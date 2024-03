O governo está anunciando a retomada de 37,8 mil obras do Minha Casa, Minha Vida para famílias na Faixa 1 (com renda de até R$ 2.640), que praticamente ganham a casa (juros de 0,50% mês). São unidades paralisadas em todo país.

MAIS: o total poderá chegar a 40 mil porque serão incluídos empreendimentos invadidos e com problemas de documentação, como alvarás. A maior fatia das obras está concentrada no Rio: lá são 4.958 obras. Não há previsão sobre a data de entrega das casas.

“Agente política”

A primeira-dama Janja da Silva e a comitiva da ministra Cida Gonçalves (Mulheres) participam em Nova York da 68ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, considerado um dos maiores eventos sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. No caso de Janja, trata-se de uma escolha pessoal de seu marido e ela está lá como socióloga, não ligada ao governo ou a alguma entidade. Para a ONU devem participar representantes da sociedade civil, funcionários governamentais, lideranças políticas e especialistas, o que tem gerado discussões. Lula define Janja como “agente política”.

PÉROLA

“Não tem razão do povo brasileiro me dar 100% de popularidade porque ainda estamos muito aquém daquilo que nós prometemos”, de LULA // diante da queda de sua popularidade nas pesquisas.

ESTILO DE LULA

Há quem diga que o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) se inspira nos passeios internacionais de Lula. Agora, comanda um tour pela Índia, Singapura e Austrália, a sexta viagem em 14 meses, levando assessores (alguém tem de falar alguma língua), mais o desembargador Hilo de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí e o desembargador federal do Trabalho, Arnaldo Paes. A viagem começou dia 8 e vai até dia 21. O Tribunal de Contas do Piauí não vai apurar gastos: seu presidente Kennedy Barros, também está na comitiva. Ninguém sabe a pauta da viagem.

À deriva

8 A decisão da executiva nacional do PSDB de ter anulado a eleição que havia escolhido o nome de Marco Vinholi, aliado de Rodrigo Garcia, como novo presidente da executiva estadual paulista, precipitou o desligamento do ex-governador de São Paulo da legenda. Nas últimas eleições, ele foi derrotado logo no primeiro turno (tentava a reeleição) por Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançado do Jair Bolsonaro. Depois, resolveu apoiar Bolsonaro no segundo turno. Ficou meses no exterior avisando que não voltaria à vida pública. Agora, alimentava outro projeto eleitoral com Vinholi – e nem começou e já naufragou.

OUTRO

Além de Caroline de Toni, discutida figura de extrema direita que assumirá a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, indicada pelo PL (maior bancada), despertar preocupação no governo, outro nome que assumirá a Comissão da Educação, surpreende. É do de Nikolas Ferreira, campeão de votos em 2022, que topa tudo para fazer barulho nas redes. Já defendeu a legalização de partidos nazistas e subiu na tribuna de peruca loira para debochar de transexuais. “Ideologia de gênero” e “banheiros unissex” serão discutidos na Comissão da Educação.

Show de transparência

O espetáculo não acaba depois que se encerra a tão esperada entrega do Oscar, onde o grande ganhador foi – e nem podia ser diferente – o filme Oppenheimer. Com o apagar das luzes do Dolby Theatre, as celebridades se dividem nas festas chamadas ‘after party Oscar’, Governor's Ball da Elton John AIDS Foundation e Vanity Fair after party que é sempre a mais disputada, e que foi realizada no Wallis Annenberg Center for the Performing Arts e que completou 30 anos.

Recortes e transparências dominaram os looks das presentes, entre ganhadoras, concorrentes, apresentadoras e convidadas. Entre as transparências estavam, nas três primeiras fotos por ordem, a cantora Anitta, que usava um modelo da Fendi, a super modelo Kendall Jenner com um vestido da nova coleção de Maison Margiela e a atriz e modelo sul-africana Charlize Theron desfilava num look da Dior, entre outras.

Entre as mais comportadas estavam a atriz Selma Blair (quarta foto), que vem travando batalha com duas doenças degenerativas sem cura: a Esclerose múltipla e síndrome de Ehlers-Danlos e a modelo brasileira Alessandra Ambrósio (última foto), que apresentava um look bem diferente do que está acostumada usar.

Encontros proibidos

O ex-presidente Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, dono do PL, estão impedidos por decisão judicial de manter qualquer contato ou ter encontros, o que provocou uma espécie de calendário, com datas marcadas para um e outras datas para outro, na sede do partido em Brasília. Assessores estão servindo de intermediários nas decisões do partido tanto para as eleições municipais quanto para orientações à bancada bolsonarista no Congresso. Não vale nem esbarrão e menos ainda bilhetinhos trocados. Um serviço interno foi criado para avisar quando um chega para o outro ficar distante e vice-versa. Se for necessária alguma troca no calendário, os mesmos assessores são comunicados com antecedência para um não prejudicar a agenda do outro.

Na Paulista

Na manifestação dos bolsonaristas, há dias, na Avenida Paulista, em São Paulo, os dois não se cruzaram. Valdemar chegou cedo e deixou o local duas horas antes de Jair Bolsonaro chegar. Há duas semanas, Valdemar reuniu presidentes estaduais de diretórios do PL e Bolsonaro teve de ficar de fora. Em outras reuniões do presidente do PL com correligionários para decidir estratégias para conseguir pelo menos 150 prefeituras em São Paulo, Bolsonaro só fica sabendo depois que aconteceu.

Eles estavam predestinados

Segundo a sensitiva Izadora Morais, o romance recém-assumido pela modelo e apresentadora Ana Hickmann e o chef, apresentador e piloto automobilístico Edu Guedes já estava predestinado. A sensitiva também disse que ainda vai haver muitas brigas e que Ana terá que cuidar da saúde, que o novo casal deverá se casar no ano que vem e que nada irá separá-los. O anúncio foi feito por ambos em suas redes sociais: “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”. Os dois se conheceram em 2005 quando apresentaram juntos o Hoje em Dia, na Record.

In – Exercícios: agachamento com pulo

Out – Exercícios: extensão de perna com elevação

Delação premiada

O Advogados do hacker Walter Delgatti Neto têm mantido conversações com a PGR para uma possível delação premiada (ele continua preso). Delgatti pode abrir a boca sobre segredos cibernéticos de Jair Bolsonaro e aliados mais próximos, especialmente quanto às invasões de sistemas e manipulação de dados contra adversários do ex-presidente. A defesa de Delgatti já tentou um acordo de colaboração na CPMI de 8 de janeiro, mas a conversa não foi à frente. Delgatti é aquele hacker levado até Bolsonaro pela deputada Carla Zambelli.

Guerra em Copacabana

A apresentação de Madonna no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, com ingresso gratuito, está dividindo os moradores do conhecido bairro do Rio. À grosso modo, metade dos moradores é contra o show; outra metade é a favor. A Associação de Moradores de Copacabana não se posiciona, mas quer que o evento tenha reforço na segurança pública, para que não haja riscos para quem mora lá. Muitos usam como argumento o Baile da Favorita, em janeiro de 2020, que reuniu 300 mil pessoas na praia e teve tumulto, correria e roubo de celulares, carteiras e bolsas.

Estreia

A estreia do novo cenário do SBT Brasil, que lembrava a Globo News, com César Filho no comando único do noticioso, comunicando-se com repórteres através de grandes telões verticais, teve boa aceitação. Ele é um profissional competente e o projeto deverá vingar: o objetivo é um segundo lugar no horário. Teve participação de Cleber Machado na área de esporte e Márcia Dantas, ex-âncora virou “ a garota do tempo”. De quebra, uma longa entrevista com Lula, onde chamava a atenção as meias do jornalista.

MISTURA FINA

A JUÍZA eleitoral Cristine Lopes, da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, deu prazo de 10 dias para a deputada Rosângela Moro (União-SP) se manifestar sobre a transferência de seu domicilio eleitoral para o Paraná. O PT também quer derrubar essa transferência, relacionada diretamente ao julgamento do marido, o senador Sérgio Moro. Rosângela alega que a transferência é um direito de qualquer cidadão brasileiro. “Lá está minha família, meu marido e eu continuarei representando São Paulo (ela manterá um escritório no estado)”.

ANALISTAS estão ironizando as últimas declarações sem sentido do presidente Lula que quer que a Petrobras “pense antes no povo do que nos acionistas”. Acham que ele quer reduzir o preço da gasolina e do diesel para o consumidor, mesmo que dê prejuízo para a estatal. E Lula não entende por que o preço deve ser alinhado ao mercado internacional. Parece não entender que esse é o mercado que a estatal disputa, tendo até acionistas estrangeiros.

O TRIBUNAL Superior Eleitoral vai criar o Centro Integrado de Enfretamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Terá uma missão estratégica no processo eleitoral deste ano: dar mais velocidade às decisões de Justiça no combate ao jogo sujo na campanha. Além do TSE, o órgão contará com a participação integrada do Ministério da Justiça, do MPF, da OAB e da Anatel.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas não aguenta mais a pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro que quer que ele troque o Republicanos, seu partido pelo PL de Valdemar Costa Neto, onde está todo o clã Bolsonaro. Aos mais chegados, Tarcísio tem confidenciado que mudará de legenda só depois de concluída a privatização da Sabesp. E há mais motivo para preocupação: se ele não combinar tudo muito direitinho com o Republicanos, haverá retaliação. Ou seja: não terá apoio em 2026.

O EX-presidente Jair Bolsonaro também faz pressão sobre Valdemar Costa Neto, dono do PL, para que saia candidato a deputado federal em 2026. Valdemar não quer nem saber: recusa totalmente a ideia. De um lado, até teme uma votação não vigorosa ou pior que isso; de outro, acha que teria menos tempo para o partido, o que poderia inspirar Bolsonaro à uma não prevista ascensão.