CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem nenhuma possibilidade de fazermos acordo"

Senador Rogério Marinho sobre acordão para trocar a CPI do Master pela dosimetria

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

06/03/2026 - 07h00
Dinheiro da fraude do Master pode estar na África

Além de dono da Varajo Consultoria Empresarial, que a Polícia Federal suspeita ter sido criada para receber pagamentos por “serviços informais”, de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Leonardo Augusto Furtado Palhares é o diretor da Spread of Love and Respect. O nome em inglês é só nos documentos da Receita Federal, para passar o chapéu e pedir dinheiro a desavisados, mas o nome é “Fundação Solar”, ONG que diz atuar como “elo entre doadores e projetos educacionais na África”.

Tudo estranho

Palhares aparece como diretor, mas o site da ONG diz que quem estruturou tudo foi Stella Vorcaro, filha do enrolado dono do Master.

ONGoduto

A suspeita é que esteja pelos lados da África parte da grana do suposto esquema do banqueiro, que também atuou na área do gangsterismo.

Conta de passagem

A Varajo, de Palhares, é apontada pela PF como parte da estrutura de lavagem de dinheiro envolvendo Vorcaro e servidores do Banco Central.

Tentáculos

Palhares aparece como diretor da Super Empreendimentos. No mesmo posto está Ana Cláudia Queiroz de Paiva, também alvo dos federais.

Embaixadora ativista vê ‘martírio’ do tirano do Irã

A contaminação ideológica da diplomacia no governo Lula (PT) não se limita ao alinhamento a ditaduras corruptas e cruéis: nivela diplomatas por baixo. Caso do telegrama ao Itamaraty da encarregada de negócios em Burkina Faso, Claudia Assaf, sobre assinar livro de condolências pelo “martírio” do “líder supremo” Ali Khamenei, ditador cujo regime matou dezenas de milhares de opositores semanas antes do ataque dos EUA e da “potência ocupante”. A ativista se recusa a escrever o nome de Israel. Procurado, o Itamaraty não respondeu. O espaço permanece aberto.

Quem mandou?

Pior é que a “embaixadora interina” afirma no papelório que assinaria o livro de condolências “em nome do governo e do povo brasileiro”.

Bajulando o tirano

Na internet, ela elogia a “candura” de Khamenei, cujo regime persegue, mata ou prende e mulheres, como a Nobel da Paz Narges Mohammadi.

Antissemitismo

A diplomata ativista, não por acaso, já respondeu até a processo por antissemitismo, caracterizado o crime de racismo, por ataques a Israel.

Sinusite

Estava na pauta da CPMI do INSS a quebra de sigilo fiscal da J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, mas a reunião de quinta-feira (5) foi cancelada. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), passou mal.

Turma é outra

Lula nunca gostou da ideia de ir a Washington pedir a bênção a Trump. Para o petista, cancelar a visita pode ser vendido como “independência”, agradando ao que resta de aiatolás, radicais brasileiros, China etc.

Caso de polícia

Precursores em trambiques de toda sorte, postos de combustíveis do Distrito Federal reajustaram o preço da gasolina nessa quinta-feira (5) sob justificativa, vejam só... da guerra no Irã.

Sem bajuladores

Acostumado a festas badaladas e com indumentárias que caberiam em uma caixa de fósforo, Daniel Vorcaro vai passar 10 dias de isolamento no presídio de Potim (SP). São normas do sistema penitenciário.

Me erra

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto não conhece o enrolado Daniel Vorcaro, preso esta semana pela Polícia Federal. O político disse até que foi chamado por um parlamentar para jantar com o banqueiro e recusou.

Subida fenomenal

Para Valdemar Costa Neto, a rápida ascensão de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas eleitorais comprova que o senador “está se mostrando um verdadeiro fenômeno, assim como o pai”.

Todos de olho

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) vê como “muito estranha” a morte de um dos membros do grupo de Daniel Vorcaro na PF e promete investigação. Quer comissão independente para acompanhar a investigação da Polícia Federal e o Ministério da Justiça, já instaurada.

Oitiva e visita

Evair de Melo (PP-ES) pediu à Comissão de Segurança e à CPMI do INSS para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal sobre a morte do “Sicário” de Daniel Vorcaro. E quer visita às dependências da PF.

Pensando bem...

...escândalo maior que a Lava Jato e, até agora, sem delação.

PODER SEM PUDOR

Monumento ao cocô de pardal

O jovem estudante Edmur Mesquita foi à casa do ex-presidente Jânio Quadros propor um debate na Universidade Católica de Santos e não mediu mesuras para conquistar o ilustre debatedor. “Dr. Jânio, o senhor é um monumento!”. Jânio atalhou o jovem, rispidamente: “Monumento, meu caro senhor, só serve para se cagar em cima”. Estendeu a mão e despachou o rapaz.

Giba Um

"O presidente esbanja vida de luxo. O Lula é uma mercadoria vencida. Ninguém vai conseguir...

...engolir essa picanha podre e essa cerveja choca, porque é nisso que Lula se transformou e nós vamos acabar com isso", de Flávio Bolsonaro, na manifestação de 1º de março.

05/03/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Para muitos analistas, a quebra de sigilos de Lulinha  pode ser considerada o maior risco eleitoral para seu pai, Lula, e para o próprio PT. Há detalhes da vida de Lulinha que o presidente e o partido preferem nem lembrar — e a oposição usará esse material na campanha.

MAIS: para quem tem memória curta: em 2005, a imprensa descobriu que a Gamecorp, uma pequena empresa de games da qual o biólogo Fábio Luis era sócio. Ele havia recebido da Telemar para funcionar investimentos de R$ 5 milhões (hoje, R$ 17 milhões).

Alckmin escalado

Lula, Alckmin e Haddad já se reuniram para avaliar a primeira etapa da campanha em São Paulo, montando uma estratégia eleitoral para a candidatura do ainda ministro da Fazenda ao Palácio dos Bandeirantes. Lula disse que sua intenção é manter Geraldo Alckmin como vice na chapa de reeleição, mas com duplo papel. Além da dobradinha com o presidente, ajudar Haddad no interior paulista. Ele já foi quatro vezes governador de São Paulo e é próximo de vários setores. E Alckmin não quer disputar o Senado. Haddad queria disputar o Planalto em 2030, mas não resistiu aos apelos de Lula.

Portas abertas

O STF vai retomar nos próximos dias o julgamento da ADI 6574, que discute se os detentores de cargos majoritários — presidente, governador, prefeito e senador — devem perder o mandato por infidelidade partidária quando se desfiliam sem justa causa do partido pelo qual foram eleitos. Nos corredores do Supremo, há uma inclinação entre os integrantes da Corte em acompanhar o voto do relator, o ex-ministro Luís Roberto Barroso. O ex-togado votou pela improcedência do pedido e pelo entendimento de que a regra de perda de mandato não se aplica a eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e da vontade expressa do eleitor nas urnas. Ou seja: a cassação se restringe aos cargos proporcionais (deputados federais e estaduais e vereadores).

Ex-marqueteiro de Lula

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), está fechando a contratação do marqueteiro de sua campanha ao governo da Bahia. Deverá mesmo ser João Santana, que já comandou as campanhas presidenciais de Lula, Dilma Rousseff e Ciro Gomes e é considerado o mais experiente entre todos em atuação no país. Será a única campanha de Santana este ano. Dividirá a disputa da Bahia com seu novo negócio, a Casa Virtual da Campanha, uma plataforma de IA para ser usada em todas as etapas de uma campanha política por candidatos, marqueteiros e assessores. Foi preso pela Lava-Jato em 2016 e condenado a oito anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro.

Excursão de amigos

Hugo Motta, presidente da Câmara, não apenas lidera o ranking das autoridades que mais utilizaram jatinhos da FAB desde o início do ano, mas também é quem mais levou passageiros em suas viagens. Motta realizou 22 voos nos dois primeiros meses do ano e levou de carona 285 pessoas, uma média de 13 acompanhantes por voo. A FAB decretou sigilo de cinco anos para as despesas realizadas em voos de Motta: agora, só disponibiliza quantitativos. Seus voos se concentram no eixo Brasília-João Pessoa-São Paulo. Quando foi à Colômbia e Costa Rica, levou 24 passageiros de carona.

Longe da gestão petista

Analistas mais lúcidos acompanham essa novela: o governo Lula não quer se envolver diretamente na eleição para novo ministro do TUC (Tribunal de Contas da União). A decisão ajuda candidatura do deputado Odair Cunha (PT-MG), que não quer vinculação com a gestão petista. Ele garantiu apoios de partidos de centro, como MDB, PP e Republicanos e espera ter quase 300 votos. Ninguém leva muito a sério: a votação é secreta e aliados já contam com muitas traições. Os adversários, por outro lado, caracterizam Cunha como "uma candidatura do governo".

Giba Um

 De forma autêntica

A atriz e modelo Alanis Guillen confessou em entrevista à revista Marie Claire Brasil, da qual é capa, que, se não tivesse seguido a carreira artística, estaria trabalhando nas áreas de antropologia ou filosofia.  Em 2023, ela ganhou reconhecimento em todo o Brasil ao interpretar Juma Marruá  em Pantanal, um papel que surgiu após seu destaque em Malhação: Toda Forma de Amar. Atualmente, ela conquista audiência global como Lorena na novela Três Graças. Na trama, ela vive um romance com a policial Juquinha (Gabriela Medvedovski), personagens que quebraram os padrões tradicionais da teledramaturgia. Graças a vídeos virais nas redes sociais, a história ultrapassou fronteiras, atraindo fãs de toda a América Latina e até de países como Tailândia e Indonésia, onde os admiradores traduzem os episódios e reagem de  maneira inovadora à narrativa da história. Com esse êxito, o casal da narrativa terá uma novela vertical nas redes sociais, focada em sua relação.

Para Alanis, o coração da trama é mostrar um amor genuíno, desprovido de estigmas relacionados a vínculo entre mulheres. Fora das telas, a atriz vive sua liberdade de amar sem esconderijos e sem grandes alardes. Há quatro anos, ela divide sua vida com a produtora Giovanna Reis, um relacionamento que foi tornado público no Dia dos Namorados do ano passado. Desde a infância, Alanis aprendeu a valorizar seus sentimentos e as pessoas por quem se apaixonava. Esse apoio familiar permitiu que ela crescessse livre da necessidade de rotular sua sexualidade. Para ela, preservar a privacidade é o que oferece a força necessária para levar uma vida pública de forma autêntica. “Nunca tive a intenção de me esconder. Prefiro manter minha discrição, mas não sou uma pessoa que evita viver para não virar assunto”.

Flávio já tem seu "Posto Ipiranga 2"

Para Flávio e Jair Bolsonaro, um novo "Posto Ipiranga" parece ter sido encontrado. O Paulo Guedes da vez é o economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES e respeitado con sultor empresarial. Rabello tem mantido conver sas iniciais com Flávio e entre eles já há uma certa empatia. O economista é quase um achado. É bem recebido pelo mercado e tem o apoio do setor agro pecuário. Foi flexível em sua passagem pelo BNDES para acariciar a indústria, assumindo que também aceita o papel fomentador do banco. Teve sua for mação acadêmica na Universidade de Chicago e é quase um sinônimo de Paulo Guedes. Guedes é meio explosivo, enquanto Rabello é considerado jeitoso. Por isso mesmo, tem maior aderência à imagem e ao comportamento de Flávio, o mais contido do clã bol sonarista. Mais: Rabello está sendo rifado pelo Grupo Ultra e pode se firmar como o grande candidato ao Ministério da Fazenda. E pode ser um grande trunfo para a campanha de Flávio. O "01" daria continui dade à trajetória do pai. O ex-ministro Roberto Cam pos dizia que a diferença entre os dois "Paulos" era somente o sobrenome e o "P" significava a sincroni cidade de pensamento dos dois.

Plano de resgate

Flávio Bolsonaro tem repetido que, se vencer as eleições presidenciais, seu irmão Eduardo poderá ser ministro das Relações Internacionais. Só que antes, está tentando criar um plano de resgate para Dudu Bananinha. O básico agora, como réu no Supremo, é trazer  Eduardo de volta ao Brasil com foro privilegiado. Ele seria um possível postulante ao Senado. Contudo, como suplente, que permitiria até colocar como titular alguém de outro partido, aumentando alianças. Se a chapa for eleita, o dono vai para um ministério, e Eduardo volta dos Estados Unidos e assume a cadeira. Ninguém leva a sério essa história.

Giba Um

Sorriso largo

A Riachuelo lança sua campanha de Outono/Inverno 2026, intitulada Ria com Alma. A proposta une estilo e atitude, buscando trazer leveza, autenticidade brasileira e uma conexão emocional à estação fria do ano. Com Camila Pitanga como protagonista, a comunicação destaca a combinação de alfaiataria, sobreposições e texturas, valorizando o sorriso como um elemento essencial do visual. A presença de Camila reforça a parceria construída com a marca nos últimos doze meses.  Essa colaboração ganhou destaque internacional quando a atriz chamou atenção no Festival de Cannes ao vestir um trench coat artesanal criado por Airon Martin em parceria com artesãs de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, com o apoio do Instituto Riachuelo. Esse momento foi eternizado no projeto, que celebrou a união entre moda, cultura local e técnicas artesanais.  “Eu costumo escolher fotos em que eu tô sorrindo porque eu acho que traduz o que eu tô vivendo, que é um estado de conexão com as coisas simples mesmo como o amor, a realização dos desejos, dos projetos. Mas também porque eu acho que a alegria precisa ser compartilhada, que isso é o que contagia quando é um riso sincero, um riso que vem de dentro, um brilho nos olhos”, revela Camila Pitanga.

Giba Um

Mais um na fila

"Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da história" é a frase mais famosa do psiquiatra, professor e escritor brasileiro campeão de livros de aplicação psicológica (autoajuda, para a maioria dos leitores) publicados em mais de 70 países, Augusto Cury. É autor da Teoria da Inteligência Multifocal e, quem diria, agora quer se candidatar à Presidência da República. Ele já vendeu 35 milhões de livros só no Brasil e o mais famoso é "O Vendedor de Sonhos". Cury tem conversado com presidentes de partidos. Se for escolhido, "não quer fazer campanha para falar mal das pessoas".

"Gente como a gente"

O mais próximo assessor de toda a vida de Pelé, Pepito Fornos, acaba de lançar o livro "Pelé O Legado Desconhecido", pela editora Trend. Conta peripécias, entre o riso e o choro, com o rei do futebol, com quem andava para cima e para baixo, observando momentos especiais do cotidiano do "rei". Um deles: certa vez, Pelé, a pedido de uma amiga, resolveu pedir pessoalmente um autógrafo de Roberto Carlos num evento. Levou papel e caneta, mas, para surpresa, Roberto achou que o "rei" merecia muito mais. Pediu ao assessor uma folha em branco e autografou com sua própria caneta, "E até agradeceu ao Pelé", que era gente como a gente", lembra Pepito.

Fila de espera

Pioneiro na implantação das escolas cívico-militares no país, o governo de Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, tem uma fila de espera de 20.404 pessoas por vagas nessas escolas. Atualmente, são 345 escolas lá que funcionam nesses modelos. As escolas cívico-militares são uma bandeira da direita e costumam despertar polêmica. No âmbito federal, Lula mudou o modelo cívico-militar de muitas escolas pelo país, que havia sido implantadas no governo de Bolsonaro.

Mistura Fina

Com o desgaste de muitos ministros do STF, a conclusão entre os chamados "profetas" de 2027 da Corte é que a indignação superou o medo, depois do envolvimento de integrantes do Supremo com o Banco Master. Alguns avaliam que, no ano que vem, ,processos de impeachment de magistrados serão "inevitáveis", seja qual for o vencedor nas presidenciais e ainda que a direita não controle o Senado. Outros ministros acham que a profecia é delírio.

Sentenças raivosas contra opositores de Lula teriam desgastado o STF, mas o Master, em avaliação interna, pode ter o significado, para muitos analistas, de "pá-de-cal". Para os ministros futurólogos, o impeachment seria usado para contenção do STF, com apoio de partidos do centro, direita e de setores da esquerda. A maioria via a imprensa "sob controle", mas a letargia teria cessado após "autoritarismo estarrecedor" até apontado pela  Transparência Internacional. Façam suas apostas!

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), com a maior votação no último pleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, quer apresentar um projeto que propõe a gratuidade das refeições do Bom Prato. Hoje, o café da manhã custa R$ 0,50 e o almoço ou jantar, R$ 1. Suplicy argumenta que a medida também reduziria a burocracia para populações em situação de rua, que não pagam pela refeição, mas precisam apresentar um cartão que frequentemente é extraviado e até roubado.

A maioria dos manifestantes (74%) que compareceram à manifestação de domingo (1º) na Avenida Paulista prefere que Flávio Bolsonaro seja o candidato da direita ao Planalto, o que reforça a posição do filho de Bolsonaro. E marca uma virada: o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixam suas posições de preferência. Em relação ao nome preferido para a Presidência, só 10% citaram Tarcísio, outros 4% citaram Michelle e 9% "outros nomes". São dados do Monitor do Debate Político do Cebrap e da ONG More in Common.

In - Livro: Os nomes

Out - Livro: Amor na prática

 

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"Quando não há prova, constrói-se insinuação"

Senador Carlos Viana, sobre a tentativa de associar Nikolas Ferreira a Daniel Vorcaro

04/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI acha digitais da J&F e quer sigilos quebrados

O grupo J&F dos irmãos Batista, dono da JBS e do banco PicPay, pode ter os sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI do INSS. Segundo requerimento do relator, Alfredo Gaspar (União-AL), a empresa dos notórios Joesley e Wesley Batista repassou R$55,7 milhões a empresas de Danilo Trento, investigado no esquema bilionário que saqueou aposentados. Gaspar quer também convocar José Antônio Batista Costa, sobrinho dos Batista, ex-CEO da J&F e chefe do conselho do PicPay.

Timing

O pedido na CPMI aponta que os pagamentos suspeitos da J&F ocorreram durante os 5 meses do programa “Meu INSS Vale+”.

Caminho

O Meu INSS Vale+ adiantava benefícios a aposentados cadastrados. Ou seja, o PicPay antecipava dinheiro para depois cobrar do INSS.

Operação

O J&F pagou empresas de Trento, suspeito de ter facilitado o programa durante a gestão no INSS de Alessandro Stefanutto, preso pela PF.

Ligação

As empresas de Trento são investigadas por receber de associações como Ambec e AAB, que descontava até de falecidos, segundo a CGU.

Lula evita Trump para não explicar base chinesa

A hostilidade recente do governo Lula (PT) contra o governo americano foi combinada internamente para forçar o adiamento, até cancelamento, da audiência com o presidente dos EUA, dia 22. Lula liberou o assessor Celso Amorim a atacar Trump abertamente e fazer a reunião perder sentido. Deu certo. É que Lula não queria explicar certas coisas a Trump, como o acordo secreto, omitido dos brasileiros, que prevê base militar da China no Brasil, revelado pelo documento “Tucano Ground Station”, apresentado em 26 de fevereiro passado ao Congresso dos EUA.

Explica aí, ministro

Lula não explica seus segredos, mas o ministro da Defesa terá de fazê-lo à comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Foi convocado.

Pior do que se pensava

Outros segredos de Lula são a escala de navio e de avião militares do Irã no Rio e Celso Amorim defendendo armas nucleares para o Brasil.

Brasil vai à guerra?

Também as reuniões secretas sobre gastos de R$800 bilhões em defesa no Brasil preocupam mais os EUA que chiliques esquerdistas de Amorim.

Só terrorismo

A última vez em que os EUA fecharam tantas embaixadas foi em 2013, quando mais de 20 postos diplomáticos foram fechados no Norte da África e Oriente Médio por suspeitas de ataques terroristas do Al-Qaeda.

Muito mais grave

O ataque hacker que derrubou o site da Fundação Getúlio Vargas há uma semana pode ter roubado mais de 1,5 terabytes de informações, incluindo dados sigilosos de professores, alunos e da própria instituição.

Animus

Para Carlos Bolsonaro, a nova rejeição à prisão domiciliar para o seu pai “soa mais motivado por animosidades do que por critérios do bom Direito”. Jair Bolsonaro já foi atendido por médicos 144 vezes em 39 dias.

Ama ditaduras

O senador Jorge Seif (PL-SC) repudiou o tratamento omisso do governo Lula (PT) diante do conflito Irã-EUA/Israel, ao classificar que o petista já tem um lado definido: “silêncio diante da tirania é escolha”.

À frente

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL) lidera a disputa ao Senado em Alagoas: pesquisa do Instituto Falpe (AL-05611/26) projeta o parlamentar com 40% das intenções de votos para uma das duas vagas.

Falta justificada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro justificou sua falta nos atos “Acorda Brasil”, que ocorreram em todo o Brasil no domingo (1º): “Passei por um procedimento cirúrgico”, disse ela, que já está se recuperando.

Povo agradecido

Centenas de balões, buquês e cartões foram deixados no consulado dos EUA em Toronto (Canadá), que tem grande população iraniana, em agradecimento a Donald Trump por aniquilar o ditador do Irã.

Muitas razões

Dados da plataforma Kpler, que monitora o comércio de commodities mundo afora, apontam que 87,2% de todo o petróleo produzido pelo Irã é exportado para a China.

Pensando bem...

...base militar estrangeira e secreta, no Brasil, não é para esconder alienígena.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ah, bom

Candidato ao Senado pelo PMDB-PR em 1990, Waldyr Pugliesi convocou coletiva para explicar que era injusta sua fama de “pavio curto”. Na coletiva, um militante do PMDB puxou uma conversa cabulosa e ele a encerrou com um soco na mesa. Refeito, contou que só perdeu a cabeça uma vez, em Arapongas, quando esmurrou um vereador que o criticara. Mas observou: “Aquele soco foi com o braço democrático...” Ah, bom.

