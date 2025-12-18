"Não tinha sentido nenhum empurrar"

EDITORIAL

Lula e Janja pretendem passar o fim de ano na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, área militar onde já passaram o réveillon de 2023 para 2024. No ano passado, o casal preferiu a Granja do Torto, em Brasília, até por conta da cirurgia após a queda no banheiro.

MAIS: a noite da virada para 2026, os dois querem assistir à queima de fogos do Forte de Copacabana. Não é uma decisão fácil de ser cumprida: seria necessário produzir o rígido esquema de segurança, com apoio de, pelo menos, dez homens armados.

Pausas necessárias

A atriz e modelo Alinne Moraes, é uma das mais queridas atrizes de sua geração. Seu último trabalho na TV aberta foi em 2022. Ela disse que esta pausa foi para ficar mais próxima do filho que tem 11 anos. “Sou a favor das pausas. Elas são essenciais quando a carga emocional e física se torna intensa, especialmente em uma novela que dura um ano gravando de segunda a sábado. É muito importante cuidar da saúde mental e do bem-estar. Além disso, para um artista, essas pausas são um respiro. Essas pausa é onde consigo zerar e me nutrir de vida para poder gerar uma nova personagem. Mas sei que pra cada ator funciona de uma maneira”. Deixando a vida particular o mais reservada possível, preferindo as redes sociais basicamente para divulgação de seus trabalhos ela pontua as coisas no qual não abre mão. “Eu não abro mão de uma boa noite de sono, da minha terapia, das minhas aulas de expressão corporal, dos meus treinos com eletroestimulação, da dança, dos meus estudos, do meu ukulele e das minhas aulas de francês. Estou sempre envolvida nos meus trabalhos, mas valorizo esses momentos de autocuidado. Eles são fundamentais para manter meu equilíbrio e felicidade”. Considerada também uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Alinne garante que a beleza vai muito além do exterior. “A beleza está na maneira como tratamos os outros, na nossa empatia, no nosso jeito de amar e de nos conectar. Acredito que a verdadeira beleza vem de dentro. É o brilho nos olhos de alguém que está apaixonado pela vida, a alegria que vem de um sorriso e a força que vem de enfrentar desafios com coragem. Essa beleza vai além de padrões superficiais. É o que realmente importa”. Mais seletiva ela conta que está buscando trabalhos que vão de encontro com que acredita. Para o próximo ano já tem em sua agenda, a gravação de uma série para a plataforma de streaming Disney+ e uma peça de teatro.

Michelle-Flávio: disputa interna

“O afastamento de Michelle se deu por questões de saúde. Tanto a dela como a preocupação com a Laurinha" - reforça a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima à ex-primeira-dama, referindo-se à ausência de Michelle do PL Mulher e à sua filha de 15 anos com Bolsonaro. O pessoal do partido do ex-presidente (agora, sem a remuneração que desfrutava até sua prisão) acha que o movimento envolve questões pessoais como disputa em curso (ainda) no seio do bolsonarismo. Michelle não aguenta novas decisões do marido e teria sentido desconforto quando ele lhe disse que "teria de se contentar com o Senado", frase que passou a circular na legenda como "definitiva". Na semana passada, "seu Jair" recebeu Michelle e Flávio e reafirmou que seu plano é manter a candidatura do Zero Um. Michelle reclamou de “ter sido deixada de fora das definições centrais". Flávio vem tentando manter uma relação cordial com ela. Diz que "terá papel fundamental nas ações de 2026". O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) sentenciou: “Logo, ela estará de volta ao PL Mulher e será nossa candidata ao Senado no ano que vem".

Nova cirurgia

Jair Bolsonaro será submetido a nova cirurgia depois dos resultados do ultrassom. O procedimento será realizado para tratar de duas hérnias inguinais. Em relação às visitas de Michelle ao marido, a defesa pediu cadastro prévio para a ex-primeira-dama e seus filhos diretamente na sede da PF, Alexandre de Moraes negou e devem permanecer as atuais regras para visitas, só com autorização judicial.

Voltar a atuar

A cantora Elba Ramalho, com 60 anos de carreira, começou sua carreira de cantora em paralelo com a área de atuação. Em 1968 enquanto cursava Economia na Universidade Federal da Paraíba montou um conjunto que foi batizado de “As Brasas” , que depois de um tempo se tornou um grupo teatral, e 1974 mudou-se para o Rio onde reforçou-se como atriz teatral, com papéis ligados à música. Apesar da longa carreira ela garante que não está muito preocupada com a idade, apesar do corpo já não ser o mesmo. “Eu caminho a favor do tempo. Não quero dizer que o tempo é algo ruim, porque eu vou envelhecer. O Gil disse uma vez uma frase que eu repito às vezes, 'que envelhecer é somar-se à sabedoria'. Então, é importante que eu tenha mais serenidade. A energia que antes chegava em mim como uma onda violenta, agora é pacífica e serena. Observo mais do que falo. Envelhecer é isso. Sei que fisicamente, as forças vão diminuindo, mas vem outra força por trás que vai crescendo dentro de você, que é a força do espírito. É isso que eu hoje coloco à frente de tudo na minha vida". Elba garante que quer voltar a atuar, de preferência num espetáculo que envolva um pouco de poesia, com textos que marcaram sua vida.

Medo de envenenamento

Preso numa sala-cela da Polícia Federal em Brasília, Jair Bolsonaro, segundo aliados, ainda mais atormentado do que estava quando tentou derreter a tornozeleira. Agora, tem medo de morrer envenenado na prisão e só come o que sua defesa leva, ou seja, uma marmita preparada na cozinha de Michelle. Alguns policiais teriam ouvido, em alguns momentos, durante o dia, o ex-presidente falar com alguém imaginário Quando recebe familiares, quase sempre, derrama algumas lágrimas. Apesar de tudo, acha que a dosimetria acabará dando certo.

Depois das eleições

O julgamento de expulsão das Forças Armadas de Jair Bolsonaro, Capitão da reserva, e generais aliados do núcleo principal da trama golpista, deverá ficar para depois das eleições de 2026. Essa é a previsão da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Não há prazo para que os relatores de cada caso apresentem seus votos. Em fevereiro, o Ministério Público Militar enviará ao STM os pedidos de perda de patentes dos militares condenados pelo STF. Superada essa fase inicial, pode haver pedidos de vista, que podem demorar meses para apresentarem alguma decisão.

Pérola "Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado", de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos.

Campo minado 1

O projeto de lei que estabelece novo marco legal para regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira, aprovado há dias, enfrenta resistência dentro do governo. Os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente) pregam que Lula vete determinados trechos. Os dois ministros veem na nova lei um risco concreto de estímulo à grilagem e desagravamento dos conflitos fundiários em regiões sensíveis. O principal ponto de atrito é a flexibilização de exigências como o georreferenciamento.

Campo minado 2

Esse georreferenciamento é considerado central para garantir identificação precisa dos imóveis e evitar sobreposição com terras públicas, indígenas ou áreas protegidas. Se reduzir essas salvaguardas, o projeto pode produzir efeito inverso. O entendimento é que a medida crie um atalho legal para convalidação de títulos irregulares. A essa altura, é pouco provável que Lula vete trechos da PL e compre essa briga com o Congresso.

Olho em Kassab 1

São dois os movimentos de Gilberto Kassab dono do PSD, que Lula acompanha de perto. Pode dar um arrocho nele e cobrar se vai ficar ou desembarcar do governo. O primeiro é relacionado ao governo de Minas Gerais, que o PSD ameaça lançar o vice-governador Mateus Simões, agora filiado à legenda. O problema é que Mateus é de oposição a Lula e o petista esperava lançar o senador Rodrigo Pacheco, que não foi indicado ao Supremo e quer deixar a vida pública.

Olho em Kassab 2

Rodrigo Pacheco também não quer saber de cargos no governo Lula, mesmo que ele consiga o quarto mandato. Outro ponto - e esse mais sensível para Lula - é o caminho do PSD na disputa presidencial. Kassab continua falando em Ratinho Jr., embora aliados bem-informados apostam que ele lançará Tarcísio de Freitas para a Presidência nos primeiros meses de 2026. Lula não ligava muito para o PSD, que até entrega voto no Congresso, mas o lançamento de nome próprio para enfrentar o petista, muda tudo.

Virou samba

Nos ensaios da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio, em homenagem a Rita Lee, tem gente mudando os versos do samba-enredo. Onde diz "Não adianta prender/Santa Rita Leeberdade", virou "Não adianta prender, solta o Rogério Andrade". O bicheiro, presidente de honra da escola, está preso, acusado de mandar matar o também bicheiro Fernando Iggnácio em 2020. Essa nova versão já foi parar até no TikTok.

Analistas em campo

Analistas veteranos e lúcidos estão considerando que a novela criada pelo cantor sertanejo Zezé di Camargo contra as herdeiras de Silvio Santos que organizaram grande evento para lançamento do SBT News não deveria ter acontecido. Era uma ação promocional, que teve a presença de Lula a Alexandre de Moraes, de total responsabilidade do grupo de emissoras. Zezé misturou admiração por Bolsonaro e aliados com apoio ao Hamas e condenação de Israel, insultou as filhas de Silvio Santos (ele era judeu) e mandou retirar um programa de Natal, sob sua coordenação. Há quem aposte que Zezé não gosta de Lula apesar de ter recebido R$ 1,245 milhão por apoio a campanha do petista de 2002. A informação é da revista Veja.

Mistura Fina

Agora, se descobriu que Daniel Vorcaro, dono do fraudulento Banco Master, tem no celular uma lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso. Após quebras do sigilo fiscal, bancário e telemático do banqueiro, a CPMI do INSS recebeu um arquivo que mostra os telefones que ele registrou em seu aparelho. Na agenda, são pelo menos três ministros do Supremo, cinco senadores, 20 deputados e um governador.

Um dos nomes é o ministro Dias Toffoli (STF), que preside na Corte a investigação sobre as irregularidades do Master. Toffoli viajou com um advogado do banco e depois decretou sigilo do inquérito e decidiu que todas as investigações deveriam passar pelo Supremo. Até mesmo integrantes da Alta Corte se assustaram com a decisão monocrática de Toffoli que, agora, autorizou a retomada das investigações sobre as fraudes. A nova decisão estabelece o prazo de 30 dias para a PP ouvir todos os investigados.

Em julho, acaba o período de elegibilidade de 12 anos do ex-governador José Roberto Arruda, condenado duas vezes por esquema de corrupção. Ele acaba de se filiar ao PSD, levado pelas mãos de Gilberto Kassab e pretende concorrer mais uma vez, em 2026, ao governo do Distrito Federal. Detalhe: Arruda entra e Paulo Octávio, outro ex-governador do DF (foi também vice de José Roberto) sai: os dois são brigados desde 2010, época do escândalo da Caixa de Pandora.

Em sua futura nova candidatura, José Roberto Arruda não terá a seu lado sua ex-mulher Flávia Arruda, empresária, deputada e ex-ministra do governo Bolsonaro. Eles se separaram depois de 16 anos e tiveram dois filhos. Arruda permaneceu na casa onde moravam e Flávia voltou à antiga residência, com os filhos. E levou um susto, nos últimos tempos: seu novo marido, Augusto Ferreira Lima, foi preso pela Polícia Federal. Era sócio de Daniel Vorcaro no fraudulento Banco Master (e a PF quer saber se há algum envolvimento dela).

