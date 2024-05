"Não tinha noção que o Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra"

Giba Um

de Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil). Não creio que haja chance de reconsideração", de JEAN PAUL PRATES // a aliados, antes da demissão da Petrobras.

Depois de um ano e meio da explosão da crise que levou a Americanas à recuperação judicial, nenhuma das investigações em curso (PF, MPF e CVM) foi concluída. Mas internamente, o esquema de fraude resultou até agora um total de 60 demissões, a maioria por justa causa.



Mais: entre os demitidos, fora a antiga diretoria, a maioria era de gerência média e trabalhava na área financeira (controladoria, contabilidade e tesouraria). Mais: a Americanas fechou todas as filiais da Americanas Local, formato reduzido de lojas de conveniência para alimentação, criada há oito anos.



Ano de estreias

Considerada uma das melhores atrizes de sua geração, Alice Wegmann, 28 anos, ficou bem conhecida por suas personagens fortes como Maria de Onde Nascem os Fortes fala sobre suas personagens e sobre sua vida à revista Glamour, do qual é uma das capas. “Reconheço os meus privilégios e sei que é muito difícil viver de arte no Brasil. Eu tive a sorte de ganhar boas oportunidades na vida, mas sabia aonde queria chegar. Quis conduzir minha carreira de acordo com o que falava com o meu coração e o que tem propósito. O que essa personagem vai mudar na vida das pessoas? O que ela vai ensinar? Novamente, é um recorte de privilégio, mas, enquanto tiver chance, tenho que aproveitar. Quero trabalhar com o que me emociona, me diverte e, sobretudo, me ensina”. Longe da TV aberta desde 2019 ela tem se dedicado ao cinema ou produções para plataformas de streaming. “É o ano em que mais terei estreias. Concretizarei o que estive trabalhando até aqui. A gente se envolve tanto nos projetos e nas personagens que não tem essa oportunidade de vê-los de fora. Agora, já não há mais uma expectativa tão grande em cima de uma obra em si, porque já foi feita há muito tempo. É como se eu fosse uma espectadora também”. Sobre planos para o futuro: quer trabalhar bastante para depois poder se dedicar a maternidade. “É um desejo que eu tenho. Sempre quis maternar. Considero até congelar os óvulos daqui uns dois anos. Penso em ser mãe daqui uns cinco, sete, talvez quando eu tiver uns 35. Sinto que ainda tenho muita coisa para realizar antes, sabe? Quero estar muito dedicada a isso quando acontecer, e ainda não estou pronta”.

Depois do PCC é hora do PCP



Como se não bastasse o PCC, agora tem também o PCP (Primeiro Comando Puro), uma dissidência da maior facção criminosa do Brasil, que já teria quase mil integrantes. A Polícia Federal investiga um grande esquema de tráfico de armas e contrabando de mercadoria ao longo do Rio Paraná, montado em parceria por membros do PCP e criminosos paraguaios. Segundo a PF, a logística é de primeira: portos flutuantes clandestinos, pistas de pouso em áreas de fronteira e barcos infláveis, com motores acima de 90 HP, que se deslocam rapidamente em afluentes do Paraná e dificultam a abordagem das forças de segurança. Até então, o crime organizado operava principalmente através da infiltração na áreas políticas, de segurança pública e no Judiciário. Agora, se arroga a construir a logística para suas operações. Daqui a pouco vira um “ministério da infraestrutura ilegal”, capturando até funções do Estado para seus fins.



De surpresa

Jean Paul Prates foi apanhado de surpresa por sua demissão feita pelo presidente Lula da presidência da Petrobras por não se entenderem e também por atritos com outros ministros. A “demora de entrega de promessas” foi anunciada como motivo de sua demissão, mas o que valeu mais foi a pressão dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil), que teria indicado a sucessora Magda Chambriard, 66 anos, engenheira civil, que já comandou a Agência Nacional do Petróleo no governo Dilma. Detalhe: ela terá de rezar na cartilha de Lula – ou cai fora. Ele que discutir menos e mandar mais.



Embaixadora da marca

A surfista Maya Gabeira, recordista da maior onda já surfada por uma mulher, porta-voz da Unesco, da ONU, e do projeto Sea Beyond, acaba de ganhar mais uma função: será uma das embaixadoras da marca de moda esportiva e fitness Live! A marca brasileira criada em 2002 por Joice e Gabriel Sens tem 250 lojas espalhadas pelo Brasil e quatro nos EUA (em Miami, San Diego e Los Angeles), além de um e-commerce. E quer abrir mais de 50 lojas no Brasil ainda em 2024. A empresa que fabrica mais de 93% de seus produtos em terras brasileiras busca sempre se associar à gente que reforcem o propósito de leveza e bem-estar, incentivando todo mundo a seguirem no caminho da prática de esportes para ter uma vida mais ativa e saudável. No ano passado a Live! faturou cerca de R$ 500 milhões.



In – Chá de eucalipto

Out – Chá de pimenta rosa





Boca-mole

Nesse período de fritura e demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras ninguém voltou a falar no nome de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES para assumir a presidência da estatal do petróleo. Na época, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) era radicalmente contra essa possibilidade. Outro motivo, foi o próprio Mercadante ter chegado a Prates e avisando que havia sido cogitado pelo governo para substituí-lo. Pecou pela boca mole e permanece no BNDES. De quebra, à essa altura, ninguém se atreveu a pronunciar o nome de Guido Mantega.



"Pensamento de cavalo"

Na semana passada, antes da retirada do cavalo Caramelo, do telhado de uma casa em Canoas, Lula disse que havia ido dormir “inquieto” por não saber o que o cavalo “ilhado”, devido às enchentes, “pensou no momento”. E emendou junto a repórteres: “Eu fico imaginando se aquele cavalo pensava como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo estava pensando? Sozinho, em cima de um telhado, eu não sei como aquela telha de brasilit não quebrou”. Depois que o cavalo foi resgatado (por bombeiros de São Paulo, enviados por Tarcísio de Freitas) Lula disse que também espera que “ninguém monte no cavalo porque ele merece um bom descanso”.



Pérola



“Minha missão à frente da Petrobras foi precocemente abreviada na presença regozijada de Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil). Não creio que haja chance de reconsideração”, de JEAN PAUL PRATES // a aliados, antes da demissão da Petrobras.

FICOU DE FORA

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que havia movimentado até o Comando do Sul do Exército para socorrer o Caramelo (o animal emagreceu 40 quilos), ficou decepcionada por não ter sido convocada para assistir de perto o processo de salvamento do cavalo. Ela achava que os bombeiros do Exército é que iriam comandar a operação: queria ter mais participação. Até aliados ironizam essa novela equina e espalham nas redes sociais que tão logo o Caramelo “se recupere”, já poderá receber “uma visita da primeira-dama” (há, inclusive, cartoons nas redes).



Eleições adiadas

A tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul levou lideranças gaúchas a defenderem discussões sobre o adiamento das eleições nos 497 municípios do estado (estão marcada para 6 de outubro e 27 de outubro, onde houver segundo turno). Como argumento, citam que muitos locais de votação como escolas, foram destruídas pelas chuvas e que não haverá ambiente para uma campanha eleitoral, por conta das mortes, desaparecidos, 538 mil desalojados e 76 mil em abrigos. E já se fala para nova data no primeiro semestre de 2025, “se as pessoas já tiverem voltado às suas casas”.

CONFIANÇA

Em meio à tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, optaram por não comparecer a evento para a qual foram convidados a participar em Nova York, no começo da semana. Eles eram aguardados para palestras e encontros com empresários num evento promovido pelo Lide, grupo de relações públicas do ex-governador de São Paulo João Doria. Lira alegou motivos pessoais, que não é de bom tom (especialmente em cima da data). Já Pacheco garantiu que “não havia confirmado sua presença em nenhum momento”, o que cria um tropeção na confiança da entidade promotora.



"Fusca elétrico"

Há um contencioso entre a chinesa Great Wall Motors (GWM) e a Volkswagen no Brasil. No setor, aposta é que a GWM está criando dificuldades para, posteriormente, vender o que já está sendo chamado de “Fusca elétrico”. Trata-se de um veículo que tem design de Fusca, potência de Fusca, preço de Fusca, mas os chineses garantem que não é Fusca. A Volkswagen entrou na Justiça exigindo a suspensão do projeto, alegando que o automóvel “é uma cópia descarada” de seu icônico carro. A GWM conseguiu uma primeira vitória no TRF-2. Mas, vai que os asiáticos fazem um acordo (com alguma compensação) para repassar à Volkswagen o direito de produzir “o Fusca que não é Fusca”.

BEM PROTEGIDA

Em meio à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o presidente foi a Maceió, na semana passada, participar de cerimônia de assinatura de ordem de serviço para o início das obras de construção do Trecho V do Canal do Sertão Alagoano e entregar unidades habitacionais do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. A recepção não foi a mais amistosa. Num dos principais viadutos da cidade, havia uma grande faixa onde se lia “Maceió não gosta de ladrão”. E para não dar espaço para a faixa ser retirada, bolsonaristas ficaram se comunicando antes por celular e se amarraram a faixa quando Lula estava perto e ninguém ameaçava a faixa.



MISTURA FINA

A HORDA digital do bolsonarismo encomendou um estudo para desmoralizar o Conselhão. A ideia é demonstrar que o órgão festejado de aconselhamento democrático até hoje não emplacou quase nenhuma iniciativa no governo. Só planos, intenções e outras informações do gênero. Em janeiro, circulou a fake news de que cada integrante do Conselhão receberia um salário mensal de R$ 60 mil. Pode ser um sonho dos antigos participantes do Conselhão, extinguido por Jair Bolsonaro, depois recriado por Lula.

DEPUTADOS e senadores estão correndo para reinstalar às pressas a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, que existe desde 2008. Só depois das primeiras mortes no Rio Grande do Sul é que os parlamentares se mexeram para ativar a comissão que, até agora, só serviu para eleger a deputada Socorro Neri (PP-AC), presidente com os senadores Humberto Costa (PT-PE) na vice e Alessandro Vieira (MDB-SE) como relator. Após três anos de inatividade, o colegiado voltou a ser instalado em 2023: cinco reuniões e nenhuma decisão.

A BUSER startup de venda de passagens de ônibus, é a queridinha do momento da Faria Lima. A informação que corre é que um bancão de investimentos está rondando a empresa, tentando antecipar seu IPO. O fundador, Marcelo Vasconcelos, costuma dizer que a abertura do capital está no radar, mas não para agora. O mercado já vê o carimbo de “unicórnio” na fuselagem dos ônibus da Buser, enquanto o valuation da empresa já passa de US$ 1 bilhão.

A INVESTIDA sobre a International Paper sugere uma guinada na estratégia de expansão internacional da Suzano. Por enquanto, será engavetada a aquisição de uma fabricante de papéis tissue (tecido, na tradução livre). Nos últimos meses, a Suzano sondou companhias europeias e asiáticas. Uma delas, Vinda acabou vendida para a RGE, de Cingapura. O investimento numa empresa de tissue de grande porte não sairia por menos de US$ 3 bilhões. A Suzano não terá fôlego nessa área caso sacramente comprar a International Paper, negócio de US$ 15 bilhões.

Assine o Correio do Estado