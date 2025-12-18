Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Não tinha sentido nenhum empurrar"

Senador Jaques Wagner (PT-BA), líder de Lula, ao admitir acordo para votar a dosimetria

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

18/12/2025 - 07h00
Leal’ a Lula, Sabino perdeu o partido e seu cargo

O deputado licenciado Celso Sabino (PA) viveu nos últimos meses uma reviravolta política que culminou em um duplo vexame: expulso do União Brasil por desobediência e, nesta quarta (17), demitido do Ministério do Turismo por Lula (PT), a quem jurava devoção. A saga começou em setembro, quando o partido oficializou afastamento definitivo do governo Lula e mandou os filiados deixarem os cargos. Sabino se recusou a sair jurando ser leal a Lula, “o melhor para o Brasil”, e outras lorotas.

Meu papai

Sabino deixou de ser útil e Lula convidou o deputado lulista Damião Feliciano (União-PB), que, para não ser expulso do União, indicou o filho.

Cunha no União

Lula, o esperto, quer manter uma “cunha” ou porta aberta para eventual entendimento com o União, e isso explica Gustavo Feliciano no cargo.

Ops, deu errado

Sabino, que se acha esperto, imaginou que o cargo de ministro garantiria sua eleição ao Senado, sem contar holofotes, jatinhos e demais regalias.

E olhe lá

Sem espaço no MDB para disputar a Casa Alta, Sabino precisa de um partido, nem que seja “de aluguel”. O demitido tenta o Republicanos.

Lula volta a terceirizar culpa por fiasco em pesquisa

Pesquisa Genial/Quaest desta semana reforçou o discurso de Lula, na reunião ministerial de ontem (17), apertando os ministros para trombetear as ações de cada pasta. Os números da pesquisa surpreenderam, já que não foram capturados pelo tracking do governo, que são pesquisas diárias para monitoramento de diversos temas, como eleição. A comunicação de Lula esperava desempenho mais raquítico de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), indicado pelo pai para enfrentar o petista em 2026.

Sobrou pra geral

A pesquisa aponta que as pessoas estão achando mais difícil achar emprego. Lula acha que é culpa dos ministros da Fazenda e do Trabalho.

Santo Sidônio

O petista quer que Sidônio Palmeira, ministro da propaganda, entregue resultados. O presidente estacionou e não consegue subir a aprovação.

Arsenal

Para 2026, a encomenda de Lula é focar em colher dividendos do “pé de meia”, “Gás do Povo” e o aumento da isenção do imposto de renda.

Velha desculpa

O projeto da dosimetria contou com voto do PT, na aprovação de goleada na CCJ (17 a 7): Fabiano Contarato (ES). O senador recorreu a expediente conhecido de petistas nessas situações, diz que se enganou.

Voto pronto

Teve motivo o atraso de Flávio Bolsonaro (PL-SP) com empresários, em São Paulo, ontem. O pré-candidato a Presidência da República estava a postos para votar no projeto da dosimetria, em tramitação no Senado.

Enxotou

Após Lula constatar que Celso Sabino de pouco servia sem um partido, portanto, sem votos no Congresso, levou menos de 10 dias para se livrar do agora ex-ministro após Sabino ser expulso do União Brasil.

Diga X

No dia da expiação de Celso Sabino, Lula convocou e fez o então ministro posar para a “foto família” da reunião ministerial de ontem (17). Poucas horas depois, demitiu o auxiliar.

Passe o cartão

O Congresso fez a boa com Lula e autorizou o governo federal a contratar em empréstimos internacionais algo perto de R$1,3 bilhão. A grana seria para bancar internet em pequenos municípios.

Lobo solitário

Otto Alencar (PSD-BA) se pegou sozinho na CCJ ao falar sobre o projeto da dosimetria. Não tinha única alma viva da liderança do governo para defender o tema. Daí encurtou o pedido de vistas para poucas horas.

Depende dele

Presidente do Progressistas, Ciro Nogueira não fecha as portas para apoiar candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto. Diz que conversa com o senador e que depende dele desenrolar a campanha.

Atropelo supremo

“O STF passa mais uma vez por cima do Congresso”, conclui a deputada Caroline de Toni (PL-SC) após o Supremo Tribunal Federal formar maioria para derrubar o Marco Temporal.

Pergunta no Pará

A demissão de Celso Sabino foi castigo ou presente?

PODER SEM PUDOR

Líder peso pesado

Velhos amigos do ex-deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), que foi líder do governo Lula na Câmara, sempre se divertem recordando um inesquecível feriadão em uma fazenda em Santo Antônio de Jesus, quando a turma estudava de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Na primeira noite, a cama não suportou o peso do então gordíssimo Vaccarezza, que foi ao chão. E dormiu por lá mesmo, até porque não havia outra cama. No dia seguinte, o amigo anfitrião o levou para casa de praia da família, em Itaparica. De novo, a cama não suportou o peso. Pela segunda vez dormiu no chão. No domingo, já em Salvador, ainda na casa do amigo, durante madrugada ouviu-se um estrondo. Era a cama de Vacarrezza, que, ruiu. Aturdido, o amigo foi levá-lo em sua própria casa temendo as reclamações da mãe, diante do prejuízo de três camas quebradas num único fim de semana.

EDITORIAL

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo...

...e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado", de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos

17/12/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Lula e Janja pretendem passar o fim de ano na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, área militar onde já passaram o réveillon de 2023 para 2024. No ano passado, o casal preferiu a Granja do Torto, em Brasília, até por conta da cirurgia após a queda no banheiro.

MAIS: a noite da virada para 2026, os dois querem assistir à queima de fogos do Forte de Copacabana. Não é uma decisão fácil de ser cumprida: seria necessário produzir o rígido esquema de segurança, com apoio de, pelo menos, dez homens armados.

Giba Um

Pausas necessárias

A atriz e modelo Alinne Moraes, é uma das mais queridas atrizes de sua geração. Seu último trabalho na TV aberta foi em 2022. Ela disse que esta pausa foi para ficar mais próxima do filho que tem 11 anos. “Sou a favor das pausas. Elas são essenciais quando a carga emocional e física se torna intensa, especialmente em uma novela que dura um ano gravando de segunda a sábado. É muito importante cuidar da saúde mental e do bem-estar. Além disso, para um artista, essas pausas são um respiro. Essas pausa é onde consigo zerar e me nutrir de vida para poder gerar uma nova personagem. Mas sei que pra cada ator funciona de uma maneira”. Deixando a vida particular o mais reservada possível, preferindo as redes sociais basicamente para divulgação de seus trabalhos ela pontua as coisas no qual não abre mão. “Eu não abro mão de uma boa noite de sono, da minha terapia, das minhas aulas de expressão corporal, dos meus treinos com eletroestimulação, da dança, dos meus estudos, do meu ukulele e das minhas aulas de francês. Estou sempre envolvida nos meus trabalhos, mas valorizo esses momentos de autocuidado. Eles são fundamentais para manter meu equilíbrio e felicidade”. Considerada também uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Alinne garante que a beleza vai muito além do exterior. “A beleza está na maneira como tratamos os outros, na nossa empatia, no nosso jeito de amar e de nos conectar. Acredito que a verdadeira beleza vem de dentro. É o brilho nos olhos de alguém que está apaixonado pela vida, a alegria que vem de um sorriso e a força que vem de enfrentar desafios com coragem. Essa beleza vai além de padrões superficiais. É o que realmente importa”. Mais seletiva ela conta que está buscando trabalhos que vão de encontro com que acredita. Para o próximo ano já tem em sua agenda, a gravação de uma série para a plataforma de streaming Disney+ e uma peça de teatro.

Michelle-Flávio: disputa interna

“O afastamento de Michelle se deu por questões de saúde. Tanto a dela como a preocupação com a Laurinha" - reforça a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima à ex-primeira-dama, referindo-se à ausência de Michelle do PL Mulher e à sua filha de 15 anos com Bolsonaro. O pessoal do partido do ex-presidente (agora, sem a remuneração que desfrutava até sua prisão) acha que o movimento envolve questões pessoais como disputa em curso (ainda) no seio do bolsonarismo. Michelle não aguenta novas decisões do marido e teria sentido desconforto quando ele lhe disse que "teria de se contentar com o Senado", frase que passou a circular na legenda como "definitiva". Na semana passada, "seu Jair" recebeu Michelle e Flávio e reafirmou que seu plano é manter a candidatura do Zero Um. Michelle reclamou de “ter sido deixada de fora das definições centrais". Flávio vem tentando manter uma relação cordial com ela. Diz que "terá papel fundamental nas ações de 2026". O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) sentenciou: “Logo, ela estará de volta ao PL Mulher e será nossa candidata ao Senado no ano que vem".

Nova cirurgia

Jair Bolsonaro será submetido a nova cirurgia depois dos resultados do ultrassom. O procedimento será realizado para tratar de duas hérnias inguinais. Em relação às visitas de Michelle ao marido, a defesa pediu cadastro prévio para a ex-primeira-dama e seus filhos diretamente na sede da PF, Alexandre de Moraes negou e devem permanecer as atuais regras para visitas, só com autorização judicial.

Giba Um

Voltar a atuar

A cantora Elba Ramalho, com 60 anos de carreira, começou sua carreira de cantora em paralelo com a área de atuação. Em 1968 enquanto cursava Economia na Universidade Federal da Paraíba montou um conjunto que foi batizado de “As Brasas” , que depois de um tempo se tornou um grupo teatral, e 1974  mudou-se para o Rio onde reforçou-se como atriz teatral, com papéis ligados à música. Apesar da longa carreira ela garante que não está muito preocupada com a idade, apesar do corpo já não ser o mesmo. “Eu caminho a favor do tempo. Não quero dizer que o tempo é algo ruim, porque eu vou envelhecer. O Gil disse uma vez uma frase que eu repito às vezes, 'que envelhecer é somar-se à sabedoria'. Então, é importante que eu tenha mais serenidade. A energia que antes chegava em mim como uma onda violenta, agora é pacífica e serena. Observo mais do que falo. Envelhecer é isso. Sei que fisicamente, as forças vão diminuindo, mas vem outra força por trás que vai crescendo dentro de você, que é a força do espírito. É isso que eu hoje coloco à frente de tudo na minha vida". Elba garante que  quer voltar a atuar, de preferência num espetáculo  que envolva um pouco de poesia, com textos que marcaram sua vida.

Giba Um

Medo de envenenamento

Preso numa sala-cela da Polícia Federal em Brasília, Jair Bolsonaro, segundo aliados, ainda mais atormentado do que estava quando tentou derreter a tornozeleira. Agora, tem medo de morrer envenenado na prisão e só come o que sua defesa leva, ou seja, uma marmita preparada na cozinha de Michelle. Alguns policiais teriam ouvido, em alguns momentos, durante o dia, o ex-presidente falar com alguém imaginário Quando recebe familiares, quase sempre, derrama algumas lágrimas. Apesar de tudo, acha que a dosimetria acabará dando certo.

Depois das eleições

O julgamento de expulsão das Forças Armadas de Jair Bolsonaro, Capitão da reserva, e generais aliados do núcleo principal da trama golpista, deverá ficar para depois das eleições de 2026. Essa é a previsão da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Não há prazo para que os relatores de cada caso apresentem seus votos. Em fevereiro, o Ministério Público Militar enviará ao STM os pedidos de perda de patentes dos militares condenados pelo STF. Superada essa fase inicial, pode haver pedidos de vista, que podem demorar meses para apresentarem alguma decisão.

Pérola

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado",

de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos.

Campo minado 1

O projeto de lei que estabelece novo marco legal para regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira, aprovado há dias, enfrenta resistência dentro do governo. Os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente) pregam que Lula vete determinados trechos. Os dois ministros veem na nova lei um risco concreto de estímulo à grilagem e desagravamento dos conflitos fundiários em regiões sensíveis. O principal ponto de atrito é a flexibilização de exigências como o georreferenciamento.

Campo minado 2

Esse georreferenciamento é considerado central para garantir identificação precisa dos imóveis e evitar sobreposição com terras públicas, indígenas ou áreas protegidas. Se reduzir essas salvaguardas, o projeto pode produzir efeito inverso. O entendimento é que a medida crie um atalho legal para convalidação de títulos irregulares. A essa altura, é pouco provável que Lula vete trechos da PL e compre essa briga com o Congresso.

Olho em Kassab 1

São dois os movimentos de Gilberto Kassab dono do PSD, que Lula acompanha de perto. Pode dar um arrocho nele e cobrar se vai ficar ou desembarcar do governo. O primeiro é relacionado ao governo de Minas Gerais, que o PSD ameaça lançar o vice-governador Mateus Simões, agora filiado à legenda. O problema é que Mateus é de oposição a Lula e o petista esperava lançar o senador Rodrigo Pacheco, que não foi indicado ao Supremo e quer deixar a vida pública.

Olho em Kassab 2

Rodrigo Pacheco também não quer saber de cargos no governo Lula, mesmo que ele consiga o quarto mandato. Outro ponto - e esse mais sensível para Lula - é o caminho do PSD na disputa presidencial. Kassab continua falando em Ratinho Jr., embora aliados bem-informados apostam que ele lançará Tarcísio de Freitas para a Presidência nos primeiros meses de 2026. Lula não ligava muito para o PSD, que até entrega voto no Congresso, mas o lançamento de nome próprio para enfrentar o petista, muda tudo.

Virou samba

Nos ensaios da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio, em homenagem a Rita Lee, tem gente mudando os versos do samba-enredo. Onde diz "Não adianta prender/Santa Rita Leeberdade", virou "Não adianta prender, solta o Rogério Andrade". O bicheiro, presidente de honra da escola, está preso, acusado de mandar matar o também bicheiro Fernando Iggnácio em 2020. Essa nova versão já foi parar até no TikTok.

Analistas em campo

Analistas veteranos e lúcidos estão considerando que a novela criada pelo cantor sertanejo Zezé di Camargo contra as herdeiras de Silvio Santos que organizaram grande evento para lançamento do SBT News não deveria ter acontecido. Era uma ação promocional, que teve a presença de Lula a Alexandre de Moraes, de total responsabilidade do grupo de emissoras. Zezé misturou admiração por Bolsonaro e aliados com apoio ao Hamas e condenação de Israel, insultou as filhas de Silvio Santos (ele era judeu) e mandou retirar um programa de Natal, sob sua coordenação. Há quem aposte que Zezé não gosta de Lula apesar de ter recebido R$ 1,245 milhão por apoio a campanha do petista de 2002. A informação é da revista Veja.

Mistura Fina

Agora, se descobriu que Daniel Vorcaro, dono do fraudulento Banco Master, tem no celular uma lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso. Após quebras do sigilo fiscal, bancário e telemático do banqueiro, a CPMI do INSS recebeu um arquivo que mostra os telefones que ele registrou em seu aparelho. Na agenda, são pelo menos três ministros do Supremo, cinco senadores, 20 deputados e um governador.

Um dos nomes é o ministro Dias Toffoli (STF), que preside na Corte a investigação sobre as irregularidades do Master. Toffoli viajou com um advogado do banco e depois decretou sigilo do inquérito e decidiu que todas as investigações deveriam passar pelo Supremo. Até mesmo integrantes da Alta Corte se assustaram com a decisão monocrática de Toffoli que, agora, autorizou a retomada das investigações sobre as fraudes. A nova decisão estabelece o prazo de 30 dias para a PP ouvir todos os investigados.

Em julho, acaba o período de elegibilidade de 12 anos do ex-governador José Roberto Arruda, condenado duas vezes por esquema de corrupção. Ele acaba de se filiar ao PSD, levado pelas mãos de Gilberto Kassab e pretende concorrer mais uma vez, em 2026, ao governo do Distrito Federal. Detalhe: Arruda entra e Paulo Octávio, outro ex-governador do DF (foi também vice de José Roberto) sai: os dois são brigados desde 2010, época do escândalo da Caixa de Pandora.

Em sua futura nova candidatura, José Roberto Arruda não terá a seu lado sua ex-mulher Flávia Arruda, empresária, deputada e ex-ministra do governo Bolsonaro. Eles se separaram depois de 16 anos e tiveram dois filhos. Arruda permaneceu na casa onde moravam e Flávia voltou à antiga residência, com os filhos. E levou um susto, nos últimos tempos: seu novo marido, Augusto Ferreira Lima, foi preso pela Polícia Federal. Era sócio de Daniel Vorcaro no fraudulento Banco Master (e a PF quer saber se há algum envolvimento dela).

In – Treinos de baixo impacto 
Out – Artes marciais

CLAÚDIO HUMBERTO

"A esquerda retrocede, a liberdade avança"

Presidente argentino Javier Milei comemorando a vitória de José Antonio Kast no Chile

16/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Extradição de Lulinha dormita nas gavetas do poder

Os pedidos de extradição ao governo da Espanha contra Fábio Luís, o “Lulinha”, dormitam no gavetão do presidente da Câmara, Hugo Motta, a quem cabe encaminhá-los à Procuradoria Geral da República (PGR), mas, até agora, nada. O filho de Lula (PT) é acusado de receber de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, R$25 milhões e mensalão de R$300 mil mensais, segundo depoimento à Polícia Federal do ex-braço direito do Careca INSS Edson Claro, citado na CPMI do INSS.

Longa espera

O deputado Evair de Melo (PP-ES) foi um dos deputados autores do pedido de ao governo espanhol. Continua no aguardo de providências.

Gaveta cemitério

Além do pedido de extradição, também aguarda “despacho do presidente da Câmara” solicitação à PF para investigar o filho de Lula.

Fala, Lulinha

Na CPMI do INSS, tem pedido de convocação do filho de Lula pendente de votação. O autor é o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

Coisa pesada

Van Hattem cita elo entre o ex-contador de Lulinha, dirigente do PT, e até empresas suspeitas de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC.

Toffoli estarrece CPMI protegendo dados de Vorcaro

O deputado Alfredo Gaspar (União), relator da CPMI do roubo bilionário a aposentados e pensionistas do INSS, reagiu estarrecido à decisão do ministro do STF Dias Toffoli de proibir o acesso da comissão aos dados de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro e de outros diretores do Banco Master presos na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. “Investigar poderosos neste País é praticamente impossível”, desabafou o experiente procurador do ministério público.

Fim da picada

Gaspar admite não ver luz no fim do túnel: “É uma pena termos chegado a esse estágio. O Brasil, cada vez mais, se afasta da democracia."

Roubo ainda maior

A CPMI quebrou o sigilo de Vorcaro & cia na investigação de empréstimo consignado não autorizados, descontados de aposentadorias e pensões.

Justiça comprometida

Presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), avalia que a decisão de Toffoli afeta a transparência. “E sem transparência, não há justiça”.

Meu pirão primeiro

A turma da Lei Rouanet é contra a anistia, recurso do qual se beneficiou na ditadura, mas não cobra punição para quem roubou aposentados e pensionistas ou para turma do Master protegida por “sigilos máximos”.

A própria PF

O perito médico da PF recomendou “herniorrafia inguinal bilateral” de Jair Bolsonaro, procedimento cirúrgico que requer anistia geral e recuperação de duas semanas. Estimou também 5 a 7 dias de internação hospitalar.

Guinada

Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) avalia que a vitória de José Antonio Kast no Chile confirma a guinada histórica da América Latina, “cansada de aventuras ideológicas, populismo e do Estado inchado”.

Mau exemplo

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) denunciou manobra da esquerda e do centrão para punir ‘em grupo’ deputados de oposição que ocupou a Mesa Diretora em agosto: “Não vamos repetir o que faz o STF”.

É só pautar

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) confirmou que já há número suficiente de votos para a aprovação do projeto da dosimetria, a “anistia light” aprovada na Câmara dos Deputados.

Nova normalidade

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) informou que Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado no STF por “tentativa de golpe”, cogita renunciar ao mandato se conseguir asilo nos EUA.

Irmãos siameses

Na inauguração da sede de R$200 milhões da Apex, Wesley Batista, da JBS/J&F, que, como o atual presidente, andou em cana com o irmão Joesley, disse que “o Brasil tem a felicidade de ter [Lula] liderando”.

Tratoraço

O STF continua mexendo à vontade em leis em vigor, agora anulando aquela de 2023 que confirma o marco temporal das terras indígenas na data de promulgação da Constituição. Para o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), não resta dúvida: o STF já virou também “poder legislativo”.

Pensando bem...

...o impasse institucional vai acabar em acordo: o STF legisla e o Congresso julga.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Doutor sem diploma

No final dos anos 1950, Magalhães Pinto (UDN) e Tancredo Neves (PSD) tentavam viabilizar suas candidaturas ao governo de Minas Gerais. Certa vez, Magalhães ironizou o adversário, escorrendo veneno pelo cato da boca: “Tancredo? Francamente, não sei se daria um bom governador. Dizem até que é bom advogado. Mas nunca soube de uma causa que ele ganhou...” Quando soube da provocação, Tancredo devolveu: “Engraçado, dizem também ser o Magalhães um grande advogado. Mas nunca encontrei um colega de turma dele...” Magalhães ganhou, então, o apelido igualmente maldoso de “Doutor sem diploma”.

