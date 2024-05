"Não tive uma reunião com Lira, tive uma conversa com Lira"

O governo prepara uma transfusão de recursos públicos para viabilizar a conclusão das obras do complexo industrial da Hemobrás, em Goiana (PE). As discussões passam por financiamento do BNDES para a estatal fabricante de hemoderivados.

Mais: ainda será necessário um investimento de R$ 1 bilhão não apenas para construção do último dos 19 prédios, mas também para compra de sofisticados equipamentos. Hoje, a dependência brasileira dos hemoderivados importados chega a 70% da demanda.

Campanha recheada

No próximo domingo (12) se celebra o Dia das Mães, a segunda festividade de maior faturamento para o comércio, ficando atrás somente do Natal. E como sempre as celebridades mães ou filhos de famosos acabam também entrando no embalo para as peças publicitárias voltadas para a data.

A C&A resolveu chamar várias modelos para estrelar sua campanha ressaltando a importância das mulheres na vida de seus filho.

Entre tantas estão Carol Ribeiro com seu filho João Felipe, de 20 anos; Luciana Curtis com as filhas Cora, de 13 e Dahlia, de 10; Ana Claudia Michels, com Iolanda, de 7 e Santiago de 5; Emanuela de Paula com Giulia de 4 e Luca de dois; além de Rita Carreira, que posou com a mãe, mas gravida pela primeira vez; assim como Raica Oliveira que está grávida de gêmeos e faz sua segunda campanha para a data ainda gestante.

Exército de Brancaleone

De janeiro de 2023 até agora, segundo levantamento feito por meio de ferramentas de busca e de Inteligência Artificial, a palavra "fiscal" apareceu 1.723.200 vezes na mídia citada por integrantes do governo praticamente todas de forma nociva.

No ano passado, a média mensal girou em torno de 92 mil menções. Nos quatro primeiros meses deste ano, a média saltou para perto de 154 mil citações. Significa que, a cada dia de 2024, há 5.133 registros na imprensa de membros da gestão Lula associados ao termo "fiscal".

Ou seja, a impotência do governo banalizou o tema. Fernando Haddad (Fazenda), que fala por Lula sobre assuntos econômicos, mais parece o menino da fábula do dique, que mal consegue tapar um buraco com o dedo já se abre outra fenda. Haddad atribui grande parte desses vazamentos a uma herança de disfuncionamento do Estado, herança de Bolsonaro. E internamente, confessa que o governo é um Exército de Brancaleone.

Até Haddad

O presidente Lula fez escola, recorrendo a dados falsos para se elogiar ou desqualificar adversários. Até Fernando Haddad (Fazenda) tem dificuldade de conceder entrevistas sem contar lorotas. Na noite de terça-feira (30), em São Paulo, disse que o Brasil "não cresce desde 2015".

Não é verdade: no auge da pandemia, o Brasil cresceu 2,2% e no ano seguinte, 2021, chegou a 4,8%. E em 2022, último ano de Jair Bolsonaro, o país cresceu 3%. Os dados são do IBGE, comandado por Márcio Pochmann.

Adeus ao bullying

Quem viu a personagem Laura Gianolli, na versão brasileira da novela argentina Carrossel em 2012, não poderia imaginar tamanha mudança. Aysha Benelli que está prestes a completar 21 anos, filha da cantora Simony e do rapper Afro-X viu a arte transformar em vida. Explicando: na novela era alvo de bullying, a mesma agressão que sofreu em sua vida pessoal, sendo vítima de ataques e piadas por seu corpo.

E resolveu mudar sua história: em 2021 começou uma reeducação alimentar e seguiu à risca a dieta emagrecendo mais de 35 quilos.

"Muita dedicação na mudança de alimentação. Cortei todas as coisas que não eram saudáveis, como fritura, refrigerante e até chocolate. Não comia nada no começo e diminui a quantidade de comida. Hoje em dia, eu como de tudo, mas sem exageros". Aysha resolveu seguir a carreira dos pais e tem se dedicado a carreira musical.

In Torta búlgara

Out Torta húngara



Não será demitido

Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência, teria sido o responsável pelo pouco público no evento de 1º de Maio. No palanque, Lula ameaçou: "Não pensem que vai ficar assim". Edinho Silva, prefeito de Araraquara, reuniu mais gente na praça central da cidade no Dia do Trabalhador. A reação entre Lula e Macedo ficou péssima, mas ele não será demitido. O secretário tem "crédito elevado": é nome de confiança por ter comandado as finanças da campanha de 2022. Hoje é próximo de Lula e Janja da Silva, primeira-dama não quer que ele seja demitido.



Nada de novo

Parlamentares chegaram à conclusão de que o 'Programa de Aceleração do Crescimento' é uma manobra do Governo que listou obras previstas nos Estados, quase todas com recursos próprios, junto às indicadas por deputados e senadores em suas emendas e chegou ao número de 6,3 mil "obras do governo Lula". O próprio coordenador do Novo PAC, Rui Costa, deixou escapar que o programa "não tem nada de novo". Costa foi ao Senado para dizer que as 6.372 'obras de Lula' precisam de emendas parlamentares. Caso contrário, não serão executadas "porque não no orçamento".

Pérola

"Não tive uma reunião com Lira, tive uma conversa com Lira. É diferente de uma reunião, tá? Uma conversa entre dois seres humanos. Não foi obrigado a dizer",

de LULA // à repórteres que perguntavam como havia sido a reunião dele com Arthur Lira.

NINGUÉM PAGA

No desastroso evento de 1º de Maio, no estacionamento do Itaquerão, estádio do Corinthians (tinha menos de duas mil pessoas), Lula pediu votos para Guilherme Boulos que disputará a prefeitura de São Paulo nas próximas eleições municipais. Não pode e ele não escapará da multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil. A legislação só permite fazer campanha depois de 8 de agosto. Lula não vai pagar, provavelmente o dinheiro sairá do PT. é assim que acontece há anos e com grande quantidade de 'violadores da lei'. Os pré-candidatos visitam comunidades, sobem em palanques, criticam os rivais, só não podem pedir votos. Hipocrisia é pouco.



Outra multa

Lula e sua coligação 'Brasil da Esperança' (esse slogan não colou) foram multados em R$ 250 mil por impulsionar propaganda eleitoral negativa contra Jair Bolsonaro (campanha de 2022). O petista foi derrotado na decisão do TSE por questionamento da chapa do ex-presidente contra um vídeo onde um locutor chama Bolsonaro de incompetente, mentiroso e desumano. A peça publicitária vetada porque o ex-presidente aparecia dizendo: "Estou com covid (imitando sons ofegantes). Vai comprar vacina só se for na casa da tua mãe".

OLHO VIVO

Ministro do TCU, Jhonatan de Jesus deve andar com a agenda folgada. Mesmo depois da área técnica defender que o TCU não deve se pronunciar sobre o litigio entre as empresas privadas, ele pediu vista e ficará 60 dias analisando o que já foi analisado. Trata-se do caso envolvendo o grupo J&F e a Paper Excellence pelo controle da Eldorado Celulose. A briga é para que a J&F dos irmãos Joesley e Wesley Batista entregue a empresa vendida à multinacional. Deputados que votaram em Jhonatan para o TCU, diz que ele deveria ser mais cauteloso após ter sido citado, há anos, no escândalo da JBS.



Indígena no samba

Primeiro indígena a ser eleito imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, será o enredo da escola de samba Mocidade Independente da Mooca, de São Paulo. Que desfilará na sexta-feira de Carnaval num carro alegórico, mas poderá descer ao chão no sambódromo, já que aprendeu a sambar. Mais: a escola apresentará, à certa altura, com Krenak no meio e com indígenas usando vestimentas da tribo, uma roda de dança da aldeia. Elas de busto a mostra, no estilo da selva.

NOVO PRAZO

O apresentador José Luiz Datena pediu de 10 a 15 dias de prazo para organizar a vida pessoal e profissional para se decidir se topa ou não disputar as eleições municipais por São Paulo deste ano. Datena se filiou ao PSDB em abril. O prazo foi passado para a cúpula tucana num jantar na semana passada. Estavam lá Marconi Perillo (presidente nacional), Paulo Serra (presidente paulista) José Aníbal (presidente paulistano), além do deputado Aécio Neves (MG) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

MISTURA FINA

REPRESENTANTES dos grandes bancos reuniram-se com Fernando Haddad (Fazenda) ao qual expuseram a competição desigual por parte das cooperativas de créditos, sugerindo que, se menos as maiores do segmento Sicredi e Soccob devem pagar impostos porque atuam como bancos. As cooperativas são isentas de imposto de renda, PIS e Cofins, ao contrário de bancos que pagam, respectivamente 45% e 4,68%, além de 2% a 5% de ISS.

JAIR Bolsonaro está trabalhando para construir uma poderosa bancada no Senado Federal. Está escolhendo a dedo os candidatos e os estados onde têm praticamente garantida a eleição dos 'seus parlamentares'. Há exemplos de estados onde o bolsonarismo é imbatível. Só para citar dois, Roraima e Santa Catarina são consideradas "capitanias" do ex-presidente. Detalhe: Santa Catarina tem votos; Roraima, não.

O GRUPO de políticos brasileiros de esquerda que fazem tour em Washington, nos Estados Unidos, para tentar explicar que censura não é censura, teve a viagem organizada pelo Instituto Vladimir Herzog, ONG brasileira que, até 2021 tinha orçamento bancado por verbas públicas. Também conta com o 'apoio' de um pouco conhecido Brazil Washington Office. É outra ONG brasileira, com duas conselheiras integrantes do MST e MTST. Recebe pela sua sobrevivência verbas da Open Society, de George Soros.

MICHELLE Bolsonaro tem feito rifas de seus vestidos para levantar recursos com fins assistenciais. Numa dessas doações ainda com o marido presidente, desistiu de um trato e pediu o vestido de novo. Esquecida, não devolveu o dinheiro. O vestido havia sido arrematado por R$ 5 mil pelo advogado Otávio Noronha, que o devolveu à então primeira-dama que continuou esquecida.

NEM Coca-Cola, nem café: Madonna é fã de uma bebida popular brasileira na qual investiu quase US$ 1,5 milhão numa empresa que a fabrica no Brasil. A empresa é a Vita Coco e o produto é a barata e popular água de côco. Madonna ainda convenceu outros famosos a também investirem na empresa com sede em Nova York. E vem aumentando sua fortuna com o sucesso da bebida nos Estados Unidos. Madonna tem uma fortuna estimada em US$ 580 milhões, que deverá crescer em mais US$ 100 bilhões depois da turnê Celebration Tour.

A STARTUP de educação edTech, de origem norte-americana, está chegando ao Brasil. O desembarque, com a abertura de um escritório em São Paulo, se daria no segundo semestre. A edTech, que desenvolveu uma ferramenta de matricula digital, concentra uma parcela importante das suas operações na América Latina: sua rede integra mais de 90 mil escolas e universidades na República Dominicana Colômbia e Chile.

