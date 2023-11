Como antecipara na Carta ao Povo Brasileiro, ao assumir o primeiro o mandato em 2003, Lula elevou a meta do superavit primário de 3,75% para 4,25% do PIB. No final do ano, o resultado foi de 2,3% acima dos 2,2% alcançados em 2002 e de toda série histórica.

Mais: no ano seguinte, Lula alcançou 2,7%, recorde até hoje. A inflação, que chegara a 12,5% em 2002, graças a juros catapultados a 26,5%, foi derrubado a 5,7% em 2005. No comando, Antônio Palocci (Fazenda) e Henrique Meirelles (BC), com total apoio de Lula.

“Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime”,

de EDUARDO BOLSONARO (PL-SP) // o filho “03” do ex-presidente.

Nascido no halloween

Não é mais uma festa Halloween, mas trata-se de Rocky , filho de Kourtney Kardashian e do baterista Travis Barker, o primeiro do casal que pode ter nascido no último dia 31, conforme era a vontade deles. A primogênita do clã Kardashian-Jenner tem outros três filhos Mason Dash, de 13 anos, Penelope Scotland, de 10, e Reign Aston, 8, de seu relacionamento com Scott Disic. Fontes garantem que na segunda (30) ela se internou no Hospital Cedars-Sinai Medical Center.

No mês passado Kourtney exibiu as curvas de sua quarta gestação na Vanity Fair Itália onde revelou que não se importou com as críticas por causa de sua gravidez aos 44 anos. “Esses comentários não me afetam. A quem os faz, digo apenas: “Como pudeste questionar o plano de Deus?”. Porque é assim que vejo essa gravidez. Chegou quando Travis e eu já nem pensávamos nisso e quando parei o tratamento de fertilidade”.

Mais: em relação ao Travis ela disse que todos falavam, incluindo membros de sua família que eles iriam formar um casal. “Realmente, sempre soubemos que éramos mais que amigos. E aqueles ao nosso redor disseram que estávamos destinados a ficar juntos. O próprio Travis disse isso, mas eu o mantive distante por muito tempo, embora durante a pandemia tenhamos passado muito tempo juntos. É como se ambos sempre soubéssemos disso, mas tínhamos medo”.

Ruas e bairros sem militares

O decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que Lula vivia repetindo que não teria espaço em seu governo (pensou até em acabar com ele), está vigorando com a participação de 3.700 militares da Aeronáutica, Exército e Marinha com “poder de polícia”. Agirão nos Portos de Itaguaí, Rio e Santos e nos Aeroportos de Cumbica e Galeão. Na semana passada, o presidente caprichou: “Enquanto eu for presidente, não tem GLO”.

Agora tem, embora o ministro Flávio Dino (Justiça) diga que incide sobre áreas federais “porque Lula não queria GLO em ruas e bairros” (lembrando a intervenção no Rio durante o governo de Michel Temer). Ou seja, a violência permanece nas ruas, bairros, favelas e cidades, onde o crime impera e a PF e polícia civil não dão conta. Até grandes nomes do governo não esperam grandes resultados da operação das Forças Armadas que deverá durar até maio do ano que vem.

Ou seja: se os militares não estavam preocupados com as áreas onde atuarão, depois de maio deixarão de se preocupar. O ministro Flávio Dino (Justiça) foi quem convenceu Lula a chamar as Forças Armadas. E ele acredita especialmente na ação do Exército, comandado pelo general Tomás Paiva. Essa Força poderá patrulhar, fazer revista de pessoas e veículos e prisões em flagrante numa área de 2 mil quilômetros. É um pouco “estar nas ruas”.

De olho no carnaval

Faltando 4 meses para o Carnaval de 2024, não são somente as escolas de samba que já pensam nisso. Na sua 23ª edição do Camarote Bar Brahma já lançou sua campanha oficial com o tema ‘Além da Sua Fantasia’, cuja estrela é a apresentadora Sabrina Sato, madrinha oficial do camarote e como musa Thelminha Assis.

Um dos maiores camarote da capital paulista pretende ir além dos limites para que os foliões apreciem a principal festa brasileira. Como atração musical nos dias 9, 10, 11 e 17 de fevereiro já foram confirmados Olodum, Silva, Zeca Pagodinho, Xande dos Pilares, Ivete Sangalo e SPC (Acústico 2 - O último encontro). Para quem quiser curtir o camarote tem que preparar o bolso, porque o ingresso mais barato custa R$ 1.440.

Na frente

Quem melhor observou as mais recentes viagens internacionais do presidente Lula verá que, em desembarque oficiais quando recebidos por autoridades do governo visitado, ele sempre vai à frente, ao lado do governante.

A primeira-dama Janja da Silva, o acompanha a dois passos atrás. O Cerimonial do Palácio é que vinha insistindo nessa postura. Contudo, a mesma Janja parece estar “dando o troco”. Nas despedidas, no aeroporto, ela vai na frente, sobe a escadinha e acena para quem esteja por lá antes de Lula. E dá risada.

Novo par

Viúvo desde janeiro deste ano, quando sua mulher Tereza morreu, o novo presidente do STF, Luís Roberto Barroso está de namoro novo. A eleita é a desembargadora federal Carmem Silva Arruda, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

Ele tem 65 anos e ela 56. Há algumas semanas, os dois começaram a aparecer em público em situações românticas. Em outubro, viajaram juntos para Paris, onde visitaram o Conselho Constitucional francês e ele participou de um seminário organizado por um grupo brasileiro.

Escolha de Bolsonaro

Agora, já se sabe que a escolha do nome do general Walter Braga Netto para disputar a prefeitura do Rio tinha sido de Jair Bolsonaro (apostava que elegeria seu ex-companheiro de chapa ao Planalto). Agora, Braga também está oito anos inelegível.

E o mesmo Bolsonaro acha que elege Alexandre Ramagem, deputado e ex-Abin para a sucessão de Eduardo Paes, com que já tem se reunido. Ramagem aceita disputar porque “está a serviço de Bolsonaro” e “é uma honra ter sido escolhido por ele”. No começo do ano, Ramagem escreveu um plano de governo na área de segurança para Braga Netto.

VAI RECORRER

Se Jair Bolsonaro recorreu depois de ser considerado pelo TSE inelegível por oito anos, agora também o general Braga Netto fará a mesma coisa. O ex-presidente, aliás, teve sua sentença confirmada.

Enquanto isso, Netto trabalha na sede do PL em Brasília, onde sempre está com Bolsonaro, é secretário nacional de Relações Institucionais do PL, tentando ampliar o número de prefeitos e vereadores da legenda em 2024. Ganha R$ 26 mil por mês com direito a dois assessores e carro com motorista.

Selo verde

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, já determinou a seus assessores a ampliação do Comitê Gestor do “Selo Verde” – certificação voluntária que identificará produtos e serviços dos setores primário, secundário e terciário com menor impacto ambiental. Não deixa de ser, segundo analistas, uma confissão de culpa.

A Pasta foi alvo de críticas por não ter incluído entidades da área do meio ambiente no colegiado, originalmente uma condição de diversos ministérios, mais representações do agronegócio e a Febraban.

USO ÚNICO

O senador licenciado e presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, conseguiu unir trabalho e capital na mesma causa. Sindicatos estão se juntando com entidades empresariais numa ofensiva pela reformulação de um projeto de Prates.

É o que estabelece o banimento de diversos produtos plásticos de uso único, como canudos, talheres, pratos, copos e outros. Organizações sindicais, especialmente a Confederação Nacional do Ramo Químico, querem impedir a aprovação do atual texto. Querem tempo maior, de até 10 anos, para retirada dos produtos de circulação. O projeto original propõe uma transição de apenas dois anos.

Selo verde

Esta semana, a Junta de Execução Orçamentária deverá se reunir para decidir sobre a mudança da meta fiscal de 2024, que hoje estabelece déficit zero nas contas públicas. Integrantes do governo discutem o envio ao Congresso Nacional uma mensagem para mudar a meta do déficit zero, depois de Lula declarar que “dificilmente” o país vai conseguir cumprir a promessa em 2024.

Estarão reunidos os ministros da Fazenda (Fernando Haddad), Casa Civil (Rui Costa), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão). Detalhe: Roberto Campos Neto (BC) recomenda que o déficit zero seja mantido.

Bem amado

As pesquisas pelo ator de Friends Matthew Perry, o Chandler da série, dispararam desde sua morte, no sábado (28), segundo estudo do Google Trends. Subiram 3.360 vezes no Brasil e 980 vezes no mundo, nos quatro dias seguintes. Já as consultas pela série cresceram 1.750 no país.

Mais: “Onde assistir Friends?” e “Quantas temporadas tem Friends?” foram as perguntas mais procuradas sobre a produção no Brasil. Ela pode ser assistida na HBOMax.

AVANÇANDO

O site de apostas Betnacional vai aumentar suas fichas no Brasil. A empresa tem interesse na compra do naming rights do Campeonato Mineiro. Controlada pela Better Games Entertainment, com sede na Costa Rica, a companhia já dá nome ao Campeonato Pernambucano.

E tem como seu maior garoto-propaganda no Brasil o jogador Vinícius Junior. Entre os atletas o cachê do craque do Real Madri é superado apenas pelo de Neymar. Ele acaba de renovar seu contrato até 2027 com salário de 30,83 milhões de euros.

