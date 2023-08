"Não temos como dizer qual vai ser a solução e, às vezes, não fazer nada talvez possa ser pior"

GIBA UM

do deputado federal LUIZ LIMA (PL-RJ) // único voto contra a MP sobre o salário-mínimo de R$ 1.320, afirmando que apertou o 'botão errado"

“É claro que não sou contra o aumento do salário-mínimo. Foi um erro, eu quero lutar para que o aumento do salário seja sempre equiparado e superior ao aumento da inflação no nosso país”,

Pensando no Planalto, o governador Romeu Zema (Novo) começou sua segunda gestão dentro e fora de Minas Gerais, aumentando gastos de comunicação (está em R$ 120 milhões neste ano contra R$ 8 milhões em 2019).

Mais: em 2023 até agora, já foram 19 viagens fora de seu estado, incluindo Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e Maranhão, além de viagens aos EUA para o lançamento do Vale do Lítio, em Nova York.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), comandada pelo ministro Paulo Pimenta, quer reforçar a comunicação digital do governo Lula com a contratação de quatro empresas para ações de internet, com gasto de mais de R$ 200 milhões. A licitação será lançada antes do final do ano e os contratos servirão também, outros ministérios do Palácio do Planalto, como Casa Civil, Secretaria-Geral, Relações Institucionais, Vice-Presidência e – surpresa – área de ação da primeira-dama Janja, como distribuição de notícias, entrevistas e lives semanais.

Futuro

Quem diria: nas negociações entre Arthur Lira, presidente da Câmara e líder do Centrão com o presidente Lula estão incluídas condições de sua sobrevivência política depois de acertada a minirreforma do ministério e maior fatura de emendas, ou seja, depois de deixar seu posto no Congresso. Lula está prometendo que não o deixará abandonado na planície e terá espaço para virar ministro se quiser. O futuro cargo seria ocupado a partir de fevereiro de 2025, depois da sucessão dele na Câmara. O presidente, contudo, já avisou: “Menos na Casa Civil, hein?!”.

Nada de generosidade

Ainda o futuro de Arthur Lira: a oferta de Lula não seria apenas um gesto de generosidade. A intenção do deputado é se manter influente mesmo sem a presidência, especialmente para eleger seu sucessor. O nome mais cotado é de Elmar Nascimento (União-BA). Quer também concluir seu mandato sem processos judiciais ou denúncias de peso, o que Lula pode prometer e não entregar. E quer se manter em relevância junto a prefeitos de Alagoas para sair candidato ao Senado em 2026 e contra seu tradicional adversário Renan Calheiros (MDB-AL).

Desagravo

De volta de sua viagem pela África, o presidente Lula fará um gesto público ao ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) em Teresina (Piauí) durante participação do lançamento do plano ‘Brasil Sem Fome’, em 31 de agosto. Auxiliares de Lula têm entendido como um ato de desagravo e demonstração de que Wellington será mantido no cargo na minirreforma ministerial negociada pelo Planalto com Centrão, que cobiça sua Pasta. O Ministério cuida do Bolsa Família e é precioso para o PT. Detalhe: Wellington é adversário de Ciro Nogueira, presidente do PP, no Piauí.

Na vice

Enquanto Tarcísio de Freitas vive repetindo que não será candidato à presidência em 2026, tentando reunir blocos da direita e especialmente seguidores de Bolsonaro, o presidente do PP, Ciro Nogueira, vai se preparando para ser candidato à vice-presidência na chapa do governador de São Paulo.

Imagina que poderá ser um vice com poderes executivos que lhe permitirão usar tudo o que aprendeu na Casa Civil do governo Bolsonaro. Por outro lado, Guilherme Boulos (PSOL), que disputará a prefeitura de São Paulo em 2024, com apoio de Lula, sonha em ter Marta Suplicy (hoje secretária de Relações Internacionais da gestão de Ricardo Nunes) como sua companheira de chapa e candidata a vice-prefeita.

Noite de prêmios

A 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro que aconteceu na Cidade das Artes, no Rio, na quarta-feira (23), foi mais uma noite de surpresas, emoções e muitas homenagens para pessoas presentes e pessoas que faleceram no último ano. Entre os ‘vivos’ os homenageados foram: Amir Labaki, idealizador do festival “É Tudo Verdade” e para o documentarista Vladimir Carvalho; e ao som de A paz no piano, os homenageados no in memoriam foram entre tantos Aderbal Freire-Filho, Antônio Pedro, Aracy Balabanian, Claudia Jimenez, Erasmo Carlos, Gal Costa, João Donato, Zé Celso, Pedro Paulo Rangel, Pelé, Rita Lee, Rolando Boldrin e Léa Garcia.

O grande ganhador da noite foi o filme Marte Um escrito e dirigido por Gabriel Martins, que levou 8 estatuetas das 13 no qual concorria, entre elas a de Melhor Direção, Melhor Filme de Ficção, Melhor Ator e Melhor Fotografia. O longa Medida Provisória dirigido por Lázaro Ramos (primeira foto com Tais Araújo) concorria em 15 categorias, mas só levou a de Melhor Atriz Coadjuvante, com Adriana Esteves (segunda foto com o marido Vladimir Brichta). Entre tantos que passaram pelo tapete vermelho, entre convidados, apresentadores e concorrentes também estavam, Dira Paes (que levou a estatueta de Melhor Atriz por Pureza), Leticia Spiller e Barbara Paz.

Além da bola

Circula pela internet, com direito a fotos de Neymar fazendo caras, bocas e caretas (e dando risada do mundo), uma quase matéria revelando exigências feitas pelo jogador além de seu contrato com o Al-Hial, que lhe proporcionará ganhos de 160 milhões de euros por temporada (são duas temporadas, ou seja, um total de 320 milhões de euros).

De cara, Neymar quer morar numa mansão de 25 cômodos, mais piscina de 10 metros de largura e 40 metros de comprimento, mais jatinho particular para viajar quando quiser e para onde quiser. Mais exigência: Neymar quer cinco funcionários à disposição em período integral para cuidar de seu cotidiano na mansão, incluindo convidados que queira chamar, de vez em quando, para não se sentir muito só.

De quebra, 500 mil euros para cada post sobre a Liga da Arábia Saudita e geladeira forrada de refrigerantes, mais suco de açaí, seu favorito (importado do Brasil). Quando estiver de folga, o clube paga suas despesas de restaurante e terá à sua disposição uma frota de carrões (Bentley, Aston-Martin, Lamborghini, três Mercedes-Benz e uma van da mesma marca).

Encontro de fãs

A atriz Sheron Menezzes, recém-saída da novela Vai na Fé onde foi aplaudidíssima, foi participar do programa Papo de Segunda, do canal fechado GNT, só que nos corredores foi surpreendida com um pedido de selfie. Nas redes sociais compartilhou um vídeo com o fã: William Bonner e legendou:

“Eu venci na vida, não estou acreditando. Olha só o fã que me parou para uma selfie. Vocês conhecem esse #tiotiete? Tô ou não tô me achando?”. No fundo dá para ouvir o jornalista falando: “Eu quero tirar uma selfie com ela, eu sou fã dela”. E Bonner compartilhou a selfie no Instagram com a legenda. “O tio tiete encontrou a Sheron Menezzes”.

Pochmann em Angola

O presidente de Angola, João Lourenço, formalizou a Lula o pedido de apoio do Brasil para a realização do Censo local. Nesse caso, caberia ao IBGE (leia-se Márcio Pochmann) ajudar no planejamento, coordenação de entrevistas e treinamento dos recenseadores.

Desde 1965, quando conquistou a independência de Portugal, Angola teve apenas três Censos, o último em 2014. Em troca, o Brasil levaria acordo no agronegócio e a possibilidade de exportação de serviços para o grande projeto de irrigação do Cunene, província árida do Sul de Angola.

Analistas de plantão têm dedicado maiores observações em torno de lideranças políticas que conseguem se dividir “entre dois amos” e ainda se declarar independentes. Um dos exemplos é o do secretário do Governo de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e conselheiro de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador paulista é um dos líderes de oposição ao PT, mas o PSD de Kassab tem o vice-governador Felício Ramuth e ainda controla, ao mesmo tempo, ministérios de Lula – Minas e Energia, Agricultura e Pesca.





Dose de humor

Num dia complicado para Jair Bolsonaro, o comentarista Octávio Guedes, da GloboNews, numa entrada no programa Estúdio i, ainda comandado por Andrea Sadi, não resistiu e saiu com uma tirada recheada de bom humor. “Uma joia trazida por almirante, transportada por um avião da FAB e negociada por um general. Almirante, general e FAB. Ou seja, provavelmente é a maior operação militar desde a Guerra da Cisplatina”. Quem trouxe as joias para o Brasil foi o Almirante Bento Albuquerque (ex-ministro de Minas e Energia) e quem negociou os itens foi o general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid.

Elegância

A nova safra de terno de Lula tem a assinatura do alfaiate Alexandre Won: ele mantém sua preferência para costumes cinza, azul marinho e azulão (quase uma unanimidade entre políticos). Mas, tem desfilado com ternos de tecidos claros e meio molengas, escolhidos por Janja, que acha que o maridão fica “com um ar mais moderno”. Também as camisas (todas brancas e de impecáveis colarinho) feitas pelo baiano Ernesto di Tomazo estão ganhando novas versões (escolhidos de Janja também) de listras. As primeiras listras brancas sobre branco. As de listras azuis e o colarinho branco estão na fila.

Mistura Fina

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, está avisando correligionários e pretendentes eleitorais, que será Jair Bolsonaro quem vai definir as alianças do partido em São Paulo, não especificamente quem serão os candidatos. Só que lembra que foi o ex-presidente que acertou no nome do governador de São Paulo (Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura do governo do Capitão) e de um senador (foi o astronauta Marcos Pontes).

A PETISTA Dilma Rousseff, presidente do New Development Bank, o Banco do Brics, afirmou ao Financial Times que a instituição financeira espera emprestar entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões com 30% de volume em moedas locais. O banco emitiria dívida em rand para empréstimos na África do Sul e “faria a mesma coisa no Brasil com o real”. E emenda: “Vamos tentar fazer uma troca de moeda ou emitir dívida. E também em rúpias (moeda indiana)”.

ALÉM de pequenos retoques no rosto, fotos de Jair Bolsonaro, depois de uma intervenção chamada de harmonização, surgiram nas redes sociais outras fotos de um dentista de Goiânia. Teria sido ele o responsável pelo investimento do ex-presidente para renovar o sorriso. Sujeito a chuvas e trovoadas: a mudança está orçada em R$ 84 mil. Mudou os dentes à base de R$ 3 mil cada.

NA cola do Novo PAC, o governo petista discute a possibilidade dos fundos de pensão retornarem a ter importância nos investimentos em infraestrutura. O problema é achar um formato de negócios em que as fundações e seus beneficiários não sejam expostos aos mesmos riscos do passado, quando malfeitos pulverizaram bilhões de reais. Uma das ideias é ter a garantia firme do BNDES que ficaria com parte expressiva dos papéis.

O REPUBLICANOS presidido pelo pastor Marcos Pereira, está com um pé no governo e, surpreendentemente, aceita levar a pasta do Esporte, ocupada pela ministra Ana Moses, que não tem um voto no Congresso. Para o partido, apesar do mini orçamento, o ministério tem capilaridade e serve como vitrine para os projetos da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem ligação com os Republicanos. A igreja tenta atrair jovens oferecendo modalidades como futebol, vôlei, jiu-jitsu, capoeira e taekwondo.

DEPOIS de reunião fechada do Codefat, o ministro Luiz Marinho (Trabalho) avisou que recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador continuarão a ser usados “até 2025 e 2026” para cobrir buracos do INSS. Haverá um período de transição de até três anos até que os repasses sejam zerados. “Não dá para corrigir do dia para a noite o estrago feito pelo governo anterior”. Marinho refere-se ao expediente de transferir dinheiro do FAT para cobrir pagamento de aposentadorias e benefícios da Previdência, prática da gestão de Paulo Guedes. Só em 2022, foram R$ 17,6 bilhões.

