Rousseff tinha sido mesmo “golpe”, o afastamento da petista do poder foi confirmado pelo Tribunal de Contas da União e o rito de destituição do cargo seguiu todas as regras previstas pela Constituição, referendado pelo Congresso e com a supervisão do Supremo Tribunal Federal.

A “pedalada fiscal” foi o nome dado pelo Tesouro à prática de atrasar propositalmente o repasse do dinheiro a bancos públicos, privados e autarquias. Pelo novo raciocínio, Guido Mantega agora voltou a sonhar com a presidência da Vale.

De volta ao passado

Um dos maiores nomes da moda entre os anos 80 e 90, Cindy Crawford, posa novamente depois de quase 30 anos para grife alemã de bolsas e acessórios MCM. A nova campanha visa o reposicionamento com uma nova direção de marca e que a modelo é um forte lembrete ao público sobre a iconografia da marca. A primeira campanha que Cindy fotografou foi 1996.

“Foi nostálgico para mim viajar no tempo com MCM desde nosso primeiro ensaio fotográfico nos anos 90 com meu querido amigo Herb Ritts. Suas bolsas clássicas permanecem atemporais”. Segundo a Sabine Brunner, presidente e diretora comercial da MCM em breve a marca apresentará novidades. “No futuro, você verá a MCM apresentar uma nova e renovada variedade de estilo de vida pronto para vestir, juntamente com artigos e acessórios de couro reinventados com nossa coleção Primavera-Verão 2024”.

Recusada

Com 41 deputados cujos 41 votos poderiam fazer a diferença em vitórias ou derrotas do governo, o Republicanos recebeu proposta de Lula para compor a base governista, prontamente rejeitada pelo deputado Marcos Pereira, presidente da legenda. Nela, o partido ganharia o Ministério do Esporte, porteira fechada e duas vice-presidências de bancos estatais. Para retomar as negociações, Lula deve começar por vice-presidências no BB e na Caixa.

Nordeste lulista

Querendo se aproximar do presidente Lula, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), avalia migrar para o PSD, sigla presidida por Gilberto Kassab, que já controla três ministérios do Executivo federal. O movimento consolidaria uma aliança de todos os governadores da região Nordeste ao titular do Planalto, feito incomum nas gestões anteriores do PT. A articulação foi feita com o ministro da Pesca, André de Paula. Lyra e Paula dizem que uma filiação da governadora ao PSD não está afastada. A entrada do partido no secretariado seria o primeiro passo.

Cara de bravo

Donald Trump acaba de transformar sua “foto de réu”, com “cara de bravo” em propaganda para a corrida presidencial de 2024. A frase “Never surrender” (“Nunca se renda”) está estampada em camisetas, canecas, latinhas de bebidas, agasalhos e outras peças, tentando passar a hipótese de que ele “é alvo de perseguição política”. Mais: Trump evitou a prisão por pagar uma fiança de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) e o impacto foi pequeno. Representa apenas 0,008% de sua fortuna, estimada em R$ 12,5 bilhões. Ele informou em sua ficha que pesa 98 quilos em seus 1,90 de altura e é acusado nas redes de mentiroso.

22 DIAS

A lista de espera de pacientes por um transplante de coração tinha 378 pacientes. Da lista de prioridades, Fausto Silva era o segundo, mas ganhou o transplante em 22 dias, depois da recusa da equipe do primeiro colocado. Malgrado desmentidos e explicações dos médicos, nas redes sociais multiplicam-se comentários de desconfiança. Afinal, o apresentador é dono de uma fortuna de R$ 1,1 bilhão e segundo o TV Fama, sua família estava disposta a pagar R$ 8 milhões por um coração nos Estados Unidos.

MISTURA FINA

DEPOIS de estampar nas redes sociais e especialmente no YouTube uma série de fotos comparando sua figura (e até mesmo seus vestidos) à Lady Di, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, supostamente candidata ao Senado pelo DF em 2026, agora cumpre temporada inspirada em Barbie: em suas reuniões para promover o PL Mulher, só usa costumes cor de rosa. Por outro lado, também o Republicanos está entrando em cena atrás de votos de mulheres conservadoras. O partido é um dos três a ter maioria feminina entre os quadros, atrás do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

O EX-presidente Jair Bolsonaro deverá se submeter, em setembro, em São Paulo, a mais uma cirurgia para correção do tráfego intestinal com seu médico Antônio Macedo. Será a quinta no mesmo local desde a facada em 2018. A ideia de ir fazer novos exames nos Estados Unidos já foi totalmente afastada. Médicos amigos de Bolsonaro disseram a ele que não poderia estar em melhores mãos do que às do especialista Antônio Macedo.

O COMENTARISTA da Jovem Pan, Tiago Pavinatto, foi demitido depois de se recusar a pedir desculpas ao desembargador Airton Vieira, do TJ-SP, que havia chamado no ar de “vagabundo e tarado”. Em dezembro de 2022, o mesmo Pavinatto foi afastado pela Jovem Pan depois de debochar do ministro Alexandre de Moraes do STF, na diplomação de Lula. O xingamento de Pavinatto aconteceu após uma decisão que inocentou um acusado de 76 anos, de estupro contra uma menina de 13 anos, que dissera tê-la confundido com “uma garota de programa”.

A MINISTRA Cármen Lúcia (STF) determinou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o presidente da Alesp, André do Prado, se expliquem sobre a homenagem a uma das mais conhecidas figuras da ditadura, coronel da PM Erasmo Dias, que virou nome de um viaduto em Paraguaçu Paulista, sua terra natal. É uma resposta à Ação Direta da Inconstitucionalidade, ajuizada por partidos de esquerda e do Centro Acadêmico 22 de Agosto, da PUC de São Paulo. A proposta original foi apresentada em 2020 por Frederico D’Ávila (PL-SP) que dizia que Erasmo era “um cidadão de bem, íntegro e de nobres valores”.

O LEILÃO de linhas de transmissão da Aneel previsto para 15 de dezembro marcará a entrada de mais um grande grupo chinês no Brasil. A China Southern Power Grid já garantiu ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) que participará da disputa. O grupo tem uma carteira com mais de US$ 180 bilhões em ativos na China, quase todos concentrados em províncias. Recentemente, a China Southern fez movimentos mais agudos na América do Sul, ao comprar ativos em distribuição de energia da italiana Enel no Peru. Valor: US$ 2,9 bilhões.

Colaborou: Paula Rodrigues